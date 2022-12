WCLV Program Guide 09-23-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire, Jeannette Sorrell; Erica Schuller & Molly Netter, sopranos; Daniel Moody, countertenor; Ross Hauck, tenor; Jeffrey Strauss, baritone; Apollo’s Singers

George Frideric Handel: Israel in Egypt (1739)

01:33:29 George Frideric Handel: Il pastor fido: Suite HWV 8 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 68257 23:06

01:56:53 Anonymous: Chacona in C from 'Flores de Música' Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 2:35

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Alberto Ginastera: Malambo, from "Estancia" Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Gramophone 4777457

02:04:07 Gustavo Dudamel: Paris, from "The Liberator - Libertador" Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Gramophone 002105402

02:05:28 Otto Nicolai: "Moon Chorus" from "The Merry Wives of Windsor" Vienna Philharmonic; Vienna Boys Choir (Live at the 2017 New Year’s Concert) Gustavo Dudamel Sony Classical 537618

02:11:19 Silvestre Revueltas: The Wandering Tadpole Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela Maximiano Valdes Sono Luminus 90227

02:16:48 Peter Tchaikovsky: Marche slave, Op. 31 Dallas Symphony Eduardo Mata Pro-Arte 409

02:30:47 Joaquin Turina: Sinfonia Sevillana, Op. 23 Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80574

02:53:15 Ben Folds: Piano Concerto (Movement 3) Ben Folds, piano; Nashville Symphony Orchestra Giancarlo Guerrero New West 6337

03:00:45 Franz Schubert: Die Forelle (The Trout) Jorge Bolet, piano Decca 444851

03:05:38 Enrique Granados: Piano Quintet in g, Op. 49 Gabriela Montero, piano; Lugano Festival, June 2010 EMI Classics 70836

03:21:48 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 in G, Op. 58 Horacio Gutierrez, piano; Eastern Festival Orchestra Gerard Schwarz

03:58:58 Jean-Baptiste Lully: Marche militaire Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 1:09

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:11 Franz Danzi: Wind Quintet in F Op 68 # 2 Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591 19:34

04:23:16 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 Op 74 Czech Philharmonic Semyon Bychkov Decca 4830656 44:36

05:09:29 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 BWV 1068 National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 20:48

05:32:37 Claude Debussy: Three Nocturnes Cleveland Orchestra Chorus Women Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 22:25

05:55:59 Gabriel Fauré: Berceuse Op 16 Alexander Velinzon, violin Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 4:07

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:52 Frédéric Chopin: Mazurka No. 38 Op 59 # 3 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 3:14

06:13:17 Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 4:09

06:18:53 Isaac Albéniz: The Magic Opal: Act 2 Prelude & Ballet BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 5:47

06:27:14 Ludwig van Beethoven: Andante favori WoO 57 Peter Takács, piano Cambria 1175 8:07

06:40:14 Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 9:06

06:50:47 Traditional: Basle March Philip Jones Brass Ensemble Claves 600 3:30

06:56:15 Camille Saint-Saëns: Marche militaire française Op 60 London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 4:20

07:04:42 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue BWV 545 BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 5:18

07:13:04 Domenico Cimarosa: Artemisia: Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 8:52

07:24:58 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 1 Philadelphia Orchestra Riccardo Muti EMI 63572 9:50

07:39:43 Ola Gjeilo: Unicornis captivatur Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 6:35

07:48:51 Peter Boyer: Silver Fanfare London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 4:08

07:54:44 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Bourrée & Hornpipe Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 4:51

08:07:22 Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from Cello Concerto H 439 Matt Haimovitz, cello English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis DeutGram 429219 5:30

08:15:35 Isaac Albéniz: The Magic Opal: Overture BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 8:45

08:27:12 George Frideric Handel: Samson: Act 1 Sinfonia Anthony Halstead, horn English Concert Trevor Pinnock Archiv 419219 7:51

08:39:34 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 370548 10:00

08:53:50 Elmer Bernstein: The Ten Commandments: Suite Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 7:45

09:06:55 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' S 97 London Philharmonic Sir Georg Solti DeutGram 4779525 16:46

09:24:46 Miklós Rózsa: Quo Vadis: Arabesque City of Prague Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1056 5:21

