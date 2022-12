WCLV Program Guide 09-06-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:41 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80676 16:19

00:19:40 William Byrd: Quomodo cantabimus Ora Suzi Digby Harm Mundi 906102 6:55

00:27:28 Johann Pachelbel: Canon Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 4:40

00:32:37 Richard Rodgers: Carousel: Waltz Jenny Lin, piano Steinway 30011 6:14

00:41:37 George Frederick Bristow: Symphony No. 2 Op 24 Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller New World 80768 43:18

01:29:13 Anderson & Roe: Carmen Fantasy Greg Anderson, piano Steinway 30006 12:57

01:43:07 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 8:11

01:52:44 Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 5:23

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Sergei Rachmaninoff: Lilacs and Sorochintsy Fair: Hopak Alessio Bax, piano Album: Rachmaninoff: Preludes & Melodies Signum Classics 264 Music: 4:19

Rodion Shchedrin: Concerto for Trumpet and Orchestra Ansel Owen Norris, trumpet; Mariinsky Theatre Symphony Orchestra; Arseny Shuplyakov, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Concert Hall of the Mariinsky Theatre, St. Petersburg, Russia Music: 23:53

Alexandre Tansman: Suite for Oboe, Clarinet and Bassoon Nicholas Stovall, oboe; Amitav Vardi, clarinet; Kristin Wolfe Jensen, bassoon Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 10:21

Nino Rota: Intermezzo for Viola and Piano Steven Tenenbom, viola; Alessio Bax, piano Franklin College Chamber Music Series & CMSLC, Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 7:56

Alexander Scriabin: Two Etudes: C-sharp minor, F-sharp minor Garrick Ohlsson, piano Album: Alexander Scriabin - The Complete Etudes Bridge 9287 Music: 4:19

Marco Uccellini: Sonata No. 18 for Two Violins from Sonatas, Correnti, and Arias, Op. 4 Adam Barnett-Hart, Arnaud Sussmann, violins; Dmitri Atapine, cello; Gloria Chien, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 6:04

Manuel Ponce (arr. Jascha Heifetz, Bion Tsang): Estrellita for Cello and Piano Bion Tsang, cello; Adam Neiman, piano Foundation for Chinese Performing Arts, Jordan Hall, Boston, MA Music: 3:03

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 9 in E-flat major, K. 271 "Jeunehomme" Garrick Ohlsson, piano; GTMF Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 33:56

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:35 Johann Sebastian Bach: Cantata No.106 "Actus tragicus" Hannah Morrison, soprano English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 719 18:57

04:21:31 Thomas Arne: Symphony No. 1 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 8:30

04:32:33 George Gershwin: Prelude No. 1 from 'Three Preludes' Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 1:44

04:35:25 Domenico Scarlatti: Sonata in e Kk 147 Duo Amaral DuoAmaral 501592 11:28

04:48:26 Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin, Cello & Piano Op 56 Joseph Kalichstein, piano English Chamber Orchestra Sir Alexander Gibson Chandos 8409 37:05

05:30:17 Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 London Symphony Sir Charles Mackerras Mercury 434352 9:17

05:40:52 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80152 9:33

05:51:20 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Mazurka Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 2:47

05:54:34 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 5:02

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:15 Antonio Salieri: Cublai Overture London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 3:42

06:12:59 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 9:07

06:22:58 John Williams: The Force Awakens: Adagio Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:29

06:28:53 Georg Philipp Telemann: Concerto for Flute, Oboe d'amore & continuo European Baroque Soloists Denon 9614 6:32

06:41:22 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041 4:30

06:46:58 Wayne Barlow: The Winter's Passed Bert Lucarelli, oboe Brooklyn Philharmonic Michael Barrett Koch Intl 7187 5:15

06:54:45 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 1 BWV 772 Angela Hewitt, piano Hyperion 66746 1:03

06:57:02 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 3:55

07:05:44 Philip Glass: Harpsichord Concerto: Movement III Christopher D. Lewis, harpsichord West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 4:45

07:12:46 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude Bayreuth Festival Orchestra Karl Böhm DeutGram 4793449 10:37

