WCLV Program Guide 10-09-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 17 K 453 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 9:50

00:12:17 Franz Schubert: Adagio from Octet D 803 Cleveland Octet Sony 62655 13:25

00:26:34 Gioacchino Rossini: William Tell: Dance for Six London Pops Orchestra Frederick Fennell Mercury 434356 6:08

00:34:04 Anton Bruckner: Helgoland Berlin Radio Choir Men Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 16646 11:10

00:47:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Concerto K 622 Alfred Prinz, clarinet Vienna Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4795448 30:45

01:23:14 Sergei Rachmaninoff: Variations on a Theme of Corelli Op 42 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 19:44

01:44:34 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra S 359/3 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 7:39

01:52:59 Julius Fucik: Florentine March Op 214 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 5:17

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

John Jenkins: Pavan in A Minor, VdGS 45 Sonnambula: Elizabeth Weinfield, Amy Domingues and Shirley Hunt, viols; Toma Iliev and Jude Ziliak, violins; James Kennerley, harpsichord Album: Duarte, Bull, Ferrabosco & Others: Chamber Works Centaur Music: 4:09

Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain Bernadene Blaha, piano; Texas Festival Orchestra; Andres Franco, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 24:01

Ralph Vaughan Williams: Phantasy Quintet Gregory Ewer, violin; Ling Ling Huang, violin; Chiara Kingsley Dieguez, viola; Madeline Sharp, viola; Thomas Carpenter, cello Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 14:58

Anonymous: Pavane du Mariage du Roy Louis XIII Sonnambula: Elizabeth Weinfield, Amy Domingues and Shirley Hunt, viols; Toma Iliev and Jude Ziliak, violins; James Kennerley, harpsichord Baruch Performing Arts Center at Baruch College - Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 2:56

Peter Maxwell Davies (arr. Scott Tennant): Farewell to Stromness Los Angeles Guitar Quartet Album: L.A.G.Q. (Los Angeles Guitar Quartet) Sony 60274 Music: 4:16

Komitas: Two Armenian Folk Songs (Kela-kela, Etchmiadzin) sybarite5 Chamber Music Society of Saint Cloud, Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 4:41

Dave Brubeck (arr. Cohen/Sybarite5): Blue Rondo a la Turk sybarite5 Chamber Music Society of Saint Cloud, St. Cloud at Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 4:47

Gioacchino Rossini (arr. John Dearman): Overture from the Barber of Seville Los Angeles Guitar Quartet Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 7:43

Louis Spohr: Double String Quartet No. 1 in D minor, Op. 65 Adam Barnett-Hart, Jessica Lee, Aaron Boyd, Soovin Kim, violins; Roberto Diaz, Pierre Lapointe, violas; Dmitri Atapine, Brook Speltz, cellos Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 24:53

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:58 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 K 417 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 12:40

04:14:41 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue BWV 543 Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504 9:25

04:26:35 John Harbison: Remembering Gatsby Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 6:18

04:34:24 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 9:56

04:46:07 Sergei Prokofiev: Symphony No. 6 Op 111 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 470528 37:34

05:27:46 Daniil Trifonov: Rachmaniana Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970 11:32

05:41:23 Hector Berlioz: Overture 'Le corsaire' Op 21 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 8:38

05:50:46 Frédéric Chopin: Prelude No. 17 Op 28 # 17 Martha Argerich, piano DeutGram 4796018 2:46

05:53:55 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 Seattle Symphony Chorale Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 5:26

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:55 Leopold Stokowski: William Byrd's Pavane & Gigue Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 4:30

06:14:36 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony Op 58 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Naxos 503293 9:37

06:25:39 Sir Edward Elgar: Caractacus: Triumphal March Op 35 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 7:03

06:39:09 Camille Saint-Saëns: Finale from Symphony No. 3 Op 78 Gaston Litaize, organ Chicago Symphony Daniel Barenboim DeutGram 4796018 7:23

06:47:08 Antonín Dvorák: Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106 Cypress String Quartet Avie 2275 6:59

06:56:41 Abe Holzmann: March 'Blaze Away!' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 3:25

07:04:48 Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture London Symphony Thomas Schippers EMI 64335 9:36

07:16:32 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Piano Concerto No. 24 K 491 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 8:38

07:27:31 Richard M & Robert B Sherman: Mary Poppins: Medley Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 4:51

07:33:30 John Dowland: Sleep, wayward thoughts Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 2:34

07:41:49 Camille Saint-Saëns: Fantaisie for Harp Op 95 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 8:47

