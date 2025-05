WCLV Program Guide 05-08-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Debussy, Claude Sarabande Lyon National Orch/Leonard Slatkin

Schubert, Franz Two "Marches caractéristiques" in C, D 886 Jenö Jandó & Ilona Prunyi, p

Debussy, Claude Prélude à l'après-midi d'un faune Orch de Paris/Daniel Barenboim

Schubert, Franz Notturno in E-Flat, D 897 L'Archibudelli

Debussy, Claude Petite Suite Suisse Romande Orch/Ernest Ansermet

Ogwo, Nnenna Benediction Nnenna Ogwo, p

Purcell, Henry Dido and Aeneas Joyce DiDonato, ms; Il Pomo d'Oro/Maxim Emelyanychev

Smyth, Ethel The Wreckers Scottish National Orch/Alexander Gibson

Beethoven, Ludwig van Piano Concerto no.1 in C, Op.15 New York Phil/Leonard Bernstein, p

Bernstein, Leonard Five Anniversaries Lara Downes, p

Coleridge-Taylor, Samuel Twenty-Four Negro Melodies, Op. 59 Ashley Jackson, h

Perkinson, Coleridge-Taylor Toccata Nnenna Ogwo, p

Coleridge-Taylor, Samuel Petite Suite de Concert RTE Concert Orch/Adrian Leaper

Schumann, Robert Album für die Jugend, Op. 68 Luba Edlina, p

Bruch, Max Symphony No. 1 in E-Flat, Op. 28 Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur

Copland, Aaron Sentimental Melody: Slow Dance Lara Downes, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Puccini, Giacomo Madama Butterfly BBC Concert Orch/Barry Wordsworth

Délibes, Léo Le roi s'amuse (1882) Royal Phil/Thomas Beecham

Délibes, Léo La Source Chicago Sym Woodwind Quintet

Lanner, Josef Ländler, "Die Schmetterlinge," Op 65 Ensemble Wien

Gang/Hao Violin Concerto, "The Butterfly Lovers" Gil Shaham, v; Singapore Sym/Lan Shui

Schubert, Franz Song, "Der Schmetterling," D 633 Matthias Goerne, br; Graham Johnson, p

Scriabin, Alexander Valse in A-Flat, Op 38 Jeremy Thompson, p

Gade, Niels Symphony #8 in b, Op 47 Stockholm Sinfonietta/Neeme Järvi

Sowerby, Leo Two American Pieces (1923) Robert Murray, v; Gail Quillman, p

Foss, Lukas Three Pieces Carol Wincenc, f; Lukas Foss, p

Copland, Aaron Old American Songs Set 1 Thomas Hampson, br; St Paul Chamber Orch/Hugh Wolff

Benson, Warren Aeolian Song (1953) Ronald Caravan, sx; Sar-Shalom Strong, p

Sibelius, Jean Pohjola's Daughter, Op 49 Royal Concertgebouw Orch/Colin Davis

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 22 in E-Flat, K. 482 Jonathan Biss, p; Orpheus Chamber Orch

Sor, Fernando Etudes, Op 6 Goran Krivokapic, g

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Dmitri Kabalevsky: Finale from Piano Concerto No. 3 (1952)

Jacob Praetorius: Veni in hortum meum (1607)

Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 3 (1898)

George Gershwin: Cuban Overture (1932)

Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 'Jota aragonesa' (1846)

Johann Sebastian Bach: Largo from Keyboard Concerto No. 5 (1740)

Johann Strauss: Radetzky March (1848)

Sir William Walton: Capriccio burlesco (1968)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers (1881)

Giuseppe Caimo: Mentre il cucolo (1570)

Eugène Bozza: Scherzo for Winds (1944)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in F (1755)

Elmer Bernstein: National Geographic: Theme (1964)

Robert Schumann: Allegro brillante from Piano Quintet (1842)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 5 'Turkish' (1775)

Aaron Copland: Allegro from Symphony No. 3 (1946)

Giovanni Bolzoni: Minuetto (1880)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Butterfly (1884)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: With Catlike Tread (1879)

Maurice Ravel: Boléro (1928)

Carl Maria von Weber: Oberon: Overture (1826)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Padre Antonio Soler: Sonata No. 1 in A (1770)

Domenico Scarlatti: Sonata in c (1750)

Sir Arnold Bax: Russian Suite (1919)

E. J. Moeran: Whythorne's Shadow (1928)

Étienne Méhul: Le jeune Henri: Overture (1797)

Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Wedding Suite (1953)

Joseph Haydn: Piano Trio No. 1 in F (1765)

George Frideric Handel: Coronation Anthem 'The King Shall Rejoice' (1727)

Anton Rubinstein: Feramors: Danses des fiancées de Cachemir (1862)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

César Franck: Symphonic Variations (1885)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c (1901)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Hugo Alfvén: The Mountain King: Dance of the Shepherd Girl (1923)

Wilhelm Peterson-Berger: Flowers from Frösön: Song of Summer (1919)

Robert Schumann: Fantasy Pieces (1842)

Hermann Goetz: Spring Overture (1864)

Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)

Franz Schubert: String Quartet No. 13 in a 'Rosamunde' (1824)

Samuel Barber: Medea's Dance of Vengeance a (1956)

Camille Saint-Saëns: Andantino from Violin Concerto No. 3 (1880)

Nicola Porpora: Carlo il calvo: Overture (1738)

Louis Moreau Gottschalk: La jota aragonesa (1855)

Louis Moreau Gottschalk: Caprice on 'Home, Sweet Home' (1862)

Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 (1822)

Javier Alvárez: Metro Chabacano (1991)

Carl Stamitz: Cello Concerto No. 3 in C (1790)

Dimitri Tiomkin: The Guns of Navarone: Main Theme (1961)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Johann Christian Bach: Carattaco: Overture (1767)

Louis Moreau Gottschalk: Variations on the Portuguese National Hymn (1869)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Garden Scene (1919)

Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' (1937)

Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture (1901)

Felix Mendelssohn: Finale from String Symphony No. 7 (1821)

Hector Berlioz: Roman Carnival Overture (1844)

Franz Liszt: Legend No. 1 'St Francis of Assisi Preaching to the Birds' (1863)

Louis Moreau Gottschalk: Berceuse (1860)

Louis Moreau Gottschalk: Tremolo (1869)

Carl Nielsen: Allegro from Symphony No. 1 (1892)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Carl Stamitz: Viola Concerto No. 1 in D (1774)

Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 'From My Life' (1876)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 (1886)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 1 'Winter Dreams' (1866)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Johann Stamitz: Symphony in E-Flat (1757)

Nikolai Medtner: Piano Concerto No. 2 in c (1927)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Louis Moreau Gottschalk: Symphony No.1 'A Night in the Tropics' (1859)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 7 (1942)

Henry F. Gilbert: The Dance in Place Congo (1908)

Keith Jarrett: Sonata for Violin & Piano (1984)

Stephen Foster: Jeanie with the Light Brown Hair (1854)

Stephen Foster: Camptown Races (1850)

Max Bruch: Romance for Viola & Orchestra (1912)

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3 in E-Flat (1892)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 in E (1723)

Traditional: Afton Water

23:00 QUIET HOUR

Frederick Delius: Irmelin Prelude (1931)

David Del Tredici: Farewell (2012)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

E. J. Moeran: Lonely Waters (1928)

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Of Foreign Lands and People (1838)

Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871)

Richard Strauss: Morgen! (1894)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 'Haffner' (1782)