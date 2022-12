WCLV Program Guide 09-10-19

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:11 Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music London Philharmonic Vernon Handley Chandos 2419 10:39

00:13:30 Joseph Haydn: Piano Trio No. 44 H 15:28 Joseph Kalichstein, piano Dorian 90164 18:34

00:33:08 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 Op 3 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 4:43

00:39:27 Emmanuel Chabrier: España Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

00:47:56 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 Op 60 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80198 31:41

01:24:41 Alexander Zemlinsky: Psalm 13 Op 24 Ernst Senff Choir Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 417450 13:39

01:39:41 Viktor Ullmann: Piano Sonata No. 1 Op 10 Jeanne Golan, piano Steinway 30014 14:24

01:54:50 Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 Op 101 # 7 Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 3:57

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Felix Mendelssohn (arr. Sergei Rachmaninoff): Scherzo from A Midsummer Night's Dream Olga Kern, piano Album: Rachmaninoff Transcriptions Corelli Variations Harmonia Mundi 907336 Music: 4:20

Marc-Antoine Charpentier: Concert pour Quatre Parties de Violes H.545 Sonnambula; Elizabeth Weinfield, Artistic Director Baruch Performing Arts Center at Baruch College, Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 10:32

Alberto Ginastera: Concerto for Harp and Orchestra, Op. 25 Kathy Kienzle, harp; Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 25:12

Claude Debussy: Fireworks from Preludes Bk 2 No.12 Olga Kern, piano Virginia Arts Festival, TCC Roper Performing Arts Center, Norfolk, VA Music: 3:52

Anatoly Lyadov: Musical Snuff Box, Op.32 Olga Kern, piano Virginia Arts Festival, TCC Roper Performing Arts Center, Norfolk, VA Music: 2:27

Antonin Dvorak: Polonaise from Rusalka Minnesota Orchestra; Eiji Oue, conductor Album: Exotic Dances from the Opera Reference Recordings RR-71CD Music: 4:28

Philip Glass: Etude No. 2 Simone Dinnerstein, piano Live broadcast from VPR's Studio One, Vermont Public Radio, Colchester, VT Music: 10:05

Leonard Bernstein: Symphonic Suite from On the Waterfront Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 19:02

Rick Sowash: Seasonal Breezes Sylvan Trio: Suzanne Bona, flute; Josh Aerie, cello; Greg Kostraba, piano First Congregational Church of Webster Groves, First Congregational Church, Webster Groves, MO Music: 13:41

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:10 Ottorino Respighi: Metamorphoseon Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Chandos 40 25:34

04:27:43 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 5:26

04:36:04 Antonio de Salazar: Salve Regina Chanticleer Warner 574272 5:50

04:42:57 Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 4:42

04:50:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 27 K 595 Alessio Bax, piano Southbank Sinfonia Simon Over Signum 321 31:37

05:25:40 Johann Strauss Jr: Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 11:06

05:39:21 Sergei Taneyev: Finale from Piano Trio Op 22 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4775419 9:37

05:49:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 6:01

05:56:47 Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 2:35

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:33 Victor Béraud: Petite Reine Berceuse Op 24 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:30

06:13:26 Muzio Clementi: Overture No. 2 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 8:38

06:22:18 Sir Edward Elgar: Salut d'amour Op 12 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 3:04

06:27:06 Sir Arthur Sullivan: Iolanthe: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:29

06:39:29 Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields New York Philharmonic George Szell United Archives 13 12:00

06:52:48 Gregorian Chant: Gaude virgo gratiosa Anonymous 4 Harm Mundi 2907546 1:58

06:56:09 John Philip Sousa: March 'A Century of Progress' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559092 2:55

07:02:55 Alexander Glazunov: Scherzo from Symphony No. 4 Op 48 Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 63236 5:28

07:10:29 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Bassoon Concerto Klaus Thunemann, bassoon Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432081 6:25

07:17:19 Johann Pachelbel: Canon Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390 4:07

07:22:48 William Grant Still: Summerland from 'Three Visions' Alexa Still, flute Koch Intl 7192 3:27

07:27:59 Claude Debussy: Suite bergamasque: Menuet Vassily Primakov, piano Bridge 9350 3:54

