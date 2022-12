WCLV Program Guide 09-17-19

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:45 Ralph Vaughan Williams: Lento from Symphony No. 2 London Symphony Richard Hickox Chandos 40 15:58

00:19:35 Franz Schubert: Rondo D 951 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 13:05

00:33:32 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail Norman Carol, violin Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 7:50

00:42:48 William Byrd: Vigilate King's Singers Naxos 572987 4:23

00:48:54 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 Op 18 Jean-Yves Thibaudet, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 440653 33:33

01:27:24 Leos Janácek: String Quartet No. 1 'Kreutzer Sonata' Pavel Haas Quartet Supraphon 3922 18:43

01:47:30 Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 5:43

01:53:59 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 6:02

02:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Jules Massenet: Meditation from 'Thais' Chee-Yun, violin; Akira Eguchi, piano Album: Vocalise: Chee-Yun Denon 75118 Music: 4:31

Gioacchino Rossini: Tancredi Overture Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 6:00

Johannes Brahms: Horn Trio in E flat Major William VerMeulen, horn; Chee-Yun, violin; Anton Nel, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 27:05

Reena Esmail: Teen Murti for String Orchestra ROCO; Mei-Ann Chen, conductor Album: ROCO: Visions Take Flight American Composers Forum / Innova 016 Music: 9:45

Jennifer Margaret Barker: Na Tri Peathraichean: Movement 1 Gearr Aonach Alice K. Dade, flute; John Novacek, piano Album: Living Music (New Chamber Music) Naxos 8312 Music: 4:26

Michael Daugherty: Flamingo Santa Fe Pro Musica Orchestra; Thomas O'Connor, conductor Santa Fe Pro Musica, Lensic Performing Arts Center Santa Fe, NM Music: 8:38

Franz Schubert: Quartet in G Major, D. 887: Movements 3 & 4 Doric String Quartet: Alex Redington and Jonathan Stone, violins; Helene Clement, Viola; John Myerscough, cello Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY Music: 18:04

Georg Philipp Telemann: Trio in E minor for flute, oboe, and basso continuo, TWV 42:e2 Alice K. Dade, flute; Elizabeth Koch Tiscione, oboe; Brian Thornton, cello; Noam D. Elkies, harpsichord Festival Mozaic, Congregation Beth David, San Luis Obispo, CA Music: 15:19

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:52 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 Op 53 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448 25:02

04:28:02 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 5:28

04:35:14 Ola Gjeilo: The Lake Isle Tenebrae Chamber Ensemble Nigel Short Decca 24646 6:12

04:43:28 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture Berlin German Opera Orchestra Karl Böhm DeutGram 4796018 4:15

04:50:15 Dmitri Shostakovich: Violin Concerto No. 1 Op 99 Lydia Mordkovitch, violin Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 38:20

05:32:48 Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes' Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 7:01

05:40:45 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418 Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 7:43

05:49:18 Claude Debussy: L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 6:00

05:55:48 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Procession of the Sardar Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 3:43

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:04:47 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Bourrée BWV 1069 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 2:44

06:13:25 Gustav Holst: Brook Green Suite English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 5:53

06:23:11 Hector Berlioz: The Trojans: Trojan March Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80164 5:20

06:35:07 Sammy Fain: I'll Be Seeing You Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart E1 Music 7792 4:28

06:44:48 Franz Schubert: Finale from Piano Quintet D 667 Emanuel Ax, piano Sony 61964 6:16

06:57:18 John Philip Sousa: March 'Ancient and Honorable Artillery Company' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:17

07:02:47 Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet for Strings Op 20 Meliora String Quartet Cleveland Quartet Telarc 80142 4:27

07:13:42 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 6:08

07:25:21 Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 4:33

07:35:09 George Frideric Handel: Messiah: All we like sheep Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 4:09

07:44:15 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Waltz Berlin Philharmonic Semyon Bychkov Philips 420237 8:14

08:04:48 Clive Richardson: Beachcomber New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 3:11

08:14:13 Emmanuel Chabrier: España Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

08:24:17 Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 8 Op 59 # 2 Cleveland Quartet Telarc 80268 5:20

08:36:41 Johann Sebastian Bach: Easter Oratorio: Sinfonia Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 23416 3:59

08:46:16 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:04

09:02:31 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: March of the Smugglers Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 4:09

09:13:43 Sir Arthur Sullivan: The Pirates of Penzance: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:07

09:35:36 Claude Debussy: Arabesque No. 1 Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:46

09:45:26 Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes' Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 8:17

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:10 Jean Sibelius: Humoresque No. 2 Op 87 # 2 Pekka Kuusisto, violin Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Ondine 1074 2:05

10:02:37 Francis Poulenc: Humoresque Pascal Rogé, piano Decca 425862 1:54

10:09:55 Robert Schumann: Novelette No. 6 Op 21 # 6 Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668 4:05

10:19:13 Charles Tomlinson Griffes: Bacchanale Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559164 3:57

10:29:57 Padre Antonio Soler: Sonata No. 15 Martina Filjak, piano Naxos 572515 3:42

10:36:54 Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Overture Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 60311 2:13

10:44:18 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Russian Dance Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 4:01

10:50:53 Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 20:00

11:18:03 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 159 Israel Chamber Orchestra Shlomo Mintz MusicMasters 67096 4:35

11:29:22 George Butterworth: The Banks of Green Willow London Symphony Richard Hickox Chandos 40 6:09

11:53:47 Sir Arthur Sullivan: HMS Pinafore: Overture Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 4:03

12:04:47 Richard Rodgers: Cinderella: Overture Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 5:37