07:24:38 Goff Richards: Homage to the Noble Grape: Champagne London Brass Teldec 46069 2:32

07:29:05 Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo John Leach, cimbalom London Symphony István Kertész Decca 4785437 5:00

07:39:55 Victor Herbert: Allegro from Cello Concerto No. 1 Op 8 Mark Kosower, cello Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573517 11:10

07:53:17 Billy Strayhorn: Chelsea Bridge Center City Brass Quintet Chandos 4554 5:03

08:07:41 Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' Chicago Symphony Brass CSO Resound 9011101 6:06

08:15:39 Antonín Dvorák: Finale from Violin Concerto Op 53 James Ehnes, violin BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10309 10:18

08:27:28 Maurice Duruflé: Sanctus from Requiem Op 9 Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 3:25

08:31:07 George Gershwin: Of Thee I Sing: Overture Orchestra of St Luke's Michael Tilson Thomas CBS 44798 4:29

08:41:45 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 1 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 6:49

08:49:50 Cécile Chaminade: Etudes de concert: Automne Op 35 # 2 Joanne Polk, piano Steinway 30037 5:06

08:55:41 Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:30

09:06:04 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 19:45

09:30:47 Jerome Kern: Showboat: Old Man River Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 3:37

09:36:32 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 5:28

09:44:02 Johannes Brahms: Andante from String Sextet No. 1 Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151 9:52

09:56:11 George Gershwin: Short Story William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 2:30

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:20 Robert Schumann: Widmung (Dedication) Op 25 # 1 Slovak Radio Symphony Michael Dittrich MarcoPolo 223246 3:01

10:04:47 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 9 Op 30 # 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9350 2:21

10:08:22 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 H 16:48 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 11:38

10:21:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 20 K 466 John Gibbons, fortepiano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7575 7:42

10:31:10 Sergei Prokofiev: The Stone Flower: Waltz Op 118 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 10481 3:35

10:38:09 Sergei Prokofiev: War and Peace: Intermezzo 'May Night' Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 5:51

10:45:32 Frédéric Chopin: Etude No. 23 Op 25 # 11 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448 3:30

10:51:17 Antonín Dvorák: Serenade for Winds Op 44 Members of Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung DeutGram 471613 22:54

11:16:17 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto Op 9 # 2 Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 11:54

11:31:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 K 417 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 12:40

11:45:57 Claude Debussy: Pour le piano Barry Douglas, piano RCA 68127 13:35

12:07:10 Felix Mendelssohn: Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 9:42

12:19:32 Max Bruch: March from Serenade for Violin & Orchestra Op 75 Salvatore Accardo, violin Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 438748 9:20

12:31:20 Wayne Barlow: The Winter's Passed Bert Lucarelli, oboe Brooklyn Philharmonic Michael Barrett Koch Intl 7187 5:15

12:40:36 Ron Nelson: Savannah River Holiday Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 8:32

12:50:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 28 K 200 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 7:35

13:00:15 Giuseppe Verdi: Aïda: Dance of the Young Moorish Slaves Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 1:36

13:02:09 Giuseppe Verdi: Rigoletto: Conspirators' Chorus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 1:52

13:05:19 Leos Janácek: Sinfonietta Op 60 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 23:36

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Triebensee: Variations on a Theme of Haydn from Symphony No. 94 "Surprise" Marilyn Zupnik, oboe; Kathryn Greenbank, oboe; Elizabeth Starr, cor anglais Album: Beethoven & Triebensee AVS 6192 Music: 4:11

Asako Hirabayashi: Trio for Oboe, Bassoon and Piano Kathryn Greenbank, oboe; Charles Ullery, bassoon; Asako Hirabayashi, piano Bauman Fine Arts Series, Parkway United Church of Christ, Minneapolis, MN Music: 10:59

Cesar Franck: Sonata in A major for Violin and Piano Benjamin Beilman, violin; Alessio Bax, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 25:40

Steven Reineke: Sedona Aspen Music Festival Orchestral Ensemble; Lawrence Isaacson, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 5:30

Greg Kurstin (arr. Rob Landes): Hello Rob Landes, violin; Christopher Janwong McKiggan, piano Album: Hello ARK Studios Music: 4:40

