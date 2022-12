WCLV Program Guide 08-22-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:41 Claude Debussy: Nocturne Aldo Ciccolini, piano EMI 54451 7:13

00:10:00 Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 Ilya Kaler, violin Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 503293 9:26

00:20:19 Hildegard von Bingen: Ave Maria Richard Stoltzman, clarinet Chamber Ensemble RCA 68416 5:42

00:27:32 Ernö Dohnányi: Serenade for Strings Op 10 NES Chamber Orchestra Dmitry Sitkovetsky Nonesuch 79545 20:22

00:48:52 Johannes Brahms: Piano Trio No. 1 Op 8 André Previn, piano Philips 442123 36:41

01:28:55 Frederick Delius: Brigg Fair: An English Rhapsody BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 16:36

01:46:38 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:28

01:56:27 Traditional: Shenandoah Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 3:50

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Frederic Chopin: Sonata for cello and piano, Op. 65: Movement 3 Largo Truls Mork, cello; Leif Ove Andsnes, piano Album: Frederic Chopin - Robert Schumann - Truls Mork - Leif Ove Andsnes Simax 1063 Music: 4:15

Taraf de Haidouks (arr. Matt Van Brink): Turceasca Sybarite5 Chamber Music Societ of Saint Cloud, St. Cloud at Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 5:48

Piano Puzzler: This week's contestant is Joseph Gewirtz from Harrisburg, PA. Music: 8:47

Domenico Scarlatti: Keyboard Sonata in C Major, Kk. 159 Yevgeny Sudbin, piano Album: Domenico Scarlatti: 18 Sonatas Bis 2138 Music: 2:30

Dmitri Shostakovich: Cello Concerto No. 1 Truls Mork, cello; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Music Hall, Cincinnati, OH Music: 29:07

Germaine Tailleferre: Sonata No. 2: Movement 2 Adagietto Ransom Wilson, flute; Christopher O'Riley, piano Album: Flute Music by Les Six Etcetera 1073 Music: 4:27

David Lang: gravity Shai Wosner, piano; Orion Weiss, piano Chamber Music Northwest, Congregation Beth Israel, Portland, OR Music: 5:56

David Lang: after gravity Shai Wosner, piano; Orion Weiss, piano Chamber Music Northwest, Congregation Beth Israel, Portland, OR Music: 6:42

Robert Paterson: Dark Mountains Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 13:12

Bohuslav Martinu: Nonet No. 2. H 374 Ransom Wilson, flute; Nicholas Stovall, oboe; Jonathan Gunn, clarinet; Kristin Wolfe Jensen, bassoon; Michelle Baker, horn; Christiano Rodrigues, violin; Susan Dubois, viola; Stephen Balderston, cello; Brett Shurtliffe, double bass Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 16:50

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:16 Claude Debussy: Children's Corner Suite Simon Trpceski, piano EMI 272 15:52

04:19:45 Ernest Bloch: Suite symphonique Malmö Symphony Sakari Oramo Bis 639 23:31

04:45:59 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:54

04:50:38 Antonín Dvorák: Legend No. 4 Op 59 # 4 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 5:43

04:58:10 Sir Alexander Mackenzie: Pibroch Op 42 Malcolm Stewart, violin Royal Scottish Nat'l Orch David Davies Hyperion 66975 23:46

05:26:26 Samuel Wesley: Symphony No. 4 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9823 13:11

05:41:18 Ferdinand Hérold: Zampa: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 8:20

05:50:32 Gustav Holst: Second Suite for Military Band: March Op 28 # 2 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 4:21

05:55:53 Claude Debussy: Images, Book 2: Cloches a travers les feuilles feuilles Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 3:57

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:05 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 4:43

06:15:11 Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 97 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 4:40

06:20:18 Jacques Offenbach: Die Rheinnixen: Overture Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4776403 4:47

06:27:19 Gaspar Sanz: Selections from 'Suite española' Christopher Parkening, guitar EMI 49404 7:50

06:40:56 Benjamin Carr: Federal Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 559654 10:03

06:52:27 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 5 S 139/5 Claudio Arrau, piano Philips 4788977 4:19

06:57:55 Jaime Teixidor: Pasodoble 'Amparita Roca' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7504 2:25

07:04:39 Franz Schubert: Ave Maria D 839 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 4:11

07:12:49 Peter Tchaikovsky: Sonatina from Serenade for Strings Op 48 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 10:46

