WCLV Program Guide 08-08-2019

00:01:41 André Jolivet: Allant from Petite Suite Maarika Järvi, flute Chandos 9395 3:37

00:07:30 Joseph Haydn: String Quartet No. 67 Op 77 # 2 Takács Quartet Decca 430199 25:56

00:34:13 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail Norman Carol, violin Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 7:50

00:43:29 Franz Schubert: Benedictus D 961 Vienna Boys' Choir Orch of Age of Enlightenment Bruno Weil Sony 68248 4:08

00:50:06 Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 Op 90 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 485 27:09

01:21:13 Ture Rangström: Divertimento elegiaco Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 15:35

01:37:56 Ernest Bloch: Suite Modale Alexa Still, flute New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Koch Intl 7063 12:52

01:51:27 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 6:08

01:59:27 Arthur Farwell: From Mesa and Plain: Pawnee Horses Op 20 # 2 Univ of Texas Chamber Singers James Morrow Naxos 559777 2:01

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet in D Major, K. 575 "Prussian": II. Andante (Live) Calidore String Quartet Album: Music@Menlo Live: Creative Capitals, Vol. 5 Music@Menlo Live Music: 4:18

Felix Mendelssohn: String Quartet No. 2 in A minor, Op. 13: Movements 1 & 2 Calidore String Quartet PT Young Artist in Residence, Ted Mann Concert Hall University of Minnesota, Minneapolis, MN Music: 16:06

Piano Puzzler: This week's contestant is Walt Warren from Wheeling, WV Music: 11:00

Giacomo Puccini: La Boheme: Musetta's Waltz ("Quando m'en vo") Nicole Cabell, soprano; London Philharmonic Orchestra; Andrew Davis, conductor Album: Soprano Decca 6590 Music: 2:38

Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio Espagnol, Op. 34 Texas Festival Orchestra; Linus Lerner, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 16:50

Johann Sebastian Bach: Solo Violin Partita No. 2: IV. Giga Nokuthula Ngwenyama, viola Album: J. S. Bach Partitas EDI Records 829757673820 Music: 4:22

Joseph Haydn: Piano Trio No. 45 in E-flat Major, Hob. XV:29 Gilbert Kalish, piano; Arnaud Sussmann, violin; David Finckel, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 17:31

Nokuthula Ngwenyama: Primal Message Nokuthula Ngwenyama, viola; Dover Quartet Chamber Music Northwest, Lincoln Recital Hall, Portland, OR Music: 7:35

Richard Wagner: Prelude und Liebestod, from Tristan und Isolde Cincinnati Symphony Orchestra; Marek Janowski, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 16:20

04:02:00 Robert Russell Bennett: A Symphonic Picture of Gershwin's 'Porgy & Bess' Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 24:56

04:28:56 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue BWV 565 Piers Lane, piano Hyperion 67344 8:56

04:40:30 Frédéric Chopin: Etude No. 12 Op 10 # 12 Nobuyuki Tsujii, piano Harm Mundi 2908375 2:30

04:44:13 Silvestre Revueltas: Sensemayá Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 6:29

04:52:16 Antonín Dvorák: Symphony No. 7 Op 70 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 417564 36:21

05:32:23 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 5:26

05:39:14 George Frideric Handel: Chaconne with 21 Variations HWV 485 Duo Amaral DuoAmaral 2013 10:59

05:51:03 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 6:23

05:58:19 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Galop Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 1:30

06:07:27 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' Cleveland Orchestra George Szell Sony 93019 4:54

06:13:44 Cécile Chaminade: Concertino for Flute & Orchestra Op 107 Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 7:04

06:21:25 Frank Bridge: Norse Legend BBC National Orch of Wales Richard Hickox Chandos 10012 4:45

06:27:51 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Greg Anderson, piano Steinway 30033 4:15

06:32:14 Traditional: Glory in the Meeting House Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 3:34

06:40:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 K 137 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45471 12:24

06:54:13 Traditional: The British Grenadiers Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 1:49

06:56:37 Joseph J. Richards: March 'Shield of Liberty' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:39

07:03:21 Giuseppe Verdi: La forza del destino: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 7:34

07:13:04 Hector Berlioz: Harold in Italy: The Brigands' Orgies Op 16 Nobuko Imai, viola London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 11:41

07:26:19 Jacques Ibert: Histoires: Le petit âne blanc Salut Salon Warner 554295 1:59

07:29:51 Sir Arnold Bax: The Poisoned Fountain Joshua Pierce, piano MSR 1260 3:53

07:39:16 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 305886 10:16

07:52:55 Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Rumba Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 1:35