09:34:04 Cristóbal de Morales: Jubilate Deo Stile Antico Harm Mundi 807595 5:38

09:46:09 Sir William Walton: Henry V: Agincourt Song Florida Philharmonic James Judd Harm Mundi 907070 2:17

09:50:11 Johann Sebastian Bach: Siciliano from Concerto BWV 1053 Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 5:03

09:58:05 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: We sail the ocean blue Welsh National Opera Chorus Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 2:02

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:02 Edward MacDowell: Hexentanz Op 17 # 2 Alan Feinberg, piano Argo 436121 2:32

10:03:50 Giuseppe Verdi: Macbeth: Witches' Chorus 'Che faceste?' La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 3:23

10:10:01 Robert Schumann: Fantasie Op 131 Anne-Sophie Mutter, violin New York Philharmonic Kurt Masur DeutGram 457075 13:09

10:23:32 Felix Mendelssohn: War March of the Priests New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61843 4:48

10:30:04 Gabriel Fauré: Sicilienne Op 78 Louis Lortie, piano Chandos 40 3:50

10:37:29 Gabriel Fauré: Pelléas et Mélisande: Prélude Op 80 # 1 Louis Lortie, piano Chandos 40 5:45

10:44:34 Michael Easton: Overture to an Italianate Comedy State Orchestra of Victoria Brett Kelly Naxos 554368 5:31

10:52:07 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 Op 93 Manchester Camerata Douglas Boyd Avie 2242 24:47

11:18:53 Johann Sebastian Bach: Concerto after the Easter Oratorio BWV 249 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 471150 11:31

11:32:19 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 16:07

11:51:30 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

12:08:02 Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:49

12:19:31 Joseph Lanner: Schönbrunn Waltz Op 200 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 8:49

12:30:15 Clarice Assad: Danças Nativas: Reflective Cancao Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 5:04

12:38:44 Paulo Bellinati: A Furiosa Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 3:31

12:44:54 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:27

12:58:41 Frédéric Chopin: Mazurka No. 40 Op 63 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 1:34

13:00:54 George Frideric Handel: Sarabande from Keyboard Suite HWV 437 Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4795448 3:03

13:04:27 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 2:22

13:08:57 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 Krystian Zimerman, piano Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 4795448 21:51

13:32:45 George Butterworth: The Banks of Green Willow London Symphony Richard Hickox Chandos 40 6:09

13:41:51 Percy Grainger: Green Bushes BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 40 8:27

13:52:05 Joseph Haydn: The Apothecary: Overture Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli EMI 56535 6:02

14:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Paul Schoenfield: Trio for Clarinet, Violin, and Piano: IV. Kroztzke Arnaud Sussmann, clarinet; Jose Franch-Ballester, violin; Gloria Chien, piano Album: Music@Menlo 2012 Resonance Disc V: Herrmann – Schoenfield Music@Menlo Live Music: 4:13

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D major, Opus 43: Movements 3 & 4 Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 19:45

Peter Tchaikovsky: Souvenir de Florence, Sextet for Strings, Op. 70: Movement 1 Musicians from the New York Philharmonic 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY Music: 11:19

Gioacchino Rossini: Introduction, Theme, and Variations David Shifrin, clarinet; Gloria Chien, piano Gloria Chien, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 11:14

Claude Debussy: Dances for Harp and String Orchestra: Movement 2 Vera Badings, harp; Royal Concertgebouw Orchestra; Bernard Haitink, conductor Album: Debussy: Orchestral Music Philips 438 742 Music: 4:32

Jean Sibelius: Finnish Folksongs (arr. for piano) William Hobbs, piano Baruch Performing Arts Center at Baruch College, Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 7:50

Jennifer Higdon: Fanfare Ritmico United States Marine Band; Gerard Schwarz, conductor United States Marine Band, Rachel M. Schlesinger Concert Hall, Alexandria, VA Music: 6:47

Franz Schubert: Octet in F major, D. 803: Movements 1-3 Camerata RCO University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music Time: 28:10

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:53:56 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 Op 18 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 5:26

16:02:42 Kara Karayev: Seven Beauties: Waltz Bournemouth Symphony Kirill Karabits Chandos 40 4:14

