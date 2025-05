WCLV Program Guide 05-05-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Parry, Hubert I Was Glad The Sixteen/Harry Christophers London B0013009-02 A New Heaven * The Sixteen * Harry Christophers 5:41

0:06:00 Gipps, Ruth Oboe Sonata No. 1, Op. 5a Juliana Koch, ob; Michael McHale, p Chandos CHAN-20290 Piper of Dreams 12:06

0:20:00 Beethoven, Ludwig van Symphony No. 7 in A, Op. 92 Simon Bolivar Youth Orch/Gustavo Dudamel DG B0006899-02 Beethoven: Symphonies 5 and 7 36:10:00

0:56:00 Zipoli, Domenico Suite in d Susan Alexander-Max, forte-p Albany TROY-669 Zipoli: Keyboard Suites 1:41

1:00:00 Saint-Saens, Camille Le carnaval des animaux (Carnival of the Animals) Paul Tortelier, vc; Michael Reeves, p Virgin 90707-2 N/A 2:34

1:03:00 Saint-Saens, Camille Le carnaval des animaux (Carnival of the Animals) Joshua Bell, v; St Martin's Academy/Michael Stern Sony SK-87894 Romance of the Violin 2:49

1:05:00 Saint-Saens, Camille Samson and Delilah New York Phil/Leonard Bernstein CBS MYK-37769 Favorite French Spectaculars 6:29

1:12:00 Saint-Saens, Camille Suite algérienne, Op. 60 Detroit Sym Orch/Paul Paray Mercury 434332-2 Marches and Overtures a la Fancaise 3:43

1:17:00 Hummel, Johann Nepomuk Piano Concerto #3 in b, op 89 Chang Hae-won, p; Budapest Sym Ch Orch/Tamás Pái Brilliant Classics 95792 (20) Hummel Edition 37:42:00

1:55:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierstück in D, K. 15o Lera Auerbach, p Lyric Records 103 N/A 1:22

2:00:00 Delius, Frederick A Song Before Sunrise (1918) Northern Sinfonia/Richard Hickox EMI/Ang CDC7-47610-2 N/A 5:52

2:06:00 Delius, Frederick Two Pieces for Small Orchestra (1911-12) Hallé Orch/Sir John Barbirolli EMI/Ang CDZ7-62527-2 N/A 7:24

2:13:00 Warlock, Peter Serenade for Frederick Delius English Northern Philharmonia/David Lloyd-Jones Naxos 8.555068 ENGLISH STRING MINIATURES, Vol. 2 7:18

2:21:00 Delius, Frederick Scandinavian Songs Carol Farley, s; Rhenish Phil/Jose Serebrier Dinemec DCCD-019 Carol Farley Sings Delius 1:41

2:22:00 Wolf-Ferrari, Ermanno Piano Trio in D, Op 5 Munich Piano Trio MD+G MD+GL-3310/11 (2) Wolf-Ferrari 32:30:00

2:55:00 Kapsberger, Giovanni Canario Paul O'Dette, l Harmonia Mundi HMU-907020 Kapsberger: Il Tedesco Della Tiorba, Pieces For Lute 1:50

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Arnold, Malcolm Solitaire (Ballet, 1956) Munich Sym Orch/Douglas Bostock Classico CD-294 N/A 5:49

3:06:00 Zipoli, Domenico Partita in a Susan Alexander-Max, forte-p Albany TROY-669 Zipoli: Keyboard Suites 10:22

3:16:00 Krommer, Franz Octet-Partita in F, Op 57 Sabine Meyer Wind Ensemble EMI/Ang CDC7-54383-2 N/A 18:53

3:35:00 Trad, Irish Folksong, The Wearin' of the Green Robert Shaw Cho/Mr. Shaw RCA 63646-2 Irish Folk Songs 1:26

