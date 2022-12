WCLV Program Guide 07-08-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire, Jeannette Sorrell, conductor; Susanna Perry Gilmore, violin; Ezra Seltzer, cello; Debra Nagy, oboe; Stephanie Corwin, bassoon – recorded 10/12/2018 in Gartner Auditorium at the Cleveland Museum of Art

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture to ‘La finta semplice’

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 in G Minor K 550

Joseph Haydn: Allegro from Sinfonia Concertante in B-Blat

Wolfgang Amadeus Mozart: Ballet Music from ‘Idomeneo’

01:16:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 10 for 13 Winds K 361 London Wind Soloists Jack Brymer Decca 4785437 44:30

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Victor Heredia: Todavia cantamos (Still We Sing) The Tailor of Panama Soundtrack (arr. Shaun Davey) Rita Connolly, Vocals Irish Film Orchestra Fiachra Trench Varese Sarabande 662432

02:06:29 Gustavo Dudamel: Regreso a Venezuela, from "The Liberator - Libertador” Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 002105402

02:10:20 Gustavo Dudamel: Who can stop the rain from falling? from "The Liberator - Libertador" Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 002105402

02:15:25 Antonio Vivaldi: Concerto in G for 2 Guitars, RV 532 Angel Romero, Pepe Romero, guitars Academy of St. Martin in the Fields Iona Brown Philips 412624

02:29:06 Roberto Sierra: Sinfonia No. 3 “La Salsa” Puerto Rico Symphony Orchestra Maximiano Valdés Naxos 559817

03:00:45 Matthew Lo (after Shakespeare) Le Concert des Nations Jordi Savall Alia Vox 9914

03:21:46 Pablo de Sarasate: Concert Fantasy on Mozart's "The Magic Flute" Op. 54 Tianwa Yang, violin Orquesta Sinfonica de Navarra Ernest Martinez Izquierdo Naxos 572275

03:37:43 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in e, Wq.178 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv Produktion 002037102

03:49:57 Joaquin Rodrigo: En Aranjuez con tu amor (arr. of the Adagio from the Concierto de Aranjuez) James Galway, flute London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Deutsche Grammophon 000302402

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:35 Felix Mendelssohn: Octet for Strings Op 20 Meliora String Quartet Cleveland Quartet Telarc 80142 31:50

04:35:29 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4 Op 40 Jean-Yves Thibaudet, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 458930 26:24

05:03:04 Franz Schubert: Symphony No. 8 Cleveland Orchestra George Szell CBS 42415 23:13

05:28:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 K 218 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 22:22

05:51:49 Otto Klemperer: Das Ziel: Merry Waltz Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 7:57

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:22 Percy Grainger: Handel in the Strand Geoffrey Tozer, piano City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 3:40

06:14:09 Roger Quilter: A Children's Overture Op 17 Slovak Radio Symphony Adrian Leaper MarcoPolo 223444 11:06

06:26:24 Irving Berlin: God Bless America Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 48224 4:13

06:32:29 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:17

06:43:55 Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 Op 44 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 10:13

06:55:39 John Philip Sousa: March 'Minnesota' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559131 3:12

07:02:55 Percy Grainger: Scotch Strathspey & Reel Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:35

07:09:56 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 4 Op 36 Cleveland Orch Youth Orch Brett Mitchell COYO 61415 9:09

07:20:09 Arvo Pärt: Passacaglia Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 4:08

07:25:32 John Bull: Galliard Alan Feinberg, piano Steinway 30019 2:03

07:29:13 Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 5:53

07:40:49 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 59 Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller Signum 434 7:12

07:50:24 Traditional: Londonderry Air 'Danny Boy' Voces8 Decca 29601 4:29

07:55:21 Morton Gould: Pavanne from American Symphonette No. 2 Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 3:54

08:08:04 Percy Grainger: Green Bushes English Chamber Orchestra Steuart Bedford Decca 425159 8:08

08:17:49 Richard Rodgers: Carousel: Waltz Jenny Lin, piano Steinway 30011 6:14

08:25:37 Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings in a: Les Plaisirs TWV 55:a2 Elissa Berardi, recorder Philomel Baroque Orchestra Centaur 2366 3:31

