WCLV Program Guide 07-09-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:19 John Sheppard: Libera nos Stile Antico Harm Mundi 907419 5:30

00:07:58 Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 23 K 590 Dover Quartet Cedille 167 24:14

00:32:50 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 4:44

00:39:14 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 Royal Choral Society London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 6:26

00:47:20 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 Op 18 Jean-Yves Thibaudet, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 440653 33:33

01:25:18 Carl Orff: Carmina burana: On the Green Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 14:20

01:41:05 Ottorino Respighi: Belfagor Overture BBC Philharmonic Sir Edward Downes Chandos 9311 11:40

01:53:39 Zdenek Fibich: Poème Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:21

01:58:54 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Harlequinade Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 1:17

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: Danse Russe from Swan Lake op. 20 Act 3 Joshua Bell, violin; Berlin Philharmonic; Michael Tilson Thomas, conductor Album: Tchaikovsky: Violin Concerto Sony 94832 Music: 4:27

Carl Philipp Emanuel Bach: Concerto for flute and orchestra in D minor, Wq. 22 Matvey Demin, flute; Mariinsky Theatre Symphony Orchestra; Christian Knapp, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Concert Hall of the Mariinsky Theatre, St. Petersburg, Russia Music: 20:29

Peter Tchaikovsky (trans. by M. Santos): Andante Cantabile for Horn and Strings (from String Quartet No. 1 Op. 11) Yun Zeng, French horn; Mariinsky Theatre Symphony Orchestra; Arseny Shuplyakov, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Mariinsky Theatre Symphony Orchestra, St. Petersburg, Russia Music: 7:27

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme for cello and orchestra, Op. 33 Zlatomir Fung, cello; Saint Petersburg Philharmonic Orchestra; Nikolai Alexeev, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Grand Hall of the D.D. Shostakovich St. Petersburg Academic Philharmonia in St. Petersburg, Russia Music: 19:52

Peter Tchaikovsky: Noch, Op. 60, No. 9 (Night) Mischa Maisky, cello; Pavel Gililov piano Album: Mischa Maisky: 10 Classic Albums Deutsche Grammophon 5831 Music: 4:31

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op. 35 Movements 2 & 3 Sergey Dogadin, violin; Moscow Philharmonic Orchestra; Yuri Simonov, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Tchaikovsky Concert Hall in Moscow, Russia Music: 17:10

Russian folksong: Luchinushka Maria Barakova, mezzo-soprano; Valeriya Prokofieva, piano The XVI International Tchaikovsky competition, The Mussorgsky Hall, St. Petersburg, Russia Music: 3:35

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 in B-flat Major, Op. 83: Movements 2-3 Alexandre Kantorow, piano; State Academic Symphony Orchestra of Russia; Vasily Petrenko, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Great Hall of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory in Moscow, Russia Music: 20:51

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:46 Claude Debussy: La mer Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 23:33

04:27:21 Bechara El-Khoury: Unfinished Journey Daniel Hope, violin Basel Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4795305 8:19

04:38:10 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 5:26

04:44:19 Giovanni Croce: From Profound Centre of My Heart Stile Antico Harm Mundi 807544 4:29

04:51:01 Sir Edward Elgar: Enigma Variations Op 36 Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80192 30:31

05:25:23 Antonio Vivaldi: Oboe Concerto RV 447 Alex Klein, oboe New Brandenburg Collegium Anthony Newman Cedille 7003 14:00

05:41:12 Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 7:58

05:50:00 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 1 Op 46 # 1 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:57

05:54:35 Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo John Leach, cimbalom London Symphony István Kertész Decca 4785437 5:00

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:51 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 4 Op 23 # 3 Wu Han, piano ArtistLed 10701 3:43

06:13:42 Ottorino Respighi: Three Chorales by J. S. Bach Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3098 11:38

06:26:24 Igor Stravinsky: Mavra: Chanson russe Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 4:05

06:30:52 Felix Mendelssohn: Finale from Octet for Strings Op 20 Meliora String Quartet Cleveland Quartet Telarc 80142 5:48

06:42:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony K 196 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 7:05

06:51:13 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Procession of the Sardar Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 3:43

06:57:16 John Philip Sousa: March 'The National Game' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559092 3:12

07:04:50 Alexandre Desplat: The Tree of Life: Theme Alain Planès, piano Traffic Quintet Mercury 481217 4:19

07:11:07 Felix Mendelssohn: Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Cleveland Orchestra George Szell Sony 46536 10:49

