WCLV Program Guide 08-14-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:06 James Horner: Field of Dreams: Medley Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80468 4:47

00:07:14 Arvo Pärt: Variationen zur Gesundung von Arinuschka Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 8:36

00:17:28 Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:33

00:23:08 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 3 Prelude London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 62539 7:39

00:32:20 Sir Edward Elgar: Symphony No. 1 Op 55 London Philharmonic Vernon Handley LPO 46 48:23

01:24:47 Knudage Riisager: Fool's Paradise Suite No. 2 Op 33 Helsingborg Symphony Thomas Dausgaard DaCapo 224082 14:00

01:39:49 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Greg Anderson, piano Steinway 30033 10:52

01:51:36 Franz Schubert: Erlkönig D 328 Bryn Terfel, baritone DeutGram 445294 4:20

01:57:24 Johannes Brahms: Two Waltzes Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 2:48

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Alexander Scriabin: Etude in G sharp minor, Op. 8 No. 9 Alla balata Yuja Wang, piano Album: Yuja Wang: Fantasia DG 16606 Music: 4:29

Edward Elgar: Cello Concerto in E minor, Op. 85: Movement 4 Santiago Canon-Valencia, Cello; Sphinx Symphony Orchestra; Thomas Wilkins, conductor The Sphinx Organization, Max M. & Marjorie S. Fisher Music Center, Detroit, MI Music: 11:26

Henri Tomasi: Trombone Concerto Addison Maye-Saxon, trombone; Benjamin Krasner, piano PT Young Artist in Residence in-studio, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 21:42

Alexander Scriabin: Sonata No.5, Op. 53 Garrick Ohlsson, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 11:20

Frederic Chopin: Preludes Op. 28 Nos. 2, 7, 16 Rafal Blechacz, piano Album: Chopin: The Complete Preludes DG 10870 Music: 4:18

Franz Strauss: Nocturno for Horn C.P.E. Bach: Flute Sonata in A minor Addison Maye-Saxon, trombone; Benjamin Krasner, piano PT Young Artist in Residence in-studio, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 26:28

Wang Jie: Symphony No. 1 "Awakening" Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 12:19

Frederic Chopin: Nocturne, Op. 27, No. 2 (encore) Alexander Gavrylyuk, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 5:45

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:45 Aaron Copland: Appalachian Spring Chamber Ensemble Aaron Copland CBS 42431 32:27

04:36:11 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture Op 113 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 5:00

04:43:55 Johannes Brahms: Rhapsody Op 119 # 4 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:30

04:49:13 Guillaume de Machaut: Virelai 'Comment qu'à moy' Jan DeGaetani, mezzo-soprano Vanguard 8201 2:52

04:54:16 Joseph Haydn: Symphony No. 87 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66296 24:10

05:23:07 John Williams: Cowboys Overture Brian Shaw, trumpet Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 142 9:49

05:34:30 Edvard Grieg: Pictures of Country Life Op 19 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2726 14:30

05:49:51 Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor Musicians of the Louvre Marc Minkowski DeutGram 4795448 4:26

05:55:13 Claude Debussy: Arabesque No. 1 Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:46

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:11 Jules Massenet: Suite No. 7: At the Tavern New Zealand Symphony Jean-Yves Ossonce Naxos 553125 4:40

06:14:56 Joaquín Turina: The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761 8:28

06:24:30 Ludwig van Beethoven: Entrata from Serenade Op 25 Aralee Dorough, flute Houston Symphony Dorough 2016 3:43

06:29:12 John Powell: Five Virginian Folk Songs Op 34 Debra Wendells Cross, flute Albany 1058 5:23

06:41:27 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 11:26

06:53:58 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 4 'Jota navara' Op 22 # 2 Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:25

06:59:09 John Philip Sousa: March 'The Lambs' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 1:59

07:06:16 Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363 8:45

07:16:14 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Rondo from Violin Sonata Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 7:45

07:25:28 Zez Confrey: Kitten on the Keys Richard Dowling, piano Klavier 77035 3:24

