WCLV Program Guide 08-20-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:53 Duke Ellington: Day Dream Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 5:32

00:08:11 Alexander Borodin: Piano Quintet Walter Panhofer, piano Vienna Octet Decca 4785437 20:31

00:29:33 Aaron Copland: Rodeo: Hoedown Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 4:40

00:35:08 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 7:49

00:44:26 Joseph Haydn: Mass No. 11 Mary Wilson, soprano Boston Baroque Martin Pearlman Linn 426 37:50

01:26:49 Claude Debussy: Violin Sonata Janine Jansen, violin Decca 15249 13:46

01:41:49 Elliott Carter: Instances Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 7:48

01:50:23 Antonín Dvorák: Polonaise Czech Philharmonic Václav Neumann Orfeo 180891 5:50

01:57:02 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Masks Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80089 2:14

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Gustav Mahler: Das Lied von der Erde 5. Der Trunkene im Fruhling Brennen Guillory, tenor; Orchestra of the Swan; Kenneth Woods, conductor Album: Mahler: Das Lied von der Erde and Lieder Eines Fahrenden Gesellen Somm 109 Music: 4:34

Joseph Boulogne, Chevalier De Saint-Georges: Symphony No. 1 in G, Op 11, No. 1 Saint Paul Chamber Orchestra Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 10:51

Olivier Messiaen: Le baiser de l'Enfant Jesus, from Vingt Regards sur l'Enfant Jesus Jessica Xylina Osborne, piano 92nd Street Y, Buttenwieser Hall, New York City, NY Music: 10:01

Gustav Mahler: Symphony No. 7 in E minor: Movement 1 Demondrae Thurman, euphonium; Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 21:50

Domenico Gabrielli: Ricercar 6 Matt Haimovitz, cello Album: Matteo Oxingale Inc. 2018 Music: 4:12

Jocelyn Morlock: Solace ROCO; David Danzmayr, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 9:33

Antonin Dvorak: Symphony No. 7 in D minor, Op. 70, B. 141: Movements 1-3 Greenville Symphony Orchestra; Edvard Tchivzhel, conductor Greenville Symphony Association, Peace Center Concert Hall, Greenville, SC Music: 28:15

Johann Sebastian Bach: Suite VI in D Major, BWV 1012: Movement 5 Gavotte I & II Matt Haimovitz, cello University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 5:04

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:36 René Clausen: Set Me as a Seal Kansas City Chorale Charles Bruffy Chandos 5105 2:52

04:05:22 Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme Boston Pops John Williams Sony 62592 4:29

04:12:38 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 # 10 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 4:31

04:18:16 Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 8:58

04:28:45 Franz Schubert: Symphony No. 9 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80110 49:36

05:22:39 Amy Beach: Les rêves de Colombine Op 65 Virginia Eskin, piano Northeastn 223 15:31

05:39:35 Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests Chorus of Berlin German Opera Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli DeutGram 4795448 8:54

05:47:32 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532 7:46

05:56:22 Clive Richardson: Beachcomber New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 3:11

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:15 Robert Schumann: Fantasy Piece Op 73 # 2 Brian Thornton, cello Steinway 30117 3:56

06:13:33 Franz Schubert: Rondo from Piano Trio No. 1 D 898 Beaux Arts Trio Philips 4788977 8:39

06:23:13 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 4:23

06:29:47 Maurice Ravel: Finale from Piano Concerto Krystian Zimerman, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 449213 3:56

06:36:54 Pól Brennan: Harry's Game: Theme Voces8 Decca 29601 4:05

06:41:37 Josef Strauss: Waltz 'Delirious' Op 212 Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 8:48

06:51:56 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Polka Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 4:41

06:57:57 Lt. Charles A. Zimmerman: March 'Anchors Aweigh' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 2:55

07:04:33 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'O Mensch, bewein dein' Sünde gross' BWV 622 BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 5:52

07:12:12 Édouard Lalo: Rondo from Symphonie espagnole Op 21 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 8:22

07:21:07 Leonard Bernstein: On The Town: Some Other Time Lara Downes, piano Sony 84284011251 3:25

07:25:54 Anonymous: Romance Milos Karadaglic, guitar English Chamber Orchestra Paul Watkins DeutGram 15579 2:56

07:29:40 Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Danse slave Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 5:22

07:39:27 Johannes Brahms: Minuet & Rondo from Serenade No. 2 Op 16 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 11:21

07:53:01 Gioacchino Rossini: La danza Luciano Pavarotti, tenor Orch del Teatro Comunale Richard Bonynge Decca 417011 3:04

07:56:36 Ennio Morricone: Cinema Paradiso: Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:23

08:07:23 Hugo Alfvén: Festival Overture Op 25 Royal Scottish Nat'l Orch Niklas Willén Naxos 553962 5:29