07:23:48 Arthur Pryor: The Whistler and His Dog New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:47

07:28:09 Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 5:05

07:39:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 23 K 488 Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Sony 538244 11:26

07:53:31 Andrea Falconieri: Folias I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802 4:03

07:57:45 Zez Confrey: Dizzy Fingers Richard Dowling, piano Klavier 77035 2:04

08:07:16 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 5:35

08:14:45 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425405 9:43

08:26:22 Johann Sebastian Bach: Sonata No. 2 for Solo Violin BWV 1003 Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479 22:28

08:31:47 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Frolic English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:22

08:40:23 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 11:12

08:52:55 Eduard Strauss: Non-Stop Polka Op 112 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 2:16

08:56:33 Jerry Goldsmith: Star Trek: The New Enterprise London Philharmonic John Mauceri LPO 86 7:30

09:08:48 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 16:07

09:28:57 Charlie Chaplin: Modern Times: Smile Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 3:28

09:35:31 Aaron Copland: Billy the Kid: Waltz St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 3:51

09:40:49 Alessandro Marcello: Oboe Concerto in d Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 11:06

09:54:19 John Adams: Short Ride in a Fast Machine Christina Naughton, piano Warner 9029556229 4:02

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:34 Ludwig van Beethoven: March from Serenade for String Trio Op 8 Leopold String Trio Hyperion 67253 2:19

10:03:16 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: March Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 2:00

10:07:29 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 1 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 14:54

10:24:12 Claude Debussy: Ballade Michel Beroff, piano Denon 18047 6:16

10:32:00 George Frideric Handel: Rinaldo: Battle & March John Wallace, trumpet Philharmonia Orchestra Simon Wright Nimbus 5123 3:06

10:38:54 Domenico Zipoli: Battaglia Imperiale Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 3:29

10:45:19 Gabriel Fauré: Impromptu No. 3 Op 34 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 4:30

10:50:55 Richard Strauss: Intermezzo: Four Symphonic Interludes Vienna Philharmonic André Previn DeutGram 437790 23:42

11:16:05 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Mountain Pass Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 8:23

11:26:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 27 K 199 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 14:06

11:43:04 Darius Milhaud: La Cheminée du roi René Op 205 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 12:19

11:56:09 Emmanuel Chabrier: Joyeuse Marche Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 3:35

12:06:14 Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso Op 66 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414422 12:35

12:20:25 Bedrich Smetana: The Two Widows: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 7:05

12:29:17 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Madrigal Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:30

12:36:09 Dmitri Kabalevsky: Finale from Violin Concerto Op 48 Gil Shaham, violin Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457064 5:20

12:43:55 Ottorino Respighi: Three Chorales by J. S. Bach Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3098 11:38

12:56:50 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Sailors' Chorus Leipzig Radio Chorus Men Dresden State Orchestra Silvio Varviso Philips 422410 2:32

12:59:51 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: Moths Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 1:57

13:02:12 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Butterfly Op 43 # 1 Per Tengstrand, piano Azica 71207 1:37

13:05:35 Ottorino Respighi: The Fountains of Rome Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 16:51

13:24:50 Ottorino Respighi: The Fair Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 1:52

13:28:31 Domenico Cimarosa: The Cunning Women: Overture No. 2 Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 4:36

13:36:49 Luigi Cherubini: Eliza: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 7:21

13:45:20 Franz Schubert: Finale from Symphony No. 9 D 944 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 11:41

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Mario Castelnuovo-Tedesco: Fuga elegiaca: Preludio and Fuga Brasil Guitar Duo Album: CASTELNUOVO-TEDESCO, M.: Music for Two Guitars, Vol. 2 Naxos 570779 Music: 4:31

Mario Castelnuovo-Tedesco: Piano Quintet No. 1 Arc Ensemble Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 28:03

Malek Jandali: Phoenix in Exile South Dakota Symphony Orchestra Delta David Gier, conductor South Dakota Symphony Orchestra, Washington Pavilion, Sioux Falls, SD Music: 06:01

John Corigliano: Red Violin Caprices Bella Hristova, violin David Finckel and Wu Han, Artistic Directors Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 08:38

Darius Milhaud: Selections from Scaramouche and Saudades Do Brasil Branford Marsalis, alto saxophone Orpheus Chamber Orchestra Album: Branford Marsalis: Creation Sony 89251 Music: 04:32

Claude Debussy: Preludes from Book 2, L. 123 Anton Nel, piano Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Music: 17:06

