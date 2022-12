WCLV Program Guide 09-19-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:23 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 6:52

00:09:56 Charles Martin Loeffler: Two Rhapsodies for Oboe, Viola & Piano Allan Vogel, oboe Delos 3136 24:18

00:36:00 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 3:19

00:40:35 John Ireland: Vexilla Regis London Symphony Chorus London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 11:51

00:54:49 Robert Schumann: Piano Concerto Op 54 Leif Ove Andsnes, piano Berlin Philharmonic Mariss Jansons EMI 57562 29:53

01:29:36 Jean-Michel Damase: Seventeen Variations for Wind Quintet Op 22 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 13:10

01:43:36 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 7:53

01:52:19 Frédéric Chopin: Waltz No. 2 Op 34 # 1 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 5:46

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

The Hands Free: Kellam's Reel/Rusty Gully The Hands Free: James Moore, guiltar and banjo; Caroline Shaw, violin; Nathan Koci, accordion; Eleonore Oppenheim, bass Album: The Hands Free New Amsterdam 100 Music: 4:24

Caroline Shaw: Entr'acte for String Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra; Joshua Weilerstein, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 10:24

Piano Puzzler: This week's contestant is Scott Hollopeter from Grand Planc, MI Music: ~6:48

Frederic Chopin: from 24 Preludes: Nos. 6, 16, 18, and 24 Martha Argerich, piano Album: Frederic Chopin 24 Preludes DG 415836-2 Music: 5:46 (excerpt as needed)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 2 Cleveland Orchestra; George Szell, conductor Album: Mozart: Symphonies Nos. 28 and 33, Divertimenti Sony 8182 Music: 25:22

Valerie Coleman: Concerto for Wind Quintet: Movement 1: Afro Imani Winds Album: The Classical Underground Koch International Classics Music: 4:18

Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand in D Major Francois Dumont, piano; Texas Festival Orchestra; Ransom Wilson, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 18:11

Sergei Prokofiev: Sonata for two violins Op 56 Nikki and Timothy Chooi, violins Lake George Music Festival, Zankel hall, Skidmore College, Saratoga Spring, NY Music: 14:11

Ruth Crawford Seeger: Suite for Wind Quintet Imani Winds UChicago Presents, Mandel Hall, University of Chicago, Chicago, IL Music: 9:54

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:59 George Frideric Handel: Chandos Anthem No. 2 'In the Lord I Pit My Trust' Lynne Dawson, soprano The Sixteen Choir & Orchestra Harry Christophers Chandos 40 21:36

04:25:15 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 Piers Lane, piano Hyperion 67344 8:56

04:36:23 Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 3:54

04:41:13 Toby Hession: She Walks in Beauty Voces8 Decca 29601 4:47

04:47:59 Robert Russell Bennett: A Symphonic Picture of Gershwin's 'Porgy & Bess' Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 24:56

05:16:10 Maurice Ravel: Piano Concerto Martha Argerich, piano Berlin Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 21:05

05:38:28 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 Op 18 Sviatoslav Richter, piano Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki DeutGram 4795448 34:39

05:50:12 Giuseppe Verdi: Aïda: Ballet Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 4:41

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:55:20 Jean Sibelius: Karelia Suite: Intermezzo Op 11 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 3:34

06:05:10 John Lunn: Downton Abbey: Theme Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 3:32

06:13:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento for String Trio K 563 Albers Trio Tre Sorell 2010 6:07

06:23:12 Aram Khachaturian: Gayaneh: Lullaby Boston Pops John Williams Philips 426247 5:16

06:35:12 George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' Kyung Sun Lee, violin CityMusic Cleveland Andrea Raffanini CityMusic 1 4:11

06:46:23 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Tarantella Op 17 Yefim Bronfman, piano Sony 61767 6:08

06:57:09 John Philip Sousa: March 'The Circumnavigators Club' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 1:43

