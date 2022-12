WCLV Program Guide 07-23-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:04 Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 10:34

00:13:34 Ludwig van Beethoven: Serenade in D Op 25 Michel Debost, flute Skarbo 4094 24:33

00:39:55 Pierre Villette: Panis angelicus Op 80 St. John the Evangelist Choir Gregory Heislman St. John 2008 4:21

00:45:19 Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 7:49

00:54:18 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 Op 36 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 31:00

01:29:21 Antonín Dvorák: Romantic Pieces Op 75 Caroline Goulding, violin Ars Prod. 38536 13:14

01:44:10 Richard Addinsell: Suicide Squadron: Warsaw Concerto Jean-Yves Thibaudet, piano BBC Symphony Hugh Wolff Decca 460503 8:49

01:53:47 Franz Liszt: Valse oubliée No. 1 S 215/1 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 3:00

01:57:12 Maurice Ravel: Waltz 'in the style of Borodin' English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 2:58

02:00 PERFORMANCE TODAY with Jade Simmons

Franz Schubert: Impromptu, Op. 90 No. 2 in E-Flat Charlie Albright, piano Album: The Schubert Series, Pt. 1 (Live) CAPC Music B06XQZLQ1W Music: 4:32

Frederic Chopin: Variations on Mozart's La chi darem la mano Charlie Albright, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 16:42

Serge Koussevitzky: Concerto for Double Bass in F-sharp minor, Op. 3 Robin Kesselman, double bass Houston Symphony Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 19:30

Corey Dundee: Shifting Gears Kenari Quartet: Bob Eason, Kyle Baldwin, Corey Dundee, Steven Banks, saxophones Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 6:15

Camille Saint-Saens: Une Nuit a Lisbonne (A Night in Lisbon) Orchestre Symphonique Francais Laurent Petitgirard, conductor Album: Saint-Saens Adda 590064 Music: 4:32

Camille Saint-Saens: Caprice On Danish and Russian Airs, Op. 79 Elizabeth Mann, flute; Jonathan Fischer, oboe; Daniel Gilbert, clarinet; William Wolfram, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 10:44

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2 in G Major, Op. 44: Movements 2-3 Alexandre Kantorow, piano State Academic Symphony Orchestra of Russia Vasily Petrenko, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Great Hall of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory in Moscow, Russia Music: 22:14

Arvo Part: Spiegel im Spiegel Danny Koo, violin; Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 9:59

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:21 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 2 BWV 1008 Andrés Díaz, cello Azica 71252 16:31

04:18:58 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 Royal Concertgebouw Orchestra Mariss Jansons EMI 54479 8:22

04:30:08 John Sheppard: Libera nos Stile Antico Harm Mundi 907419 5:30

04:36:48 Frédéric Chopin: Mazurka No. 17 Op 24 # 4 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 5:06

04:43:21 Johannes Brahms: Symphony No. 1 Op 68 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 48:45

05:35:49 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 Takako Nishizaki, violin Capella Istropolitana Stephen Gunzenhauser Naxos 503293 10:42

05:48:27 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 Op 19 Pierre-Laurent Aimard, piano Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Teldec 47334 31:06

05:53:04 Dave Grusin: On Golden Pond: New Hampshire Hornpipe Valentina Lisitsa, piano Decca 4789454 2:28

05:56:06 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 17 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:20

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:36 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 3:58

06:14:17 Franz Berwald: Estrella de Soria: Overture Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553051 7:54

06:23:14 Sir William Walton: Portsmouth Point Overture London Philharmonic Leonard Slatkin Virgin 61146 5:19

06:28:51 Nino Rota: The Godfather: Love Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:10

06:32:32 Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 3 BWV 848 Daniel Barenboim, piano Warner 61553 3:44

06:41:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 4 K 298 Aralee Dorough, flute Houston Symphony Dorough 2016 11:48

06:54:41 Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Cancan Budapest Strauss Ensemble István Bogár Naxos 550900 2:26

06:57:27 John Philip Sousa: March 'The High School Cadets' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7503 2:33

07:03:55 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013 6:05

07:11:34 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 665 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:27

07:22:32 Maurice Ravel: Minuet on the Name 'Haydn' Sean Chen, piano Steinway 30029 2:21

07:26:05 Dmitri Shostakovich: Jazz Suite No. 1: Waltz Burning River Brass BurnRiver 2013 2:27

07:29:24 Carl Reinecke: Allegro from Flute Concerto Op 283 Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 7:01

