WCLV Program Guide 09-13-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:58 Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 Op 27 # 2 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 5:01

00:07:39 Clara Schumann: Romance Op 22 # 1 Daniel Hope, violin DeutGram 15312 3:35

00:12:05 Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:33

00:18:02 Percy Grainger: Colonial Song BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 40 5:17

00:25:53 Sir William Walton: Henry V: A Shakespeare Scenario Christopher Plummer, narrator Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Chandos 8892 1:00:55

01:31:11 Paul Creston: Toccata for Orchestra Op 68 Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3127 13:39

01:45:52 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 S 244/2 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 9:09

01:55:47 Francisco Tárrega: Malaguena Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 2:30

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Gian-Carlo Menotti: Ricercare on a Theme from ''The Old Maid and the Thief" Charlie Albright, piano Album: Vivace CAPC Music 884501469760 Music: 4:21

Shawn Conley: Yann's Flight sybarite5 Chamber Music Societ of Saint Cloud, St. Cloud at Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 5:45

Nikolai Kapustin: Variations Op. 41 Charlie Albright, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 6:37

Modest Mussorgsky (arr. Maurice Ravel): Pictures at an Exhibition (selected movements) Los Angeles Philharmonic; James Conlon, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 30:03

Fritz Kreisler: Caprice Viennois, Op. 2 Amy Schwartz Moretti, violin; Elizabeth Pridgen, piano Album: Kaleidoscope Dorian Sono Luminus 92126 Music: 4:11

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 15:03

Maurice Ravel: Sonata for Violin and Cello Amy Schwartz Moretti, violin; Yegor Dyachkov, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 20:00

Purandara Dasa (arr. Stephen Prutsman): Govinda Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 6:46

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:21 Béla Bartók: Fourteen Bagatelles Op 6 Orion Weiss, piano Bridge 9355 26:16

04:28:41 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Comedians Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 5:45

04:36:54 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:08

04:42:58 Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784 4:10

04:49:32 Antonín Dvorák: String Quintet No. 3 Op 97 Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet DeutGram 4778765 32:35

05:26:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 K 545 Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209 9:49

05:37:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 K 545 Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209 9:49

05:47:38 Frédéric Chopin: Berceuse Op 57 Yundi, piano Mercury 4812443 4:30

05:54:01 Andrew York: Sunburst Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:16

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:57 Richard Rodgers: The King and I: March of the Siamese Children Jenny Lin, piano Steinway 30011 3:53

06:14:01 Jean Sibelius: Allegretto from Symphony No. 2 Op 43 Royal Concertgebouw Orchestra George Szell Philips 4788977 9:21

06:24:40 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Spring Almeda Trio Albany 1386 4:43

06:29:46 Franz Schubert: String Trio Movement D 471 Members of Kodály Quartet Naxos 557126 7:53

06:43:28 Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' Op 27 Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5318 11:06

06:57:08 Pierre Leemans: March 'Belgian Paratroopers' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:24

07:04:27 Maurice Jarre: Ryan's Daughter: Suite Royal Philharmonic Maurice Jarre Milan 10131 8:29

07:15:26 Antonio Vivaldi: Violin Concerto Op 3 # 9 Duo Amaral DuoAmaral 2013 8:45

07:25:31 Orlande de Lassus: Surrexit pastor bonus Chanticleer Warner 574272 2:30

07:30:09 Tomaso Albinoni: Concerto for Strings in A Op 5 # 10 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 663 5:31

07:39:45 Josef Myslivecek: Symphony in C Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 7:10

07:48:16 Claude Debussy: Children's Corner: Serenade of the Doll Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 2:47

07:53:08 Enya: The Lord of the Rings: May It Be Voces8 Decca 29601 3:41

07:57:27 Eduard Strauss: Polka 'Bahn frei' Op 45 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80098 2:29

08:08:18 Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 5:42

08:16:28 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 11:30

08:29:26 George Gershwin: Tip-Toes: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Vox 3035 4:38

08:38:19 Maurice Ravel: Allegro from String Quartet Melos Quartet DeutGram 4796018 8:06

08:47:00 Leroy Anderson: The Irish Suite: The Last Rose of Summer Alfred Krips, violin Boston Pops Arthur Fiedler RCA 7892 3:48

08:52:17 Billy Strayhorn: Take the 'A' Train Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559737 6:15

09:03:35 Manuel de Falla: El amor brujo: Suite Vanessa Perez, piano Steinway 30036 16:48

09:24:48 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Gavotte BWV 1006 Piers Lane, piano Hyperion 67344 3:18

09:29:55 Percy Grainger: Green Bushes BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 40 8:27

09:40:53 Clara Schumann: O Lust, O Lust Op 23 # 6 Nicole Cabell, soprano Telarc 34658 1:46

09:43:55 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:53

09:53:23 Stephen Foster: Hard Times Come Again No More Thomas Hampson, baritone THM 5432 4:30

