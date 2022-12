WCLV Program Guide 09-04-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:05 Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 7 Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 417631 25:09

00:27:51 Anton Bruckner: Motet 'Locus iste' Cleveland Orchestra Chorus Robert Porco ideastream 2014 3:06

00:31:44 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 6 S 139/6 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 5:39

00:38:40 Astor Piazzolla: Four for Tango Brodsky Quartet Chandos 10761 6:36

00:46:49 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 Op 67 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 31:07

01:23:08 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne BWV 1004 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 308779 13:25

01:37:58 Johan Wagenaar: Overture to 'Cyrano de Bergerac' Op 23 Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 13:51

01:52:25 Anton Rubinstein: Melody in F Op 3 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80391 4:14

01:57:28 Ernesto Lecuona: Preludio en la noche Kathryn Stott, piano EMI 56803 2:25

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jeremy Kittel: The Biting Reel/Lost Time Jeremy Kittel, violin; Bodek Janke, percussion Album: Chasing Sparks Compass Records 45312 Music: 4:32

Franz Schubert: Symphony No. 5 in B flat Major, D. 485 Johannes Moser, cello; Houston Symphony; Matthew Halls, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 29:37

Astor Piazzolla: La Muerte del Angel Viva Tango: Cho-Liang Lin, violin; David Shifrin, clarinet; Hector Del Curto, bandoneon; Alex Brown, piano; Satoshi Takeishi, percussion; Pablo Aslan, bass Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 4:10

Jeremy Kittel: Pando Teddy Abrams, piano; Eunice Kim, violin; The Saint Paul Chamber Orchestra; Teddy Abrams, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 5:21

Aaron Copland (arr. Hugh Wolff): "Hoe-Down" from Rodeo Teddy Abrams, director and piano; The Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 3:32

Peter Tchaikovsky: Russian Dance Trio Voronezh: Sergei Teleshev, bajan; Vladimir Volochin, domra; Valerie Petruchin, double-bass balalaika Album: Trio Voronezh EMI 56892 Music: 4:25

Maurice Ravel: Gaspard de la nuit Benjamin Grosvenor, piano Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY Music: 21:35

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 3: Movement 4-5 The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, Bard's Fisher Center for The Performing Arts, Annandale On-Hudson, NY Music: 14:38

Astor Piazzolla: Libertango Ebene Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 6:10

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:58 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 K 550 Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 26:20

04:30:14 Vincenzo Bellini: Norma: Casta diva Renée Fleming, soprano London Philharmonic Sir Charles Mackerras Decca 467049 7:32

04:40:38 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Danse générale & Coda Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 5:08

04:46:42 Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 4:07

04:52:48 Franz Schubert: Piano Sonata No. 19 D 958 Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448 29:37

05:26:22 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

05:37:41 Paul Taffanel: Romance et Saltarelle Scandinavian Wind Quintet Paula 58 12:42

05:51:13 Fritz Kreisler: Liebesleid Gil Shaham, violin Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449923 3:37

05:55:52 Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 4:05

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:39 Anton Bruckner: Motet 'Os justi' Voces8 Decca 4785703 4:43

06:14:37 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 2 Op 36 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 10:08

06:25:38 Sir Arnold Bax: Malta, G.C.: Finale Royal Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1094 5:26

06:32:11 Marcel Poot: Cheerful Overture Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 4:19

06:41:17 Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' Emma Johnson, clarinet ASV 910 9:44

06:53:00 Sergei Prokofiev: Waltz Suite: End of the Fairy Tale Op 110 # 4 São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 4:55

06:58:49 Henry Fillmore: March 'His Honor' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7502 3:03

07:06:02 Giuseppe Verdi: Luisa Miller: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 5:50

07:13:00 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 4 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 9:46

07:23:01 Louiguy: La vie en rose Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 2:02

07:26:33 Fredrik Schoyen Sjölin: Naja's Waltz Danish String Quartet ECM 2550 3:14

07:31:55 Maurice Jarre: Dr. Zhivago: Lara's Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:44

07:43:23 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 9:44

07:55:25 Federico Mompou: Canción y Danza No. 3 Stephen Hough, piano Hyperion 66963 3:24

07:59:30 Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Galop Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:09

08:08:39 Stephan Koncz: Dances from Transylvania Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 6:42

08:17:29 Franz Schubert: Rosamunde: Overture D 797 Berlin Philharmonic Wilhelm Furtwängler DeutGram 4795448 10:46