Johann Sebastian Bach: Trio Sonata for two flutes and continuo in G major, BWV 1039 Ransom Wilson, Tara Helen O'Connor, flute; Timothy Eddy, cello; Juho Pohjonen, harpsichord Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Credits: Broadcast of this performance is made possible by the MetLife Foundation. Music: 11:55

John Williams: Escapades for Saxophone, from Catch Me If You Can Branford Marsalis, alto and tenor saxophones; Steve Merrill, vibraphone; John Wieland, bass Jacksonville Symphony Courtney Lewis, conductor Jacksonville Symphony, Jacoby Symphony Hall, Times-Union Center for the Performing Arts, Jacksonville, FL Music: 13:51

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:18 Ottorino Respighi: Theme & Variations from String Quartet Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 6:27

16:05:14 Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Finale Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 4:39

16:12:43 John Adams: The Chairman Dances Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 12:23

16:27:52 Richard M & Robert B Sherman: Mary Poppins: Medley Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 4:51

16:34:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 3:30

16:40:42 Franz Schubert: Impromptu No. 4 D 899/4 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 7:37

16:50:56 Frank Loesser: How to Succeed in Business Without Really Trying: Overture Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:06

17:01:15 David Diamond: Allegretto from Symphony No. 4 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 60594 5:52

17:09:42 Aaron Copland: El Salón México Christina Naughton, piano Warner 9029556229 10:19

17:22:18 Ottorino Respighi: Church Windows: St. Gregory the Great Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80356 9:21

17:36:38 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Village Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 4:14

17:43:56 Dominick Argento: The Dream of Valentino: Tango Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 3:20

17:48:36 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 88 Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 7:31

17:57:16 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Long Time Ago Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 3:04

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:07:58 Ottorino Respighi: Ballad of the Gnomes Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 4028 15:02

18:24:19 Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' Christina Naughton, piano Warner 9029556229 5:35

18:31:22 John Adams: Short Ride in a Fast Machine Christina Naughton, piano Warner 9029556229 4:02

18:37:20 Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67 London Symphony István Kertész Decca 4785437 14:07

18:52:14 Peter Warlock: An Old Song Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 7:00

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:07 Ottorino Respighi: The Pines of Rome Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 21:53

19:28:17 Sir Edward Elgar: Enigma Variations Op 36 Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80192 30:31

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:02:01 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 19:37

20:23:17 Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 18:24

20:42:37 Michael Haydn: Symphony No. 11 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 14:03

20:57:05 Sir Edward Elgar: Salut d'amour Op 12 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:41

21:03:56 Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture Op 40 Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80192 15:51

21:22:02 Henry Purcell: Abdelazer: Suite Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:05

21:30:21 Dieterich Buxtehude: Chaconne BUX 160 Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 6:22

21:40:07 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 3 Op 29 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 449967 8:33

21:51:03 David Diamond: Symphony No. 2 Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3093 42:41

22:35:29 Joseph Haydn: String Quartet No. 13 Op 9 # 3 Angeles Quartet Decca 4783695 14:54

22:52:11 Francis Poulenc: Mélancolie Paul Crossley, piano CBS 44921 6:33

23:00 QUIET HOUR

23:01:43 Ottorino Respighi: The Birds: The Nightingale Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 3:52

23:05:36 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Erbarme dich Greg Anderson, piano Steinway 30033 6:05

23:11:41 Antonín Dvorák: Legend No. 5 Op 59 # 5 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:23

23:17:14 Franz Schreker: Intermezzo for String Orchestra Op 8 Gürzenich Orchestra Cologne James Conlon EMI 56784 6:26

23:23:41 Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' S 560/7 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 6:15

23:29:56 Mario Castelnuovo-Tedesco: Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99 Norbert Kraft, guitar Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 503293 7:30

23:38:35 Jules Mouquet: Pan and the Birds from 'La Flûte de Pan' Manuela Wiesler, flute Helsingborg Symphony Philippe Auguin Bis 529 6:20

23:44:54 Ottorino Respighi: Aria for Strings Respighi Chamber Orchestra Salvatore Di Vittorio Naxos 572332 5:47

23:50:42 Alex North: Spartacus: Love Theme Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 3:34

23:55:00 Aaron Copland: Down a Country Lane N.E. Conservatory Winds Frank Battisti Albany 1058 2:57

23:58:12 Clarice Assad: A Tale of Living Water Lara Downes, piano Portrait 592079 1:47