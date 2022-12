WCLV Program Guide 08-02-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:49 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Scene in the Country Op 14 Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020 13:37

00:15:10 Gustav Holst: The Planets: Venus Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 8:05

00:24:01 Franz Schubert: Ave Maria D 839 Ayako Shinozaki, harp Symphony Orchestra Sony 87771 4:42

00:30:24 Emile Waldteufel: Waltz 'Estudiantina' Op 191 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5264 6:53

00:38:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem K 626 Elizabeth Weigle, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7685 40:13

01:22:25 Avner Dorman: After Brahms - 3 Intermezzi Orli Shaham, piano Canary 15 12:00

01:35:35 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture Cleveland Orchestra George Szell CBS 38486 13:18

01:50:04 Sir Edward Elgar: La Capricieuse Op 17 Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 4:00

01:54:42 Dag Wirén: March from Serenade for Strings Op 11 English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:40

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Anton Bruckner: Intermezzo in d minor L'Archibudelli Album: Anton Bruckner, L'Archibudelli Sony 66251 Music: 4:14

Ernest Chausson: Chanson perpetuelle, Op. 37 Julian Martin, piano; Esther Heideman, soprano Pacifica Quartet Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO Music: 6:56

Philip Glass: String Quartet No. 3 'Mishima' movement 1I.1957-Award Montage Apollo Chamber Players Zilkha Hall, Hobby Center for the Performing Arts | Houston, TX Music: 17:42

Anton Bruckner: Symphony No. 4, Romantic Movement 1 Cincinnati Symphony Orchestra Marek Janowski, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 18:02

Franz Schubert: 11 Ecossaises, D781 Imogen Cooper, piano Album: Imogen Cooper - Schubert Live - Volume 1 Avie 2156 Music: 4:14

Matthew Jackfert: On the Shores of Qingdao Diego Gabete-Rodriguez, violin West Virginia University Symphony Orchestra Mitchell Arnold, conductor West Virginia University College of Creative Arts School of Music, Lyell B. Clay Theatre, Morgantown, WV Music: 9:12

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 in F major, BWV 1046 Daniel Phillips, violin; Cho-Liang Lin, violin; Danbi Um, violin; Mark Holloway, viola; Colin Carr, cello; Joseph Conyers, double bass Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 18:47

Joseph Haydn: Variations in F minor, H.XVII:6 Imogen Cooper, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 14:59

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:50 Alan Hovhaness: Symphony No. 2 Op 132 Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Telarc 80604 19:30

04:20:58 Amy Beach: A Hermit Thrush at Eve Op 92 # 1 Alan Feinberg, piano Argo 436121 5:20

04:27:32 Scott Joplin: Solace Brian Dykstra, piano Centaur 3340 5:27

04:34:07 Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 74006 5:24

04:41:16 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 Op 74 Cleveland Orchestra Lorin Maazel CBS 37834 42:20

05:26:39 Grace Williams: Fantasy on Welsh Nursery Tunes London Symphony Sir Charles Groves Lyrita 323 10:52

05:38:59 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra S 359/3 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 7:39

05:47:27 Frédéric Chopin: Mazurka No. 10 Op 17 # 1 Yundi, piano Mercury 4812443 2:27

05:51:11 Dmitri Shostakovich: Allegretto from Symphony No. 5 Op 47 Boston Symphony Andris Nelsons DeutGram 4795201 5:32

05:57:28 John Dowland: Sleep, wayward thoughts Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 2:34

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:47 Sir Arthur Bliss: Checkmate: Dance of the Red Pawns Royal Scottish Nat'l Orch David Lloyd-Jones Naxos 557641 2:25

06:12:41 Joseph Haydn: Symphony No. 1 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77309 11:56

06:25:52 Antonín Dvorák: American Suite: Allegretto Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777 4:01

06:30:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Catalogue Aria Erwin Schrott, baritone Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Decca 11838 5:32

06:42:07 Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 11:48

06:54:25 Franz Schubert: Graz Galop D 925 Vienna Ensemble Sony 47187 2:09

06:58:23 Edward V. Cupero: March 'Honey Boys on Parade' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 2:12

07:04:23 Johann Sebastian Bach: Sonata No. 2 for Solo Violin BWV 1003 Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479 22:28

07:11:58 John Knowles Paine: Scherzo from Symphony No. 2 Op 34 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 559748 9:56

07:22:09 John Williams: Memoirs of a Geisha: Sayuri's Theme Robert deMaine, cello Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:12

07:27:23 Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Overture Tempesta di Mare Chandos 805 2:50

07:31:25 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 4 Op 60 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 5:55

07:43:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Piano Concerto No. 24 K 491 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 13276 9:49

07:54:40 Sir Arthur Sullivan: HMS Pinafore: Overture Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 4:03

08:08:01 Édouard Lalo: Allegro from Symphonie espagnole Op 21 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 8:00

