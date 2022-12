WCLV Program Guide 08-29-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:04:06 Orlande de Lassus: Lamentations of Jeremiah Huelgas Ensemble Paul Van Nevel Harm Mundi 2908304 21:36

00:26:34 Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 3:58

00:32:08 Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' Op 410 Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 7:09

00:42:17 Amy Beach: Piano Concerto Op 45 Danny Driver, piano BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Hyperion 68130 34:51

01:20:39 Manuel de Falla: Suite populaire espagnole Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8724 13:55

01:36:01 Henri Sauguet: La nuit CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 11:58

01:49:03 Franz Liszt: Paganini Etude No. 3 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 4:49

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Traditional (arr. David Chernaik): Se Te Adoro e Te Prefiro Lorna Anderson, soprano; Apollo Chamber Players Album: Sempre Amor: Portuguese Love Songs from the Romantic Age London Independent Records Music: 4:20

Mason Bates: Elements Emma Resmini, flute; Hugh Sung, piano PT Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 11:45

Piano Puzzler: This week's contestant is Christina Stone from Houston, TX.Music: 10:30

Frederic Chopin: Nocturne No.10 In A Flat, Op. 32 No. 2 Nelson Freire, piano Album: Chopin: The Nocturnes Decca 4782182 Music: 4:42

Dmitri Shostakovich: String Quartet No. 8 in C minor Op. 110 Apollo Chamber Players Apollo Chamber Players, Midtown Arts and Theater Center Houston (MATCH), Houston, TX Music: 21:26

Gioacchino Rossini (arr. Mario Castelnuovo-Tedesco): The Barber of Seville, paraphrase on "Largo al factotum" Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Album: The Fiddler Of The Opera DG 447 640 Music: 4:38

John Lennon/Paul McCartney (arr. Dedrick): Penny Lane Caleb Hudson, trumpet; Canadian Brass Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 3:34

Wolfgang Amadeus Mozart: Magic Flute Overture Canadian Brass Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 5:53

Chen Gang and He Zhanhao: The Butterfly Lovers, Concierto for Violin Gil Shaham, violin; Singapore Symphony Orchestra; Lan Shui, conductor Album: The Butterfly Lovers Canary Classics CC04 Music: 27:23

Ryan George: Firefly United States Marine Band; Col. Jason K. Fettig, conductor United States Marine Band, Heymann Performing Arts Center, Lafayette, LA Music: 5:16

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

03:56:27 Ludwig van Beethoven: Great Fugue Op 133 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 75 19:12

04:17:11 Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste Op 44 # 1 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:24

04:24:44 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' Burning River Brass BurnRiver 2004 5:26

04:31:29 Franz Schubert: Impromptu No. 10 D 946/2 Alfred Brendel, piano Philips 4788977 9:32

04:42:25 Antonín Dvorák: Symphony No. 8 Op 88 Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada PentaTone 578 38:13

05:25:04 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 9:03

05:35:28 Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 7:49

05:44:10 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 1 Op 46 # 1 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:57

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:56 Domenico Scarlatti: Sonata in A-Flat Kk 127 Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 5:24

06:13:22 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Introduction & March Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 7:54

06:22:35 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 80594 7:17

06:30:28 Mikis Theodorakis: Ode to Zeus from 'Canto Olympico' Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 62592 3:41

06:38:15 Béla Bartók: Finale from Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425694 9:39

06:50:04 Duke Ellington: A Single Petal of a Rose Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 3:35

06:54:30 John Philip Sousa: March 'The Black Horse Troop' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:18

07:04:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 39 K 543 CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 4 7:59

07:15:25 Jacques Offenbach: Voyage dans la lune: Ballet of the Snowflakes Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4776403 10:50

07:28:46 Sir Malcolm Arnold: Solitaire: Sarabande Philharmonia Orchestra Bryden Thomson Chandos 8867 3:09

07:32:57 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 Op 39 Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80310 5:27

07:41:37 Camille Saint-Saëns: Finale from Symphony No. 3 Op 78 Joela Jones, organ Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis MAA 2001 8:16

07:51:15 Dmitri Shostakovich: Moscow Cheryomushki: A Spin through Moscow Philadelphia Orchestra Riccardo Chailly Decca 452597 3:26

07:55:06 John Williams: Pops on the March Boston Pops John Williams Sony 46747 4:50

08:07:52 Johann David Heinichen: Concerto Grosso S 231 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 6:48