3:37:00 Anderson, Leroy Irish Suite Eastman-Rochester Pops Orch/Frederick Fennell Mercury 434376-2 Frederick Fennell Conducts The Music Of Leroy Anderson and Eric Coates 18:25

3:55:00 Anderson, Leroy The Typewriter Eastman-rochester Pops Orch/Frederick Fennell Mercury 432013-2 Frederick Fennell Conducts Leroy Anderson 1:43

4:00:00 Handel, George Frideric Belshazzar John Elwes, t; St Luke's Chamber Ensemble Arabesque Z-6720 Handel: With Valour Abounding 4:54

4:05:00 Telemann, Georg Philipp Viola Concerto in G David Miller, vi; Philomel Baroque Orch Centaur CRC-2366 Telemann: Concertos, Suite In A Minor 13:50

4:21:00 Fauré, Gabriel Piano Quartet #2 in g, Op 45 London Schubert Ensemble ASV CDQS-6237 FAURE: Piano Quartets Nos. 1 & 2 34:08:00

4:55:00 Handel, George Frideric Jephtha (1751) St Luke's Chamber Ensemble Arabesque Z-6720 Handel: With Valour Abounding 1:25

5:00:00 Vivaldi, Antonio Semiramide Vivica Genaux, ms; Europa Galante/Fabio Biondi Virgin 6945730-2 Pyrotechnics: Vivaldi Opera Arias 4:54

5:05:00 Salieri, Antonio Semiramide Philharmonia Orch/Pietro Spada ASV CDDCA-955 Salieri: The 2 Piano Concertos 5:11

5:10:00 Rossini, Gioachino Semiramide Scottish Chamber Orch/Jaime Laredo Nimbus NI-5078 Rossini: Operatic Overtures Vol. 10 12:24

5:22:00 Giuliani, Mauro Grand Potpourri, Op 126 Mikael Helasvuo, f; Jukka Savijoki, g BIS CD-413 Mauro Giuliani - The Complete Works for Flute and Guitar, Vol.3 11:54

5:36:00 Benjamin, Arthur Harmonica Concerto Larry Adler, harmonica; London Sym Orch/Basil Cameron EMI/Ang CDM7-64134-2 N/A 17:57

5:54:00 Benjamin, Arthur Jamaican Rhumba James Ehnes, Guadagnini & Andrea Guarneri vi's; Eduard Laurel, p Onyx 4038 James Ehnes: Homage 1:48

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:57:11 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Galop Op 22 (1873) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 1:53

06:08:41 Robert Schumann: Theme & Variations from Violin Sonata No. 2 Op 121 (1851) Caroline Goulding, violin Ars Prod. 38536 5:15

06:15:46 Manuel Ponce: Sonatina meridional (1932) Denis Azabagic, guitar Naxos 554555 9:05

06:25:23 Edvard Grieg: Peer Gynt: Anitra's Dance (1876) Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 3:28

06:29:59 Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' (1937) Katia Labèque, piano Philips 426284 9:06

06:40:43 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 (1725) Francisco Fullana, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2485 10:10

06:52:19 Victor Manuel Amaral Ramírez: Saggio: Súplica (2009) Duo Amaral DuoAmaral 501592 4:15

06:57:25 John Philip Sousa: March 'Minnesota' (1927) Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559131 3:12

07:05:19 Roy Harris: Fugue & Finale from Symphony No. 3 (1939) New York Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 419780 7:04

07:13:49 Ricardo Castro: Vals Capricho Op 1 (1885) Joel Fan, piano Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 7:54

07:23:21 Leroy Anderson: The Classical Jukebox (1950) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 3:03

07:28:07 Eugène Dédé: Bees and Bumblebees Op 562 (1910) Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 4:31

07:32:47 Isaac Albéniz: Navarra (1909) State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 3:48

07:40:55 Aaron Copland: El Salón México (1936) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 10:55

07:53:58 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 1: Bourrée BWV 1066 (1723) Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 2:10