08:30:45 Nikita Koshkin: Usher Waltz Op 29 John Williams, guitar Sony 53359 5:41

08:42:54 Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan Lyon Opera Orchestra Kent Nagano Erato 14331 8:19

08:53:15 Erich Wolfgang Korngold: The Sea Hawk: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 3009 6:26

09:03:54 Percy Grainger: Suite 'In a Nutshell' City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 56412 18:39

09:26:39 Richard M & Robert B Sherman: The Jungle Book: Medley Singing Hoosiers Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80196 6:58

09:37:16 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 5 S 139/5 Claudio Arrau, piano Philips 4788977 4:19

09:42:57 Johannes Brahms: Finale from String Quartet No. 3 Op 67 Chiara String Quartet Azica 71289 9:59

09:53:53 Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Intermezzo Burning River Brass Dorian 90316 5:41

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:34 Frédéric Chopin: Mazurka No. 2 Op 6 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 2:06

10:02:58 Alexander Scriabin: Mazurka in E Op 3 # 4 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 3:50

10:08:27 Percy Grainger: To a Nordic Princess Danish National Radio Sym Richard Hickox Chandos 9721 12:30

10:22:29 Percy Grainger: Children's March 'Over the Hills and Far Away' Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 7:00

10:31:35 Girolamo Frescobaldi: Toccata Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 4:36

10:39:55 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue BWV 565 Piers Lane, piano Hyperion 67344 8:56

10:51:01 Felix Mendelssohn: Violin Concerto Op 64 Zino Francescatti, violin Cleveland Orchestra George Szell Sony 78760 24:13

11:16:29 Franz Liszt: Venezia e Napoli: Tarantella S 162/3 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 9:06

11:27:29 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra Op 18 # 1 Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 13:44

11:44:26 Maurice Ravel: Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811 10:32

11:55:19 Ernest Chausson: Sicilienne from Concerto Op 21 Lorin Maazel, violin Cleveland Orch String Quartet Telarc 80046 4:21

12:06:22 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:28

12:16:55 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail Norman Carol, violin Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 7:50

12:26:46 Anton Arensky: Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32 Yefim Bronfman, piano Sony 53269 5:53

12:36:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 K 129 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 11:51

12:49:09 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80130 4:31

12:55:30 Giuseppe Verdi: Un giorno di regno: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 4:40

13:01:00 Isaac Albéniz: España: Tango Op 165 # 2 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 2:29

13:03:44 Morton Gould: Boogie Woogie Etude Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 2:00

13:07:59 Percy Grainger: Suite 'In a Nutshell' City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 56412 18:39

13:28:12 Max von Schillings: Dance of the Flowers WDR Symphony Cologne Jan Stulen CPO 999233 5:04

13:36:27 Richard Strauss: Waltzes from 'Der Rosenkavalier' Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 7:49

13:46:34 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 3 Julius Baker, flute Zagreb Soloists Antonio Janigro Vanguard 54 10:04

13:57:19 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 1: Russian Easter Op 5 Emanuel Ax, piano Sony 61767 2:36

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: Danse Russe from Swan Lake op. 20 Act 3 Joshua Bell, violin; Berlin Philharmonic; Michael Tilson Thomas, conductor Album: Tchaikovsky: Violin Concerto Sony 94832 Music: 4:27

Carl Philipp Emanuel Bach: Concerto for flute and orchestra in D minor, Wq. 22 Matvey Demin, flute; Mariinsky Theatre Symphony Orchestra; Christian Knapp, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Concert Hall of the Mariinsky Theatre, St. Petersburg, Russia Music: 20:29

Peter Tchaikovsky (trans. by M. Santos): Andante Cantabile for Horn and Strings (from String Quartet No. 1 Op. 11) Yun Zeng, French horn; Mariinsky Theatre Symphony Orchestra; Arseny Shuplyakov, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Mariinsky Theatre Symphony Orchestra, St. Petersburg, Russia Music: 7:27

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme for cello and orchestra, Op. 33 Zlatomir Fung, cello; Saint Petersburg Philharmonic Orchestra; Nikolai Alexeev, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Grand Hall of the D.D. Shostakovich St. Petersburg Academic Philharmonia in St. Petersburg, Russia Music: 19:52

