WCLV Program Guide 09-27-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:10 Gabriel Fauré: Après un rêve Op 7 # 1 Louis Lortie, piano Chandos 40 3:05

00:05:28 Jack Gallagher: Pavane from Sinfonietta for Strings London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 4:58

00:11:59 Ernesto Lecuona: Malagueña Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 3:28

00:16:44 David Diamond: Concert Piece for Orchestra Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3189 12:29

00:31:49 Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 Op 83 Rudolf Serkin, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 53262 48:03

01:24:20 Christopher Theofanidis: Rainbow Body Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80596 12:57

01:38:25 Alexander Scriabin: Piano Sonata No. 5 Op 53 Sean Chen, piano Steinway 30029 12:28

01:52:12 Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 6:25

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Felix Mendelssohn: Concerto for Violin and String Orchestra in D Minor, WoOp.: III. Allegro Kyoko Takezawa, violin; Bamberg Symphony Orchestra; Claus Peter Flor, conductor Album: Mendelssohn: Symphonies; Overtures; Concertos RCA Victor BVCC-677 Music: 4:18

Louise Farrenc: Symphony No. 3 in G minor, Op. 36: Movement 4 Oakland Symphony; Michael Morgan, conductor Paramount Theatre, Oakland, CA Music: 4:32

Kevin Puts: Credo for string quartet (2007) Miro Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Breakers - Gold Room, Palm Beach, FL Music: 18:45

Peter Tchaikovsky: Souvenir d'un lie cher, op 42 Kyoko Takezawa, violin; Wu Qian, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 16:47

Wolfgang Amadeus Mozart: Wind Serenade in C minor: Movement 2 Andante Orpheus Chamber Orchestra Album: Night Moods Soulful Serenade DG 453903 Music: 4:23

Wolfgang Amadeus Mozart: Trio in E-flat Major for Clarinet, Viola, and Piano, K. 498, Kegelstatt Tomasso Lonquich, clarinet; Yura Lee, viola; Gilles Vonsattel, piano The University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 18:46

Pierre Jalbert: Passage Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 18:45

Frederic Chopin: Mazurka in C-sharp Minor Op. 50 no. 3 Leon Fleisher, piano The Cliburn, Kimbell Art Museum Piano Pavilion, Fort Worth, TX Music: 5:09

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:32 Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4794970 24:48

04:27:27 Philip Glass: String Quartet No. 2 'Company' The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 8:19

04:37:58 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture Failoni Orchestra Will Humburg Naxos 503293 6:41

04:47:00 Dmitri Shostakovich: Assault on Beautiful Gorky Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 6:51

04:55:50 Ruth Gipps: Symphony No. 4 Op 61 BBC National Orch of Wales Rumon Gamba Chandos 40 31:58

05:31:42 Robert Schumann: Arabeske in C Op 18 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 6:45

05:40:26 Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in D RV 93 Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 10:40

05:52:30 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 Op 46 # 5 Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 3:10

05:56:29 Giovanni Palestrina: Improperium expectavit cor meum Sistine Chapel Choir Massimo Palombella DeutGram 4795300 3:22

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:55 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 Louis Lortie, piano Chandos 40 5:32

06:17:17 Isaac Albéniz: Suite Española: Aragón Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 5:27

06:22:22 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 6:10

06:29:51 Franz Schubert: Scherzo No. 1 D 593/1 Maria João Pires, piano DeutGram 427769 5:13

06:40:33 Erich Wolfgang Korngold: Finale from Symphony in F-Sharp Op 40 Philadelphia Orchestra Franz Welser-Möst EMI 56169 10:01

06:53:01 Sir Edward Elgar: Agnus Dei St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 3215 3:03

06:57:18 Gustav Holst: First Suite for Military Band: March Op 28 # 1 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80606 2:49

07:04:29 Enrique Granados: Spanish Dance No. 5 Op 5 # 5 Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:33

07:13:33 Nicolas Chédeville: Saisons Amusantes: Allegro from 'Autumn' Les Délices Délices 2013 5:05

07:19:23 Martin Mailman: Autumn Landscape Op 4 Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434347 5:04

07:27:01 Daniel Auber: Fra Diavolo: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:08

07:40:32 Aaron Copland: Letter from Home Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 6:23

07:49:07 Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 1 BWV 846 Till Fellner, piano ECM 1853 3:50

