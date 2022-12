WCLV Program Guide 07-17-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:22 Frédéric Chopin: Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11 Rafal Blechacz, piano Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow DeutGram 4795448 10:37

00:13:07 Clóvis Pereira: Adagio from Concertino for Cello & Strings Antonio Meneses, cello Royal Northern Sinfonia Antonio Meneses Avie 2176 5:06

00:19:04 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 # 10 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 4:31

00:24:55 Maria Schneider: Drummond Stories: Quadrille Dawn Upshaw, soprano St. Paul Chamber Orchestra Maria Schneider ArtistShar 121 4:30

00:31:31 Gustav Mahler: Symphony No. 1 Les Siècles François-Xavier Roth Harm Mundi 905299 56:57

01:32:33 Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557428 13:57

01:47:28 Sergei Prokofiev: The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 10481 4:00

01:52:17 Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 Op 40 # 1 Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244 4:48

01:57:54 Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 2:36

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jennifer Higdon: String Poetic: Nocturne Jennifer Koh, violin; Reiko Uchida, piano Album: String Poetic Cedille 103 Music: 4:44

Edward Elgar: Adagio "Nimrod" (Enigma Variations) Op 36 Adagio St. Olaf Orchestra; Steven Amundsen, conductor Skoglund Auditorium, St. Olaf College, Northfield, MN Music: 4:13

Peter Tchaikovsky: String Quartet No. 3 in E-flat minor, Op. 30 Dover Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 37:07

Maurice Ravel: Sonata No.2, M.77 Jennifer Koh, violin; Reiko Uchida, piano Chamber Music Society of Palm Beach, The Breakers - Gold Room, Palm Beach, FL Music: 17:11

Claude Debussy: Arabesque No. 1 Simon Trpceski, piano Album: Debussy: Images; Arabesques; Children's Corner; Clair de lune; L'Isle joyeuse EMI 272 Music: 4:33

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata in E minor, BWV 1034 Bach Collegium Japan: Kiyomi Suga, baroque wood flute; Masaaki Suzuki, harpsichord; Emmanuel Balssa, cello Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 14:34

George Gershwin: Blues, from 'An American in Paris' Italian Saxophone Quartet Beaches Fine Arts Jacksonville, St. Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 2:45

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in D minor, Op. 30: Movements 2 & 3 Simon Trpceski, piano; Beethoven Academy Orchestra; Vasily Petrenko, conductor Ludwig van Beethoven Easter Festival, Philharmonic Concert Hall, Warsaw, Poland Music: 24:43

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:20 Joseph Haydn: Symphony No. 99 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 25:54

04:28:15 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' Burning River Brass BurnRiver 2004 5:26

04:36:29 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 6:29

04:43:47 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 7 Op 46 # 7 Katia Labèque, piano Philips 426264 3:13

04:49:13 Igor Stravinsky: The Rite of Spring New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 546915 34:39

05:28:11 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:55

05:39:36 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra S 359/1 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:38

05:50:58 Peter Tchaikovsky: Humoresque Op 10 # 2 Stephen Hough, piano Hyperion 67043 2:43

05:54:37 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Largo al factotum Leo Nucci, baritone Orchestra of La Scala Riccardo Chailly CBS 37862 4:17

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:42 Frédéric Chopin: Waltz No. 10 Op 69 # 2 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 3:50

06:13:31 Max Reger: Finale from Flute Serenade Op 77 Michel Debost, flute Skarbo 4094 4:23

06:19:15 Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 4 Concerto Copenhagen Andrew Manze Chandos 550 7:43

06:28:09 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Peter Takács, piano Cambria 1175 5:11

06:34:29 George Gershwin: Swanee Peter Donohoe, piano EMI 54280 0:30

06:40:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 12:31

06:54:08 Orlande de Lassus: Matona mia cara King's Singers EMI 63052 2:30

06:57:50 John Philip Sousa: March 'Foshay Tower Washington Memorial' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:18

07:05:38 "PDQ Bach": Allegro con mucho brio from 'Howdy Symphony' New York Pick-Up Ensemble Peter Schickele Vanguard 79443 7:39

07:15:30 Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 11:48

07:28:48 Mel Brooks: The Producers: Overture Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 4:24

07:34:51 Michael Praetorius: Terpsichore: Volte à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101 1:38