Johannes Brahms: Violin Concerto in D Major, Op. 77: Movement 1 Allegro non troppo (Selected Movement) Joshua Bell, violin; Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 23:02

Aaron Copland: Duo for Flute and Piano Aaron Perdue, flute; Christopher McKiggan, piano Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Recording Studio, St. Paul, MN Music: 13:46

Georg Philipp Telemann: Concerto for Four Violins in D major, TWV 40:202 Francisco Fullana, Danbi Um, Paul Huang, Sean Lee, violins Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 5:43

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:03 Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 Op 64 Oslo Philharmonic Mariss Jansons Chandos 40 5:22

16:06:42 Sergei Prokofiev: Cinderella: Waltz Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 3:15

16:12:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 K 239 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669 13:16

16:29:31 Harry Gregson Williams: Prometheus: Life London Music Works Silva 1398 2:34

16:34:57 Lars-Erik Larsson: Scherzo from Symphony No. 1 Op 2 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 6:30

16:42:56 Alberto Ginastera: Danzas Argentinas Op 2 Orli Shaham, piano OberlinMus 1604 7:48

16:52:28 Ruggero Leoncavallo: I Medici: Act 1 Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 2:50

16:57:32 Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Cantate Domino Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 2:33

17:03:48 Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito: Overture Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 31827 4:43

17:11:41 Franz Schubert: Theme & Variations from Octet D 803 Cleveland Octet Sony 62655 12:40

17:27:07 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 20 Op 49 # 2 Peter Takács, piano Cambria 1175 7:59

17:39:49 William Grant Still: Afro-American Symphony: Sorrows Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 5:14

17:46:48 William Grant Still: Afro-American Symphony: Humor Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 3:03

17:52:50 Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Fête polonaise Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:52

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:07 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Theme and Variations Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 19:18

18:30:07 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Greg Anderson, piano Steinway 30006 6:41

18:37:26 Antonio Vivaldi: Tieteberga: Sento in seno ch'in pioggia di lagrime Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:01

18:44:29 Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances Op 59 Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 8:39

18:54:24 Anderson & Roe: Papageno! Greg Anderson, piano Steinway 30006 3:51

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:06 Camille Saint-Saëns: La princesse jaune: Overture Op 30 BBC Concert Orchestra José Serebrier BBC 63 6:57

19:11:59 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade Op 35 Steven Staryk, violin Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham EMI 66998 45:34

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:41 Robert Fuchs: Serenade No. 5 Op 53 Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 21:01

20:23:20 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 Op 21 Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 22:37

20:47:59 Wayne Barlow: Night Song Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434347 9:10

21:00 SPECIAL: BBC PROMS 2019 – London Philharmonic Orchestra, Vladimir Jurowski, conductor; Alexander Ghindin, piano

Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada Suite

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1

Anatoly Liadov: Baba Yaga

Anatoly Liadov: Kikimora

Anatoly Liadov: From the Apocalypse

Alexander Glazunov: Symphony No. 5

23:00 QUIET HOUR

23:01:28 Francisco Tárrega: Capricho Arabe Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:51

23:07:17 Claude Debussy: Estampes: Pagodes Stephen Hough, piano Hyperion 68139 5:20

23:12:38 Eric Whitacre: The Seal Lullaby Lavinia Meijer, harp Voces8 Decca 4785703 4:07

23:18:11 Johannes Brahms: Wie Melodien zieht es mir Op 105 # 1 Zuill Bailey, cello Telarc 32664 1:41

23:19:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegretto from Piano Concerto No. 19 K 459 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 4786763 7:47

23:27:40 Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 1 D 898 Beaux Arts Trio Philips 4788977 10:01

23:38:49 Frédéric Chopin: Nocturne No. 4 Op 15 # 1 Nelson Freire, piano Decca 14053 4:06

23:42:55 Hans Pfitzner: Palestrina: Act 3 Prelude Berlin German Opera Orchestra Christian Thielemann DeutGram 449571 7:58

23:50:55 Thomas Morley: Response Pavin Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132 3:56

23:55:50 Traditional: The Meeting of the Waters John O'Conor, piano Irish Chamber Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 3:07