07:54:55 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Procession of the Sardar Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 4:14

08:07:59 Béla Bartók: Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668 6:14

08:16:13 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 Op 73 Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 67254 9:19

08:27:28 Stephen Foster: Nelly Was a Lady Thomas Hampson, baritone THM 5432 3:49

08:31:54 Arthur Honegger: Danse de la chèvre Werner Zumsteg, flute Nimbus 5327 3:38

08:40:19 Maurice Ravel: Allegro from String Quartet Melos Quartet DeutGram 4796018 8:06

08:50:05 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No.3 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:47

08:56:32 Cole Porter: Begin the Beguine Jenny Lin, piano Steinway 30011 3:52

09:05:03 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Cleveland Orchestra Lorin Maazel CBS 44909 15:15

09:21:37 Anthony Collins: Vanity Fair New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66868 3:53

09:28:50 James Horner: Field of Dreams: Medley Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80468 4:47

09:35:55 Mario Castelnuovo-Tedesco: Andante from Guitar Quintet Op 143 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 6:02

09:50:15 Johann Joseph Fux: Rondeau à 7 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 4:41

09:56:59 Jennifer Higdon: Echo Dash Hilary Hahn, violin DeutGram 19103 2:12

09:59:49 Jean Sibelius: Humoresque No. 2 Op 87 # 2 Pekka Kuusisto, violin Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Ondine 1074 2:05

10:02:20 Antonín Dvorák: Humoresque No. 5 Op 101 # 5 Orion Weiss, piano Bridge 9355 3:17

10:07:26 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 32 H 16:44 Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 12:00

10:20:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:52

10:27:50 Giovanni Battista Sammartini: Sonata Notturna Op 7 Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 5:26

10:36:03 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 6 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 7:18

10:44:53 Cécile Chaminade: Etude symphonique Op 28 Joanne Polk, piano Steinway 30037 5:33

10:51:31 Zoltán Kodály: Háry János: Suite Op 35a Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 22:51

11:16:18 Frédéric Chopin: Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 13:36

11:32:02 Luigi Cherubini: The Portuguese Hotel: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 9:41

11:43:32 Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' Op 279 Vienna Philharmonic Zubin Mehta Sony 66860 10:34

11:55:09 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:00

12:06:25 Arturo Márquez: Danzon No. 2 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 9:38

12:18:13 Aaron Copland: Danzón Cubano Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 7:01

12:25:51 Enrique Granados: El pelele Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 4:15

12:31:35 Frédéric Chopin: Mazurka No. 12 Op 17 # 3 Yundi, piano Mercury 4812443 5:31

12:40:21 Franz Liszt: Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' S 434 Yundi, piano DeutGram 851 6:20

12:48:46 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 660 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:00

13:01:25 Henry Purcell: Abdelazer: Hornpipe Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 2:41

13:04:33 Henry Purcell: Amphitrion: Hornpipe Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 2:03

13:08:36 Luigi Boccherini: Guitar Quintet No. 4 G 448 Giangiacomo Pinardi, guitar Europa Galante Virgin 45607 19:57

13:29:14 Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764 6:03

13:38:30 Marin Marais: The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' Guildhall Strings RCA 61275 4:41

13:44:47 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Mariinsky Theater Chorus Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 11:18

13:56:55 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic March Op 54 # 2 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522 3:00

Claude Debussy: Cello Sonata in D Minor: Movement 1 Prologue Harriet Krijgh, cello; Kamilla Isanbaeva, piano Album: The French Album Capriccio Records 5131 Music: 4:29

Anton Garcia Abril: Tres piezas amantinas, Movement 2 (2005) Christopher O'Riley, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT Music: 5:53

Antonin Dvorak: Cello Concerto in B Minor: Movements 2 & 3 Harriet Krijgh, cello; Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 26:07

Charles Avison: Concerto grosso No. 5 in D Minor (after D. Scarlatti) Saint Paul Chamber Orchestra; Jonathan Cohen, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 9:56

Fritz Kreisler: Caprice viennois in B Minor, Op. 2 Elena Urioste, violin; Tom Poster, piano Album: Estrellita- Miniatures for violin BIS Records 2428 Music: 4:23

Michael Brown: Reflections (2016) for Piano Trio Michael Brown, piano; Elena Urioste, violin; Nicholas Canellakis, cello Chamber Music Society of Palm Beach, Holy Trinity Episcopal Church, West Palm Beach, FL Music: 10:45

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 3 in A minor, Op. 44: Movements 2 & 3 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 24:15

