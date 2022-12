WCLV Program Guide 07-25-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:50 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Erbarme dich Stephanie Blythe, mezzo Paris Orchestral Ensemble John Nelson Virgin 45475 6:21

00:09:21 Dmitri Shostakovich: Assault on Beautiful Gorky Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 6:51

00:17:59 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 6 Op 23 # 5 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 4:26

00:24:34 Alfredo Casella: Italia Op 11 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10768 19:34

00:45:41 Maurice Ravel: Mother Goose Ballet Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20604 27:12

01:17:12 Giovanni Battista Sammartini: Symphony for Strings Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 557298 13:48

01:32:15 Patrick Zimmerli: Sonata for Solo Cello 'Kol Nidre' Brian Thornton, cello Thornton 2013 19:22

01:52:22 Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 6:25

02:00 PERFORMANCE TODAY with Elena See

Pablo Sarasate: Reverie, Op. 41 Tianwa Yang, violin; Markus Hadulla, piano Album: Sarasate: Violin and Piano Music, Vol. 3 Naxos Music: 4:33

Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin and Orchestra Movement 1. Allegro ma non troppo Tianwa Yang, violin; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 23:20

Piano Puzzler: This week's contestant is Chuck Romportl from Hopkins, MN Music: 7:03

Olivier Messiaen: Prelude, The Ethereal Sounds of Dreams Gilles Vonsattel, piano Album: Shadowlines Honens 201501 Music: 3:25 (excerpt) Erich Korngold: Much Ado About Nothing Suite, Op. 11 Danbi Um, violin; Juho Pohjonen, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Rosarian Academy, West Palm Beach, FL Music: 13:03

Nicolò Paganini: Cantabile in D, Op. 11 Scott St. John, violin; Simon Wynberg, Guitar Album: Music for Violin and Guitar Naxos Music: 4:23

Antonin Dvorak: Othello Overture Op 93 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 14:15

Michael Gandolfi: Houston: Sept. 12, 1962 ROCO; Michael Stern, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 10:57

Bohuslav Martinu: Three Madrigals for Violin and Viola, H.313 Scott St. John, violin; Sharon Wei, viola Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 17:14

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:46 Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 H 7b:1 Mstislav Rostropovich, cello English Chamber Orchestra Benjamin Britten Decca 4785437 25:59

04:28:47 Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' Victoria de los Angeles, soprano Orchestre National de France Sir Thomas Beecham Warner 86211 4:34

04:36:02 Robert Schumann: Arabeske Op 18 Vassily Primakov, piano Bridge 9300 7:44

04:44:45 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 Op 46 # 5 Katia Labèque, piano Philips 426264 2:54

04:49:17 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade Op 35 Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 41:58

05:36:28 George Enescu: Roumanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 RCA Victor Symphony Leopold Stokowski RCA 70931 11:33

05:49:30 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Death of Tybalt Chicago Symphony Brass CSO Resound 9011101 3:23

05:54:34 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance Op 97 Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 2:31

05:57:34 Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March Op 33 London Philharmonic Walter Weller Decca 4785437 1:38

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:35 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 4:26

06:14:15 Zoltán Kodály: Dances of Marosszék Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 11:35

06:26:52 Sir Richard Rodney Bennett: Murder on the Orient Express: Theme Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 2:55

06:30:55 Max Bruch: Scherzo from Symphony No. 3 Op 51 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 420932 6:13

06:41:08 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 11:32

06:53:56 Giovanni Palestrina: Adoramus te Sistine Chapel Choir Massimo Palombella DeutGram 4795300 2:13

06:56:51 Henry Fillmore: March 'King Karl King' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 3:17

07:03:36 Elmer Bernstein: The Magnificent Seven: Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 3:59

07:11:37 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Kalender Prince Op 35 Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:59

07:23:55 John Dowland: I Shame at My Unworthiness Stile Antico Harm Mundi 807544 2:14

07:27:47 Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 82 Stockholm Chamber Orchestra Esa-Pekka Salonen Sony 45972 5:16

07:37:59 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 Concerto Cologne Archiv 4794481 11:42

07:52:41 William Grant Still: Summerland from 'Three Visions' Denver Oldham, piano Koch Intl 7084 3:43

07:57:08 Leroy Anderson: Bugler's Holiday Catherine Moore, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:33

08:07:57 Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Trio No. 5 Op 70 # 1 Beaux Arts Trio Philips 4788977 5:41

08:16:18 César Franck: Allegretto from Violin Sonata Jeffrey Khaner, flute Avie 2131 5:45

08:23:11 Johann Pachelbel: Canon Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390 4:07

08:29:51 Leroy Anderson: A Harvard Festival BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 6:07

