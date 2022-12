WCLV Program Guide 08-09-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:03 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 Op 34 # 2 Emanuel Ax, piano Sony 60771 5:10

00:07:25 Johan Svendsen: String Quartet in a Op 1 Kontra Quartet Bis 753 25:46

00:34:05 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 4:48

00:40:18 Alonso Lobo: Versa est in luctum Stile Antico Harm Mundi 807595 5:27

00:48:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 22 K 482 Jonathan Biss, piano Orpheus Chamber Orchestra EMI 17270 33:34

01:26:09 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Suite No. 2 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 14:39

01:41:44 Richard Strauss: Waltzes from 'Der Rosenkavalier' Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 7:49

01:50:18 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 5:41

01:56:49 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Albrecht Mayer, English horn Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 3:34

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claude Debussy: Cello Sonata in D Minor: Movement 1 Prologue Harriet Krijgh, cello; Kamilla Isanbaeva, piano Album: The French Album Capriccio Records 5131 Music: 4:29

Anton Garcia Abril: Tres piezas amantinas, Movement 2 (2005) Christopher O'Riley, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT Music: 5:53

Antonin Dvorak: Cello Concerto in B Minor: Movements 2 & 3 Harriet Krijgh, cello; Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 26:07

Charles Avison: Concerto grosso No. 5 in D Minor (after D. Scarlatti) Saint Paul Chamber Orchestra; Jonathan Cohen, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 9:56

Fritz Kreisler: Caprice viennois in B Minor, Op. 2 Elena Urioste, violin; Tom Poster, piano Album: Estrellita- Miniatures for violin BIS Records 2428 Music: 4:23

Michael Brown: Reflections (2016) for Piano Trio Michael Brown, piano; Elena Urioste, violin; Nicholas Canellakis, cello Chamber Music Society of Palm Beach, Holy Trinity Episcopal Church, West Palm Beach, FL Music: 10:45

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 3 in A minor, Op. 44: Movements 2 & 3 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 24:15

Hugo Wolf: Italian Serenade for String Quartet Orion String Quartet Franklin College Chamber Music Series / The Chamber Music Society of Lincoln Center, Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 7:11

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:05 Michael Torke: Purple Baltimore Symphony David Zinman Ecstatic 92201 6:14

04:09:26 Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 7:58

04:19:46 Vladimir Horowitz: Carmen Variations Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:32

04:24:37 Frédéric Chopin: Ballade No. 2 Op 38 Yundi, piano Mercury 4812443 7:28

04:34:25 Sir William Walton: Façade - An Entertainment Susana Walton, speaker City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 8869 39:47

05:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto K 314 John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 21:26

05:41:31 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Three Dances Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 215 11:24

05:53:39 Frédéric Chopin: Etude No. 21 Op 25 # 9 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 0:59

05:57:13 George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 3:10

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:09 Albert W. Ketèlbey: In a Persian Market Chorus Royal Philharmonic Eric Rogers Decca 444786 5:34

06:16:57 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto BWV 1056 Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 9:18

06:27:36 George Gershwin: Three Preludes Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798 7:12

06:39:15 Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 9:04

06:49:27 Giuseppe Verdi: I Lombardi: Gerusalem! La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 5:13

06:56:17 Fritz Kreisler: Miniature Viennese March Gidon Kremer, violin DeutGram 453440 3:15

07:03:41 Luigi Boccherini: Pastoral from Guitar Quintet No. 4 G 448 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 4:50

07:11:46 Sir Charles Hubert H. Parry: Finale from Symphony No. 3 London Philharmonic Matthias Bamert Chandos 8896 10:59

07:23:45 John Williams: Olympic Fanfare & Theme Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:55

07:29:13 Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande BWV 816 Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001 4:51

07:34:09 Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 3:13

07:43:11 Maurice Ravel: La valse Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 11:35

07:55:15 Alexandre Desplat: The King's Speech: Theme Alain Planès, piano Traffic Quintet Mercury 481217 3:39

08:08:04 Johann Ernst Altenburg: Concerto for 7 Trumpets & Timpani David Bilger, trumpet Richard Kapp ESS.A.Y 1035 5:25