07:40:51 George Frideric Handel: Concerto in F English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 10:04

07:53:45 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 4:35

08:08:33 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 6:19

08:16:41 Carl Friedrich Abel: Symphony in F Op 7 # 4 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 8:45

08:26:47 Nigel Hess: Much Ado about Nothing: Pavane & Dance English Serenata Meridian 84301 3:31

08:30:32 Robert Schumann: Scherzo from Violin Sonata No. 2 Op 121 Caroline Goulding, violin Ars Prod. 38536 4:28

08:41:22 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 New Century Chamber Orch NSS Music 10 9:12

08:51:46 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 9th tone à 12 National Brass Ensemble OberlinMus 1504 3:46

08:56:21 Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 4:21

09:05:44 "PDQ Bach": Schleptet I Virtuosi di Hoople Peter Schickele Vanguard 72015 7:46

09:15:46 Ludwig van Beethoven: Finale from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 7:31

09:34:00 Ludwig van Beethoven: Variations on Arne's 'Rule Britannia' WoO 79 Olli Mustonen, piano Decca 436834 4:09

09:38:27 Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from Flute Concerto H 445 Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 5:41

09:46:24 Felix Mendelssohn: Scherzo & Finale from String Symphony Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528 9:49

09:59:55 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 Burning River Brass BurnRiver 2013 3:33

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:47 Béla Bartók: Three Hungarian Folk Songs Lara Downes, piano Steinway 30016 3:09

10:09:10 Dag Wirén: Serenade for Strings Op 11 English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 14:22

10:25:41 Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet for Strings Op 20 Meliora String Quartet Cleveland Quartet Telarc 80142 4:27

10:32:54 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 4:32

10:41:19 Gabriel Fauré: Après un rêve Op 7 # 1 Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 3:11

10:45:51 Cécile Chaminade: Etudes de concert: Fileuse Op 35 # 3 Joanne Polk, piano Steinway 30037 5:04

10:51:50 Alexander Borodin: String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 28:31

11:22:08 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez Milos Karadaglic, guitar London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin DeutGram 20039 10:48

11:36:28 Francesco Salieri: Symphony I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88176 10:19

11:48:06 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:10

12:06:30 Hermann Goetz: Spring Overture Op 15 NDR Radio Philharmonic Werner Andreas Albert CPO 999939 12:23

12:20:45 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Cleveland Orch Youth Orch Steven Smith MAA 10706 6:31

12:29:44 Jean Sibelius: Scherzo from Symphony No. 1 Op 39 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 4:52

12:38:17 Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 Op 30 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 559701 7:22

12:47:49 Thomas Arne: Symphony No. 2 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 9:25

12:57:54 Frédéric Chopin: Mazurka No. 2 Op 6 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 2:06

13:00:30 Tylman Susato: The Danserye: Bergeret "Dont vient cela" Members of New London Consort l'Oiseau 436131 2:17

13:03:08 Michael Praetorius: Terpsichore: Ballet des Coqs New London Consort l'Oiseau 4759101 1:24

13:07:10 Gustav Mahler: Finale from Symphony No. 1 (Mahler) Les Siècles François-Xavier Roth Harm Mundi 905299 19:16

13:29:23 Virgil Thomson: The Plow that Broke the Plains: Cattle Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner EMI 6612 2:26

13:35:31 George Gershwin: Finale from Piano Concerto Jon Nakamatsu, piano Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Harm Mundi 807441 6:49

13:44:01 Johann Christian Bach: Symphony in D Op 18 # 4 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 10:11

13:54:54 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:00

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: Kaddish Daniel Hope, violin Album: Forbidden Music: Klein, Schulhoff, Krasa, Ravel Nimbus 5702 Music: 4:27

Alan Fletcher: Concerto for Violin and Orchestra Daniel Hope, violin; Zurich Chamber Orchestra; Daniel Hope, conductor Savannah Music Festival, Yamacraw Center for the Performing Arts, Savannah, GA Music: 24:50

Piano Puzzler: This week's contestants are Beau Smith & Sylvia Pacheco from Addleboro, MA Music: 10:37

Johannes Brahms: Intermezzo No. 1 Op. 119 Orli Shaham, piano Album: Brahms Inspired Canary 15 Music: 4:16

Bob James: Heartstorm Bob James piano; Nancy Stagnitta, flute Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 8:16