07:26:44 Franz Schubert: Impromptu No. 4 D 899/4 Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 8:35

07:41:30 Antonín Kraft: Cossack Rondo from Cello Concerto in C Op 4 Op 4 Anner Bylsma, cello Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon DHM 7757 5:55

07:50:04 Claude Debussy: Images, Book 1: Reflets dans l'eau Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:05

07:56:45 Jacob Praetorius: Veni in hortum meum Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 3:30

08:08:11 Claude Debussy: Syrinx Joshua Smith, flute Telarc 80694 2:29

08:13:43 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Young Prince and Young Princess Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:10

08:25:22 Luigi Boccherini: Quintettino Op 30 # 6 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 10:19

08:40:17 Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 1 Op 45 # 1 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 416623 12:08

08:55:05 Johann Sebastian Bach: Finale from Oboe Concerto BWV 1053 Douglas Boyd, oboe Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd DeutGram 429225 6:12

09:06:53 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Suite BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 16:41

09:25:41 Stephen Sondheim: Into the Woods: No One is Alone Boston Pops John Williams Sony 45567 4:05

09:32:45 Scott Joplin: Solace Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 6:43

09:41:26 Huang Zi: Plum Blossoms in the Snow Xuefei Yang, guitar EMI 6322 2:06

09:51:55 Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247 4:54

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:43 Lili Boulanger: Nocturne Janine Jansen, violin Decca 15249 3:15

10:04:20 Cécile Chaminade: Autrefois Op 87 # 4 Joanne Polk, piano Steinway 30037 3:11

10:09:24 Claude Debussy: Images, Book 2 Stephen Hough, piano Hyperion 68139 13:15

10:25:20 Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 6:09

10:33:32 Alexander Glazunov: Scherzo from Symphony No. 7 Op 77 Royal Scottish Nat'l Orch José Serebrier Warner 63236 5:27

10:42:12 Nikolai Rimsky-Korsakov: May Night: Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 8:21

10:52:42 Claude Debussy: Khamma Rotterdam Philharmonic James Conlon Erato 75330 20:45

11:15:20 Friedrich Kuhlau: Overture to 'Elf-Hill' Op 100 Danish National Radio Sym Michael Schonwandt Chandos 9648 11:11

11:29:41 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 48 H 16:35 Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 16:04

11:47:26 Dmitri Kabalevsky: Rhapsody on 'School Years' Op 75 Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 11:33

12:06:15 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:10

12:19:23 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Ballet Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 5:55

12:28:03 Claude Debussy: L'isle joyeuse Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:57

12:37:09 Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:55

12:44:53 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:48

12:56:26 Claude Debussy: Suite bergamasque: Passepied Vassily Primakov, piano Bridge 9350 3:34

13:00:40 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 10 Yaara Tal, piano Sony 53285 1:41

13:02:41 Antonín Dvorák: Legend No. 9 Op 59 # 9 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 2:33

13:07:15 Frank Bridge: Dance Rhapsody BBC National Orch of Wales Richard Hickox Chandos 10012 19:11

13:28:13 Domenico Cimarosa: I nemici generosi: Overture Denitsa Laffchieva, clarinet Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 5:26

13:36:54 Ludwig van Beethoven: Finale from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 7:31

13:45:59 Hector Berlioz: Harold in Italy: The Brigands' Orgies Op 16 Robert Vernon, viola Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:10

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Eugene Bozza: Andante et scherzo Kenari Quartet: Bob Eason, Kyle Baldwin, Corey Dundee, Steven Banks, saxophones Album: French Saxophone Quartets Naxos Music: 4:29

Aldo Lopez-Gavilan: Emporium for Solo Piano and Orchestra (World Premiere) Aldo Lopez-Gavilan, piano; The Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV Music: 26:48

Michael Gilbertson: Low Hanging Fruit Bridget Pasker,cello; David Fung; piano; Hanah Stuart, violin; Zach Mani, clarinet Iowa Public Radio, Studio One, University of Northern Iowa, Cedar Falls, IA Music: 5:26

David Maslanka: Recitation Book Movement 5 Fanfare/Variations on Durch Adams Fall Kenari Quartet: Bob Eason, Kyle Baldwin, Corey Dundee, Steven Banks, saxophones Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 10:10

Sergei Prokofiev: Sonata for Violin and Piano No. 2 in D Major, Op. 94bis: Movement 2 Scherzo James Ehnes, violin; Wendy Chen, piano Album: The Essential James Ehnes Analekta 2015 Music: 4:31