07:56:14 Leonard Bernstein: West Side Story: I Feel Pretty (1957) Canadian Brass RCA 68633 3:11

08:07:33 Silvestre Revueltas: La Noche de los Mayas: Noche de Jaranas (1939) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4778775 4:59

08:15:40 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in G H 648 (1741) Academy for Early Music Berlin Harmonia Mundi 901711 8:07

08:23:58 Carlos Guastavino: Cantilena No. 4 (1965) Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 3:00

08:28:32 Percy Grainger: Spoon River (1919) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 2:18

08:31:25 José Pablo Moncayo: Huapango (1941) Philharmonic Orch of the Americas Alondra de la Parra Sony 75555 8:17

08:41:43 Peter Schickele: Unbegun Symphony (1966) Royal PDQ Bach Festival Orch Jorge Mester Vanguard 79223 10:34

08:52:57 John Field: Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 1 # 1 (1801) John O'Conor, piano Telarc 80290 4:26

08:58:28 Jan Pieterszoon Sweelinck: Laudate Dominum (1600) Cambridge Singers La Nuova Musica John Rutter Collegium 134 2:49

09:05:22 Ottorino Respighi: Brazilian Impressions (1928) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80356 18:55

09:24:56 Morton Gould: American Ballads: Saratoga Quick Step (1976) National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 3:53

09:32:25 Juan de Lienas: Credidi propter quod (1630) Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 6:31

09:40:12 Dmitri Kabalevsky: The Comedians: Galop Op 26 (1938) RCA Victor Symphony Kirill Kondrashin RCA 300350 1:32

09:42:47 Mario Castelnuovo-Tedesco: Rondo Mexicano from Concerto for 2 Guitars Op 201 (1962) Kazuhito Yamashita, guitar London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60355 6:05

09:49:43 Henry Purcell: The Indian Queen: Symphony (1695) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Capriccio 49240 5:12

09:57:05 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance (1919) Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:28

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:23 Marcel Dupré: Heroic Poem 'Verdun' Op 33 (1936) Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 7:26

10:09:24 Maurice Duruflé: Notre Père Op 14 (1967) King's Singers Naxos 572987 1:21

10:11:57 Ermanno Wolf-Ferrari: Idillio Concertino Op 15 (1932) Andrea Tenaglia, oboe Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572921 23:09

10:36:33 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 98 (1792) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst ViennaPhil 2009 12:03

10:50:43 Johannes Brahms: Serenade No. 2 in A Op 16 (1859) Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 31:08

11:22:50 Daniel Gregory Mason: Prelude and Fugue (1921) Mary Louise Boehme, piano Westphalian Symphony Siegfried Landau Vox 5157 10:52

11:34:46 Frédéric Chopin: Polonaise No. 4 in c Op 40 # 2 (1839) Ran Dank, piano Avie 2475 9:26

11:46:11 Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia (1880) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 435757 7:21

11:54:11 H. Balfour Gardiner: Shepherd Fennel's Dance (1911) Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 5:32

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:01 Hector Berlioz: Harold in Italy Op 16 (1834) Robert Vernon, viola Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 40:01

12:48:35 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Young Prince and Young Princess Op 35 (1888) Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:10

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:01:51 Stanislaw Moniuszko: The New Don Quixote: Overture (1841) Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 7:27

16:10:47 Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 10:39

16:25:30 John Philip Sousa: March 'The Liberty Bell' (1893) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:38

16:31:58 Alan Hovhaness: Let the Living and The Celestial Sing Op 344 (1980) Greg Banaszak, saxophone Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 6:30

16:39:49 Samuel Coleridge-Taylor: Allegro from Piano Quintet in g (1893) Stewart Goodyear, piano Catalyst Quartet Azica 71336 9:15

16:50:00 Antonio Vivaldi: Concerto for Oboe & Bassoon in G RV 545 (1720) Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orchestra Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 9:01

