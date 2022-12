WCLV Program Guide 07-31-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 K 136 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 7:45

00:10:13 Robert Farnon: Intermezzo for Harp & Strings Aline Brewer, harp Royal Philharmonic Robert Farnon Reference 47 5:18

00:16:17 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244 5:18

00:22:34 Felix Mendelssohn: War March of the Priests New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61843 4:48

00:29:18 Johannes Brahms: Serenade No. 1 Op 11 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 48:33

01:21:42 Johann Christian Bach: Sinfonia Concertante C 39 Rachel Brown, flute Hanover Band Anthony Halstead CPO 999628 13:56

01:37:12 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 9:01

01:46:54 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 8:03

01:55:54 Girolamo Frescobaldi: Toccata Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 4:36

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Andre Previn: Tango Song and Dance: Movement 2 Song; Simply Augustin Hadelich, violin; Joyce Yang, piano Album: Franck - Kurtag - Previn - Schumann: Augustin Hadelich - Joyce Yang Avie 2347 Music: 4:35

Ryan George: An Ge Fhiain (The Wild Goose) United States Marine Band; Col. Jason K. Fettig, conductor United States Marine Band, Rachel M. Schlesinger Concert Hall, Alexandria, VA Music: 11:08

Edvard Grieg: Selections from Lyric Pieces Joyce Yang, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 12:23

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin Los Angeles Philharmonic; James Conlon, conductor LA Phil, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 18:57

Traditional: Waltz after Lasse in Lyby Danish String Quartet Album: Wood Works Dacapo 226081 Music: 4:37

Manuel de Falla: 3 Dances from the Three-Cornered Hat Texas Festival Orchestra; Andres Franco, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 12:34

Traditional (arr: Danish String Quartet): Music from Nordic Countries Danish String Quartet: Frederik Oland, violin; Rune Tonsgaard Sorensen, violin; Asbjorn Norgaard, viola; Frederik Schoyen Sjolin, cello Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 21:47

Elliot Carter: Wind Quintet New York Woodwind Quintet Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 08:06

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:48 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 Op 93 Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 721 24:56

04:27:52 Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 Op 49 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 6:22

04:36:57 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 Op 72 # 1 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:35

04:42:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 4:23

04:48:59 Joseph Marx: Piano Concerto Marc-André Hamelin, piano BBC Scottish Symphony Osmo Vänskä Hyperion 66990 36:36

05:28:22 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Cleveland Orchestra George Szell Sony 63123 15:52

05:45:42 Frédéric Chopin: Waltz No. 2 Op 34 # 1 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190 4:54

05:51:21 Giuseppe Verdi: Aïda: Ballet Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 4:41

05:56:29 Georges Bizet: Jeux d'enfants: March Op 22 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 2:32

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:34 Morton Gould: Pavanne from American Symphonette No. 2 Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 3:54

06:14:26 Benedetto Marcello: Concerto a cinque Op 1 # 2 Riccardo Minasi, violin Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Naïve 30301 10:18

06:26:20 Amy Beach: Finale from Piano Concerto Op 45 Danny Driver, piano BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Hyperion 68130 7:18

06:34:01 Edward MacDowell: Suite No. 1: In a Haunted Forest Op 42 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 5:24

06:44:25 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 435757 8:17

06:55:14 Charles S. Belsterling: March of the Steel Men Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 4:01

07:02:35 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Maid of Pskov: Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 5:22

07:10:03 Frédéric Chopin: Polonaise No. 2 Op 26 # 2 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883 7:10

07:18:44 Ralph Vaughan Williams: The Turtledove Finzi Singers Paul Spicer Chandos 9425 3:03

07:23:29 Ari Pulkkinen: Angry Birds: Main Theme London Philharmonic Andrew Skeet X5 Group 114 3:14

07:28:57 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be Edward Carroll, trumpet Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp CBS 44651 5:59

07:40:06 Johan Wagenaar: Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' Op 38 Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 9:37

