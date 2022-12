WCLV Program Guide 10-03-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 2 K 285 Emmanuel Pahud, flute EMI 56829 11:37

00:13:43 Johannes Brahms: Adagio from Piano Concerto No. 1 Op 15 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 12:30

00:27:01 Frédéric Chopin: Waltz No. 7 Op 64 # 2 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:43

00:32:17 Leopold Mozart: Symphony in G London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 9:26

00:44:06 Béla Bartók: Concerto for Orchestra Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 458841 38:49

01:27:46 Peter Heidrich: Happy Birthday Variations Cavani String Quartet WCLV 1102201 13:17

01:42:07 John Williams: Cowboys Overture Boston Pops John Williams Philips 420178 8:51

01:51:49 Alan Hovhaness: Let the Living and The Celestial Sing Op 344 Greg Banaszak, saxophone Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 6:30

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance Los Angeles Philharmonic; Andre Previn, conductor Album: Previn Conducts Prokofiev Telarc 80143 Music: 4:17

Johann Sebastian Bach: (Encore) Cello Suite No. 1: Movement 2. Allemande Johannes Moser, cello from a concert with the Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 2:28

Piano Puzzler: This week's contestant Duncan Holmes from Fredericksburg, Texas Music: 8:50

Bela Bartok: String Quartet No. 4, Sz. 91: Movement 4 Allegretto pizzicato Formosa Quartet Album: From Hungary to Taiwan Bridge 9519 Music: 3:01

Robert Schumann: Symphony No. 1, in B-flat major, Op. 38, "Spring" Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 32:35

Anthony DiLorenzo: Anthem of Hope: Houston Strong ROCO; Mei-Ann Chen, conductor Album: ROCO: Visions Take Flight Innova 016 Music: 4:24

Maurice Ravel (arr. James Barralet): Bolero Decoda Cello Quartet String Theory 3, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 14:35

Franz Schubert: Drei Klavierstucke, D. 946 No. 2 in E-flat Major Allegretto Andras Schiff, piano The Gilmore Keyboard Festival, Chenery Auditorium in Kalamazoo, MI Music: 11:59

Igor Stravinsky: Concerto in E-flat Major for Chamber Orchestra, "Dumbarton Oaks" ROCO; Victor Yampolsky, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 15:41

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:37 Henry Purcell: Queen Mary Birthday Ode 'Come Ye Sons of Art' Dame Felicity Lott, soprano Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Erato 45123 25:26

04:28:15 Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 8:36

04:39:17 Fritz Kreisler: Syncopation Ray Chen, violin Decca 4833852 2:01

04:42:13 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 27 Op 90 Peter Takács, piano Cambria 1175 12:34

04:56:52 Felix Mendelssohn: Symphony No. 5 Op 107 Quebec Symphony Orchestra Louis Lortie Atma 2617 25:08

05:26:50 Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs Op 58 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 15:31

05:43:44 Frédéric Chopin: Waltz No. 5 Op 42 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 3:55

05:48:30 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 80594 7:17

05:56:39 Frédéric Chopin: Waltz No.13 Op 70 # 3 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 2:58

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:43 Jean Sibelius: Andante festivo Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 4:30

06:13:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 17 K 453 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 9:50

06:24:17 Percy Grainger: My Robin is to the Greenwood Gone City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 4:50

06:30:22 Claude Debussy: Andante from Piano Trio Ensemble Vivant OpeningDay 9379 4:09

06:42:31 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 1 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:26

06:57:20 Karl King: March 'Sarasota' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:37

07:03:38 Howard Shore: The Fellowship of the Ring: Themes Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 6:16

07:12:15 Antonín Dvorák: Allegro con brio from Symphony No. 8 Op 88 Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada PentaTone 578 10:25

07:24:04 David Guion: Turkey in the Straw Michael Lewin, piano Sono Luminus 92103 2:56

07:28:21 Henry Purcell: Trumpet Sonata No. 2 Z 850 Josh Rzepka, trumpet Chamber Ensemble Genevieve Leclair Rzepka 2010 5:54

07:40:00 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 Concerto Cologne Archiv 4794481 11:42

07:55:07 Nicolò Paganini: Caprice No. 1 Op 1 # 1 Augustin Hadelich, violin Warner 566017 01:52