12:16:40 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Cleveland Orch Youth Orch Steven Smith MAA 10706 3:37

12:25:07 André Grétry: Céphale et Procris: Tambourin Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 2:43

12:31:57 Jules Massenet: Impromptu 'Eau dormant' Aldo Ciccolini, piano EMI 64277 3:01

12:37:53 Sergei Prokofiev: Pierre et le Loup Jacques Brel, narrator Orchestre Lamoureux Jean Laforge Barclay 80406 26:21

12:44:53 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 6:35

12:55:26 Johann Strauss Jr: Cavalry March Op 428 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 3:00

13:04:32 Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 Op 25 Lang Lang, piano Chicago Symphony Daniel Barenboim DeutGram 4795448 20:44

13:31:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:52

13:42:22 Hamish MacCunn: Overture 'The Land of the Mountain and the Flood' Op 3 BBC Scottish Symphony Osmo Vänskä BBC 392 9:38

14:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Dave Brubeck (arr. Derek Snyder): Festival Mass to Hope: 3. The Desert and the Parched Land Yale Cellos; Aldo Parisot, conductor Cello, Celli! The Music of Bach, Brubeck arranged for Cello Ensemble Naxos Music: 4:29

Joel Thompson: Seven Last Words of the Unarmed Marvin Allen II, baritone soloist for "Mom, I'm Going To College"; Tallahassee Symphony Orchestra David Morrow, Director of Morehouse College Glee Club Tallahassee Symphony Orchestra, Ruby Diamond Concert Hall, Florida State University, Tallahassee, FL Music: 16:08

Jean Sibelius: En Saga Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Regina Mundi Roman Catholic Church, Soweto, South Africa Music: 17:43

Yosvany Terry: Tarde en la Lisa Bohemian Trio: Yosvany Terry, saxophone & percussion; Yves Dharamraj, cello; Orlando Alonso, piano New Docta Festival, Iglesia de la Compania de Jesus, Cordoba, Argentina Music: 8:01

Benjamin Britten: Suite for Violin and Piano, Op. 6 Movement 4 Lullaby Angelo Xiang Yu, violin; Gloria Chien, piano Music@Menlo Album: Music@Menlo Live Music@Menlo Music: 4:34

Johannes Brahms: Violin Sonata No. 3: Movements 3 & 4 Angelo Xiang Yu, violin; Evan Wong, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 8:46

Gillian Whitehead: No Stars, Not Even Clouds Maureen Nelson, violin; Steven Copes, violin; Hyobi Sim, viola; Sarah Lewis, cello St. Paul Academy, Huss Center, Saint Paul, MN Music: 9:46

Alberto Ginastera: Variaciones Concertantes The Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 24:03

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:04 Hildegard von Bingen: Caritas habundat in omnia Sequentia Barbara Thornton DHM 77320 2:08

16:09:20 George Butterworth: The Banks of Green Willow London Symphony Richard Hickox Chandos 40 6:09

16:25:17 Miklós Rózsa: Spellbound: Dream Sequence & Mountain Lodge London Symphony John Williams Sony 62788 5:08

16:32:36 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Neapolitan BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 3:43

16:43:57 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 453432 6:56

17:03:19 Clarice Assad: Bluezilian Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 2:59

17:14:09 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 4:29

17:24:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 21 K 467 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 17181 6:36

17:37:55 Jean Sibelius: Scherzo from Symphony No. 1 Op 39 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 4:52

17:49:42 Saverio Mercadante: Russian Rondo from Flute Concerto Irena Grafenauer, flute Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 426318 6:50

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:06:30 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:00

18:16:13 Richard Rodgers: Victory at Sea: The Song of the High Seas Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 5:06

18:27:45 George Frideric Handel: Israel in Egypt: But as for his people Monteverdi Choir English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 432110 4:00

18:37:14 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 5:28

18:48:27 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Danse général Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Pierre Boulez MAA 75 4:19

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:28 Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Suite Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 60311 20:27

19:26:07 Dmitri Shostakovich: Violin Concerto No. 2 Op 129 Lydia Mordkovitch, violin Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 30:48

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto K 314 John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 21:26

20:26:12 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431680 18:50

20:46:17 William Grant Still: Suite for Violin & Piano Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 12:50

21:03:00 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Paganini Op 35 Alessio Bax, piano Signum 309 21:04

21:25:13 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 5:30

21:31:49 Leopold Stokowski: Chorale from Bach's 'Easter Cantata' Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 3:41

21:37:57 Carl Friedrich Abel: Symphony in C Op 7 # 5 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 7:37

21:49:13 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Raquel Lojendio, soprano BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 38:15

22:29:21 Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3 BWV 808 Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 15:17

22:46:54 Ernö Dohnányi: Adagio pastorale from Symphony No. 2 Op 40 BBC Philharmonic Matthias Bamert Chandos 9455 12:17

23:00 QUIET HOUR

23:01:56 Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 5:00

23:06:57 Jules Massenet: Impromptu 'Eau dormant' Aldo Ciccolini, piano EMI 64277 3:01

23:09:49 Eric Whitacre: i thank you God for most this amazing day Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 559677 6:21

23:17:32 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 26 K 537 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Scott Yoo Bridge 9328 6:34

23:24:06 Johannes Brahms: Adagio from Symphony No. 2 Op 73 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:39

23:33:45 Claude Debussy: Images, Book 2: Et la lune descend sur le temple qui fut Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 5:42

23:40:13 Ola Gjeilo: Phoenix Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 4:15

23:44:28 Florent Schmitt: La tragédie de Salomé: Prélude Op 50 Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 10:08

23:55:46 Percy Grainger: Irish Tune from County Derry Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 3:25