07:51:20 Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade D 957 Thomas Quasthoff, baritone Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4770832 3:30

07:57:27 Anonymous: Spiritual 'The Battle of Jericho' Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 2:03

08:07:14 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 # 1 Orch de la Suisse Romande Ernest Ansermet Decca 4825281 4:38

08:15:08 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 2 Op 45 Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 9:38

08:26:53 George Gershwin: Oh, Kay!: Someone to Watch Over Me Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne 7792 4:38

08:32:18 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 144 András Schiff, piano Decca 421422 4:14

08:42:21 Karl Goldmark: In Italy Op 49 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 12:01

08:55:18 Cole Porter: Can-Can: Overture London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 4:15

09:05:03 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite Op 66 Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich DeutGram 4795448 19:58

09:29:30 Henry Mancini: Breakfast at Tiffany's: Moon River Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:05

09:34:40 Jean Sibelius: Processional Op 113 # 6 Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 4:13

09:40:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Divertimento No. 17 K 334 Rafael Druian, violin Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 86793 9:45

09:52:16 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 4:15

09:57:13 Dave Grusin: On Golden Pond: New Hampshire Hornpipe Valentina Lisitsa, piano Decca 4789454 2:28

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:14 Johann Sebastian Bach: Duet No. 4 BWV 805 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 1:55

10:03:45 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 3:55

10:09:47 Percy Grainger: Green Bushes English Chamber Orchestra Steuart Bedford Decca 425159 8:08

10:19:39 Gustav Holst: First Suite for Military Band Op 28 # 1 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80606 10:22

10:32:01 Ludwig van Beethoven: Allegretto from Sonata No. 28 Op 101 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 3:38

10:38:39 Franz Schubert: Overture D 556 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 6:41

10:47:20 Antonín Dvorák: Cypress No. 9 Cypress String Quartet Avie 2275 2:31

10:51:50 Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 5 Op 24 Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 23:44

11:18:02 Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations Royal Scottish Nat'l Orch Andrew Penny Naxos 553469 12:37

11:32:40 Gottfried Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 11:56

11:47:32 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 653 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 10:55

12:06:33 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 13:44

12:21:11 Peter Tchaikovsky: Un poco di Chopin Op 72 # 15 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 2:50

12:25:34 Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons London Symphony Richard Bonynge Decca 444827 4:32

12:31:54 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 6:05

12:40:55 Andrea Luchesi: Piano Sonata in F [No. 5] Roberto Plano, piano Concerto 2069 7:33

12:50:49 William Boyce: Symphony No. 8 Op 2 # 8 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 10:50

13:02:44 Dmitri Shostakovich: The Human Comedy: Waltz Op 37 Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:30

13:05:41 Sergei Prokofiev: Cinderella: Gavotte Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 410162 2:13

13:09:45 Alexander Glazunov: Violin Concerto Op 82 Nikolaj Znaider, violin Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons RCA 87454 19:44

13:31:05 Tomaso Albinoni: Concerto for Strings Op 5 # 1 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 663 4:36

13:38:28 George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 2 HWV 302 Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553430 8:41

13:47:53 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 9:03

13:58:00 Adriano Banchieri: Concerto No. 1 for Brass Empire Brass Telarc 80204 1:31

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture to the Marriage of Figaro Saint Paul Chamber Orchestra; Bobby McFerrin, conductor Album: Paper Music Sony 64600 Music: 4:12

Ernst von Dohnányi: Symphony No. 2: Movements 1 & 3 Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, Bard's Fisher Center for The Performing Arts, Annandale On-Hudson, NY Music: 21:50

Piano Puzzler: This week's contestant is Rodger Reynolds from Ashland, VA Music: 9:06

Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Jean-Yves Thibaudet, piano Album: Jean-Yves Thibaudet: Saite London/Decca 470290 Music: 3:37

Felix Mendelssohn: Fair Melusina Overture, Opus 32 Saint Paul Chamber Orchestra; Thomas Zehetmair, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 10:30