08:15:01 Alberto Ginastera: Suite of Native Dances Op 15 Jerusalem Symphony Orchestra Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 9:10

08:27:07 Ludwig van Beethoven: Minuet from Symphony No. 8 Op 93 Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 721 5:23

08:32:53 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2: Little Train of Caipira Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 4:13

08:42:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 K 482 Jonathan Biss, piano Orpheus Chamber Orchestra EMI 17270 11:42

08:54:31 Manuel Ponce: Prelude in the Baroque style Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:02

08:57:27 Nigel Hess: Ladies In Lavender:Theme Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:42

09:06:19 Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 17:01

09:25:01 Jerry Goldsmith: The Boys from Brazil: Suite London Symphony Jerry Goldsmith Telarc 80433 7:00

09:35:25 Don Ray: Homestead Dances: Farmhands' Dance Dublin Philharmonic Derek Gleeson Albany 1058 5:00

09:41:23 Felix Mendelssohn: Scherzo from Symphony No. 5 Op 107 London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 4:46

09:46:54 Stanislaw Moniuszko: The New Don Quixote: Overture Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 7:27

09:55:49 Samuel Barber: Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28 # 5 Leon McCawley, piano Virgin 45270 3:38

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:04 Josef Strauss: Polka 'The Soubrette' Op 109 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 2:31

10:04:13 Eduard Strauss: Polka 'Bahn frei' Op 45 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80098 2:29

10:08:38 Édouard Lalo: Le roi d'Ys: Overture Orchestre National de France Armin Jordan Erato 45015 11:45

10:21:19 Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 8:28

10:31:33 Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style: Nicht zu rasch Op 102 # 4 Brian Thornton, cello Steinway 30117 2:06

10:37:23 Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style: Langsam Op 102 # 2 Julian Lloyd Webber, cello Philips 434917 3:41

10:41:39 Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp: Rondo Op 19 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572303 7:35

10:52:52 Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 H 7b:1 Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 25:25

11:19:58 Johan Halvorsen: Norwegian Rhapsody No. 2 Trondheim Symphony Orchestra Ole Kristian Ruud Simax 1085 11:52

11:33:46 Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins Op 3 # 10 Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 8:42

11:45:21 Maurice Ravel: Rapsodie espagnole Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 430413 14:23

12:06:30 Josef Strauss: Waltz 'Village Swallows from Austria' Op 164 Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 8:57

12:17:13 Giuseppe Verdi: I vespri siciliani: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 8:57

12:29:11 Sir William Walton: Portsmouth Point Overture London Philharmonic Leonard Slatkin Virgin 61146 5:19

12:38:32 Paul Hindemith: Turandot Scherzo from 'Symphonic Metamorphosis on Weber Themes' Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 7:31

12:47:47 Friedrich Witt: Minuet & Finale from 'Jena' Symphony Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572089 9:30

12:57:47 Francis Poulenc: Presto Pascal Rogé, piano Decca 425862 1:38

13:00:29 Vincenzo Galilei: Saltarello Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 1:59

13:02:55 Anonymous: Lute Duet 'Drewrie's accordes' Sharon Isbin, guitar Sony 745456 1:33

13:05:48 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite Op 66 Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich DeutGram 4795448 19:58

13:27:14 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 117 I Musici Philips 438876 5:52

13:35:43 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 7:06

13:44:14 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 657 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 11:05

13:56:13 Gustav Holst: The Planets: Mercury Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 3:48

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Julius Rontgen: Sextet in G Major Movement 4 Allegro Arc Ensemble Album: Right Through the Bone: Julius Rontgen Chamber Music RCA Red Seal 15837 Music: 4:19

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 in F major, BWV 1047 Ani Kavafian, Alexander Sitkovetsky, Yura Lee, violins; Tara Helen O'Connor, flute; James Austin Smith, oboe; David Washburn, trumpet; Paul Neubauer, viola; Mihai Marica, cello Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 11:11

George Enescu: Piano Quartet No. 1: Movement 3 Arc Ensemble Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 10:30

Caroline Mallonee: Whistler Waves for cello and orchestra Feng Hew, Cello; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Montante Cultural Center, Canisius College, Buffalo, NY Music: 20:38

Fritz Kreisler: Recitativo and Scherzo-Caprice, Op. 6 Leila Josefowicz, violin Album: Leila Josefowicz Solo Philips 446700 Music: 4:29

Ludwig van Beethoven: Trio in B-flat Major for Clarinet, Cello, and Piano, Op. 11 Mark Nuccio, clarinet; Anne Martindale Williams, cello; Wendy Chen, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 18:02

Leonard Bernstein: Chichester Psalms John Holiday, countertenor; Cincinnati May Festival Chorus; Juanjo Mena, conductor Cincinnati May Festival, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 17:19