08:18:00 Domenico Cimarosa: I due Baroni di Rocazzura: Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 10:14

08:29:32 Heinrich Schütz: Psalm 100 'Jauchzet dem Herren' SWV 36 Cambridge Singers La Nuova Musica John Rutter Collegium 134 4:20

08:39:27 Josef Strauss: Waltz 'Water Colors' Op 258 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 7:51

08:47:56 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace Lisa Batiashvili, violin Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4798529 05:19

08:54:18 Frederick Loewe: Gigi: Suite Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 6:03

09:05:10 George Gershwin: Rhapsody in Blue Simone Dinnerstein, piano MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Sony 503245 17:39

09:25:39 John Williams: Close Encounters of the Third Kind: Suite Donald Fabian, alto saxophone Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 142 7:55

09:35:08 Dmitri Shostakovich: Jazz Suite No. 1: Foxtrot Burning River Brass BurnRiver 2013 3:54

09:45:58 Aaron Copland: John Henry Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80117 3:50

09:52:13 Frédéric Chopin: Polonaise No. 1 Op 26 # 1 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 8:21

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:44 Frédéric Chopin: Etude No. 5 Op 10 # 5 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6718 1:35

10:03:50 Marc-André Hamelin: Etude No. 1 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 2:11

10:07:51 Giuseppe Cambini: Wind Quintet No. 3 3 Aulos Wind Quintet Schwann 310011 13:55

10:22:24 Vincent Persichetti: Pastoral for Winds Op 21 Philadelphia Woodwind Quintet Boston Rec 1063 5:48

10:30:06 Fritz Kreisler: La Précieuse James Ehnes, violin Analekta 3159 3:33

10:37:26 Antonín Dvorák: Czech Suite: Romance Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 4:56

10:43:20 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 5:35

10:50:01 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Janine Jansen, violin Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 7260 23:29

11:16:10 Sir Hamilton Harty: A Comedy Overture Ulster Orchestra Bryden Thomson Chandos 8314 14:07

11:32:49 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in G H 666 Munich Bach Orchestra Karl Richter DeutGram 4795448 9:42

11:44:22 Reynaldo Hahn: Sonatina Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849 11:39

11:56:36 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Bird's Dance Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 2:45

12:06:14 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 8:34

12:16:09 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MDG 3307 12:44

12:30:16 Dave Grusin: On Golden Pond: New Hampshire Hornpipe Valentina Lisitsa, piano Decca 4789454 2:28

12:37:06 Nino Rota: The Glass Mountain: The Legend of the Glass Mountain Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 3:43

12:42:43 Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso Op 66 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414422 12:35

12:56:50 Georges Bizet: Jeux d'enfants: March Op 22 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 2:32

13:00:10 Antonio Vivaldi: Allegro from Violin Concerto Op 4 # 6 Antonio De Secondi, violin Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Naïve 30301 2:31

13:03:02 Arcangelo Corelli: Sarabande & Gigue from Concerto Grosso Op 6 # 11 New Dutch Academy Simon Murphy PentaTone 031 2:48

13:07:44 Colin McPhee: Tabuh-Tabuhan Peter Basquin, piano American Composers Orchestra Dennis Russell Davies Argo 444560 20:06

13:30 FIRST FRIDAYS: Efferus String Quartet with host Jacqueline Gerber

Alfredo Mejia: Danza ‘De las campanas’

Joseph Haydn: String Quartet Op 74/3 ‘Rider’: Movements II & IV

Alfredo Mejia: Danza ‘Pincho’

14:00 PERFORMANCE TODAY with Nahre Sol

Amy Beach: Violin Sonata Movement 2 Scherzo Tasmin Little, violin; Jonathan Lenehan, piano Album: Beach et al.: Works for Violin and Piano Chandos 20030 Music: 4:17

Robert Washut: Soneando for Violin, Viola and Cello (2011) Joanna Maurer, violin; Michael Roth, viola; Peter Sanders, cello Central Vermont Chamber Music Festival, Chandler Center for the Arts, Randolph, VT Music: 6:26

Maurice Ravel: Tzigane: Rhapsodie de concert Tasmin Little, violin; Olga Kern, piano Virginia Arts Festival, Miller Studio, Sandler Center for the Performing Arts, Virginia Beach, VA Music: 9:34

Arvo Part: Tabula Rasa La Pieta; Angele Dubeau, conductor Album: Portrait Analekta 8731 Music: 25:46

Ernest Bloch: Suite for Viola & Piano Movement 3 Lento Bradley Parrimore, viola: Vivian Fan, piano Album: Bloch, Glinka, Bowen: Viola Works Soundset Recordings 1074 Music: 4:09

Pablo de Sarasate (arr. Nicolas Baldeyrou): Carmen Fantasy Sang Yoon Kim, Clarinet; Vivian Fan, piano Performance Today in-studio, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 10:44