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:17 Clara Schumann: Romance Op 22 # 1 Daniel Hope, violin DeutGram 15312 3:35

10:06:20 Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: April 'Capriccioso' Sarah Rothenberg, piano Arabesque 6666 3:13

10:11:13 Robert Schumann: Three Fantasy Pieces Op 73 Peter Landgren, horn Elan 82260 11:12

10:24:32 Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat Op 119 # 4 Orli Shaham, piano Canary 15 5:16

10:32:24 Sir Edward Elgar: Salut d'amour Op 12 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 3:04

10:38:47 Percy Grainger: English Dance BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 40 8:51

10:51:03 Clara Schumann: Piano Concerto Op 7 Francesco Nicolosi, piano Alma Mahler Sinfonietta Stefania Rinaldi Naxos 557552 23:23

11:17:23 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony Op 58 Cleveland Orchestra Lorin Maazel MAA 75 10:08

11:29:46 Charles Avison: Concerto Grosso No. 2 after Scarlatti Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 66891 14:10

11:47:12 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 658 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 11:36

12:06:30 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 435757 8:17

12:17:20 Dmitri Shostakovich: Nocturne from Violin Concerto No. 1 Op 99 Lydia Mordkovitch, violin Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 12:22

12:32:37 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' Vienna Philharmonic Valéry Gergiev Philips 468526 5:46

12:41:57 Arnold Schoenberg: Sunrise from 'Gurrelieder' Los Angeles Master Chorale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Phillips 438867 6:24

12:50:39 Johann Strauss Jr: Fledermaus Quadrille Op 363 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 7:48

13:00:37 Moisés Simons: The Peanut Vendor King's Singers Chandos 40 2:31

13:03:40 Ron Goodwin: What Kind of Things King's Singers Chandos 40 1:50

13:07:17 Antonín Dvorák: Symphonic Variations Op 78 Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 22:35

13:32:02 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 39431 3:44

13:38:42 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 542 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 38915 6:11

13:46:33 William Lloyd Webber: Serenade for Strings City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9595 9:56

13:58:13 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Fandango BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 1:45

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Gaspar Cassado: Requiebros Sheku Kanneh-Mason, cello; Isata Kanneh-Mason, piano Album: Requiebros Decca 4832576 Music: 4:23

Clara Schumann (arr. Elisabeth Remy Johnson): Three Romances for violin and piano, Op. 22: Movements 1 & 3 Julianne Lee, violin; Elisabeth Remy Johnson, harp Atlanta Symphony Orchestra-Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall, Atlanta, GA Music: 7:02

Clara Schumann: Er ist gekommen... Barbara Bonney, soprano; Vladimir Ashkenazy, piano Album: Frauenliebe un Leben Decca 452898 Music: 2:17

Clara Schumann: Liebst du um Schonheit Barbara Bonney, soprano; Vladimir Ashkenazy, piano Album: Frauenliebe und Leben Decca 452898 Music: 2:31

Clara Schumann: Das Veilchen Barbara Bonney, soprano; Vladimir Ashkenazy, piano Album: Frauenliebe und Leben Decca 452898 Music: 1:36

Clara Schumann: Lorelei Barbara Bonney, soprano; Vladimir Ashkenazy, piano Album: Frauenliebe und Leben Decca 452898 Music: 2:08

Clara Schumann: Mein Stern Barbara Bonney, soprano; Vladimir Ashkenazy, piano Album: Frauenliebe und Leben Decca 452898 Music: 1:39

Clara Schumann: Piano Concerto in A Minor, Op. 7 Isata Kanneh-Mason, piano; Royal Liverpool Philharmonic Orchestra; Holly Mathieson, conductor Album: Romance Decca 4850020 Music: 21:09

Robert Schumann (arr. Clara Schumann): Mondnacht Op. 39 No. 5 Isata Kanneh-Mason, piano Album: Romance Decca 4850020 Music: 3:48

Clara Schumann: Two Lieder from Liebesfruhling Anne Sofie von Otter, mezzo soprano; Helene Grimaud, piano Album: Reflection DG 690402 Music: 4:27

Clara Schumann: Variations on a Theme by Robert Schumann, Op. 20 Jessica Xylina Osborne, piano 92nd Street Y, Buttenwieser Hall, New York City, NY Music: 9:13

Antonin Dvorak: Symphony No. 9 in E minor, Op. 95, From the New World: Movements 1 & 2 Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 24:34

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in E flat BWV 998 Jordan Dodson, guitar Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 8:32

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:12 Maurice Jarre: Dr. Zhivago: Lara's Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:44

16:07:04 Maurice Jarre: Witness: Building the Barn Royal Philharmonic Paul Bateman Royal Phil 33 3:55

16:14:21 Clara Schumann: Concerto Movement Diana Ambache, piano Ambache Chamber Ensemble Diana Ambache BBC 45 13:05