08:16:39 Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 8:44

08:27:27 Florence Price: Memory Mist Lara Downes, piano Portrait 592079 2:37

08:31:26 Herbert Howells: Magnificat Choir of Clare College Graham Ross Harm Mundi 907579 6:37

08:42:39 Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 10:43

08:54:49 Manuel Ponce: Prelude in the Baroque style Christopher Parkening, guitar EMI 49406 2:22

08:57:42 John Williams: Harry Potter and the Chamber of Secrets: Fawkes the Phoenix Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:40

09:06:17 Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol Op 34 Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Decca 4785437 15:59

09:23:59 Leroy Anderson: Harvard Sketches BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 4:44

09:33:18 Antonín Dvorák: Scherzo from Piano Quintet Op 81 Jeremy Denk, piano Concertante Meridian 84459 4:04

09:38:37 Frédéric Chopin: Barcarolle Op 60 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 9:09

09:49:47 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins Op 3 # 8 Daniel Hope, violin Basel Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4795305 9:53

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:32 Clarice Assad: A Tale of Living Water Lara Downes, piano Portrait 592079 1:47

10:03:41 Mary Kouyoumdjian: Aghavni Lara Downes, piano Portrait 592079 1:58

10:06:33 Bedrich Smetana: Má vlast: The High Castle London Symphony Sir Colin Davis LSO Live 516 14:54

10:22:56 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Villagers London Symphony Geoffrey Simon Chandos 8412 4:25

10:30:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Menuetto from Symphony No. 40 K 550 Royal Concertgebouw Orchestra Josef Krips Philips 4788977 4:45

10:39:13 Johann Christian Bach: Carattaco: Overture Hanover Band Anthony Halstead CPO 999488 7:09

10:47:43 Edvard Grieg: Lyric Suite: Rustic March Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 2:09

10:50:58 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 448155 23:20

11:15:35 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins RV 524 Viktoria Mullova, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 4777466 10:25

11:29:05 Felix Mendelssohn: Allegro from the Octet for Strings Op 20 Royal Philharmonic Charles Rosekrans Telarc 80562 15:24

11:46:11 Johann Strauss Jr: Emperor Waltz Op 437 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 10:24

11:57:24 Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 13 Empire Brass Telarc 80204 2:30

12:06:32 Sir Arthur Sullivan: Overture di ballo Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 11:23

12:19:41 Sir Charles Hubert H. Parry: Finale from Symphony No. 3 London Philharmonic Matthias Bamert Chandos 8896 10:59

12:33:13 Leos Janácek: Moravian Dances: Fur Coat Dance Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 3:02

12:39:22 Bohuslav Martinu: Serenade No. 2 Kenneth Sillito, violin Chandos 8771 6:15

12:47:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 27 K 595 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 9:32

12:58:13 Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 1:54

13:00:38 Claude Debussy: Danse bohemiènne Burning River Brass BurnRiver 2013 1:44

13:02:44 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 4:15

13:08:03 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 22:16

13:31:40 Meredith Monk: Ellis Island Lara Downes, piano Portrait 592079 3:01

13:37:41 John Adams: Lollapalooza New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 6:29

13:46:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 K 181 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 66859 9:16

13:55:54 Édouard Lalo: Scherzando from Symphonie espagnole Op 21 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 4:15

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Samuel Barber: Souvenirs: Two-Step and Galop Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Album: Aspects of America Pentatone 727 Music: 4:28

Dana Wilson: A Thousand Whirling Dreams STRATA: James Stern, violin; Nathan Williams, clarinet; Audrey Andrist, piano The Ulster Chamber Music Series, Church of the Holy Cross, Kingston, NY Music: 11:37

Kenji Bunch: Aspects of an Elephant Oregon Symphony Carlos Kalmar, conductor Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 21:39

Leonard Bernstein: Sonata for Clarinet and Piano Alexander Fiterstein, clarinet; Michael Brown, piano Dweck Cultural Center, Central Branch of the Brooklyn Public Library, Brooklyn, NY Music: 10:18

Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5 for Solo Piano Movement 1 and 2 Allemande and Courante Wu Han, piano Album: Wu Han Live Music@Menlo 2014 Music: 4:12

Eugene Ysaye: Reve d'enfant Paul Huang, violin; Helen Huang, piano Tuesday Musical Club, Laurel Heights United Methodist Church, San Antonio, TX Music: 4:55