07:41:11 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 8 Op 88 Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada PentaTone 578 10:31

07:53:38 Sergei Rachmaninoff: Aleko: Men's Dance Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80670 4:46

08:09:12 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian March Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 5:23

08:16:29 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Norman Krieger, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Decca 4815583 9:00

08:27:07 Ruggero Leoncavallo: Pagliacci: Vesti la giubba Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Decca 15463 3:34

08:31:47 Arvo Pärt: Agnus Dei from 'Berlin Mass' Richard Stoltzman, clarinet Chamber Ensemble RCA 68416 3:51

08:40:38 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Joshua Smith, flute Chamber Ensemble Telarc 80361 11:06

08:53:31 John Barry: Dances With Wolves: Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80319 6:14

09:05:43 César Franck: Symphonic Variations Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 37812 14:32

09:22:32 Stephen Foster: Beautiful Dreamer Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 2:57

09:30:26 Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' Ray Chen, violin Decca 4833852 3:31

09:35:42 Jan Dismas Zelenka: Allemande from Capriccio No. 3 Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Luminus 92163 4:30

09:41:51 Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: Overture Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 8:29

09:52:47 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Sabine Devieilhe, soprano Erato 557829 6:03

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:06 Alexander Borodin: Petite Suite: Serenade Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 2:03

10:02:45 Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade D 957 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 4:09

10:09:01 Franz Berwald: Estrella de Soria: Overture Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553051 7:54

10:18:49 Niels Gade: Hamlet Op 37 Danish National Radio Sym Dmitri Kitayenko Chandos 9422 10:01

10:31:33 Carl Davis: Pride and Prejudice: Theme Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 4:03

10:39:00 Charles Williams: While I Live: The Dream of Olwen Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 4:47

10:44:44 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Trumpet Concerto Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 60804 3:32

10:50:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 K 218 Ray Chen, violin Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Sony 544775 23:48

11:15:57 Maurice Ravel: La valse Leon Fleisher, piano Sony 506416 13:16

11:31:17 John Knowles Paine: Overture to 'As You Like It' Op 28 New York Philharmonic Zubin Mehta New World 374 10:12

11:44:34 Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn Op 67 Royal Scottish Nat'l Orch José Serebrier Warner 61434 11:43

11:57:25 Peter Tchaikovsky: Humoresque Op 10 # 2 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557645 2:04

12:06:17 Johann Strauss Jr: Waldmeister: Overture Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 9:24

12:17:16 Jean Sibelius: Andantino from Symphony No. 3 Op 52 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 9:20

12:29:23 Reinhard Keiser: The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852 4:10

12:36:53 Giles Farnaby: Suite of Six Dances Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 7:51

12:46:24 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 9:32

12:57:22 Frédéric Chopin: Waltz No. 4 Op 34 # 3 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190 2:02

12:59:53 Robert Schumann: Scenes from Childhood: Of Foreign Lands Op 15 # 1 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290 1:42

13:01:57 Vítezslav Novák: Slovak Suite: Children's Scene Op 32 Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Virgin 45251 3:37

13:07:18 Franz Berwald: Piano Concerto Niklas Sivelöv, piano Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553052 20:30

13:29:27 Adolphe Adam: Giselle: Grand Pas de Deux Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 4:03

13:36:04 Riccardo Drigo: Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' London Symphony Richard Bonynge Decca 433862 7:55

13:45:45 Deems Taylor: Through the Looking Glass: Jabberwocky Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3099 9:38

13:56:26 Emmanuel Chabrier: Joyeuse Marche Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 3:35

14:00 PERFORMANCE TODAY with Elena See

Tessa Lark (arr. Tessa Lark): Telemann Medley Tessa Lark, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 4:28

Michael Gilbertson: The Cosmos (2016): Movements 2-5 WindSync; ROCO; David Danzmayr, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 19:10

Ludwig van Beethoven: String Quartet in A Minor, Op. 132: Movement 3 St. Lawrence String Quartet The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 15:25

Frank Bridge: Phantasy for Piano Quartet in F-sharp Minor Stephen Rose, violin; Cynthia Phelps, viola; Astrid Schween, cello; Orion Weiss, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 12:00

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 2: Movement 3 Rachel Barton Pine, violin; Academy of St Martin in the Fields; Neville Marriner, conductor Album: Mozart Violin Concertos Avie 2317 Music: 4:19

Manuel de Falla: Suite populaire espagnole Martin Chalifour, violin; Mak Grgic, guitar Interlochen Presents, Dendrinos Chapel, Interlochen, MI Music: 11:53