07:30:30 Mario Castelnuovo-Tedesco: Scherzo from Guitar Quintet Op 143 Andrés Segovia, guitar MCA 10056 4:42

07:41:02 Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 8:21

07:51:23 George Frideric Handel: Musette from Concerto Grosso Op 6 # 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 5:12

07:57:44 Billy May: Green Hornet: Theme Salut Salon Warner 554295 2:08

08:07:20 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Ballet Music Bratislava City Choir Slovak Radio Symphony Johannes Wildner MarcoPolo 223247 7:18

08:17:16 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 Leningrad Philharmonic Evgeny Mravinsky DeutGram 4796018 8:42

08:27:55 Federico Mompou: Canción y Danza No. 3 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 3:53

08:32:04 Thomas Morley: Now is the Month of Maying King's Singers EMI 63052 1:48

08:40:10 Jenö Takács: Serenade on Country Dances from Old Graz Op 83a Quintett.Wien Nimbus 5479 11:19

08:52:56 Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3: Prelude BWV 808 Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 2:53

08:56:33 John Powell: The Lorax: Valley Exodus Chorus Symphony Orchestra John Powell Interscope 2012 4:55

09:05:50 Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 4 K 157 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076 16:17

09:24:17 Max Steiner: Key Largo: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 422 5:12

09:33:28 Johannes Brahms: Intermezzo Op 119 # 2 Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 4:21

09:41:25 Bohuslav Martinu: March & Finale from Symphony No. 2 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80616 9:51

09:54:29 William Boyce: Symphony No. 3 Op 2 # 3 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 5:26

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:37 Armas Järnefelt: Praeludium Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 2:58

10:04:05 Jean Sibelius: Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 2:22

10:07:42 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 707 14:25

10:23:31 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71 # 3 Gil Shaham, violin DeutGram 463483 1:42

10:28:29 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 6:05

10:37:58 Antonio Salieri: The Landlady: Overture London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 7:23

10:46:47 Joseph Hellmesberger Jr: Valse espagnole Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 3:03

10:50:37 E. J. Moeran: Sinfonietta Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 64721 24:38

11:16:49 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:25

11:30:07 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 2 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 10:36

11:42:21 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra Op 18 # 1 Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 13:44

11:57:16 Carlos López Buchardo: Bailecito Mirian Conti, piano Steinway 30010 1:15

12:06:11 Franz von Suppé: Beautiful Galatea: Overture New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61830 7:37

12:15:34 Franz Schubert: Impromptu No. 7 D 935/3 Shai Wosner, piano Onyx 4172 11:06

12:28:40 John Stanley: Trumpet Voluntary Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Anthony Newman Sony 66244 3:31

12:36:10 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 80594 7:17

12:45:24 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 9 S 244/9 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 10:41

12:56:55 Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Yehudi Menuhin, violin Warner 1 3:00

13:00:23 Alberto Ginastera: Danzas Argentinas: Danza de la moza donosa Op 2 # 2 Orli Shaham, piano OberlinMus 1604 3:18

13:03:55 Oscar Lorenzo Fernandez: Batuque Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 3:36

13:09:57 Samuel Wesley: Symphony No. 6 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9823 18:23

13:29:56 Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:43

13:38:10 Camille Saint-Saëns: Caprice-Waltz 'Wedding Cake' Op 76 Joel Fan, piano Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 6:16

13:46:08 Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 894 11:09

13:58:15 Déodat de Séverac: An Old Music Box Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 1:38

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claudio Grafulla: Washington Grays United States Marine Band; Colonel Michael J. Colburn, conductor Album: Military Workout With Military Music Altissimo! Music: 4:15

Joel Puckett: It Perched for Vespers Nine United States Marine Band; Col. Jason K. Fettig, conductor United States Marine Band, Rachel M. Schlesinger Concert Hall, Alexandria, VA Music: 11:15

Piano Puzzler: This week's contestant is Cynthia Sibitzky from Haslett, TX Music: 10:48

Felix Mendelssohn: Song Without Words No. 1 "Sweet Remembrance" Javier Perianes, piano Album: Lieder Ohne Worte Harmonia Mundi 902195 Music: 3:05