Leo Weiner: Suite for Orchestra, Op. 18 (Hungarian Folk Dances) Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 26:53

Nahre Sol: Good Night I Love You Bye Nahre Sol, piano Private Recording Music: 4:58

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:24 Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Malagueña y Zapateado Los Romeros, guitars Philips 442781 6:26

16:06:36 Claude Bolling: Invention Sir Angel Romero, guitar EMI 47192 3:55

16:13:27 Charles Ives: Finale from Symphony No. 1 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9053 11:18

16:29:11 Claude Joseph Rouget de Lisle: Hymne à la Liberté 'La Marseillaise' Leeds Festival Chorus Wallace Collection John Wallace Nimbus 5175 4:04

16:35:18 Hector Berlioz: Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' Op 17 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 1301 5:49

16:42:50 John Williams: Star Wars: Throne Room & Finale Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 7:52

16:52:03 Sir Richard Rodney Bennett: Murder on the Orient Express: Theme Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 2:55

16:57:07 Ernst Toch: Geographical Fugue Turtle Creek Chorale Timothy Seelig Reference 61 2:52

17:00:35 Anatoly Liadov: Kikimora Op 63 Orch de la Suisse Romande Ernest Ansermet Decca 4785437 6:16

17:04:13 Anatoly Liadov: Kikimora Op 63 Orch de la Suisse Romande Ernest Ansermet Decca 4785437 6:16

17:13:55 Carl Orff: Carmina burana: In the Tavern Kenneth Riegel, tenor Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 10:30

17:26:48 Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance Op 65 Stephen Geber, cello Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430201 8:48

17:40:03 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 5 Op 23 # 4 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 5:33

17:47:09 Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4794970 2:46

17:53:10 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 6:35

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 K 385 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 21:08

18:31:12 Heitor Villa-Lobos: Brazilian Suite: Gavotta-Choro Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 5:01

18:38:53 J. S. Bach & Silvius L. Weiss: Bourrée BWV 996 & Gigue Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 3:04

18:43:26 Richard Addinsell: Suicide Squadron: Warsaw Concerto Jean-Yves Thibaudet, piano BBC Symphony Hugh Wolff Decca 460503 8:49

18:53:21 Fernando Sor: Variations on 'La Folia' Op 15 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 4:32

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:33 Josef Suk: Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 23:56

19:27:17 Peter Tchaikovsky: Concert Fantasy Op 56 Mikhail Pletnev, piano Philharmonia Orchestra Vladimir Fedoseyev Virgin 61463 28:57

19:57:59 Claude Debussy: Cakewalk 'Le petit nègre' Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247 1:38

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on a Theme by Gluck K 455 András Schiff, piano Decca 421369 14:18

20:15:39 Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 2 Op 32 Gerhard Oppitz, piano Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis RCA 68219 21:06

20:37:45 Nicolas Flagello: Serenata per Orchestra Symphony Orch of New Russia David Amos Albany 143 17:17

20:56:48 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 3:05

21:00 SPECIAL: BBC PROMS 2019 – First Night of the 2019 BBC Proms (WCLV features nine broadcasts, culminating on September 27 th with highlights from ‘The Last Night of the Proms’)

BBC Symphony Orchestra, BBC Symphony Chorus, BBC Singers, Karina Canellakis, conductor; Asmik Grigorian, soprano; Jennifer Johnston, mezzo-soprano; Ladislav Elgr, tenor; Jan Martiník, bass; Peter Holder, organ

Ceòl Zosha Di Castri: Long Is the Journey – Short Is the Memory (world premiere)

Antonin Dvorak: The Golden Spinning Wheel

Leos Janacek: Glagolitic Mass

Antonin Dvorak: The Hero's Song – Jiří Bělohlávek, conductor (Warner 63235)

23:00 QUIET HOUR

23:01:39 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Bergamasca Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 5:08

23:06:47 John Sheppard: Responsory 'In pace in idipsum' Stile Antico Harm Mundi 907419 5:25

23:12:13 Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp: Romanza Op 19 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572303 5:57

23:19:42 Claude Debussy: Preludes Book 1: Les sons et parfums tournent dans l'air du soir Pascal Rogé, piano Decca 4785437 4:32

23:24:15 Max Bruch: Kol Nidrei Op 47 Brian Thornton, cello Thornton 2013 10:40

23:34:55 Franz Schubert: Impromptu No. 3 D 899/3 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 6:07

23:42:03 George Frideric Handel: Aria from Concerto Grosso Op 6 # 12 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 4:06

23:46:09 Paul Juon: Adagio from Viola Sonata Op 15 Eliesha Nelson, viola Sono Luminus 92136 6:06

23:52:16 Percy Grainger: Early One Morning BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 9584 3:32

23:57:18 Duke Ellington: Prelude to a Kiss Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 3:01