08:30:17 Maurice Ravel: Pantoum from Piano Trio Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 425860 3:55

08:40:14 Carl Friedrich Abel: Symphony Op 17 # 6 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999214 10:23

08:52:00 John Lunn: Downton Abbey: Suite Chamber Orchestra of London Alastair King Decca 16260 7:04

09:03:11 Joseph Haydn: String Quartet No. 24 Op 20 # 6 Daedalus Quartet Bridge 9326 17:40

09:25:16 Carl Nielsen: We, Sons of the Plains, Carry Dreams Ars Nova Copenhagen Michael Bojesen DaCapo 220569 4:18

09:31:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Divertimento for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 5:42

09:38:38 Arturo Márquez: Danzon No. 2 Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 9:22

09:51:03 Max Reger: Finale from Flute Serenade Op 141 Michel Debost, flute Skarbo 4094 5:22

09:57:10 Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 2 BWV 847 Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504 3:07

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:37 Darius Milhaud: Divertissement from Suite Op 157b Emanuel Hurwitz, violin EMI 72646 2:38

10:04:49 Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado Op 67/7 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 2:23

10:09:16 Felix Mendelssohn: Overture 'The Fair Melusina' Op 32 BBC Scottish Symphony Ilan Volkov BBC 225 10:37

10:21:01 Franz Berwald: Estrella de Soria: Overture Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553051 7:54

10:31:11 Fernando Sor: Variations on 'La Folia' Op 15 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 4:32

10:39:23 Ludwig van Beethoven: Variations on the 'Turkish March' Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509 7:03

10:50:12 Franz Schubert: Symphony No. 8 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80091 26:03

11:18:19 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 WAB 107 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4798494 09:43

11:29:59 Darius Milhaud: La Cheminée du roi René Op 205 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 12:19

11:44:21 George Frideric Handel: Organ Concerto No. 13 Simon Preston, organ English Concert Trevor Pinnock Archiv 413468 13:07

11:58:33 Francis Poulenc: Intermezzo No. 1 Pascal Rogé, piano Decca 425862 1:32

12:06:50 Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance Op 65 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 9:42

12:18:40 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:08

12:30:48 John Field: Nocturne No. 12 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:34

12:38:46 Muzio Clementi: Overture No. 2 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 8:38

12:48:45 Frederick Delius: The Walk to the Paradise Garden Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 9:09

12:58:25 Peter Tchaikovsky: The Seasons: July Op 37 # 7 Lang Lang, piano Sony 511758 1:20

13:00:22 John Bull: Galliard Alan Feinberg, piano Steinway 30019 2:03

13:02:42 Thomas Weelkes: The nightingale, the organ of delight King's Singers EMI 63052 1:00

13:05:48 Anton Bruckner: Te Deum Jane Eaglen, soprano London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 56168 21:08

13:28:20 Joseph Haydn: Overture to an English Opera London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55192 4:10

13:35:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 10 K 74 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Teldec 25914 7:36

13:45:27 Joaquín Rodrigo: Sonata giocosa Sir Angel Romero, guitar RCA 68767 11:40

13:58:08 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Scherzino Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 1:19

14:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Luigi Boccherini: Guitar Quintet No. 4 in D Major, . 448 (arr. for guitar quartet): IV. Fandango Los Angeles Guitar Quartet Album: The Best of Los Angeles Guitar Quartet Delos 1607 Music: 4:33

Robert Beaser: Chaconne Los Angeles Guitar Quartet Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 11:23

Piano Puzzler: This week's contestant is Rainer K. from Madison, AL. Music: 6:45

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 11, K. 331: Movement 1, variations 1 and 2 Mitsuko Uchida, piano Album: The Mozart Collection - Piano Sonatas 8, 11, 12 / Uchida Philips 552702 Music: 3:07 (excerpt)

Sheridan Seyfried: Concerto for Two Violins and Orchestra Nikki and Timothy Chooi, violins; Lake George Music Festival Symphony Orchestra; Roger Kalia, conductor Lake George Music Festival, Lake George High School, NY Music: 25:03

Miklos Rózsa: El Cid: Love Theme Daniel Hope, violin; Royal Stockholm Philharmonic Orchestra; Alexander Shelley, conductor Album: Escape to Paradise: The Hollywood Album DG 4792954 Music: 4:22