07:32:01 Maurice Ravel: Mother Goose: The Fairy Garden Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80601 3:10

07:39:52 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 11:25

07:53:58 Karl Jenkins: Adiemus III 'Dances of Time' - Zarabanda London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 04:36

08:07:00 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen Op 65 # 6 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296 6:15

08:16:09 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 9:56

08:27:38 Constant Lambert: Bacchanale from 'Horoscope' Suite BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Argo 436118 4:31

08:32:23 Peter Tchaikovsky: The Seasons: September Op 37 # 9 Lang Lang, piano Sony 511758 2:24

08:39:29 Carl Friedrich Abel: Symphony in D Op 7 # 3 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 11:00

08:51:49 Alec Wilder: Air for Bassoon Kenneth Pasmanick, bassoon Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 5:39

09:03:02 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:03

09:21:13 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Minuet Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 4:06

09:27:16 Leigh Harline: Pinocchio: When You Wish Upon a Star Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart E1 Music 7792 3:13

09:33:09 Enrique Granados: Danza lenta Alicia de Larrocha, piano RCA 60408 4:08

09:38:04 Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Chaconne Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 3:45

09:43:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Piano Quartet No. 2 K 493 Fauré Quartet DeutGram 6609 8:35

09:55:02 Michael Praetorius: Terpsichore: Four Voltes New London Consort l'Oiseau 4759101 3:48

09:59:44 Antonín Dvorák: Romantic Pieces: Allegro moderato Op 75 # 1 Caroline Goulding, violin Ars Prod. 38536 3:01

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:17 Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151 2:54

10:08:12 Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 9:55

10:18:28 Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 Op 64 Oslo Philharmonic Mariss Jansons Chandos 40 5:22

10:27:53 Carl Stamitz: Rondeau from Clarinet Concerto No. 7 Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 5:37

10:36:09 Ludwig August Lebrun: Rondo from Oboe Concerto No. 2 Albrecht Mayer, oboe Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 6:44

10:43:57 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 7 'Vito' Op 26 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 5:34

10:52:24 Carl Nielsen: Aladdin Suite Op 34 Swedish Radio Choir Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen CBS 44934 23:18

11:18:02 Gottfried Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 11:56

11:32:49 Franz Schubert: String Quartet No. 12 D 703 Cypress String Quartet Avie 2307 8:48

11:43:06 Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn Op 67 Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 61434 11:43

11:55:41 Leroy Anderson: A Trumpeter's Lullaby Catherine Moore, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 3:01

12:06:20 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 1 Op 45 Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 12:13

12:20:18 Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 3 Op 64 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 419431 5:56

12:27:56 Girolamo Frescobaldi: Toccata Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 4:36

12:35:50 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 3 # 3 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 7:02

12:45:50 Maurice Ravel: Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811 10:32

12:57:17 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Furiant Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 2:07

13:00:38 Johannes Brahms: Capriccio Op 116 # 1 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 2:33

13:03:31 Sir Edward Elgar: La Capricieuse Op 17 Yehudi Menuhin, violin Warner 555052 3:53

13:09:14 Gerald Finzi: Concerto for Small Orchestra & Solo Violin Tasmin Little, violin City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 19:57

13:31:25 Muzio Clementi: Minuetto Pastorale Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 802 3:46

13:38:24 Arthur Honegger: Pastorale d'été New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 82849 8:05

13:48:21 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.10 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 9:43

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joaquin Turina: Circulo Op. 91 Movement 1 Amanecer (Dawn) Lincoln Trio: Desiree Ruhstrat, violin; David Cunliffe, cello; Marta Aznavoorian, piano Album: Turina: Chamber Music For Strings And Piano Cedille 1450 Music: 4:18

Frederic Chopin: Etude Op. 10, No. 3, in E major Jenny Chen, piano Tippet Rise, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT Music: 4:06

Joaquin Turina: Danzas fantasticas Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 16:37

Peter Tchaikovsky: String Quartet No. 3 in E-flat minor, Op. 30 (selected movements) Dover Quartet Spivey Hall, Morrow State University, Morrow, GA Music: 21:19

Richard Wagner: Wesendonck Lieder: Traume Jonas Kaufmann, tenor; Orchester der Deutschen Oper Berlin; Donald Runnicles, conductor Album: Kaufmann Wagner Decca 1802802 Music: 4:20