07:57:57 Tylman Susato: The Danserye: La Mourisque New London Consort l'Oiseau 436131 1:42

08:07:51 Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 5:05

08:14:48 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 11:32

08:28:12 Johannes Brahms: Scherzo from Piano Quintet Op 34 Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orch String Quartet Decca 425839 7:18

08:41:40 Ludwig van Beethoven: Allegro vivace from Symphony No. 8 Op 93 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 9:40

08:52:40 Sergei Prokofiev: Humorous Scherzo Op 12 # 9 Milan Turkovic, bassoon Koch Intl 1374 2:28

08:58:03 John Williams: Superman: Love Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 5:04

09:07:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 K 525 Chamber Players of Canada Atma 2532 17:07

09:25:07 Gerard Carbonara: Stagecoach: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 5006 6:38

09:37:00 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Death of Tybalt Op 64 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 04:09

09:44:29 Virgil Thomson: The River: The Old South Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner EMI 6612 9:48

09:56:53 Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:23

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:14 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 34 Op 67 # 4 John O'Conor, piano Telarc 80391 1:56

10:02:39 Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: May 'Spring Song' Sarah Rothenberg, piano Arabesque 6666 3:01

10:07:17 Johannes Brahms: Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 9:00

10:18:32 Joachim Raff: Allegro from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 8:35

10:29:12 Fernando Sor: Variations on 'La Folia' Op 15 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 4:32

10:37:31 Domenico Cimarosa: Il matrimonio segreto: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 6:40

10:45:34 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43 # 2 Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:16

10:50:31 Dmitri Kabalevsky: Piano Concerto No. 2 Op 23 Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 23:24

11:16:12 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques Op 112 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 13:37

11:32:21 Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' Op 183 New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 7:37

11:41:55 Johann Christian Bach: Symphony Op 18 # 5 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 13:47

11:58:07 Frédéric Chopin: Mazurka No. 28 Op 41 # 3 Richard Goode, piano Nonesuch 79452 1:45

12:06:22 Frederick Loewe: Paint Your Wagon: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80375 10:53

12:18:30 Stephen Sondheim: Into the Woods: Suite London Symphony Don Sebesky EMI 54285 8:35

12:28:35 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Polonaise Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 4:34

12:36:30 Reinhold Glière: At the Court of Vladimir from Symphony No. 3 Op 42 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 503293 7:00

12:46:40 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins & 2 Cellos RV 564 Jeanne Lamon, violin Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62719 9:43

12:57:49 Johannes Brahms: Capriccio Op 116 # 1 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 2:33

13:01:20 Edward MacDowell: Suite No. 1: Summer Idyll Op 42 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 2:05

13:03:40 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Summer Evening Op 71 # 2 Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:31

13:07:49 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 59 H 16:49 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 22:52

13:32:21 Jacques Ibert: Waltz from 'Divertissement' Tapiola Sinfonietta Paavo Järvi Bis 630 3:03

13:39:10 Jean Françaix: Concertino for Piano & Orchestra Claude Françaix, piano London Symphony Antal Doráti Mercury 434335 7:55

13:48:18 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 9:03

13:58:31 George Gershwin: Of Thee I Sing: Wintergreen for BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 1:18

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Ganymed Jessye Norman, soprano; Phillip Moll, piano Album: Schubert Lieder Philips 412623 Music: 4:28

Harold Arlen: Stormy Weather Jessye Norman, soprano; Mike Lovatt, trumpet; Mark Markham, piano; Ira Coleman, double bass; Steve Johns, drums; Martin Williams, saxophone Album: Jessye Norman: Roots: My Life, My Song Sony Classical Music: 5:20 (short excerpt)

Richard Strauss: Four Last Songs, III. Beim Schlafengehen Jessye Norman, soprano; Gewandhaus Orchestra Leipzig; Kurt Masur, conductor Album: Richard Strauss: Four Last Songs Philips 411052 Music: 6:06

Richard Strauss: A Hero's Life (Ein Heldenleben) (excerpts) Berlin Philharmonic; Simon Rattle, conductor Album: Strauss: Ein Heldenleben, etc. EMI 39339 Music: 25:09

Traditional: Lord, I Couldn't Hear Nobody Pray Jessye Norman, soprano; Mark Markham, piano Album: Jessye Norman: Roots: My Life, My Song Sony 764263 Music: 3:22