Jessie Montgomery: Coincident Dances Chicago Sinfonietta; Mei-Ann Chen, conductor Album: Project W: Works by Diverse Women Composers Cedille 90000185 Music: 11:40

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No 35 in D major K 385 "Haffner" Nashville Symphony; Edo De Waart, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 17:40

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 12 K 414 Leon Fleisher, piano Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Sony 743505 6:21

16:06:29 Johannes Brahms: Liebeslieder Waltz No. 6 Op 52 Leon Fleisher, piano Sony 506416 2:45

16:12:36 Franz Schubert: Impromptu No. 9 D 946/1 Maria João Pires, piano DeutGram 457550 14:42

16:31:10 Friedrich von Flotow: Martha: 'Tis the Last Rose of Summer Renée Fleming, soprano English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Decca 458858 4:48

16:37:33 Johann Sebastian Bach: Finale from Solo Violin Sonata No. 1 BWV 1001 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360 3:10

16:42:36 Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363 8:45

16:53:21 Sir Richard Rodney Bennett: Murder on the Orient Express: Theme Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 2:55

16:58:25 Traditional: We May Roam Through This World Robert Shaw Chorale Robert Shaw RCA 63646 1:58

17:04:47 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Leon Fleisher, piano Sony 506416 4:57

17:12:22 George Frideric Handel: Trio Sonata in G Op 5 # 4 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 12:58

17:28:25 Erich Wolfgang Korngold: Finale from Violin Concerto Op 35 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley DeutGram 4792954 7:07

17:40:08 Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 Op 27 # 2 Leon Fleisher, piano Vanguard 1551 6:48

17:48:30 Frédéric Chopin: Mazurka No. 30 Op 50 # 1 Evgeny Kissin, piano RCA 62542 2:11

17:53:13 Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 6 Op 54 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2013 6:36

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:50 Franz Berwald: Symphony No. 4 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 415502 25:31

18:36:12 Ola Gjeilo: Northern Lights Voces8 Decca 24646 4:03

18:42:34 Ola Gjeilo: The Ground Tenebrae Chamber Orchestra of London Decca 24646 3:35

18:47:20 Hector Berlioz: The Trojans: Trojan March Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80164 5:20

18:53:36 Ola Gjeilo: Sacred Heart (Ubi caritas III) Voces8 Chamber Ensemble Barnaby Smith Decca 24646 4:36

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:17 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80145 14:03

19:19:38 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 Op 15 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 42445 37:21

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:37 Franz Schubert: Fantasy D 940 Leon Fleisher, piano Sony 506416 19:01

20:21:43 Joseph Haydn: Symphony No. 93 Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 22:17

20:45:11 Dmitri Kabalevsky: Piano Concerto No. 4 Op 99 Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 12:30

21:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Ballet Music K 367 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 16:16

21:20:55 Robert Schumann: March from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano DeutGram 463179 9:07

21:31:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 26 K 537 Maria João Pires, piano Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 10:10

21:44:52 Hamish MacCunn: Overture 'The Land of the Mountain and the Flood' Op 3 BBC Scottish Symphony Osmo Vänskä BBC 392 9:38

21:56:30 Franz Berwald: Symphony No. 3 Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553052 28:59

22:27:25 Carlos Baguer: Symphony No. 12 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9456 15:12

22:45:14 Gabriel Fauré: Ballade Op 19 Kathryn Stott, piano BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9416 13:58

23:00 QUIET HOUR

23:02:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Concerto for 2 Pianos K 242 Leon Fleisher, piano Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Sony 743505 9:04

23:11:15 Francisco Tárrega: Capricho Arabe Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:51

23:17:04 Claude Debussy: Arabesque No. 1 Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:46

23:22:14 Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Song Anna Netrebko, soprano Prague Philharmonia Emmanuel Villaume DeutGram 12217 4:56

23:27:10 Franz Schubert: Allegretto D 915 Maria João Pires, piano DeutGram 457550 5:41

23:32:43 Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande Op 46 CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 5:33

23:39:41 Carl Reinecke: Arioso from Serenade for Strings Op 242 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 4:57

23:44:39 Constant Lambert: Horoscope: Sarabande for the Followers of Virgo BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Argo 436118 6:44

23:51:23 Robert Helps: Mendelssohn's 'Schilflied' Alan Feinberg, piano Argo 430330 4:00

23:56:28 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Epilogue Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:15