Johann Sebastian Bach: Suite No. 1 Prelude Sergei Prokofiev: Cello Sonata C minor, Op. 119: Movement 1 Julia Yang, cello; Lee Dionne, piano PT Young Artist in Residence in-studio, Maud Moon Weyerhaeuser, St. Paul, MN Music: 20:42

Mily Balakirev: Toccata Margaret Fingerhut, piano Album: Russian Piano Music Chandos 8439 Music: 4:24

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1, S.514: The Dance in the Village Inn Adam Golka, piano Tippet Rise, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT Concert Record Date: 8/4/2017 Music: 11:00

Dai Wei: Horse of the Wind Robert Schumann: Fantasy Pieces, Op. 73 Julia Yang, cello; Lee Dionne, piano PT Young Artist in Residence in-studio, Maud Moon Weyerhaueser Studio, St. Paul, MN Music: 25:26

Mily Balakirev (arr. Casella): Islamey: Oriental Fantasy, Op. 18 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 8:27

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:54:41 Giuseppe Verdi: Luisa Miller: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 5:50

16:04:41 Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 2:37

16:08:24 George Gershwin: Rhapsody in Blue George Gershwin, piano Columbia Jazz Band Michael Tilson Thomas CBS 42240 13:41

16:27:51 Joseph Haydn: Allegretto from Symphony No. 100 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 5:38

16:28:18 Madonna: Die Another Day: Theme Philharmonia Orchestra Carl Davis Carl Davis 21 3:22

16:40:36 Leos Janácek: Moravian Dances Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 8:55

16:51:25 Leroy Anderson: Promenade BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 2:39

16:55:27 Antonio Vivaldi: Concerto for Cello & Bassoon RV 409 Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 6:43

17:06:29 Edward Burlingame Hill: Divertimento for Piano & Orchestra Anton Nel, piano Austin Symphony Peter Bay Bridge 9443 6:53

17:15:51 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 100 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 9:37

17:28:14 Johann Strauss Jr: Waltz 'Roses from the South' Op 388 Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:37

17:43:09 Luigi Boccherini: Pastoral from Guitar Quintet No. 4 G 448 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 4:50

17:49:13 Domenico Scarlatti: Sonata in d Kk 9 Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 2:44

17:52:51 Peter Tchaikovsky: Finale from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784 7:30

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:55 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 16:50

18:27:49 James Horner: Titanic: My Heart Will Go On Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:40

18:33:38 James Horner: Legends of the Fall: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:55

18:39:13 Dmitri Kabalevsky: The Comedians Suite Op 26 Bavarian State Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 63893 13:53

18:54:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Menuetto from Symphony No. 40 K 550 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 4:11

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:09 Joseph Haydn: Sinfonia Concertante H 105 Marieke Blankestijn, violin Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 20:27

19:25:42 Camille Saint-Saëns: Symphony No. 1 Op 2 Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 31:40

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Music from the Western Reserve – music from two programs from this past season

James Wilson, piano

Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in C

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 in C Op 53 ‘Waldstein’

Maurice Ravel: Sonatine

Frederic Chopin: Etude Op.25/5

Frederic Chopin: Nocturne Op.9/1

Frederic Chopin: Scherzo Op.20

--

Les Délices: Mozart in Paris

21:54:27 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 4:29

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer Samuel Coleridge Taylor

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:38 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 Op 32 # 5 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 3:33

23:05:11 Howard Helvey: O lux beatissima St. John the Evangelist Choir Gregory Heislman St. John 2008 3:57

23:09:09 Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 6:09

23:16:48 Dave Brubeck: Regret Brodsky Quartet Chandos 10801 6:03

23:22:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sinfonia Concertante K 364 Arthur Grumiaux, violin London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 11:15

23:35:12 Gabriel Fauré: Sicilienne Op 78 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:49

23:39:02 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 542058 10:26

23:49:28 James Horner: Field of Dreams: Medley Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80468 4:47

23:54:56 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 3:15