Jonathan Leshnoff: Concerto for Guitar Jason Vieaux, guitar Nashville Symphony Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 24:57

Franz Schubert: Allegro in a minor for Piano, Four Hands, Op. 144, D. 947, Lebenssturme Gilbert Kalish, Wu Han, pianos Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 12:17

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:20 Frédéric Chopin: Nocturne No. 10 Op 32 # 2 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 5:41

16:06:07 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 3:36

16:12:53 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:10

16:27:09 Robert Schumann: Carnaval: Chopin Op 9 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 1:30

16:30:55 Maurice Ravel: Four Movements from Schumann's 'Carnaval' Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 10:02

16:42:43 Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 9 Op 95 Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 7:01

16:51:51 Marika Takeuchi: Bloom Lara Downes, piano Portrait 592079 2:14

16:56:21 John Williams: 1941: March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80495 4:16

17:04:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo K 373 Peter-Lukas Graf, flute English Chamber Orchestra Raymond Leppard Brilliant 93290 6:26

17:14:11 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 2 Op 17 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Teldec 44943 10:25

17:26:41 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 Op 72 # 8 Katia Labèque, piano Philips 426264 8:13

17:39:35 Domenico Scarlatti: Sonata in B-Flat Kk 544 András Schiff, piano Decca 421422 4:10

17:45:20 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 20 Ivo Pogorelich, piano DeutGram 4795448 3:27

17:52:17 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:31

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:32 Sir William Walton: The Wise Virgins: Suite English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 555868 18:12

18:28:27 Judy Collins: Albatross Judy Collins, vocal Portrait 592079 5:29

18:36:08 Traditional: All the Pretty Little Horses Ifetayo Ali-Landing, cello Portrait 592079 1:52

18:39:34 Antonín Dvorák: Finale from Cello Concerto Op 104 Alisa Weilerstein, cello Czech Philharmonic Jirí Belohlávek Decca 19765 12:26

18:53:07 Sergei Prokofiev: Pastoral Sonatina Op 59 # 3 Lara Downes, piano Steinway 30016 4:52

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:53 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 12:33

19:16:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 9 K 320 Bernard Adelstein, posthorn Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 39:28

19:57:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Les petits riens: Gavotte K 299 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 1:21

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:45 Claude Debussy: Three Nocturnes Cleveland Orchestra Chorus Women Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417488 23:47

20:26:33 Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 8:21

20:35:55 Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 8 Op 30 # 3 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457619 19:57

20:56:36 César Franck: Danse lente Paul Crossley, piano Sony 58914 2:59

21:02:04 Joseph Haydn: String Quartet No. 13 Op 9 # 3 Angeles Quartet Decca 4783695 14:54

21:18:07 Sir William Walton: Prelude & Fugue 'The Spitfire' Florida Philharmonic James Judd Harm Mundi 907070 6:58

21:26:05 Sir William Walton: Coronation March 'Orb and Sceptre' Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 7:08

21:37:08 Antonio Vivaldi: Trio Sonata Op 1 # 12 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 8:42

21:48:06 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 Op 15 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 42445 37:21

22:27:00 Hans Gál: Serenade for Strings Symphony Nova Scotia Georg Tintner CBC 5167 15:13

22:45:37 Ernest Bloch: Suite Modale Alexa Still, flute New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Koch Intl 7063 12:52

23:00 QUIET HOUR

23:01:43 Camille Saint-Saëns: Romance Op 67 Steven Isserlis, cello NDR Symphony Orchestra Christoph Eschenbach RCA 63518 6:59

23:08:43 Franz Liszt: Die Zelle in Nonnenwerth S 534/3 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002 7:24

23:16:07 Patrick Hawes: Quanta qualia Christian Forshaw, saxophone Voces8 Decca 4785703 3:57

23:20:59 Mark O'Connor: Appalachia Waltz Mark O'Connor, violin Sony 752307 5:47

23:26:46 Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414421 11:47

23:38:33 Johann Sebastian Bach: Siciliano from Violin Sonata No. 4 BWV 1017 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 2:38

23:42:25 Frédéric Chopin: Nocturne No. 6 Op 15 # 3 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 4:57

23:47:23 Frank Bridge: Entr'acte 'Canzonetta' English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 2:46

23:50:10 Henry Cowell: Hymn for String Orchestra City of London Sinfonia David Amos Harm Mundi 906011 5:05

23:56:05 Ralph Vaughan Williams: The Springtime of the Year Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:45