Franz Liszt: Tarantella from venezia e napoli s.159 Sun-A Park, piano Lake George Music Festival, Tannery Pond Community Center, Lake George, NY Music: 8:34

Princess Anna Amalia of Prussia: Flute Sonata in F Major Sylvan Trio First Congregational Church of Webster Groves, First Congregational Church, Webster Groves, MO Music: 8:38

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A major, Op. 92: Movements 2-4 Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 24:57

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:10 Ferruccio Busoni: Comedy Overture Op 38 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572922 6:55

16:08:09 Ferruccio Busoni: From the Age of Pigtails Op 28 # 1 Per Enoksson, violin Bis 784 1:56

16:13:11 Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' Orch de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 12:02

16:30:58 Henry Mancini: Peter Gunn: Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80183 2:22

16:34:18 Keith Emerson: Toccata from Piano Concerto No. 1 Jeffrey Biegel, piano Brown University Orchestra Paul Phillips Naxos 573490 7:38

16:43:20 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 7:06

16:53:02 Sir Edward Elgar: Chanson de matin Op 15 # 2 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 2:40

16:58:27 Traditional: The Miller of Dee Cambridge Singers Men City of London Sinfonia John Rutter Collegium 120 1:55

17:04:07 Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 5:48

17:19:13 John Kander: Chicago: All That Jazz Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:21

17:25:18 Radiohead: Paranoid Android Greg Anderson, piano Steinway 30006 9:00

17:39:18 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 6:49

17:48:14 Maurice Ravel: Vocalise en forme d'Habanera Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 3:25

17:54:17 Peter Boyer: Festivities London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 5:48

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 14 K 449 Maria João Pires, piano Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 21:21

18:32:02 Sergei Prokofiev: Cinderella: Galop Martha Argerich, piano DeutGram 3109 4:10

18:38:15 Carl Philipp Emanuel Bach: Piano Sonata in D H 286 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614 4:48

18:45:13 Percy Grainger: English Dance BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 40 8:51

18:56:02 Peter Tchaikovsky: Mazurque pour danser Op 72 # 6 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 2:17

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:08 Robert Schumann: Symphony No. 4 Op 120 Cleveland Orchestra George Szell Sony 62349 25:15

19:30:24 Muzio Clementi: Symphony No. 1 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 26:43

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:08 Joseph Haydn: Symphony No. 63 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337 20:33

20:24:19 Francis Poulenc: Aubade 'Concerto choreographique' François-René Duchable, piano Rotterdam Philharmonic James Conlon Erato 45232 19:49

20:45:19 Richard Wagner: Parsifal: Good Friday Spell Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 12:38

21:02:37 Peter Rasmussen: Wind Quintet Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849 16:58

21:21:18 Alan Hovhaness: Prayer of Saint Gregory Op 62 Benny Wiame, trumpet I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80392 5:37

21:28:05 Alan Hovhaness: Alleluia & Fugue for String Orchestra Op 40b I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80392 8:35

21:40:13 Jean-Féry Rebel: Ulysses: Suite Les Délices Délices 2012 7:25

21:49:12 Sir Arnold Bax: Symphony No. 4 Ulster Orchestra Bryden Thomson Chandos 40 41:57

22:32:54 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MDG 3307 12:44

22:48:25 Max Reger: The Violin-Playing Hermit Op 128 # 1 Jaap van Zweden, violin Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Chandos 8794 8:15

23:00 QUIET HOUR

23:00:21 Alexander Glazunov: Meditation Op 32 Rachel Barton Pine, violin Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 4:06

23:04:28 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 Op 34 # 2 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190 4:36

23:09:04 Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 3:52

23:15:16 Johann Sebastian Bach: Komm süsser Tod BWV 478 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 4:03

23:19:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 K 595 Sir Clifford Curzon, piano Vienna Philharmonic George Szell Decca 4785437 9:06

23:28:26 Jean Sibelius: Andante festivo Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 4:30

23:34:56 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 Vienna Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 423608 11:12

23:46:08 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Romeo and Juliet Before Parting Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80089 8:10

23:55:31 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle Liverpool Philharmonic Choir BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 3:16