Hugo Wolf: Italian Serenade for String Quartet Orion String Quartet Franklin College Chamber Music Series / The Chamber Music Society of Lincoln Center, Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 7:11

15:56:45 Cécile Chaminade: Etude romantique Op 132 Joanne Polk, piano Steinway 30037 6:01

16:06:42 Cécile Chaminade: Etudes de concert: Scherzo Op 35 # 1 Joanne Polk, piano Steinway 30037 3:08

16:12:16 Claude Debussy: Petite Suite National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 12:59

16:28:07 Victor Young: The Uninvited: Stella by Starlight Itzhak Perlman, violin Boston Pops John Williams Sony 60773 5:09

16:34:53 Martin Berteau: Allegro from Cello Sonata Op 1 # 3 Juliana Soltis, cello Chamber Ensemble Acis 72276 4:06

16:41:43 Jean Sibelius: Scène de ballet Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 7:52

16:51:43 Scott Joplin: The Easy Winners Leila Josefowicz, violin Philips 462948 3:08

16:57:07 Frédéric Chopin: Scherzo from Sonata No. 3 Op 58 Lang Lang, piano DeutGram 5827 3:23

17:04:16 Frank Loesser: Hans Christian Andersen: Medley Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68131 6:22

17:13:18 Johann Christian Bach: Piano Concerto in D Op 7 # 3 Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 10:37

17:26:16 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 Op 73 Berlin Philharmonic Eugen Jochum DeutGram 4796018 8:15

17:39:01 Duke Ellington: Solitude Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 5:15

17:45:48 Erik Satie: Sonatine bureaucratique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:14

17:50:35 Antonín Dvorák: Waltz from Serenade for Strings Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 7:07

17:57:58 Francis Poulenc: Humoresque Pascal Rogé, piano Decca 425862 1:54

18:08:58 Carlos Baguer: Symphony No. 18 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9456 16:15

18:27:09 Edvard Grieg: Holberg Suite: Rigaudon Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 4:13

18:33:28 Edvard Grieg: Peer Gynt: Arabian Dance Charlotte Hellekant, mezzo Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 4:54

18:39:41 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 1 Op 13 Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902220 12:35

18:54:10 Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Cradle Song Inger Dam-Jensen, soprano Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 3:48

19:01:47 Antonín Dvorák: Overture 'In Nature's Realm' Op 91 Indianapolis Symphony Jun Märkl Telarc 32927 14:44

19:18:31 Aram Khachaturian: Violin Concerto Julia Fischer, violin Russian National Orchestra Yakov Kreizberg PentaTone 059 36:38

19:56:54 Jean-Féry Rebel: Les Élémens: Tambourins Tempesta di Mare Chandos 805 2:29

20:00:09 Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Quintet Op 143 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 22:30

20:23:51 Ludwig van Beethoven: Fifteen Variations & Fugue Op 35 Olli Mustonen, piano Decca 436834 22:00

20:46:58 Camille Saint-Saëns: Omphale's Spinning Wheel Op 31 Boston Symphony Charles Munch RCA 68978 7:30

20:55:05 William Grant Still: Bayou Home Alexa Still, flute Koch Intl 7192 4:02

21:02:25 Gustav Holst: Indra Op 13 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 15:42

21:19:18 Jacques Ibert: Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 6:45

21:27:27 André Jolivet: Allant from Petite Suite Maarika Järvi, flute Chandos 9395 3:37

21:33:57 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 H 16:37 Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 11:56

21:47:53 Johannes Brahms: Symphony No. 1 Op 68 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 39:37

22:29:00 Joseph Haydn: String Quartet No. 1 Op 1 # 1 Angeles Quartet Decca 4783695 16:58

22:47:58 Frank Bridge: An Irish Melody 'Londonderry Air' English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 7:51

22:56:30 Sir Edward Elgar: Queen Mary's Lute Song English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 4:02

23:02:16 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 Turtle Creek Chorale Symphony Orchestra Timothy Seelig Reference 61 6:19

23:08:36 Joachim Raff: Andante from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 7:00

23:15:37 Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 2:47

23:19:10 Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 25 Adagio BWV 988 Peter Serkin, piano RCA 68188 5:07

23:24:18 Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 7:22

23:31:40 Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 Jean-Yves Thibaudet, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 448219 7:17

23:39:58 Antonín Dvorák: Silent Woods Op 68 # 5 Han-Na Chang, cello Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin EMI 57052 6:56

23:46:55 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Greg Anderson, piano Steinway 30033 4:43

23:51:38 Manuel de Falla: Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy' Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039 3:44

23:56:25 Traditional: Wild Mountain Thyme Sharon Isbin, guitar Sony 745456 3:16