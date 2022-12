WCLV Program Guide 08-26-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices - Music from ‘The Elements’ 4/7/2019

Jean-Féry Rebel: ‘Le Cahos’ from Les Elemens

Jean-Philippe Rameau: Extraits des Operas (arr Nagy)

Theo Chandler: The Elements

Rameau: ‘Les Tourbillons’ and ‘Les Cyclopes’ from Pieces de Clavecin

Rebel: Les Elemens suite

Rameau: ‘Troisieme Concert’ from Pieces de Clavecin en concert

Jean Duphly: Rondeau

Jean Duphly: La Felix

Francois-Andre Philidor: Sinfonia no. 1 in g minor from L’Art de la Modulation

01:56:25 George Frideric Handel: Sarabande from Keyboard Suite HWV 437 Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4795448 3:03

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Traditional Mexican La Petenera Chanticleer Frank Albinder Teldec 16676

02:05:25 Traditional Ecuadorian La Vasija de Barro (The Clay Vessel) Chanticleer Frank Albinder Teldec 16676

02:11:42 Enrique Granados Valses Poéticos (Poetic Waltzes) Xuefei Yang, guitar EMI Classics 06322

02:28:42 Franz Joseph Haydn Symphony No. 73 in D The Hunt Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Denon 18079

02:48:59 Federico Mompou Fetes Lointaines (Faraway Festival) Pierre Huybregts, piano Centaur Records 2055

03:00:45 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto in C for Flute, Harp & Orch., K. 299 (1st mvt.) James Galway, flute; Marisa Robles, harp; Chamber Orchestra of Europe James Galway RCA Victor Red Seal 7861

03:12:55 Isaac Albéniz Orchestral Suite from Pepita Jiménez Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña Jaime Martin Tritó 00078

03:25:08 Claude Debussy Lindaraja Vanessa Perez, piano Steinway & Sons 30036

03:29:48 Claude Debussy La puerta del Vino, from Preludes, Book 2 Vanessa Perez, piano Steinway & Sons 30036

03:36:10 Astor Piazzolla Three Symphonic Movements Santa Barbara Symphony Gisele Ben-Dor Delos 3345

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

03:59:41 Frédéric Chopin: Etude No. 21 Op 25 # 9 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 0:59

04:01:47 Jennifer Higdon: Dooryard Bloom Nmon Ford, baritone Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80673 23:21

04:27:40 Florence Price: Symphony No. 4 in d Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 31:27

05:00:18 Cécile Chaminade: Piano Sonata Op 21 Joanne Polk, piano Steinway 30037 16:40

05:19:31 Louise Farrenc: Symphony No. 1 Op 32 NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999603 35:09

05:55:49 Cécile Chaminade: Etudes de concert: Impromptu Op 35 # 5 Joanne Polk, piano Steinway 30037 3:54

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:32 Alberto Ginastera: Danzas Argentinas: Danza de la moza donosa Op 2 # 2 Orli Shaham, piano OberlinMus 1604 3:18

06:12:55 Cécile Chaminade: Concertino for Flute & Orchestra Op 107 Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 7:04

06:20:38 Cécile Chaminade: Etudes de concert: Scherzo Op 35 # 1 Joanne Polk, piano Steinway 30037 3:08

06:25:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 41 K 551 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 8:47

06:40:06 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 22 Op 54 HJ Lim, piano EMI 64952 9:40

06:52:21 Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 4:16

06:57:56 Edwin Franko Goldman: March 'Bugles and Drums' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:12

07:04:50 Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains Atlanta Symphony Chorus Women Robert Shaw Telarc 80119 01:53

07:10:54 Louise Farrenc: Scherzo & Finale from Symphony No. 3 Op 36 NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999603 12:25

07:26:14 Isaac Albéniz: Iberia: Almería Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427 10:02

07:41:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 3 K 216 Anne-Sophie Mutter, violin Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 6:38

07:50:32 Joni Mitchell: Favorite Color Lara Downes, piano Portrait 592079 2:52

07:54:17 Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 4 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 5:10

08:08:38 Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 5:42

08:16:15 Max Reger: Fugue from Variations on a Theme of Hiller Op 100 Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Chandos 8794 9:04

08:27:22 William Grant Still: Folk Suite No. 1 Alexa Still, flute New Zealand String Quartet Koch Intl 7192 7:33

08:39:57 Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 10:30

08:53:14 Jean Françaix: Concertino for Piano & Orchestra Claude Françaix, piano London Symphony Antal Doráti Mercury 434335 7:55