07:54:15 Nicolò Paganini: Perpetual Motion Op 11 Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 60804 4:29

08:08:44 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 7:17

08:18:21 Lars-Erik Larsson: Little Serenade Op 12 Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 10:50

08:32:24 Camille Saint-Saëns: Allegro appassionato Op 43 Han-Na Chang, cello St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano EMI 82390 3:43

08:42:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 K 318 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 8:22

08:52:43 Morton Gould: American Ballads: Saratoga Quick Step National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 3:53

08:58:26 Franz Waxman: Taras Bulba: Ride to Dubno Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 5:06

09:08:58 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 16:29

09:29:20 Frederick Loewe: Gigi: Suite Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 6:03

09:37:53 Carl Orff: Carmina burana: Finale Bavarian Radio Chorus Bavarian Radio Symphony Daniel Harding DeutGram 4778778 4:27

09:43:56 Louis Moreau Gottschalk: Grand Tarantelle Op 67 Joel Fan, piano Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 8:04

09:54:57 Pietro Mascagni: L'amico Fritz: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 4:49

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:31 Joaquín Rodrigo: Danza from 'Fantasía para un gentilhombre' Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro DeutGram 4795448 2:04

10:04:03 Antonio Lauro: Vals venezolano No. 3 Jason Vieaux, guitar Azica 71287 2:36

10:08:54 Camille Saint-Saëns: Africa Fantasie Op 89 Gwendolyn Mok, piano London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 11:04

10:21:31 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 7:43

10:31:32 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1 # 1 Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 4:48

10:39:44 Franz Schubert: Hungarian Melody D 817 Alfred Brendel, piano Philips 422229 3:23

10:45:10 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 3:30

10:51:22 Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 2 Op 22 Vadym Kholodenko, piano Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Harm Mundi 907629 23:44

11:16:27 Jean-Philippe Rameau: Gavotte et Six Doubles David Greilsammer, piano Sony 792969 9:29

11:27:38 Joseph Haydn: Trumpet Concerto H 7:7e1 Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 14:32

11:45:21 Ernest Bloch: Poems of the Sea Malmö Symphony Sakari Oramo Bis 639 12:57

12:06:48 Daniel Auber: The Bronze Horse: Overture BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 7:17

12:16:24 Hector Berlioz: Roméo Alone & Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' Op 17 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 1301 12:23

12:31:44 Don Gillis: Cotton Bowl from Symphony No. 10 Sinfonia Varsovia Ian Hobson Albany 1058 3:32

12:38:21 Morton Gould: American Ballads: Jubilo National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 3:33

12:43:57 Domenico Cimarosa: The Chinese Hero: Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 11:47

12:56:39 Johann Strauss Jr: Polka française 'Figaro' Op 320 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 3:26

13:01:12 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 425 Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 2:45

13:04:24 Arcangelo Corelli: Gigue from Violin Sonata Op 5 # 9 Andrew Manze, violin Harm Mundi 907261 2:57

13:10:26 Camille Saint-Saëns: Septet Op 65 Ensemble Vivant OpeningDay 9379 17:36

13:28:26 Camille Saint-Saëns: La jota aragonese Op 64 London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 3:45

13:34:08 Robert Schumann: Novelette No. 1 Op 21 # 1 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018 5:11

13:42:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 K 239 English Concert Andrew Manze Harm Mundi 907280 13:38

13:57:47 Frédéric Chopin: Etude No. 18 Op 25 # 6 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 2:12

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Quartet in F Major for oboe, violin, viola, & cello, K. 370(368b): 3. Rondeau. Allegro Boston Symphony Chamber Players Album: Boston Symphony Chamber Players: Mozart Chamber Music for Winds and Strings BSO 601 Music: 4:22

Jeno Hubay: Scenes de la Csarda No. 3, Op. 18 Danbi Um, violin; Juho Pohjonen, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Rosarian Academy, West Palm Beach, FL Music: 6:40

Piano Puzzler: This week's contestant is Matthew Johnson calling from Chattanooga, TN Music: 8:38

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier, Book 2, Prelude and Fugue No. 15 in G Major András Schiff, piano Album: Bach: The Well-Tempered Clavier, Book II Decca 417236 Music: 3:55 (excerpted)

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 15, K. 421 Members of the Manhattan Chamber Players: Grace Park, Michelle Ross, violins; Luke Fleming, viola; Brook Speltz, cello Manhattan Chamber Players, Holy Trinity Lutheran Church, New York, NY Music: 28:00