08:42:46 André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 10:19

08:54:23 Sir Arthur Sullivan: Iolanthe: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:29

09:06:06 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 Op 13 Peter Takács, piano Cambria 1175 18:10

09:28:25 Joseph Eybler: Overture in c Op 8 Geneva Chamber Orchestra Michael Hofstetter CPO 777104 6:48

09:37:03 Josquin Desprez: Pater noster King's Singers Naxos 572987 4:32

09:50:23 Lou Harrison: Three Waltzes Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465 3:45

09:56:36 Gilbert & Sullivan: The Mikado: Three little maids from school Marie McLaughlin, soprano Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80284 1:30

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:25 Fritz Kreisler: Schön Rosmarin Ray Chen, violin Decca 4833852 2:12

10:03:01 Fritz Kreisler: Syncopation Caroline Goulding, violin Telarc 80744 1:44

10:06:39 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars RV 532 Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 11:51

10:20:39 Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi BWV 975 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871 8:57

10:31:35 Frank Bridge: Sally in our Alley English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:32

10:38:15 Benjamin Britten: Paul Bunyan: Overture London Symphony Steuart Bedford Naxos 557197 5:04

10:44:34 Leroy Anderson: Sleigh Ride Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 126 2:55

10:50:51 Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 4 Op 44 Anna Malikova, piano WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Audite 92509 26:38

11:18:55 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 H 16:48 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 11:38

11:32:18 Nikolai Rimsky-Korsakov: Russian Easter Overture Op 36 London Symphony Igor Markevitch Philips 4788977 14:20

11:49:06 Richard Strauss: Serenade for 13 Winds Op 7 Members of Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman ArteNova 98495 8:01

12:06:16 Frederick Delius: Over the Hills and Far Away English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 553535 13:23

12:21:31 E. J. Moeran: Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 7:33

12:31:03 John Field: Nocturne No. 1 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:38

12:37:58 Wolfgang Amadeus Mozart: Suite of Dances Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 6:14

12:46:12 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 8:40

12:56:24 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle Anna Netrebko, soprano Prague Philharmonia Emmanuel Villaume DeutGram 12217 3:38

13:00:55 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Neapolitan Dance Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 1:52

13:03:07 Vincenzo Galilei: Saltarello Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 1:59

13:07:02 Alfredo Casella: Italia Op 11 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10768 19:34

13:27:39 Johannes Brahms: Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Berlin Philharmonic Eugen Jochum DeutGram 4796018 6:00

13:36:23 Robert Schumann: Arabeske Op 18 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 6:45

13:44:51 Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 5 Op 47 CIM Orchestra Steven Smith CIM 2003 12:02

13:58:01 Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Gopak Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 1:38

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johannes Brahms: Capriccio in D minor, Op. 116, Nos. 1 & 7 Richard Goode, piano Album: Richard Goode Plays Brahms Nonesuch 79154 Music: 4:26

Maurice Greene: Overture No. 2 in G Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, Perelman Theater, Kimmel Center, Philadelphia, PA Music: 5:55

Igor Stravinsky: Suite Italienne for violin and piano Tessa Lark, violin; Andrew Armstrong, piano Baruch Performing Arts Center at Baruch College, New York, NY Music: 18:18

Johannes Brahms: Piano Quintet in F minor, Op. 34: Movements 3-4 Inon Barnatan, piano; Dover Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 18:23

Ken Thomson: Perpetual; Movement 2 Bad idea Jack Quartet Album: Thaw Cantaloupe Music Music: 4:13

George Gershwin: Gershwin Medley Ray Riccomini, trumpet; Texas Festival Orchestra; Yaniv Dinur, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 10:05

Philip Glass: String Quartet No. 8 JACK Quartet Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 16:34

Robert Schumann: Marchenerzahlungen for Clarinet, Viola, and Piano, Op. 132 David Shifrin, clarinet; Paul Neubauer, viola; Gloria Chien, piano String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 15:54

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:43 Charles Williams: While I Live: The Dream of Olwen Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 4:47

16:06:31 Charles Williams: The Apartment: Jealous Lover Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 3:39

16:13:33 Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise Michael Murray, organ Empire Brass Robert Woods Telarc 80218 12:10

16:27:49 Rev. Robert Lowry: Shall We Gather at the River? Anonymous 4 Harm Mundi 807549 3:01

16:34:08 Antonín Dvorák: Scherzo from String Quintet No. 3 Op 97 Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet DeutGram 4778765 5:40

16:42:12 Hector Berlioz: Reverie and Caprice Op 8 Guillermo Figueroa, violin Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431680 7:51

16:52:06 Joseph Lamb: American Beauty Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340 3:32