07:02:15 Elmer Bernstein: The Magnificent Seven: Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 3:59

07:11:41 Sergei Prokofiev: War and Peace: Waltz 'Since we met' São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 6:07

07:23:41 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Hot Club of San Francisco Azica 72241 5:05

07:35:04 Leonard Bernstein: On the Town: Lonely Town Joshua Bell, violin Philharmonia Orchestra David Zinman Sony 89358 4:03

07:44:17 Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 8:21

08:05:09 George Gershwin: Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So Gregg Baker, baritone New York Philharmonic Zubin Mehta Teldec 46318 3:02

08:13:49 George Frideric Handel: Concerto Grosso in D Op 3 # 6 Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 907415 6:14

08:23:04 Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 5:23

08:33:03 John Williams: 1941: March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80495 4:16

08:43:12 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 8:03

09:02:47 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2009 4:13

09:12:40 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 7:06

09:36:44 John Adams: Short Ride in a Fast Machine City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 55051 4:15

09:44:38 Ferdinand Hérold: Zampa: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:20

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:41 Anthony Holborne: Almaine 'The Honeysuckle' Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 2:32

10:03:59 Jan Dismas Zelenka: Allemande from Capriccio No. 3 Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Luminus 92163 4:30

10:16:06 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 5:35

10:27:06 Ludwig van Beethoven: Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85 Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 4:01

10:36:46 Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 3:00

10:42:34 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Fairies' March Op 61 # 2 Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harm Mundi 901502 1:21

10:51:06 Ottorino Respighi: Belkis, Queen of Sheba: Suite Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Chandos 40 22:26

11:21:00 Gabriel Fauré & André Messager: Souvenirs de Bayreuth Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 4:02

11:30:23 Wolfgang Amadeus Mozart: La finta giardiniera: Overture Dresden State Orchestra Hans Vonk Capriccio 10070 4:46

11:40:32 Frederick Delius: Koanga: La Calinda Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 3:56

11:50:00 Sir Arnold Bax: Mediterranean Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 4:19

12:05:07 Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 Op 64 Oslo Philharmonic Mariss Jansons Chandos 40 5:22

12:17:18 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 5:34

12:29:17 Jean Sibelius: Valse lyrique Op 96a Bergen Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 40 4:09

12:38:45 Isaac Albéniz: Suite Española: Castilla Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 2:57

12:45:11 Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 4:09

12:56:20 Maurice Ravel: Finale from Piano Concerto Martha Argerich, piano Berlin Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 3:50

13:05:45 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557430 19:12

13:35:35 Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 6:53

13:47:12 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 S 110 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 10:19

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jennifer Higdon: Viola Concerto Movement 2 Roberto Diaz, viola; Nashville Symphony Orchestra; Giancarlo Guerrero, conductor Album: Higdon: All Things Majestic, Viola Concerto & Oboe Concerto (Live) NAXOS AMERICAN CLASSICS Music: 4:08

Michael Abels: Iconoclasm (For Lenny) Lara Downes, piano Album: For Lenny: An Intimate Tribute to Leonard Bernstein and his American Legacy Sony Music: 3:28

Behzad Ranjbaran: Viola Concerto Roberto Diaz, viola; South Dakota Symphony Orchestra; Delta David Gier, conductor South Dakota Symphony Orchestra, Washington Pavilion, Sioux Falls, SD Music: 22:26

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 Stephen Prutsman, piano The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 16:20

Alberto Ginastera: Ollantay, Op. 17 Movement 1 Paisaje de Ollantaytambo BBC Philarmonic Orchestra; Juanjo Mena, conductor Album: Ginastera Orchestral Works: Vol. 1 Chandos 10884 Music: 4:27

Sergei Rachmaninoff: Daisies, Op. 38 No. 3 Anna Han, piano Southeastern Piano Festival, University of South Carolina School of Music Recital Hall, Columbia, SC Music: 2:13