16:08:51 Ralph Vaughan Williams: Scherzo from Symphony No. 2 London Symphony Richard Hickox Chandos 40 11:04

16:23:18 Erich Wolfgang Korngold: A Midsummer Night's Dream: Overture Deutsches Symphonie Berlin Gerd Albrecht CPO 999449 7:00

16:31:16 Ludwig van Beethoven: Minuet from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 3:30

16:35:42 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 591 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 7:20

16:45:21 Sir Edward Elgar: Salut d'amour Op 12 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 3:04

16:48:54 Gerald Finzi: Elegy 'The Fall of the Leaf' Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 64721 10:57

17:04:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 5 K 22 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 6:06

17:12:08 Felix Mendelssohn: Capriccio brillante Op 22 Ian Hobson, piano Sinfonia da Camera Ian Hobson Arabesque 6688 10:38

17:25:22 Karl Goldmark: Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 8:20

17:37:34 Gabriel Fauré: Nocturne No. 4 Op 36 Louis Lortie, piano Chandos 40 5:44

17:45:17 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 6 Op 70 Louis Lortie, piano Chandos 40 3:06

17:49:10 Hugo Wolf: Italian Serenade Brodsky Quartet Chandos 10761 6:45

17:56:50 Ruggero Leoncavallo: Pagliacci: Vesti la giubba Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Decca 15463 3:34

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:32 Kara Karayev: Don Quixote Bournemouth Symphony Kirill Karabits Chandos 40 20:27

18:30:35 Isaac Albéniz: Suite Española: Aragón Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 5:27

18:35:40 Isaac Albéniz: Suite Española: Castilla Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 2:57

18:40:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 K 137 Manchester Camerata Gabor Takács-Nagy Chandos 40 9:52

18:51:43 Roger Quilter: Three English Dances Op 11 Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 7:19

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:04 Ottorino Respighi: Brazilian Impressions Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80356 18:55

19:23:18 Nikolai Rimsky-Korsakov: Symphony No. 2 Op 9 Bergen Philharmonic Dmitri Kitayenko Chandos 9178 32:32

19:57:13 Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar No. 2 National Brass Ensemble OberlinMus 1504 2:34

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:20 Sir Arnold Bax: Tintagel Ulster Orchestra Bryden Thomson Chandos 40 14:55

20:19:13 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 448155 23:20

20:44:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet K 370 Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601 14:27

21:02:53 Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 2 Op 119 Steven Isserlis, cello NDR Symphony Orchestra Christoph Eschenbach RCA 63518 18:06

21:21:52 Gabriel Fauré: Nocturne No. 6 Op 63 Louis Lortie, piano Chandos 40 7:58

21:30:52 Gabriel Fauré: Sicilienne Op 78 Louis Lortie, piano Chandos 40 3:50

21:37:16 Sir William Walton: Scapino Comedy Overture Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 8:18

21:48:32 Johannes Brahms: Symphony No. 4 Op 98 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4793449 39:37

22:29:51 Gustav Holst: Indra Op 13 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 15:42

22:47:16 Charles Tomlinson Griffes: Three Tone Pictures Op 5 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559164 8:29

22:57:25 Jules Massenet: Musique pour bercer les petits enfants Aldo Ciccolini, piano EMI 64277 1:51

23:00 QUIET HOUR

23:01:37 Frédéric Chopin: Mazurka No. 36 Op 59 # 1 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 4:01

23:05:39 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance Op 97 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553299 5:52

23:11:28 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43 # 5 Per Tengstrand, piano Azica 71207 3:49

23:16:19 Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:34

23:19:54 Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 10:34

23:30:28 Gabriel Fauré: Pelléas et Mélisande: Prélude Op 80 # 1 Louis Lortie, piano Chandos 40 5:45

23:37:23 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 6:10

23:43:34 Claude Bolling: Suite No. 2 for Flute & Jazz Piano: Affectueuse Sir James Galway, flute Tiempo Libre RCA 32164 5:31

23:49:06 Claude Debussy: Preludes Book 1: Voiles Pascal Rogé, piano Decca 4785437 5:05

23:55:02 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 2:32

23:57:54 Johann Sebastian Bach: Siciliano from Flute Sonata No. 2 BWV 1031 Joshua Smith, flute Delos 3402 2:02