16:57:55 Peter Warlock: Pieds-en-l'air from 'Capriol Suite' English Chamber Orchestra José Luis García Sony 82849 2:14

17:04:16 Sergei Prokofiev: War and Peace: Waltz 'Since we met' São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 6:07

17:19:30 Eric Whitacre: Goodnight, Moon Hila Plitmann, soprano London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 5:01

17:27:10 Richard Addinsell: Suicide Squadron: Warsaw Concerto Jean-Yves Thibaudet, piano BBC Symphony Hugh Wolff Decca 460503 8:49

17:40:12 Johann Nepomuk Hummel: Larghetto from Piano Trio No. 6 Op 93 Trio Parnassus MDG 3307 6:33

17:48:22 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Hunters' Chorus Leipzig Radio Choir Dresden State Orchestra Carlos Kleiber DeutGram 4796018 2:28

17:53:44 Vasily Kalinnikov: Intermezzo No. 1 London Symphony Neeme Järvi Chandos 8614 5:42

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 K 525 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 18:36

18:30:09 Scott Joplin: The Cascades Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 3:05

18:35:17 Scott Joplin: Stoptime Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 2:53

18:39:50 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6 BWV 1051 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 13:18

18:54:34 Scott Joplin: The Easy Winners Joshua Rifkin, piano EMI 64668 4:07

19:00 SPECIAL: RECITAL FINALS OF THE 2019 THOMAS and EVON COOPER INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION, recorded Wednesday night in Warner Concert Hall at Oberlin Conservatory

Jin Yucheng, violin; Elizabeth DeMio, piano

Mozart: Violin Concerto No. 5 in A Major, K 216: Adagio

Ysaye: Sonata No. 3 in D minor, Op. 27 "Ballade"

Wieniawski: Variations on an Original Theme, Op. 15

- - -

Shihan Wang, violin; Alicja Basinska, piano

Bach: Sonata No. 1 in G Minor, BWV 1001: Siciliana

Beethoven: Sonata No. 1 in D Major, Op. 12, No. 1: Allegro con brio

Mozart: Violin Concerto No. 3 in G Major, K 216: Adagio

Wieniawski: Variations on an Original Theme, Op. 15

- - -

Eric Charles Chen, violin; Akiko Chiba, piano

Beethoven: Sonata No. 4 in A Minor, Op. 23: Presto

Bach: Sonata No. 3 in C Major, BWV 1005: Largo

Chausson: Poeme, Op. 25

Beach: Romance, Op. 23

- - -

Isabella Brown, violin; Elizabeth DeMio, piano

Korngold: Violin Concerto in D Major, Op. 35: Moderato nobile

Bach: Sonata No. 2 in A Minor, BWV 1003: Andante

Paganini: Caprice No. 24

Saint-Saëns: Introduction and Rondo Capriccioso, Op. 28

- - -

Enrique Rodrigues, violin; Nelson Padgett, piano

Mozart: Violin Concerto No. 5 in A Major, K 216: Adagio

Beethoven: Sonata No. 8 in G Major, Op. 30, No. 3: Allegro assai

Ysaye: Sonata No. 3 in D minor, Op. 27 "Ballade"

Bloch: Nigun

- - -

Yiyang Hou, violin; Akiko Chiba, piano

Bach: Sonata No. 1 in G Minor, BWV 1001: Siciliana and Presto

Paganini: Caprice No. 22

Mozart: Violin Concerto No. 4 in D Major, K 218: Andante Cantabile

Saint-Saëns: Introduction and Rondo Capriccioso, Op. 28

22:20 NIGHT MUSIC with Rob Grier

22:23:46 Joseph Haydn: Symphony No. 95 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 19:47

22:46:52 Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 10:07

23:00 QUIET HOUR

23:02:52 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 Op 19 # 1 Sergei Babayan, piano Discover 920155 3:41

23:06:34 John Rutter: Suite Antique: Prelude John McMurtery, flute West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 4:10

23:10:44 Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto Op 16 Antonio Pompa-Baldi, piano Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 6:19

23:18:43 Johan Halvorsen: La Mélancolie Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 2:27

23:21:11 Joseph Haydn: Adagio from Cello Concerto No. 2 Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 5:47

23:26:59 E. J. Moeran: Lonely Waters Rebekah Coffey, soprano Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 7:59

23:36:39 Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer John O'Conor, piano Irish Chamber Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 5:26

23:42:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Divertimento No. 15 K 287 English Chamber Orchestra Jeffrey Tate EMI 69823 11:06

23:53:12 Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado Op 67/7 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 2:23

23:56:27 Frédéric Chopin: Etude No. 13 Op 25 # 1 Lang Lang, piano Sony 771901 3:11