WCLV Program Guide 09-16-2019

00:00 SPECIAL: Music in Remembrance of 9/11

00:01:08 Johann Mattheson: Air from Harpsichord Suite No. 5 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:43

00:05:00 Samuel Barber: Agnus Dei Atlanta Symphony Chorus Robert Spano Telarc 80673 7:34

00:13:30 Robert Moran: Trinity Requiem Trinity Youth Chorus Chamber Ensemble Robert Ridgell Innova 244 30:01

00:43:54 Johannes Brahms: A German Requiem: Then All Flesh is as Grass Op 45 Blossom Festival Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw MAA 40602 15:20

01:00:16 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 Los Angeles Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 4776352 10:01

01:11:01 John Adams: On the Transmigration of Souls Gwinnett Young Singers Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80673 23:44

01:35:19 Margaret Brouwer: Lament Laura Frautschi, violin New World 80606 8:36

01:44:28 Gabriel Fauré: Requiem: Agnus Dei Op 48 Philharmonia Chorus Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini DeutGram 4795448 7:00

01:51:58 Hildegard von Bingen: Spiritui sancto Anonymous 4 Harm Mundi 2907546 6:51

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:40 Amadeo Roldan: Ritmica V New World Symphony Michael Tilson Thomas Argo 439737

02:04:06 Felix Mendelssohn: Violin Concerto in e, Op. 64 Elmar Oliveira, violin; Principality of Asturias Symphony Orchestra Maximiano Valdes Artek 40

02:33:51 Ernesto Halffter: Sonata: Homage to Domenico Scarlatti Andrew Rangell, piano Bridge 9205

02:41:59 Nicolai Rimsky-Korsakov: Russian Easter Overture Mexico City Philharmonic Enrique Batiz ASV 6089

03:00:40 Antonio Lauro: Romanza Sharon Isbin, guitar Warner Classics 624364

03:03:30 Antonio Restucci: La disyuntiva Jose Antonio Escobar, guitar Naxos 570341

03:08:30 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b, BWV 1067 (reconstruction by Gonzalo X. Ruiz) Gonzalo Ruiz, oboe Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171

03:28:21 Joaquin Rodrigo: Concierto para una fiesta David Russell, guitar Naples Philharmonic Orchestra (of Florida) Erich Kunzel Telarc 80459

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

03:59:12 Bohuslav Martinu: Symphony No. 4 Bamberg Symphony Neeme Järvi Bis 363 33:14

04:34:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 K 218 Herman Krebbers, violin Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 23:43

04:59:35 Ottorino Respighi: Metamorphoseon Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Chandos 40 25:34

05:27:42 Joseph Haydn: Symphony No. 104 Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 23:05

05:52:16 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 5:32

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:11 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 2: Polka Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8730 2:13

06:12:57 Claudio Monteverdi & Tarquino Merula: Two Ciacconas Members of Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001 5:02

06:23:27 Gian Carlo Menotti: Amelia Goes to the Ball: Overture Metropolitan Opera Orchestra James Conlon RCA 61509 4:23

06:37:05 Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' Orchestra of St. John's John Lubbock ASV 6007 4:08

06:44:52 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 4:48

06:56:46 Henry Fillmore: March 'Men of Ohio' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 2:12

07:03:22 Leroy Anderson: Bugler's Holiday Catherine Moore, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:33

07:12:16 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Jenö Jandó, piano Naxos 503293 5:15

07:24:27 Leonard Bernstein: Candide: Overture Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 4:22

07:35:32 Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 3:52

07:44:59 Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 7:10

08:04:56 Igor Stravinsky: Pétrouchka: Russian Dance Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 2:27

08:12:56 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 6:19

08:23:20 Gustav Holst: The Planets: Mercury Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 3:54

08:34:41 Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247 4:54

08:44:29 Sir William Walton: Coronation March 'Orb and Sceptre' Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 7:08

09:02:14 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 2:48

09:06:19 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 7 Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 2:08

09:14:25 Dmitri Shostakovich: Festive Overture Op 96 Cleveland Orch Youth Orch Brett Mitchell COYO 61415 6:34

09:39:01 George Gershwin: Tip-Toes: Sweet and Low-Down Joshua Bell, violin London Symphony John Williams Sony 60659 3:30

09:47:55 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 5:35

09:59:48 Frédéric Chopin: Mazurka No. 3 Op 6 # 3 Kotaro Fukuma, piano CIPC 2003 1:34

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:43 Alexander Scriabin: Mazurka Op 3 # 6 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 2:11

10:11:01 Sir Edward Elgar: In Moonlight from 'In the South' Op 50 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 3:03

10:20:35 Ottorino Respighi: Belkis, Queen of Sheba: Orgiastic Dance Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Chandos 40 5:10

10:33:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet No. 1 from Divertimento No. 17 K 334 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 86793 4:42

10:41:26 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Greg Anderson, piano Steinway 30033 4:43

10:51:46 Paul Dukas: La Péri Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80515 19:46

11:18:18 Domenico Cimarosa: The Cunning Women: Overture No. 2 Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 4:36

11:29:26 Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor Musicians of the Louvre Marc Minkowski DeutGram 4795448 4:26

11:41:41 Charles Ives: Variations on 'America' New York Philharmonic Kurt Masur Teldec 74007 6:49

11:53:29 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:30

12:04:24 Pablo de Sarasate: Introduction & Tarantella Op 43 Itzhak Perlman, violin Abbey Road Ensemble Lawrence Foster EMI 55475 4:31

