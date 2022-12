WCLV Program Guide 09-03-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:02:30 Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 6:30

00:10:12 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 Brodsky Quartet Chandos 10801 8:40

00:20:13 Leopold Stokowski: William Byrd's Pavane & Gigue Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 4:30

00:25:52 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 11 S 139/11 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 9:29

00:37:29 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 15 Op 132 Cypress String Quartet Cypress 2012 43:14

01:24:46 Fernando Sor: L'encouragement Op 34 Duo Amaral DuoAmaral 501592 14:17

01:39:44 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 8:45

01:48:44 Franz Liszt: Ballade No. 1 S 170 Roberto Plano, piano Azica 71222 8:00

01:57:08 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 3:25

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Heinrich von Biber: Court Sonata No. 2 Purcell Quartet Album: Biber: Sonatae tam aris quam aulis servientes Chandos 591 Music: 4:29

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Passacaglia in G minor for Solo Violin: The Guardian Angel, from The Mystery Sonatas Yura Lee, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 8:42

Malek Jandali: Piano Dream Malek Jandali, piano; Apollo Chamber Players Apollo Chamber Players, Midtown Arts and Theater Center Houston (MATCH), Houston, Texas Music: 2:41

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in C Minor, Op. 68: Movements 2-4 Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Springer Auditorium, Cincinnati Music Hall, Cincinnati, OH Music: 31:06

Felix Mendelssohn: Song Without Words, Op. 109 Alisa Weilerstein, cello; Vivian Hornik Weilerstein, piano Album: Works for Cello and Piano EMI 73498 Music: 4:14

Zoltan Kodaly: Hary Janos Suite: Movement 5 Intermezzo ROCO; Mei Ann Chen, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 5:09

Igor Stravinsky: Suite from The Soldier's Tale Corinne Stillwell, violin; Vanguel Tangarov, clarinet; Ekaterina Tangarova, piano Victoria Bach Festival, Trinity Episcopal Church, Victoria, TX Music: 15:14

Johann Sebastian Bach: Solo Cello Suite No. 2 in D minor, BWV 1008 Alisa Weilerstein, cello 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY Music: 21:30

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:20 Giovanni Palestrina: Tu es Petrus Sistine Chapel Choir Massimo Palombella DeutGram 4795300 6:26

04:09:14 Felix Mendelssohn: Rondo capriccioso Op 14 Murray Perahia, piano CBS 42401 6:30

04:18:53 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 4:26

04:24:37 Pietro Antonio Locatelli: Concerto Grosso in f Op 1 # 8 Elizabeth Wallfisch, violin Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Hyperion 66981 13:18

04:40:12 Johannes Brahms: Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 41:32

05:25:57 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

05:37:35 Frédéric Chopin: Polonaise No. 7 Op 61 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883 12:31

05:50:52 Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 3:21

05:54:38 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Danse villageoise Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 4:29

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:33 Marie-Auguste Durand: Waltz No. 1 Op 83 John O'Conor, piano Telarc 80391 3:42

06:12:42 Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 1 Op 47 Moscow Philharmonic Lawrence Leighton Smith Sheffield 27 8:31

06:22:29 William Cornysh: Woefully arrayed Stile Antico Harm Mundi 807555 7:28

06:30:17 Antonio Vivaldi: Allegro from 'Autumn' Concerto Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 5:02

06:41:34 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 Op 14 # 1 HJ Lim, piano EMI 64952 11:57

06:54:39 John Williams: Lincoln: With Malice Towards None Christopher Martin, trumpet Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 142 4:19

06:59:13 Eric Coates: March 'Calling All Workers' New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66868 3:18

07:06:20 Johann Christian Bach: Adriano in Siria: Overture Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 6:44

07:15:53 Amy Beach: Finale from 'Gaelic' Symphony Op 32 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 8958 9:16

07:26:35 Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Coronation March New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 3:15

07:31:36 Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away London Philharmonic Strings Kenneth Klein Albany 1058 4:52

07:41:27 Anton Rubinstein: Finale from Piano Concerto No. 4 Op 70 Marc-André Hamelin, piano BBC Scottish Symphony Michael Stern Hyperion 67508 8:45

07:52:14 Camargo Guàrnieri: Dansa negra Simón Bolívar Symphony Maximiano Valdés Dorian 90227 4:57

07:57:19 Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile Jonas Kaufmann, tenor Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Sony 549204 2:15

08:07:42 Michael Jackson: Billy Jean Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:40