08:15:41 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 14 S 244/14 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 11:44

08:29:29 Mario Castelnuovo-Tedesco: Rondo Mexicano Op 201 Kazuhito Yamashita, guitar London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60355 6:05

08:40:39 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:23

08:52:42 Francis Poulenc: Les chemins de l'amour Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 3:25

08:57:13 David Raksin: The Bad and the Beautiful: Theme New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 03:35

09:05:59 Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op 33 Christine Walevska, cello Vienna Symphony Christoph von Dohnányi Philips 4788977 17:47

09:27:24 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Che soave zeffiretto Malin Hartelius, soprano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2009 2:47

09:32:39 Percy Grainger: Duke of Marlborough Fanfare Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 2:20

09:35:46 George Frideric Handel: Ode for St. Cecilia's Day: The trumpet's loud clangor & March Richard Croft, tenor Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5183 4:48

09:41:48 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Op 25 Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 12:32

09:56:14 King Henry VIII: Pastime with Good Company Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 2:23

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:13 Erik Satie: Le Piccadilly Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 1:33

10:03:02 Claude Debussy: Preludes Book 1: La sérénade interrompue Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:39

10:07:38 Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 7:59

10:17:01 Luigi Cherubini: Anacréon: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 8:31

10:28:31 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Polonaise Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 4:34

10:35:57 Maurice Ravel: Mother Goose: Conversations Between Beauty and the Beast Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 4:17

10:41:59 Franz Schubert: Theme & Variations from 'Trout' Quintet D 667 John O'Conor, piano Cleveland Quartet Telarc 80225 7:32

10:51:08 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 Op 93 Manchester Camerata Douglas Boyd Avie 2242 24:47

11:17:24 George Frideric Handel: Organ Concerto No. 13 Richard Egarr, organ Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 807447 12:45

11:32:32 Mikhail Glinka: Waltz Fantasy Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 9:25

11:43:39 Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 13:47

12:06:15 Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:49

12:18:05 Gustav Holst: The Planets: Venus Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:59

12:27:50 Luigi Boccherini: Pastoral from Guitar Quintet No. 4 G 448 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 4:50

12:35:53 Mario Castelnuovo-Tedesco: Finale from Guitar Quintet Op 143 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 5:58

12:44:05 Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes Jed Wentz, flute Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 447644 12:25

12:58:41 Franz Liszt: Schubert Song 'Das Wandern' S 565/1 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 1:34

13:00:58 Robert Schumann: Fantasy Pieces: Dream Tangles Op 12 # 7 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 2:32

13:03:43 Amy Beach: Dreaming Op 15 # 3 Alan Feinberg, piano Argo 430330 6:23

13:11:50 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431680 18:50

13:32:28 André Grétry: Céphale et Procris: Gigue Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 3:02

13:38:16 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Furies Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 3:57

13:43:38 Michael Daugherty: Radio City: Ode to the Old World Pacific Symphony Carl St. Clair Naxos 559749 12:18

13:57:04 Brian Dykstra: Mixon Hall Rag Katherine DeJongh, flute Centaur 3161 2:55

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky (arr. Walter Wollenweber): Nocturne Sol Gabetta, cello; Munich Radio Orchestra; Ari Rasilainen, conductor Album: Sol Gabetta plays Tchaikovsky, Saint-Saens and Ginastera RCA 675951 Music: 4:13

Jean-Baptiste Singelee: Premier Quatuor, Op. 53: 5. Allegretto Washington Saxophone Quartet Wolf Trap Foundation, The Barns at Wolf Trap, Vienna, VA Music: 4:41

Peter Tchaikovsky: Trio for violin, cello and piano in A minor, Op. 50: 2. Theme and Variations Andrew Wan, violin; Julie Albers, cello; Adam Neiman, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 26:01

Alberto Ginastera: Dances from the ballet Estancia, Op. 8 New York Philharmonic; David Robertson, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York City, NY Music: 11:44

Domenico Scarlatti: Keyboard Sonata K475 in E flat Major, Allegrissimo Andras Schiff, piano Album: Scarlatti Keyboard Sonatas Decca 421422 Music: 4:20