09:05:32 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557430 19:12

09:27:12 Rachel Portman: Chocolat: Main theme City of Prague Philharmonic Unknown Conductor Silva 1398 4:03

09:34:32 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 5:32

09:41:25 Pietro Antonio Locatelli: Introduttione Teatrale Op 4 # 5 Raglan Baroque Players Elizabeth Wallfisch Hyperion 67041 6:32

09:50:00 Dame Ethel Smyth: The March of the Women Eiddwen Harrhy, soprano Plymouth Festival Orchestra Philip Brunelle Virgin 91188 3:21

09:55:25 Kurt Weill: Lost in the Stars Lara Downes, piano Steinway 30016 4:23

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:46 Maria Theresia von Paradis: Sicilienne Lynn Harrell, cello Decca 2334 2:47

10:04:01 Cécile Chaminade: Etude mélodique Op 118 Joanne Polk, piano Steinway 30037 3:49

10:09:53 Germaine Tailleferre: Concertino for Harp & Orchestra Gillian Benet, harp Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 16:01

10:26:16 Amy Beach: Fireflies Op 15 Joel Fan, piano Reference 119 3:05

10:32:13 György Cziffra: Concert Etude No. 2 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:14

10:40:07 Vernon Duke: Autumn in New York Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 5:42

10:47:30 Federico García Lorca: Las morillas de Jaén Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 2:05

10:50:24 Aaron Copland: The Red Pony: Suite Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 23:32

11:15:34 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 27 K 199 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 14:06

11:31:41 Louise Farrenc: Overture No. 2 Op 24 NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999820 6:54

11:39:56 Cécile Chaminade: Concertstück Op 40 Danny Driver, piano BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Hyperion 68130 15:07

11:55:46 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 1st Year: Au bord d'une source S 160/4 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 3:47

12:06:20 Sulkhan Tsintsadze: Miniatures Lisa Batiashvili, violin Georgian Chamber Orchestra Lisa Batiashvili Sony 733400 12:33

12:20:30 Victor Herbert: Finale from Cello Concerto No. 1 Mark Kosower, cello Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573517 7:41

12:30:26 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 # 1 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 4:18

12:37:36 Frédéric Chopin: Boléro Op 19 Olga Kern, piano Harm Mundi 907402 7:13

12:47:19 José Pablo Moncayo: Huapango Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 8:17

12:56:36 Libby Larsen: Blue Piece Rachel Barton Pine, violin Portrait 592079 2:39

13:00:56 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Minuet Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 1:51

13:03:05 Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2206 1:57

13:06:26 Ralph Vaughan Williams: Charterhouse Suite Israel Chamber Orchestra Dalia Atlas Stradivari 8011 13:31

13:21:07 Franz Schubert: Impromptu No. 8 D 935/4 Maria João Pires, piano DeutGram 457550 6:34

13:29:03 Emmanuel Chabrier: Ronde champêtre Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 3:47

13:35:21 Philip Lasser: Circles from Piano Concerto 'The Circle Simone Dinnerstein, piano MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Sony 503245 6:33

13:43:44 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto BWV 1056 Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 9:18

13:54:05 Jennifer Higdon: Joy Ride from Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 4:36

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Giovanni Sollima: The Shooting Weiss-Requiro Duo: Meta Weiss, cello; David Requiro, cello Album: A Due Celli Weiss-Requiro Duo 1 Music: 4:06

Paul Schoenfield: Three Bagatelles for flute, cello, and piano (2007) American Chamber Players: Sara Stern, flute; Stephen Balderston, cello; Anna Stoytcheva, piano Corpus Christi Chamber Music Society, Wolfe Recital Hall, Del Mar College, Corpus Christi, TX Music: 14:47

Giovanni Sollima: Arboreto Salvatico for Two Cellos, Movement 1 David Requiro, cello; Meta Weiss, cello Manchester Music Festival, Southern Vermont Arts Center, Manchester, VT Music: 2:25

Reinhold Gliere: Horn Concerto B-flat Major, Op. 91 Yun Zeng, French horn; Mariinsky Theatre Symphony Orchestra; Arseny Shuplyakov, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Concert Hall of the Mariinsky Theatre, St. Petersburg, Russia Music: 24:53

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet No. 2 in C Minor, K. 406: II. Andante Michael Tree, violin; Dover Quartet Album: Tribute Cedille Records Music: 4:27

Johannes Brahms: Tragic Overture, Op. 81 Texas Festival Orchestra; Christoph Campestrini, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 13:06