08:14:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 K 181 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 66859 9:16

08:25:34 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sérénade Op 37 Steven Isserlis, cello Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner Virgin 91134 4:23

08:31:39 John Adams: Short Ride in a Fast Machine City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 55051 4:15

08:41:06 Unico Willem van Wassenaer: Concerto Armonico No. 2 I Musici de Montréal Yuli Turovsky Chandos 8481 11:42

08:54:26 George Gershwin: Funny Face: Overture Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 5:49

09:05:02 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 218 19:05

09:28:19 Cy Coleman: Witchcraft Boston Pops John Williams Sony 47235 3:06

09:33:34 Antonín Dvorák: Czech Suite: Romance Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 4:56

09:39:52 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Arie di corte Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 8:20

09:50:19 Ferruccio Busoni: Four Bagatelles Op 28 Per Enoksson, violin Bis 784 6:12

09:56:41 Jorge Morel: Danza Brasileira Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 3:07

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:32 Franz Liszt: Valse oubliée No. 1 S 215/1 Alfred Brendel, piano Philips 4788977 2:33

10:03:42 Oskar Nedbal: Valse triste Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Virgin 59285 5:20

10:10:34 Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 11:48

10:22:38 Edward MacDowell: Suite No. 1: Forest Spirits Op 42 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 4:35

10:28:12 Domenico Scarlatti: Sonata in c Kk 56 Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 3:36

10:35:21 Pietro Antonio Locatelli: Introduttione Teatrale Op 4 # 5 Raglan Baroque Players Elizabeth Wallfisch Hyperion 67041 6:32

10:43:44 Johannes Brahms: FAE Sonata: Scherzo Daniel Hope, violin DeutGram 15312 5:36

10:51:15 Joseph Haydn: Symphony No. 43 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5530 23:32

11:16:15 Ferruccio Busoni: Tanzwalzer Op 53 Orch de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 11:54

11:31:23 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Suite Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 10:09

11:43:52 Christopher Palmer: Fantasy on Puccini's 'La bohème' Christopher Warren-Green, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 49552 12:23

11:57:17 Claude Debussy: Children's Corner: The Snow is Dancing Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 2:31

12:06:25 Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 10:39

12:18:47 Sir Arnold Bax: Rogue's Comedy Overture BBC Philharmonic Vernon Handley Chandos 10122 9:53

12:30:22 Robert Schumann: Carnaval: March of the Society of David Op 9 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 3:36

12:37:10 Johannes Brahms: Scherzo from Piano Quintet Op 34 Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orch String Quartet Decca 425839 7:18

12:45:50 Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Oboe RV 548 Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock DeutGram 4795448 9:18

12:56:04 Adolphe Adam: Giselle: Grand Pas de Deux Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 4:03

13:00:58 Domenico Cimarosa: Il maestro di cappella: Overture St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 2:22

13:03:41 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie Yuja Wang, piano DeutGram 16606 2:57

13:08:53 George Szell: Lyric Overture Op 5 CIM Orchestra Louis Lane CIM 2152 21:36

13:32:18 Léo Delibes: Coppélia: Waltz of the Doll San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 2:07

13:37:04 Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons London Symphony Richard Bonynge Decca 444827 4:32

13:43:18 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 11:43

13:56:10 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 29: Sinfonia Jeanne Lamon, violin Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 3:32

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jeremy Kittel: The Biting Reel/Lost Time Jeremy Kittel, violin; Bodek Janke, percussion Album: Chasing Sparks Compass Records 45312 Music: 4:32

Franz Schubert: Symphony No. 5 in B flat Major, D. 485 Johannes Moser, cello; Houston Symphony; Matthew Halls, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 29:37

Astor Piazzolla: La Muerte del Angel Viva Tango: Cho-Liang Lin, violin; David Shifrin, clarinet; Hector Del Curto, bandoneon; Alex Brown, piano; Satoshi Takeishi, percussion; Pablo Aslan, bass Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 4:10

Jeremy Kittel: Pando Teddy Abrams, piano; Eunice Kim, violin; The Saint Paul Chamber Orchestra; Teddy Abrams, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 5:21

Aaron Copland (arr. Hugh Wolff): "Hoe-Down" from Rodeo Teddy Abrams, director and piano; The Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 3:32

Peter Tchaikovsky: Russian Dance Trio Voronezh: Sergei Teleshev, bajan; Vladimir Volochin, domra; Valerie Petruchin, double-bass balalaika Album: Trio Voronezh EMI 56892 Music: 4:25