16:29:00 Maurice Jarre: Ghost: Love Theme Royal Philharmonic Tolga Kashif Royal Phil 33 5:04

16:37:33 E. J. Moeran: Serenade in G: Prologue Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 3:33

16:43:07 Irvin L. Wagner: Variations on 'Happy Birthday' Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 8:00

16:52:41 Sergei Prokofiev: Cinderella: Waltz Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 3:15

16:58:05 Gilbert & Sullivan: The Mikado: Chorus of Nobles Welsh National Opera Chorus Men Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80284 2:17

17:04:31 Frédéric Chopin: Impromptu No. 3 Op 51 Shai Wosner, piano Onyx 4172 6:16

17:19:31 Antonín Dvorák: Scherzo from Serenade for Strings Op 22 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 5:20

17:27:10 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in F Op 7 # 9 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553002 7:32

17:39:56 Clarice Assad: Danças Nativas: Reflective Cancao Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 5:04

17:46:56 Clarice Assad: Impressions: Dança Brasileira Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 3:09

17:52:25 Jean-Baptiste Arban: Variations on 'The Carnival of Venice' Wynton Marsalis, trumpet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 60804 7:30

18:00 DINNER CLASSICS

18:07:38 Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Concerto No. 1 Op 99 Narciso Yepes, guitar London Symphony Luis García-Navarro PentaTone 202 20:04

18:29:07 Ola Gjeilo: Tota pulchra es Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 5:26

18:36:32 Ola Gjeilo: Serenity Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 5:11

18:43:21 Franz Schubert: Impromptu No. 6 D 935/2 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 8:04

18:52:57 Ola Gjeilo: Tota pulchra es Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 5:26

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:23 Ottorino Respighi: Belkis, Queen of Sheba: Suite Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Chandos 40 22:26

19:28:33 Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 27:53

20:00 SPECIAL: Clara Schumann: 'A fallen, abominable, wicked girl' – Jade Simmons hosts an hour of music by Clara Wieck Schumann on the occasion of her bicentennial

Clara Schumann: Piano Concerto in a, Op. 7 - Francesco Nicolosi, Alma Mahler Sinfonietta, Stefania Rinaldi

Robert Schumann: Piano Sonata No. 1: III. Scherzo in F-sharp minor - Bernd Glemser, piano

Clara Schumann: Variations de concert sur la Cavatine du ‘Pirate’ de Bellini Op 8: Cavatine – Susanne Grutzmann

Clara Schumann: Scherzo in d Op 10 - Konstanze Eickhorst

Clara Schumann: Three Romances Op 11: Romance No. 3 in A-Flat (Moderato) - Isata Kanneh Mason

Clara Schumann: Three Lieder Op 12: Er ist gekommen (#1) – Dorothea Craxton, Hedayet Djeddikar

Clara Schumann: Piano Trio in g Op 17: Andante – Franceso Nicolosi, Rodolfo Bonucci, Andrea Noferini

Clara Schumann: Three Romances Op 22: No. 3. Leidenschaftlich schnell – Annie Jodry, Helene Boschi

Clara Schumann: Variation No. 7 - Susanne Grutzmann

Clara Schumann: Romance in b - Susanne Grutzmann

21:00 SPECIAL: BBC PROMS 2019 – City of Birmingham Symphony Orchestra, Mirga Gražinytė-Tyla, conductor; Sheku Kanneh-Mason, cello

Dorothy Howell: Lamia (1919)

Sir Edward Elgar: Cello Concerto in E minor

Encore: Mieczysław Weinberg: Sarabande, Prelude No. 18 from 24 Preludes for Solo Cello, Op. 100

Oliver Knussen: The Way to Castle Yonder

Mieczysław Weinberg: Symphony No. 3

Joseph Haydn: Symphony No. 102 – Simon Rattle, conductor (EMI 55509)

23:00 QUIET HOUR

23:01:44 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Frederic Hand, guitar Willow 1036 5:19

23:07:04 Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 5:51

23:12:56 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 3:17

23:17:46 Claude Debussy: Petite Suite: En bateau National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:45

23:21:32 Felix Mendelssohn: Andante from Violin Concerto Op 64 Rachel Barton Pine, violin Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Cedille 144 7:04

23:28:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sonata for 2 Pianos K 448 Greg Anderson, piano Steinway 30022 7:22

23:36:58 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 Op 32 # 5 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 3:33

23:40:32 Felix Mendelssohn: Jagdlied Op 59 # 6 Cleveland State Univ. Chorale Brian Bailey WCLV 32211 3:18

23:47:34 Antonio Estévez: Mediodía en el Llano Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 7:52

23:56:16 Manuel de Falla: Seven Spanish Popular Songs: Asturiana Nadja Salerno-Sonnenberg, violin EMI 54576 3:03