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2 in D Minor - Movement 1 Allemanda Bella Hristova, violin Album: Bella Unaccompanied A.W. Tonegold Records Music: 4:25

Giovanni Bottesini: Gran duo concertante for Violin, Double Bass and String Orchestra Kyu-Young Kim, violin; Zachary Cohen, double bass; Saint Paul Chamber Orchestra SPCO, Ordway Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 11:13

Maurice Ravel: Piano Concerto in G Major Tanya Gabrielian, piano; Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Windham Chamber Music Festival, Windham Center for the Arts, Windham, NY Music: 22:07

John Corigliano: Red Violin Caprices Bella Hristova, violin Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 8:39

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:51 Camille Saint-Saëns: Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 22 Vadym Kholodenko, piano Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Harm Mundi 907629 5:49

16:08:15 Camille Saint-Saëns: Gavotte & Finale from Septet Op 65 Ensemble Vivant OpeningDay 9379 3:44

16:15:07 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra Op 18 # 3 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 11:34

16:30:50 Benjamin Britten: Playful Pizzicato from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 3:10

16:36:27 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 # 6 Voces8 Decca 22601 3:01

16:42:16 Peter Tchaikovsky: Pezzo capriccioso Op 62 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 7:36

16:52:21 George Gershwin: Porgy and Bess: Tempo di Blues William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 3:07

16:58:35 Franz Schubert: Heidenröslein D 257 Dietrich Fischer-Dieskau, baritone DeutGram 4796018 1:42

17:03:57 Camille Saint-Saëns: Scherzo from Piano Quintet Op 14 Cristina Ortiz, piano Fine Arts Quartet Naxos 572904 5:13

17:12:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 17 K 453 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 12:21

17:27:47 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 7:16

17:39:18 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta voix Sir James Galway, flute London Symphony Klauspeter Seibel DeutGram 3024 6:16

17:47:28 Camille Saint-Saëns: Ave Maria Op 145 The Sixteen Women Harry Christophers Decca 10836 2:48

17:53:21 Hector Berlioz: Harold in Italy: Serenade Op 16 Nobuko Imai, viola London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 6:34

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:35 Einojuhani Rautavaara: Concerto for Birds & Orchestra Op 61 Helsinki Philharmonic Leif Segerstam Ondine 1041 19:18

18:30:51 Jacques Offenbach: The Grand Duchess of Gérolstein: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 4:31

18:37:45 Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons London Symphony Richard Bonynge Decca 444827 4:32

18:44:25 Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 13 Op 106 Cypress String Quartet Avie 2275 10:40

18:57:01 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 1: Norwegian Melody Op 12 # 6 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296 0:51

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:31 Louis Théodore Gouvy: Fantaisie symphonique Op 59 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 21:40

19:26:26 Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 5 Op 103 Anna Malikova, piano WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Audite 92510 30:32

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Rocky River Chamber Music Society Ensemble, James Feddeck, conductor (recorded 11/19/2018)

Antonin Dvorak: Serenade in d for Winds Op 44

Johannes Brahms: Serenade No. 2 in A Op 16

21:24:08 Peter Tchaikovsky: Serenade for Strings Op 48 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 34:17

22:00 THE BEST OF ‘THE BLACK ARTS’ with A. Grace Lee Mims – In tribute to Grace, whose death was announced Friday October 4. WCLV presents an in memoriam program with Robert Conrad sharing memories of Grace and selections from Grace’s Spirituals album, then a repeat of a recent program focusing on Jessye Norman, whom we also lost recently

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:20 Camille Saint-Saëns: Romance Op 37 Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Bis 1359 6:09

23:07:29 Ludwig van Beethoven: Largo from Sonata No. 2 Op 2 # 2 HJ Lim, piano EMI 64952 4:36

23:12:06 Sir John Tavener: Song of the Angel Patricia Rozario, soprano Academy of Ancient Music Paul Goodwin Harm Mundi 907231 4:54

23:18:44 Alec Wilder: Air for Oboe Bert Lucarelli, oboe Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 3:34

23:29:53 Johannes Brahms: Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 11:06

23:42:04 George Balanchine: Valse lente Lera Auerbach, piano Bis 1502 3:36

23:45:40 Robert Schumann: Märchenbilder: Langsam Op 113 # 4 Yuri Bashmet, viola RCA 60112 6:54

23:52:33 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan Kotaro Fukuma, piano EDP 2 2:39

23:55:48 Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade D 957 Thomas Quasthoff, baritone Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4770832 3:30