Domenico Scarlatti / Gabriel Pierne: Three Pieces: Presto giocoso, Andante, Scherzo Italian Saxophone Quartet Beaches Fine Arts Jacksonville, St. Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 8:39

Edvard Grieg: Piano Concerto in A Minor, Op. 16 Juho Pohjonen, piano; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 27:54

Francois Dompierre: Pavane New Orford Quartet Flagler Museum Music Series, Henry Morrison Flagler Museum, Palm Beach, FL Music: 5:42

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:55 Luigi Boccherini: Fandango from Guitar Quintet No. 4 G 448 Los Romeros, guitars Philips 442781 7:49

16:07:27 Isaac Albéniz: Suite Española: Cataluña Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 2:20

16:12:20 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 12:57

16:28:17 Scott Joplin: The Entertainer Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 5:02

16:36:57 William Alwyn: Finale from Serenade Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 4:27

16:43:20 Carl Nielsen: Five Piano Pieces Op 3 Leif Ove Andsnes, piano Virgin 45129 7:16

16:52:08 Anderson & Roe: Ragtime alla Turca Greg Anderson, piano Steinway 30022 3:20

17:03:43 Albert W. Ketèlbey: In a Persian Market Chorus Royal Philharmonic Eric Rogers Decca 444786 5:34

17:12:30 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 912 12:20

17:27:05 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44945 7:28

17:40:26 Reynaldo Hahn: À Chloris Albrecht Mayer, English horn Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 4:02

17:47:03 Joseph Fiala: Finale from English Horn Concerto Albrecht Mayer, English horn Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 3:14

17:52:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 10 K 74 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Teldec 25914 7:36

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:49 Luigi Boccherini: Guitar Quintet No. 4 G 448 Giangiacomo Pinardi, guitar Europa Galante Virgin 45607 19:57

18:29:49 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 Op 72 # 8 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 7:54

18:39:40 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 11 Op 72 # 3 Katia Labèque, piano Philips 426264 2:56

18:44:32 Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Ondine 1188 7:55

18:53:52 Johan Halvorsen: Mascarade: Holberg Overture Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 5:30

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:47 Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 24:42

19:29:31 Francis Poulenc: Sinfonietta Tapiola Sinfonietta Paavo Järvi Bis 630 27:22

19:58:07 George Frideric Handel: Il pastor fido: Allegro English Concert Trevor Pinnock Archiv 419219 2:11

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:41 Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 Op 25 Lang Lang, piano Chicago Symphony Daniel Barenboim DeutGram 4795448 20:44

20:25:04 Claude Debussy: Printemps Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 16:41

20:43:40 Joseph Haydn: Symphony No. 30 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 550757 15:07

21:00 SPECIAL: BBC PROMS 2019 – Bamberg Symphony Orchestra, Jakub Hrůša, conductor; Joshua Bell, violin

Antonin Dvorak: Violin Concerto in A minor

Antonin Dvorak: Cavatina, op. 75a, for two violins and viola

Bedrich Smetana: Ma vlast

23:00 QUIET HOUR

23:02:03 Karl-Birger Blomdahl: Adagio from 'The Wakeful Night' Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 5:39

23:07:43 Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 Op 17 # 4 Yundi, piano Mercury 4812443 4:55

23:12:38 Karl Jenkins: Adiemus II 'Cantata Mundi' - Elegia London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 04:17

23:18:10 Ottorino Respighi: Suite for Strings: Siciliana Respighi Chamber Orchestra Salvatore Di Vittorio Naxos 572332 5:50

23:24:01 Johann Sebastian Bach: Adagio from Violin Concerto No. 2 BWV 1042 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 7:05

23:31:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 K 385 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 8:55

23:41:23 Maurice Ravel: Miroirs: Oiseaux tristes Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764 4:06

23:45:30 Biagio Marini: Passacaglia Op 22 Members of Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001 3:59

23:49:29 Anatoly Liadov: The Enchanted Lake Op 62 Cleveland Orchestra George Szell Sony 93019 6:04

23:56:51 Xavier Montsalvatge: Canción de cuna para dormir a un negrito Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 2:37