Viktor Ullmann: String Quartet No. 3 Dover Quartet Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 12:10

Paul Schoenfield: Cafe Music Jennifer Frautschi, violin; Ani Aznavoorian, cello; Max Levinson, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 17:13

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:53:41 Cécile Chaminade: Etude romantique Op 132 Joanne Polk, piano Steinway 30037 6:01

16:03:32 Earl Wild: Virtuoso Etude on Gershwin's 'The Man I Love' Joanne Polk, piano Steinway 30090 2:55

16:07:44 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 BWV 1041 Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 13:09

16:28:04 Rachel Portman: Oliver Twist: Fagin in Prison/End Titles Royal Philharmonic Tolga Kashif Royal Phil 33 4:57

16:30:34 Robert Schumann: Scherzo from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano DeutGram 463179 4:34

16:36:51 Gabriel Fauré: Valse-Caprice No. 2 Op 38 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 7:43

16:46:27 Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style: Langsam Op 102 # 2 Julian Lloyd Webber, cello Philips 434917 3:41

16:50:03 Frédéric Chopin: Barcarolle Op 60 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 8:03

17:03:49 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Elina Garanca, mezzo-soprano Dresden State Orchestra Fabio Luisi DeutGram 4795448 6:15

17:12:48 Hildegard von Bingen: Ave Maria, O auctrix vite Lydia Heather Knutson, mezzo Sequentia Barbara Thornton DHM 77320 8:56

17:23:59 Aaron Copland: El Salón México Christina Naughton, piano Warner 9029556229 10:19

17:35:43 Johannes Brahms: Intermezzo in A Op 118 # 2 Orli Shaham, piano Canary 15 5:46

17:45:54 Johannes Brahms: Intermezzo in a Op 118 # 1 Orli Shaham, piano Canary 15 1:47

17:49:37 Artie Shaw: Clarinet Concerto Sharon Kam, clarinet London Symphony Gregor Bühl Teldec 88482 7:32

17:57:32 Jennifer Higdon: Echo Dash Hilary Hahn, violin DeutGram 19103 2:12

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:36 Louise Farrenc: Symphony No. 3 Op 36 NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999603 30:51

18:41:34 Manuel de Falla: Seven Spanish Popular Songs: Nana Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:06

18:45:05 Igor Stravinsky: L'Histoire du Soldat: The Devil's Dance Rachel Barton Pine, viola Cedille 41 1:19

18:47:13 George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:45

18:51:29 Amy Beach: Finale from Piano Concerto Op 45 Danny Driver, piano BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Hyperion 68130 7:18

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:23 Clara Schumann: Piano Concerto Op 7 Francesco Nicolosi, piano Alma Mahler Sinfonietta Stefania Rinaldi Naxos 557552 23:23

19:28:59 Florence Price: Symphony No. 3 Women's Philharmonic Apo Hsu Koch Intl 7518 29:20

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:38 Josef Suk: Fantastic Scherzo Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572323 14:49

20:17:44 Jennifer Higdon: Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 20:11

20:40:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 31 K 297 London Mozart Players Jane Glover ASV 647 18:19

21:02:36 Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 2 Op 12 # 2 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457619 17:40

21:22:01 Clara Schumann: Romance Op 22 # 1 Daniel Hope, violin DeutGram 15312 3:35

21:26:51 Florence Price: Fantasie Negre Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 7:05

21:36:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 25 K 503 Martha Argerich, piano Orchestra Mozart Claudio Abbado DeutGram 4791033 9:08

21:47:04 Amy Beach: Symphony Op 32 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 8958 40:58

22:29:42 Candelario Huízar: Imágenes Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 16:45

22:48:22 Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203 10:16

23:00 QUIET HOUR

23:01:37 Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words Op 8 # 1 Tzimon Barto, piano EMI 54900 5:41

23:07:57 Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' Op 232 Xuefei Yang, guitar EMI 6322 6:58

23:16:20 Amy Beach: Dreaming Op 15 # 3 Alan Feinberg, piano Argo 430330 6:23

23:22:43 Percy Grainger: Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:11

23:26:54 Jean Sibelius: King Christian II: Elegie Op 27 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 5:48

23:33:49 Franz Schubert: Impromptu No. 3 D 899/3 Orli Shaham, piano Canary 15 6:40

23:40:29 Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings Op 48 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 11:13

23:51:43 Henry Purcell: Dido and Aeneas: Dido's Lament Timothy Walden, cello Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 4:21

23:56:35 Manuel Ponce: Por ti mi corazon Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:09