Jean Sibelius (arr. Friedrich Hermann): Valse Triste, Op. 44 No. 1 Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano 88.7 KCME, Packard Hall, Colorado College, Colorado Springs, CO Music: 3:55

Charlie Chaplin (arr. Claus Ogerman): Smile from Modern Times Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano 88.7 KCME, Packard Hall, Colorado College, Colorado Springs, CO Music: 3:07

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:25 Josef Strauss: Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 7:46

16:08:15 Josef Strauss: Jockey Polka Op 278 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 1:53

16:12:52 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 English Chamber Orchestra Paul Goodwin Harm Mundi 907258 11:35

16:28:27 John Williams: NBC 'Mission' Theme Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 3:39

16:33:34 Mario Castelnuovo-Tedesco: Finale from Guitar Concerto No. 1 Op 99 Norbert Kraft, guitar Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 503293 6:31

16:41:58 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.11 after Corelli Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 7:38

16:52:11 Robert Schumann: Papillons Op 2 András Schiff, piano Denon 7573 15:55

16:58:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance K 123 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 1:16

17:04:41 Vittorio Monti: Csárdás Maxim Vengerov, violin Virtuosi EMI 57164 6:05

17:13:51 Clint Needham: Brass Quintet No. 1 American Brass Quintet Summit 484 9:33

17:25:09 Johann Sebastian Bach: Concerto for 4 Keyboards BWV 1065 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 9:37

17:39:27 Traditional: Afton Water Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 120 3:30

17:44:47 Heinrich Schütz: Selig sind die Toten SWV 391 Cambridge Singers La Nuova Musica John Rutter Collegium 134 4:07

17:52:18 Franz Schubert: Impromptu No. 8 D 935/4 Shai Wosner, piano Onyx 4172 7:14

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:45 Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Yuja Wang, piano Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado DeutGram 15338 22:59

18:33:15 Antonín Dvorák: Legend No. 3 Op 59 # 3 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:04

18:39:27 Antonín Dvorák: Legend No. 8 Op 59 # 8 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 3:44

18:45:05 Emile Waldteufel: Waltz after Chabrier's 'España' Op 263 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5264 6:32

18:52:37 Antonín Dvorák: Legend No. 6 Op 59 # 6 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:41

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:25 Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt RCA 54331 13:40

19:18:33 Antonín Dvorák: Cello Concerto Op 104 Alisa Weilerstein, cello Czech Philharmonic Jirí Belohlávek Decca 19765 38:32

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:51 Franz Schubert: Fantasy in f D 940 Leon Fleisher, piano Sony 506416 19:01

20:22:09 Felix Mendelssohn: Violin Concerto in d Daniel Hope, violin Basel Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4795305 22:39

20:45:40 Bohuslav Martinu: March & Finale from Symphony No. 2 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80616 9:51

20:55:51 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 3:28

21:02:23 Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute RV 540 Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 12:03

21:15:49 Juan Arriaga: Los esclavos felices: Overture Le Concert des Nations Jordi Savall Astrée 8532 7:52

21:25:37 Tommaso Traetta: Armida: Overture Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 5:19

21:34:22 Sir Edward Elgar: Introduction & Allegro for Strings Op 47 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463265 12:52

21:48:58 Édouard Lalo: Symphonie espagnole Op 21 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 34:29

22:25:12 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 30 Op 109 Igor Levit, piano Sony 370387 18:22

22:46:08 Sir Arnold Bax: Elegiac Trio Maarika Järvi, flute Chandos 9395 9:40

22:56:07 Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 Shannon Lee, violin Telarc 80695 3:50

23:00 QUIET HOUR

23:02:03 Frederick Delius: A Song Before Sunrise Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 65067 5:52

23:07:56 Astor Piazzolla: Milonga Prelude 'Flora's Game' Joel Fan, piano Reference 119 6:43

23:14:39 Traditional: I Know Where I'm Going Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 120 3:04

23:18:57 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Norman Krieger, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Decca 4815583 9:45

23:28:42 Vilém Blodek: In the Well: Intermezzo Czech Philharmonic Václav Neumann Orfeo 180891 6:06

23:35:14 Federico Mompou: Intimate Impressions: Secreto Anja Lechner, cello ECM 2367 4:56

23:40:10 Camille Saint-Saëns: Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 8:48

23:48:59 William Grant Still: Sometimes I Feel Like a Motherless Child Alexa Still, flute New Zealand String Quartet Koch Intl 7192 3:34

23:53:19 Albert Périlhou: La vierge à la crèche Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8730 3:05

23:56:47 Alexander Glazunov: Reverie Op 24 Alexey Serov, horn Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 3:11