07:54:30 Cole Porter: Anything Goes: Overture London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 4:55

08:07:51 Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 Op 64 Oslo Philharmonic Mariss Jansons Chandos 40 5:22

08:15:35 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Overture Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 8:48

08:25:10 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in G H 648 Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711 8:07

08:39:22 Sergei Rachmaninoff: Adagio from Symphony No. 2 Op 27 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 439888 12:12

08:55:07 Alfred Newman: Street Scene Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 432109 6:24

09:05:47 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3 Op 75 Barry Douglas, piano Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin RCA 61633 16:05

09:25:05 Traditional: Amazing Grace Robert Shaw Festival Singers Robert Shaw Telarc 80531 4:10

09:32:26 Tomaso Albinoni: Sinfonia for 2 Oboes Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553002 8:22

09:42:20 Fritz Kreisler: Caprice viennois Op 2 Robert Smissen, viola Brodsky Quartet Chandos 40 4:13

09:49:29 Ruth Gipps: Scherzo from Symphony No. 4 Op 61 BBC National Orch of Wales Rumon Gamba Chandos 40 4:17

09:56:41 Dmitri Shostakovich: Suite for Variety Orchestra: Waltz No. 2 Philip Edward Fisher, piano Brodsky Quartet Chandos 40 3:29

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:09 Cyril Scott: Lotus Land Op 47 # 1 Ray Chen, violin Decca 4833852 5:05

10:06:57 Percy Grainger: Blithe Bells BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 40 4:08

10:13:02 Antonín Dvorák: Romance in f Op 11 Arabella Steinbacher, violin Berlin Radio Symphony Marek Janowski PentaTone 353 11:45

10:26:07 Antonín Dvorák: Legend No. 2 Op 59 # 2 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:17

10:31:27 Camille Saint-Saëns: Marche militaire française Op 60 London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 4:20

10:38:47 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale Orchestra of Paris Daniel Barenboim DeutGram 4796018 7:10

10:46:54 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 3:05

10:50:57 Manuel de Falla: Nights In the Gardens of Spain Jean-Efflam Bavouzet, piano BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 22:12

11:14:34 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra S 359/6 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:53

11:28:21 André Grétry: Zémire et Azor: Ballet Suite Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 10:13

11:40:51 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne BWV 1004 Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 14:56

11:57:21 César Cui: Orientale Op 50 # 9 Midori, violin Sony 52568 1:34

12:06:52 Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance Op 65 Stephen Geber, cello Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430201 8:48

12:17:36 Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 9:55

12:29:43 Sir Edward Elgar: Chanson de nuit Op 15 # 1 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 3:36

12:36:21 Sir Charles Hubert H. Parry: Scherzo from Symphony No. 3 London Philharmonic Matthias Bamert Chandos 8896 5:23

12:43:07 Zoltán Kodály: Dances of Marosszék Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 11:35

12:56:17 Johann Strauss Jr: Cavalry March Op 428 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 3:00

13:00:29 Dmitri Kabalevsky: The Comedians: Galop Op 26 RCA Victor Symphony Kirill Kondrashin RCA 300350 1:32

13:02:23 Sergei Prokofiev: Cinderella: Waltz Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 3:15

13:07:46 Franz Schubert: Symphony No. 3 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4793449 21:20

13:30:34 Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 Op 40 # 1 Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244 4:48

13:38:21 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 102 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 8:30

13:48:12 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in A RV 158 Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 7:31

13:56:40 Emmanuel Chabrier: Joyeuse Marche Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 3:35

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Giacomo Puccini (arr. Anderson and Roe): Madame Butterfly: Humming Chorus Accent Vocal; Anderson & Roe Piano Duo Album: Mother SWR 19058 Music: 4:19

Joaquin Turina: Piano Trio No. 2 Montrose Trio Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 13:46

Astor Piazzolla (arr. Anderson and Roe): Oblivion Anderson and Roe Piano Duo Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 4:35

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 Op. 68: Movements 1 & 2 Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 24:10

Johannes Rusten (arr. Danish String Quartet): O Fredrik, O Fredrik Danish String Quartet Album: Wood Works Dacapo 226081 Music: 4:11

Johannes Brahms: Intermezzi for piano, Op. 117 Adam Neiman, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 16:06

Samuel Barber: Concerto for Violin and Orchestra, Op. 14 Simone Porter, violin; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 23:25