Maurice Ravel: Gaspard de la nuit Benjamin Grosvenor, piano Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY Music: 21:35

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 3: Movement 4-5 The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, Bard's Fisher Center for The Performing Arts, Annandale On-Hudson, NY Music: 14:38

Astor Piazzolla: Libertango Ebene Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 6:10

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:24 Peter Tchaikovsky: The Oprichnik: Act 4 Dances National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 5:41

16:06:32 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42 # 2 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 3:51

16:13:14 Anna Russell: Instruments of the Orchestra: The French Horn Anna Russell, narrator Sony 60316 10:53

16:28:18 Charles Williams: The Apartment: Jealous Lover Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 3:39

16:33:38 Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 52 Op 64 # 6 Angeles Quartet Decca 4783695 7:02

16:42:37 Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 2 Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 7:58

16:52:04 George Gershwin: Rag 'Rialto Ripples' William Tritt, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80445 2:31

16:56:31 Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 3:17

17:03:52 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Quartet Op 16 Wu Han, piano CMS Studio 82503 5:51

17:12:30 Edvard Grieg: Two Melodies for Strings Op 53 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 9:17

17:24:30 Charles Tomlinson Griffes: Poem for Flute & Orchestra Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 9:57

17:39:23 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Gary Schocker, flute Azica 71230 5:24

17:46:27 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 87771 3:18

17:53:01 Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36 NES Chamber Orchestra Dmitry Sitkovetsky Nonesuch 79545 6:36

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Ballet Suite 'Les Petits riens' K 299 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 18:10

18:29:20 Frédéric Chopin: Scherzo No. 3 Op 39 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 6:27

18:38:17 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets Op 64 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 03:37

18:43:46 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Alice Chalifoux, harp Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 10:31

18:55:18 Sergei Prokofiev: Pushkin Waltz Op 120 # 2 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 02:54

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:43 Carl Philipp Emanuel Bach: Oboe Concerto in E-Flat H 468 Paul Goodwin, oboe English Concert Trevor Pinnock Archiv 431821 21:58

19:26:34 Felix Mendelssohn: Symphony No. 1 Op 11 Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98275 30:17

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:22 Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 Op 35 Martha Argerich, piano DeutGram 4796018 22:44

20:25:25 Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto in A H 438 Sir James Galway, flute Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber RCA 60244 20:00

20:47:22 William Alwyn: Overture to a Masque Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 9:36

20:58:22 Alexander Griboyedov: Waltz Lera Auerbach, piano Bis 1502 1:22

21:02:42 Johann Sebastian Bach: Oboe d'amore Concerto in A BWV 1055 Stephen Taylor, oboe Orchestra of St Luke's MusicMasters 60207 14:42

21:18:57 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride: Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 6:06

21:25:49 Peter Tchaikovsky: Scherzo-fantaisie Op 72 # 10 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 6:06

21:33:51 Carl Friedrich Abel: Symphony in B-Flat Op 17 # 2 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999214 10:39

21:46:09 Charles Ives: Symphony No. 1 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9053 40:11

22:28:13 Joseph Haydn: Trumpet Concerto H 7:7e1 Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 14:33

22:45:55 Antonín Dvorák: Adagio from Cello Concerto Op 104 Alisa Weilerstein, cello Czech Philharmonic Jirí Belohlávek Decca 19765 11:19

23:00 QUIET HOUR

23:01:34 Volkmar Andreae: Little Suite: Love Scene of Pierrot & Columbine Bournemouth Symphony Marc Andreae Guild 7377 5:03

23:06:37 Arvo Pärt: Summa Theatre of Voices Paul Hillier Harm Mundi 907182 6:22

23:13:00 Franz Liszt: Consolation No. 4 S 172/4 Nelson Freire, piano Decca 4782728 2:56

23:17:03 John Knowles Paine: Adagio from Symphony No. 1 Op 23 New York Philharmonic Zubin Mehta New World 374 9:56

23:26:59 Francis Poulenc: Métamorphoses: C'est ainsi que tu es Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 2:23

23:29:22 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Prelude Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 7:05

23:37:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante K 315 Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427677 6:05

23:43:06 Heino Eller: Symphonic Poem 'Twilight' Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8656 5:59

23:49:06 Anton Arensky: Elegia from Piano Trio No. 1 Op 32 Yefim Bronfman, piano Sony 53269 5:58

23:55:40 Augusta Gross: Reflections on Air Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 3:27