Gustav Mahler: Symphony No. 3: Movement 6 Langsam (selected mvt. - all that was played) Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Windham Chamber Music Festival, Windham Center for the Arts, Windham, NY Music: 10:05

Maurice Ravel: Kaddish Daniel Hope, violin; Simon Crawford-Phillips, piano Savannah Music Festival, Trinity United Methodist Church, Savannah, GA Music: 6:05

Ernö Dohnányi: Sonata in B flat minor, Op. 8, for Cello and Piano Bion Tsang, cello; Adam Neiman, piano Foundation for Chinese Performing Arts, Jordan Hall, Boston, MA Music: 26:52

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:09 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony in d Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 421593 6:45

16:07:03 Anton Bruckner: Ave Maria Fairhaven Singers Ralph Woodward Guild 7380 2:57

16:13:02 Darius Milhaud: Suite provençale Op 152 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 7031 14:08

16:29:24 Nino Rota: The Godfather: Love Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 3:59

16:36:43 Robert Schumann: Carnaval: March of the Society of David Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300 3:51

16:42:32 Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 7:10

16:52:06 Emilio Balcarce: La bordona Mirian Conti, piano Steinway 30010 3:17

16:57:36 George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime Carl Topilow, clarinet Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 2:20

17:03:33 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 6:16

17:12:58 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Arthaus 101682 10:23

17:26:17 Johann Peter Emilius Hartmann: Overture to 'Hakon Jarl' Op 40 Danish National Radio Sym Thomas Dausgaard DaCapo 224097 9:10

17:40:06 Anton Bruckner: Fantasie in G Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 3:22

17:45:30 Johannes Brahms: Intermezzo in e Op 116 # 5 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 4:01

17:52:18 Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale Israel Philharmonic Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 07:18

18:09:08 Alan Hovhaness: Symphony No. 6 Op 173 I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80392 21:50

18:32:46 Francis Poulenc: Intermezzo No. 3 Pascal Rogé, piano Decca 425862 4:11

18:38:25 Claude Debussy: Preludes Book 1: Ce qu'a vu le Vent d'Ouest Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:52

18:42:30 Antonín Dvorák: Rondo in g Op 94 Han-Na Chang, cello St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano EMI 82390 8:44

18:53:11 Francis Poulenc: Suite in C Pascal Rogé, piano Decca 425862 5:25

19:02:52 Joseph Haydn: Symphony No. 98 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 24:58

19:30:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 5 K 219 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 27:43

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Alan Hovhaness: Symphony No. 6 'Celestial Gate' (1959)

Francis Poulenc: Intermezzo No. 3 (1943)

Claude Debussy: Preludes Book 1: Ce qu'a vu le Vent d'Ouest (1910)

Antonín Dvorák: Rondo in g (1893)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Joseph Haydn: Symphony No. 98 (1792)

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 5 'Turkish' (1775)

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Conservatory

William Byrd: Selections from My Lady Nevells Booke--Mark Edwards, harpsichord

Felix Mendelssohn: First movement from Piano Trio No. 1 in d Op 49--Mai Miyagaki ('18), piano; Christine Showalter ('17), violin; Angelique Montes ('17), cello

Sergei Prokofiev: Piano Concerto #3 in C Op 26--Zheyu Jiang, piano; Oberlin Orchestra, Raphael Jiménez, conductor

21:09:59 Jennifer Higdon: Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 20:11

21:33:05 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 Op 28 Peter Takács, piano Cambria 1175 24:44

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Dorothy Maynor

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:39 Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 3 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797208 16:35

23:18:15 Frédéric Chopin: Nocturne No. 17 Op 62 # 1 Rafal Blechacz, piano DeutGram 10870 7:26

23:27:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 11 for Winds K 375 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683 5:59

23:33:01 Charles Ives: Adagio cantabile from Symphony No. 2 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 9:12

23:42:37 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 7 Op 23 # 6 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 3:10

23:45:48 Johann Sebastian Bach: Largo from Keyboard Concerto No. 5 BWV 1056 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra Steven Mercurio E1 Music 7785 3:10

23:48:58 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Garden Scene Op 11 Gil Shaham, violin DeutGram 439886 5:32

23:55:28 Hildegard von Bingen: Beata nobis gaudia Anonymous 4 Harm Mundi 2907546 2:42