Traditional (arr. The Danish String Quartet): Sonderho Bridal Trilogy, Pt. II The Danish String Quartet Interlochen Presents, Corson Auditorium, Interlochen, MI Music: 3:02

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:27 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 5:28

16:05:49 Ola Gjeilo: The Ground Phoenix Chorale Harrington String Quartet Charles Bruffy Chandos 40 3:35

16:13:23 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 11:12

16:26:47 Stephen Warbeck: Shakespeare in Love: Suite Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 6:44

16:39:46 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Folk Dance Op 64 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 03:55

16:46:14 Margo Guryan: Chopsticks Variations Nos. 1-7 Margo Guryan, piano Oglio 81619 8:19

16:56:05 Clarice Assad: Bluezilian Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 2:59

17:03:43 Felix Mendelssohn: Finale from Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 6:00

17:12:57 Marvin Hamlisch: A Chorus Line: Medley Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 62 8:50

17:25:05 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue BWV 565 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 9:58

17:41:20 Clarice Assad: Danças Nativas: Reflective Cancao Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 5:04

17:48:01 Clarice Assad: Impressions: Perpetual Motion Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 3:19

17:52:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony in D K 196 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 7:05

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:01 Karl Pilss: Serenade for Wind Quintet Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612 16:06

18:26:44 Jean Sibelius: Valse lyrique Op 96a Bergen Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 40 4:09

18:32:55 Gabriel Fauré: Sicilienne Op 78 Louis Lortie, piano Chandos 40 3:50

18:38:36 Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67 London Symphony István Kertész Decca 4785437 14:07

18:53:39 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:00

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:42 Joseph Haydn: Symphony No. 6 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5240 22:30

19:27:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 K 453 Jean-Efflam Bavouzet, piano Manchester Camerata Gabor Takács-Nagy Chandos 40 30:13

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:02:06 Joseph Haydn: Symphony No. 89 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66253 18:28

20:22:04 Robert Fuchs: Serenade No. 5 Op 53 Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 21:01

20:45:04 Anton Webern: Im Sommerwind Spokane Symphony Eckart Preu E1 Music 7725 12:32

21:00 SPECIAL: BBC PROMS 2019 – Last Night of the Proms

BBC Symphony Orchestra, BBC Symphony Chorus, BBC Singers, Sakari Oramo, conductor; Jamie Barton, mezzo-soprano

Daniel Kildane: Woke

Laura Mvula: Sing to the Moon

Elizabeth Maconchy: Proud Thames

Sir Edward Elgar: Sospiri

Georges Bizet: Carmen: Habanera ‘L’amour est un oiseau rebelle’

Camille Saint-Saens: Samson and Delilah: Mon coeur s’ouvre à ta voix

Giuseppe Verdi: Aida: Triumphal March

Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Overture

Sir Henry Wood: Fantasia on British Sea-Songs

Thomas Arne: Rule, Britannia!

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1

Sir Charles Hubert H. Parry: Jerusalem

Traditional: The National Anthem

Robert Burns: Auld Lang Syne

23:00 QUIET HOUR

23:01:35 Ola Gjeilo: The Spheres Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 4:45

23:06:20 Claude Debussy: La plus que lente Stephen Hough, piano Hyperion 68139 4:13

23:10:34 Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 K 320 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Sony 372068 6:24

23:18:01 Traditional: The Parting Glass Amanda Powell, soprano Avie 2396 2:11

23:20:12 Ralph Vaughan Williams: Molto moderato from Symphony No. 3 London Philharmonic Bernard Haitink EMI 56564 10:10

23:30:22 Peter Tchaikovsky: Canzonetta from Violin Concerto Op 35 Yehudi Menuhin, violin Royal Philharmonic Sir Adrian Boult Warner 1 6:39

23:38:12 Jules Massenet: Elégie Op 10 # 5 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 48260 4:06

23:42:19 Gabriel Fauré: Nocturne No. 6 Op 63 Louis Lortie, piano Chandos 40 7:58

23:50:17 Edvard Grieg: Lyric Suite: Nocturne Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 4:08

23:55:01 Ole Bull: Solitude on the Mountain Orchestra of the Mill Andrew Penny Lydian 18132 2:34

23:57:55 Bill Evans: Waltz for Debby Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 1:59