George Gershwin (arr. Brad Dechter): Someone To Watch Over Me Anne Akiko Meyers, violin; London Symphony Orchestra; Keith Lockhart, conductor Album: Serenade: The Love Album E One 7792 Music: 4:40

Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46 Artosphere Festival Orchestra; Corrado Rovaris, conductor Artosphere Festival, Walton Arts Center, Fayetteville, AR Music: 13:27

Gerald Cohen: Variously Blue Vasko Dukovski, clarinet; Jennifer Choi, violin; Alexandra Joan, piano le poisson rouge, New York, NY Music: 15:03

George Gershwin: Rhapsody in Blue Eldar Djangirov, piano Windham Chamber Music Festival, Windham Civic Centre, Windham, NY Music: 14:09

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:40 "PDQ Bach": Concerto for 2 Pianos vs. Orchestra: Presto changio Peter Schickele, piano New York Pick-Up Ensemble Jorge Mester Telarc 80376 5:37

16:08:03 Peter Schickele: Variations on a Theme by PDQ Bach from Serenade for Three Verdehr Trio Crystal 745 3:20

16:13:54 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 14:25

16:31:41 John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:40

16:37:09 Dmitri Kabalevsky: Finale from Piano Concerto No. 4 Op 99 Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 3:38

16:42:25 Niels Gade: Scherzo from Symphony No. 1 Op 5 Danish National Radio Sym Dmitri Kitayenko Chandos 9422 7:42

16:52:33 Leo Arnaud: Three Fanfares Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:21

16:57:54 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 19 Yaara Tal, piano Sony 53285 1:44

17:04:31 Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo Op 34 Ilya Kaler, violin Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 503293 5:41

17:13:10 Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9270 12:54

17:28:16 Sir Arthur Sullivan: The Gondoliers: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 6:52

17:40:11 Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 Les Siècles François-Xavier Roth Harm Mundi 905299 5:37

17:47:52 Gustav Mahler: Des Knaben Wunderhorn: Lob des hohen Verstandes Magdalena Kozená, mezzo-sop Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4779060 2:31

17:52:29 Blas Galindo: Sones de Mariachi Festival Orchestra of Mexico Enrique Bátiz Naxos 550838 7:02

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:59 Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 18:48

18:30:41 Percy Grainger: The Lost Lady Found Joyful Company of Singers City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 2:43

18:35:29 Percy Grainger: Irish Tune from County Derry Monteverdi Choir Sir John Eliot Gardiner Philips 446657 3:49

18:40:46 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 12:10

18:54:22 Percy Grainger: Spoon River Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 4:06

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:38 Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez Milos Karadaglic, guitar London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin DeutGram 20039 21:25

19:26:11 Howard Hanson: Symphony No. 2 Op 30 St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 6612 30:14

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University Faculty Recital by Dr. Angelin Chang, recorded 4/18/19

Patrice Michaels: Notorious RBG in Song--Patrice Michaels, soprano; James Ginsburg, Lee Fisher; Angelin Chang, piano

A one-act, 75-minute dramatic concert including works by Vivian Fung, Stacy Garrop, Lee Hoiby, Lori Laitman and John Musto

21:36:51 Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 37812 22:02

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by violinist Kelly Hill-Tompkins

Kreisler: Recitative & Scherzo Caprice

Bach: Partita for Unaccompanied Violin

Saint-Saens: Fantasy for violin & harp

Wm Grant Still: Summerland

David Baker: Ethnic Variations (MSR Classics 1278)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:46 Maria Schneider: How Important It Must Be Dawn Upshaw, soprano Australian Chamber Orchestra ArtistShar 121 6:00

23:07:47 Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins BWV 1043 Julia Fischer, violin Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Decca 12490 6:40

23:14:28 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 4:48

23:20:29 Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 102 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 5:47

23:26:16 Frédéric Chopin: Prelude No. 15 Op 28 # 15 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728 5:24

23:31:40 Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 5:22

23:38:09 Wayne Barlow: The Winter's Passed Bert Lucarelli, oboe Brooklyn Philharmonic Michael Barrett Koch Intl 7187 5:15

23:43:27 Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 7:45

23:51:13 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 3:49

23:55:59 Peter Tchaikovsky: Solitude Op 73 # 6 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557645 3:20