Jean Françaix: Quintette; II. Presto-Trio Imani Winds Album: Umoja Imani 6227 Music: 4:36

Henri Dutilleux: Sonatine for Flute and Piano Ransom Wilson, flute; Juho Pohjonen, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 8:26

Lalo Schifrin: La Nouvelle Orleans Imani Winds Chamber Music Northwest, Lincoln Performance Hall, Portland, OR Music: 7:50

Joseph Haydn: Symphony No. 97 in C Andris Nelsons, conductor; Tanglewood Music Center Orchestra Tanglewood, Ozawa Hall, Lenox, MA Music: 25:52

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:54:47 Frédéric Chopin: Polonaise No. 4 Op 40 # 2 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883 6:29

16:05:26 Johann Sebastian Bach: Partita No. 3: Allemande BWV 827 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 3:43

16:13:08 Morton Gould: American Symphonette No. 2 Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 10:20

16:26:03 Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:43

16:34:26 Camille Saint-Saëns: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 22 Vadym Kholodenko, piano Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Harm Mundi 907629 6:35

16:43:09 Roger Quilter: Three English Dances Op 11 Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 7:19

16:52:50 Carl Davis: Pride and Prejudice: Theme Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 4:03

16:59:08 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 1:13

17:04:21 Francis Poulenc: Mouvements perpétuels Paul Crossley, piano CBS 44921 5:50

17:13:08 Paul Hindemith: Concert of Angels from 'Mathis der Maler' Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55230 9:02

17:24:20 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 BWV 1056 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 10:05

17:39:22 Sir Edward Elgar: A Child Asleep English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 6:10

17:46:27 Antonio Lotti: Crucifixus English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:09

17:52:14 Alexander Glazunov: Wedding March Op 21 Moscow Symphony Igor Golovschin Naxos 553839 6:15

17:59:04 George Gershwin: That Certain Feeling Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:06

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:43 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 62 H 16:52 Rafal Blechacz, piano DeutGram 11952 19:38

18:30:25 Leighton Lucas: Stage Fright: Rhapsody Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 4:25

18:36:54 Kenneth Leslie-Smith: The Woman's Angle: The Mansell Concerto Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 4:18

18:43:11 Franz Lehár: The Merry Widow: Concert Overture Berlin Radio Symphony Michail Jurowski CPO 999891 9:31

18:53:45 Charles Williams: While I Live: The Dream of Olwen Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 4:47

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:10 Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' Op 27 Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5318 11:06

19:15:37 Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 1 Op 11 Rafal Blechacz, piano Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow DeutGram 4795448 41:05

20:00 CLEVELAND OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra, Daniel Meyer, conductor, recorded May 2019

John Corigliano: Elegy

David Diamond: Music to Shakespeare’s Romeo and Juliet

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings

Maurice Ravel: Mother Goose Ballet

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by bass-baritone Kevin Maynor

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

22:55:36 Frédéric Chopin: Nocturne No. 18 Op 62 # 2 Rafal Blechacz, piano DeutGram 10870 5:33

23:01:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio K 261 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 7:01

23:08:11 Henryk Górecki: Totus tuus Op 60 Robert Shaw Festival Singers Robert Shaw Telarc 80531 11:16

23:21:05 Isaac Albéniz: España: Capricho catalán Op 165 # 5 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 3:23

23:24:30 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 Katia Labèque, piano Philips 426264 6:18

23:30:48 Felix Mendelssohn: Andante from Symphony No. 5 Op 107 London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 3:36

23:36:37 Michael Daugherty: Metropolis Symphony: Mxyzptlk Erik Gratton, flute Nashville Symphony Giancarlo Guerrero Naxos 503293 6:51

23:43:29 John Morris: Young Frankenstein: A Transylvanian Lullaby Gil Shaham, violin DeutGram 463483 3:49

23:47:19 Duke Ellington: In a Sentimental Mood Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 5:08

23:55:11 Anton Webern: Langsamer Satz Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 13:37