12:16:00 Maurice Ravel: Finale from Piano Concerto Martha Argerich, piano Berlin Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 3:50

12:26:46 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 3:30

12:34:32 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Turkish March Op 113 St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 7716 1:35

12:38:51 Georges Bizet: Jeux d'enfants: March Op 22 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 2:32

12:48:02 John Dowland: Lord Willoughby's Welcome Home P 66 Sharon Isbin, guitar Sony 745456 2:31

12:56:44 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 4th tone à 15 National Brass Ensemble OberlinMus 1504 3:55

13:05:11 Alexander Glazunov: Violin Concerto Op 82 Nikolaj Znaider, violin Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons RCA 87454 19:44

13:31:21 Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 5:48

13:46:54 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 Op 18 Sviatoslav Richter, piano Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki DeutGram 4795448 34:39

14:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Jules Massenet: Meditation from 'Thais' Chee-Yun, violin; Akira Eguchi, piano Album: Vocalise: Chee-Yun Denon 75118 Music: 4:31

Gioacchino Rossini: Tancredi Overture Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 6:00

Johannes Brahms: Horn Trio in E flat Major William VerMeulen, horn; Chee-Yun, violin; Anton Nel, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 27:05

Reena Esmail: Teen Murti for String Orchestra ROCO; Mei-Ann Chen, conductor Album: ROCO: Visions Take Flight American Composers Forum / Innova 016 Music: 9:45

Jennifer Margaret Barker: Na Tri Peathraichean: Movement 1 Gearr Aonach Alice K. Dade, flute; John Novacek, piano Album: Living Music (New Chamber Music) Naxos 8312 Music: 4:26

Michael Daugherty: Flamingo Santa Fe Pro Musica Orchestra; Thomas O'Connor, conductor Santa Fe Pro Musica, Lensic Performing Arts Center Santa Fe, NM Music: 8:38

Franz Schubert: Quartet in G Major, D. 887: Movements 3 & 4 Doric String Quartet: Alex Redington and Jonathan Stone, violins; Helene Clement, Viola; John Myerscough, cello Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY Music: 18:04

Georg Philipp Telemann: Trio in E minor for flute, oboe, and basso continuo, TWV 42:e2 Alice K. Dade, flute; Elizabeth Koch Tiscione, oboe; Brian Thornton, cello; Noam D. Elkies, harpsichord Festival Mozaic, Congregation Beth David, San Luis Obispo, CA Music: 15:19

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:13 Sergei Prokofiev: Cinderella: Waltz Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 3:15

16:10:31 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 5 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 6:13

16:26:28 Alan Menken: Pocahontas: Colors of the Wind London Symphony John Williams Sony 62788 4:56

16:35:10 Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 11 H 18:11 Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 56960 4:17

16:47:22 Camille Saint-Saëns: Tarantelle Op 6 Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Bis 1359 6:18

17:03:44 Fernando Obradors: El vito Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 3:12

17:13:01 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Danse baroque Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 4:05

17:23:00 Erich Wolfgang Korngold: Straussiana Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 7:12

17:38:41 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 5:25

17:50:04 Leos Janácek: Lachian Dances: Wedding Dance Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 5:59

18:00 DINNER CLASSICS

18:05:48 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 7:36

18:19:00 John Williams: Liberty Fanfare Boston Pops John Williams Philips 420178 4:12

18:27:42 Leonard Bernstein: Candide: Overture Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 4:10

18:40:27 Maurice Ravel: Finale from Piano Concerto Martha Argerich, piano Berlin Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 3:50

18:48:51 Franz Schubert: Rosamunde: Ballet Music No. 2 D 797 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 6:00

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:13 Sir Arnold Bax: Tintagel Ulster Orchestra Bryden Thomson Chandos 40 14:55

19:21:00 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances Op 45 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2188 35:43

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:54 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo DeutGram 15312 24:34

20:27:49 Joseph Haydn: Symphony No. 52 Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller Signum 434 22:31

20:53:07 Felix Mendelssohn: Rondo capriccioso Op 14 Murray Perahia, piano CBS 42401 6:30

21:03:42 Sir Arnold Bax: Russian Suite London Philharmonic Bryden Thomson Chandos 8669 18:44

21:23:36 Antonín Dvorák: Scherzo from Serenade for Strings Op 22 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 5:20

21:31:36 Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' S 560/7 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 6:15

21:40:03 George Frideric Handel: Keyboard Suite HWV 447 David Greilsammer, piano Sony 792969 7:00

21:49:02 Carl Nielsen: Symphony No. 3 Op 27 Erin Morley, soprano New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 37:10

22:27:31 Frederick S. Converse: The Mystic Trumpeter Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559116 20:14

22:50:43 Ron Nelson: Savannah River Holiday Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 8:32

23:00 QUIET HOUR

23:03:04 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 5:34

23:08:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Concerto for 2 Pianos K 365 Alexandre Rabinovitch, piano Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Teldec 98407 6:57

23:15:36 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 6:39

23:23:28 Gerald Finzi: To a Poet a Thousand Years Hence Op 13 John Mark Ainsley, tenor City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 5:56

23:29:24 Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 7:45

23:37:10 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Intermezzo Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 5:11

23:43:36 Carl Busch: Omaha Indian Love Song Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 6:07

23:49:43 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan Angelika Bachmann, musical saw Warner 554295 3:26

23:53:09 Mohammed Fairouz: Piano Miniature No. 6 "Addio" Lara Downes, piano Steinway 30016 2:12

23:56:00 Pauline Viardot-Garcia: Berceuse Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:34