Missy Mazzoli: Quartet for Queen Mab Aeolus Quartet Victoria Bach Festival, Presidio La Bahia Chapel, Goliad, TX Music: 8:48

Maurice Ravel: Daphnis et Chloe (excerpts) Cincinnati May Festival Chorus & Cincinnati Symphony Orchestra; Juanjo Mena, conductor Cincinnati May Festival, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 31:05

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:12 Dmitri Shostakovich: Suite for Variety Orchestra: Waltz No. 2 Philip Edward Fisher, piano Brodsky Quartet Chandos 40 3:29

16:10:45 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets CIM Orchestra Carl Topilow CIM 2003 5:14

16:25:43 John Barry: Out of Africa: Main Title London Symphony John Williams Sony 62788 3:47

16:35:22 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 5:05

16:47:12 Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Scherzo Op 43 Stuttgart Radio Symphony Sir Neville Marriner Capriccio 10227 6:46

17:04:07 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 3:32

17:13:28 Camille Saint-Saëns: Marche militaire française Op 60 London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 4:20

17:24:13 Isaac Albéniz: The Magic Opal: Act 2 Prelude & Ballet BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 5:47

17:35:17 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 6:41

17:47:46 Richard Hayman: March Medley Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80122 6:09

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:07:00 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Luben Yordanoff, violin Orchestra of Paris Daniel Barenboim DeutGram 4796018 6:45

18:19:20 Anton Arensky: Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15 Stephen Coombs, piano Hyperion 66755 4:36

18:29:34 Traditional: Ladino Folk Song 'La Komida la Manyana' Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2361 3:11

18:39:02 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:06

18:47:38 Alexander Glazunov: Finale from Violin Concerto Op 82 Rachel Barton Pine, violin Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 5:39

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:06 Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 9:04

19:15:07 Sir Arnold Bax: Symphony No. 4 Ulster Orchestra Bryden Thomson Chandos 40 41:57

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:02:06 Claude Debussy: Fantaisie for Piano & Orchestra Barry Douglas, piano Orchestre National de France Marek Janowski RCA 68127 25:00

20:27:27 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 31 Op 110 Igor Levit, piano Sony 370387 19:24

20:48:26 Giuseppe Verdi: Macbeth: Ballet Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 10:10

21:02:55 Luigi Boccherini: Symphony No. 26 Op 41 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999177 18:17

21:22:51 Maurice Ravel: Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811 10:32

21:35:42 Ludwig van Beethoven: Congratulations Minuet Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 4:20

21:43:41 Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song Janet Hilton, clarinet Chandos 2419 8:36

21:54:33 Leos Janácek: Glagolitic Mass Evelyn Lear, soprano Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4796018 38:09

22:35:03 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne BWV 1004 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 13:56

22:50:14 Franz Schubert: Impromptu No. 1 D 899/1 Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 11:36

23:00 QUIET HOUR

23:04:26 Franz Schubert: Ave Maria D 839 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 4:11

23:09:08 Richard Strauss: Four Last Songs: Beim Schlafengehn Christine Brewer, soprano Atlanta Symphony Donald Runnicles Telarc 80661 4:44

23:13:53 Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824 4:26

23:19:11 Alec Wilder: Slow Dance Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 4:41

23:23:52 Sergei Rachmaninoff: Largo from Piano Concerto No. 4 Op 40 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2191 7:33

23:31:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 K 385 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Sony 372068 8:04

23:40:40 Carl Busch: Elegie Op 30 Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 6:19

23:47:00 John Williams: Schindler's List: Remembrances Gil Shaham, violin Canary 10 4:43

23:51:44 Ola Gjeilo: The Spheres Tenebrae Chamber Orchestra of London Nigel Short Decca 24646 4:13

23:56:36 Girolamo Frescobaldi: Toccata ottava di durezze e ligature David Greilsammer, piano Sony 792969 3:16