Silvestre Revueltas: Sensemaya Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 6:18

Joseph Suk: Quartet in A minor for Piano, Violin, Viola, and Cello, Op. 1 Gloria Chien, piano; Danbi Um, violin; Yura Lee, viola; Clive Greensmith, cello Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 20:45

George Gershwin: Rhapsody in Blue (original version) Wendy Chen, piano; Strings Festival Musicians; Loras Schissel, conductor Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 15:58

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:02 Claude Debussy: Estampes: La soirée dans Grenade Stephen Hough, piano Hyperion 68139 5:21

16:06:18 Claude Debussy: Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Stephen Hough, piano Hyperion 68139 2:54

16:11:54 George Frideric Handel: Concerto Grosso in C English Concert Trevor Pinnock Archiv 415291 12:47

16:28:17 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 5:08

16:35:04 Robert Schumann: Vienna Carnival: Finale Op 26 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 4:31

16:43:10 Daniel Auber: Fra Diavolo: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 7:32

16:54:02 Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style: Langsam Op 102 # 2 Julian Lloyd Webber, cello Philips 434917 3:41

17:04:37 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 6:39

17:13:40 Franz Danzi: Fantasy on Mozart's 'La ci darem la mano' Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 10:02

17:27:09 Johannes Brahms: Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25 Wu Han, piano DeutGram 22906 8:22

17:40:58 Claude Debussy: Pastorale from Sonata for Flute, Viola & Harp Joshua Smith, flute Telarc 80694 6:59

17:49:37 Claude Debussy: Children's Corner: Serenade of the Doll Simon Trpceski, piano EMI 272 2:19

17:53:34 Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 6:39

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:40 Claude Debussy: La mer Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 489 22:39

18:33:05 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace Op 71 # 4 Per Tengstrand, piano Azica 71207 6:00

18:40:34 Edvard Grieg: Lyric Suite: March of the Trolls Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 3:18

18:44:50 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 Op 53 Olga Kern, piano Harm Mundi 907402 6:45

18:51:45 Henry Purcell: Abdelazer: Suite Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:05

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:20 Claude Debussy: Children's Corner Suite Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 16:59

19:21:31 Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 Chamber Orchestra of Europe Erich Leinsdorf ASV 809 35:26

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:08 Heinrich Marschner: Grand Festive Overture Op 78 Slovak State Philharmonic Alfred Walter MarcoPolo 223342 10:18

20:13:22 Sir Alexander Mackenzie: Violin Concerto Op 32 Malcolm Stewart, violin Royal Scottish Nat'l Orch Vernon Handley Hyperion 66975 31:22

20:45:42 Michael Haydn: Symphony No. 34 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 8:57

20:55:33 Frédéric Chopin: Etude No. 3 Op 10 # 3 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448 3:40

20:59:48 Charles-Valentin Alkan: Prelude No. 13 'Cantique des cantiques' Op 31 # 13 Ronald Smith, piano Arabesque 6523 2:07

21:05:58 Claude Debussy: Danses sacrée et profane Lisa Wellbaum, harp Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 10:15

21:17:24 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins RV 516 Viktoria Mullova, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 4777466 8:27

21:27:01 Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi BWV 978 Cyprien Katsaris, piano Sony 66272 7:04

21:37:00 Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 10 Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 421182 11:50

21:50:36 Claude Debussy: Images for Orchestra Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 33:55

22:25:48 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 28 Op 101 Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 20:41

22:48:46 Jean Sibelius: Andantino from Symphony No. 3 Op 52 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 9:20

23:00 QUIET HOUR

23:01:38 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:25

23:07:04 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 # 3 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 4:10

23:11:15 Frederick Delius: Two Aquarelles Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 4:45

23:17:51 Philippe Rombi: Joyeux Noël: Aria Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:05

23:21:57 Robert Schumann: March from Piano Quintet Op 44 Emanuel Ax, piano Cleveland Quartet RCA 6498 8:01

23:29:59 Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 8:12

23:40:38 Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 Op 9 # 2 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 4:04

23:44:42 Randall Thompson: Alleluia Turtle Creek Chorale Timothy Seelig Reference 49 5:39

23:50:23 Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 102 Boston Baroque Martin Pearlman Linn 426 5:11

23:56:02 Astor Piazzolla: Rio Sena Corona Guitar Quartet Albany 1084 3:17