17:03:18 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938) Elina Garanca, mezzo-soprano Dresden State Orchestra Fabio Luisi Deutsche Gram 4795448 6:15

17:10:52 Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Suite (1939) London Symphony André Previn Deutsche Gram 471347 11:25

17:24:07 Mikhail Glinka: Waltz Fantasy (1856) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 9:25

17:37:36 Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 in G Op 37 # 2 (1839) Nelson Freire, piano Decca 14053 5:53

17:44:35 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 in E-Flat Op 18 'Grande Valse brillante' (1833) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357 4:58

17:50:08 Rebecca Clarke: Finale from Piano Trio (1921) Neave Trio Chandos 20139 7:26

17:57:53 Manuel Ponce: Prelude in the Baroque style (1931) Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:02

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:45 Duke Ellington: Three Black Kings (1974) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559737 18:09

18:27:39 Ola Gjeilo: The Lake Isle (2015) Tenebrae Chamber Ensemble Nigel Short Decca 24646 6:12

18:34:51 Ola Gjeilo: The Spheres (2008) Tenebrae Chamber Orchestra of London Nigel Short Decca 24646 4:13

18:40:52 Claude Arrieu: Dixtuor for Winds & Brass (1967) Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 12:13

18:53:57 Franz Schubert: Impromptu No. 2 in E-Flat D 899/2 (1828) Gerardo Teissonnière, piano Steinway 30220 5:07

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:21 Silvestre Revueltas: La Noche de los Mayas: Suite (1939) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4778775 29:47

19:32:34 Manuel Ponce: Concierto del sur (1941) Sharon Isbin, guitar New York Philharmonic José Serebrier Warner 60296 25:43

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:01:13 Johannes Brahms: String Quintet No. 2 in G Op 111 'Prater' (1890) Roger Tapping, viola Chiara String Quartet Azica 71289 30:52

20:33:08 Carlos Chávez: Symphony No. 2 'Sinfonía India' (1936) Simón Bolívar Symphony Eduardo Mata Dorian 90179 11:50

20:46:17 Claude Debussy: Petite Suite (1889) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30226 12:58

21:02:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 11 K 251 (1776) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 415669 25:23

21:29:22 Florence Price: Resignation (1940) Reginald L. Mobley, countertenor Acis 20445 2:18

21:32:40 Florence Price: Sympathy (1940) Reginald L. Mobley, countertenor Agave Baroque Acis 20445 2:52

21:37:09 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 (1886) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:00

21:45:10 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Ballet Music (1739) Ursula Connors, soprano English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 46:50

22:33:25 Jules Massenet: Suite No. 4 'Picturesque Scenes' (1874) New Zealand Symphony Jean-Yves Ossonce Naxos 553125 15:19

22:50:29 Franz Liszt: Liebestraum No. 1 S 541/1 (1850) Jorge Bolet, piano Deutsche Gram 4779525 6:11

22:56:59 Anonymous: Spiritual 'This Little Light of Mine' Seraphic Fire Patrick Dupré Quigley SFM 2015 4:05

23:00 QUIET HOUR

23:02:41 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo (1875) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 2:28

23:05:10 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Robert Schumann Op 9 (1854) Orion Weiss, piano FHR 128 17:56

23:23:06 Traditional: Scarborough Fair Sheku Kanneh-Mason, cello Decca 31491 3:08

23:26:47 Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910) Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 5:51

23:32:39 Domenico Scarlatti: Sonata in f Kk 462 (1756) Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 8:32

23:41:11 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888) Albrecht Mayer, English horn Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 3:34

23:44:56 Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat Op 69 # 1 'L'adieu' (1835) Alexandre Tharaud, piano Harmonia Mundi 2908375 2:53

23:47:52 Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits: Ballad (1956) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 4:35

23:52:28 Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 5:00

23:57:37 Antonín Dvorák: Cypress No. 9 (1887) Cypress String Quartet Avie 2275 2:31