William Grant Still: Summerland Videmus: Jean DeMart, flute; Ann Hobson Pilot, harp; Lydia Forbes, violin; George Taylor, viola; Mark Churchill, cello Album: Works by William Grant Still New World Records 80399 Music: 4:19

Ernest Bloch: Avodah Danbi Um, violin; Orion Weiss, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 5:05

James Syler: Love Among the Ruins (2016) Staff Sergeant Sarah Hart, viola; United States Marine Band; Capt. Ryan J. Nowlin, conductor United States Marine Band, Rachel M. Schlesinger Concert Hall, Alexandria, VA Music: 16:11

William Grant Still: Wood Notes ROCO; Scott St. John, concertmaster ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 17:34

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:33 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 5:52

16:07:09 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039 2:52

16:12:47 Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields London Symphony Sir Colin Davis LSO Live 516 12:04

16:29:01 Jorge Ben: Mas que nada Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981 3:11

16:34:16 Felix Draeseke: Scherzo from Symphony No. 1 Op 12 NDR Symphony Orchestra Jörg-Peter Weigle CPO 999746 5:51

16:42:31 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:39

16:52:13 Steve Reich: Nagoya Marimbas Bob Becker, marimba Nonesuch 79430 4:29

16:58:37 Frédéric Chopin: Mazurka No. 41 Op 63 # 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 1:53

17:04:51 Franz Schubert: Overture in e D 648 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 6:07

17:13:51 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 10:16

17:26:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Piano Concerto No. 24 K 491 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 8:38

17:40:03 Ruth Gipps: Song for Orchestra Op 33 BBC National Orch of Wales Rumon Gamba Chandos 40 6:03

17:48:11 Gilbert & Sullivan: The Mikado: The List Song Richard Suart, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80284 2:00

17:53:00 Joseph Haydn: Scherzando No. 2 H 2:34 Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin EMI 56577 7:15

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:23 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 Op 13 Peter Takács, piano Cambria 1175 18:10

18:29:08 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Waltz Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 5:04

18:36:01 Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings Op 48 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 3:56

18:42:06 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 2 Op 11 # 2 Monte Carlo Philharmonic Lawrence Foster Erato 75179 11:02

18:54:50 Peter Tchaikovsky: Valse sentimentale Op 51 # 6 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:11

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:05 Robert Schumann: Symphony in g Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 457591 18:27

19:22:50 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 Op 92 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80163 34:11

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:49 Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture Op 124 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 10:14

20:13:51 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 Op 67 Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 718 31:18

20:46:18 Franz Schubert: Piano Trio in B-Flat D 28 Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 11:51

21:01:56 Claude Debussy: Printemps Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 16:41

21:20:54 Johannes Brahms: Rhapsody in g Op 79 # 2 Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214 7:30

21:30:09 Franz Schubert: Polonaise D 580 Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer DeutGram 437535 5:36

21:38:01 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.11 after Corelli Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 7:38

21:47:41 Johannes Brahms: Serenade No. 1 Op 11 Academy Chamber Ensemble Philips 426298 45:30

22:35:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 3 K 281 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448 17:36

22:55:32 Joseph Canteloube: Lullaby from 'Songs of the Auvergne' Sol Gabetta, cello Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 2:44

23:00 QUIET HOUR

23:00:54 Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 5:53

23:06:48 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Jeanne Preucil Rose, violin Alfred 44287 4:45

23:11:33 Felix Mendelssohn: Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 40 Saleem Ashkar, piano Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 5:33

23:18:37 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie Marina Lomazov, piano Lomazov 100 3:29

23:22:07 Isaac Albéniz: Rêverie from Piano Sonata No. 5 Op 82 Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007 7:34

23:29:42 Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 Op 61 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 10:17

23:40:38 Duke Ellington: In a Sentimental Mood Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:24

23:44:02 Woldemar Bargiel: Adagio Op 38 Steven Isserlis, cello Bremen German Chamber Philharmonic Christoph Eschenbach RCA 63665 7:00

23:51:03 Jean Sibelius: King Christian II: Elegie Op 27 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 4:55

23:56:35 Harold Arlen: The Wizard of Oz: Over the Rainbow Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 2:55