Peter Tchaikovsky: Noch, Op. 60, No. 9 (Night) Mischa Maisky, cello; Pavel Gililov piano Album: Mischa Maisky: 10 Classic Albums Deutsche Grammophon 5831 Music: 4:31

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op. 35 Movements 2 & 3 Sergey Dogadin, violin; Moscow Philharmonic Orchestra; Yuri Simonov, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Tchaikovsky Concert Hall in Moscow, Russia Music: 17:10

Russian folksong: Luchinushka Maria Barakova, mezzo-soprano; Valeriya Prokofieva, piano The XVI International Tchaikovsky competition, The Mussorgsky Hall, St. Petersburg, Russia Music: 3:35

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 in B-flat Major, Op. 83: Movements 2-3 Alexandre Kantorow, piano; State Academic Symphony Orchestra of Russia; Vasily Petrenko, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Great Hall of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory in Moscow, Russia Music: 20:51

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:26 Percy Grainger: Colonial Song Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 6:10

16:06:48 Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 3:42

16:13:11 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 12:49

16:28:31 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Marian & Robin City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 3010 6:26

16:37:55 Giuseppe Verdi: Scherzo from String Quartet Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 2:45

16:42:16 Franz Schubert: String Trio Movement D 471 Members of Kodály Quartet Naxos 557126 7:53

16:52:13 Paul Schoenfield: Five Days from the Life of a Manic-Depressive: Boogie Christina Naughton, piano Warner 9029556229 3:45

16:58:14 Jean Sibelius: King Christian II: Musette Op 27 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 2:10

17:04:08 Randall Thompson: Alleluia Turtle Creek Chorale Timothy Seelig Reference 49 5:39

17:13:30 Frederic Hand: Odyssey Frederic Hand, guitar Willow 1036 12:37

17:28:26 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 7:06

17:40:09 Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 Op 15 # 2 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 3:07

17:45:16 Johann Sebastian Bach: Partita No. 4: Allemande BWV 828 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 4:44

17:53:02 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 6:52

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:08 Nathaniel Stookey: The Composer is Dead Lemony Snicket, narrator San Francisco Symphony Edwin Outwater SF Sym 2009 28:49

18:39:46 Percy Grainger: Mock Morris Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 3:06

18:43:13 Percy Grainger: Molly on the Shore Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 3:12

18:49:53 Percy Grainger: Harvest Hymn Joyful Company of Singers City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 3:05

18:54:22 Percy Grainger: A Reel from Stanford's 'Four Irish Dances' Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:10

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:08 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Golden Cockerel: Suite Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 26:51

19:32:33 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Aristophanic Suite Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 25:11

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:06 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne BWV 1004 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 13:56

20:16:51 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 Op 21 Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 22:37

20:40:33 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 15:53

20:56:46 Claude Debussy: Petite Suite: Ballet National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:06

21:03:14 Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 Op 11 Dale Clevenger, horn Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 23913 16:46

21:21:37 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 7:15

21:30:09 Michael Haydn: Adagio from Notturno Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 6:43

21:39:27 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 7:36

21:49:44 George Gershwin: Piano Concerto Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 33:46

22:25:36 Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite National Philharmonic Richard Bonynge Decca 4785437 19:30

22:48:07 Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 Op 50 Rachel Barton Pine, violin Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Cedille 144 8:33

22:57:03 Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:34

23:00 QUIET HOUR

23:02:25 Percy Grainger: Brigg Fair Robert Johnston, tenor English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Philips 446657 3:04

23:05:30 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 Op 34 # 2 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190 4:36

23:10:06 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 109 6:41

23:18:25 Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song Janet Hilton, clarinet Chandos 2419 8:36

23:27:00 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 435757 8:17

23:35:18 Peter Tchaikovsky: Nocturne Op 19 # 4 Sol Gabetta, cello Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 4:15

23:40:22 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 12 Op 30 # 6 Vassily Primakov, piano Bridge 9350 3:15

23:43:37 Percy Grainger: Dreamery BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 9584 6:29

23:50:07 Arthur Foote: Melody Op 44 Suzanne Ornstein, violin Naxos 559039 4:52

23:55:30 Joseph Canteloube: Lullaby from 'Songs of the Auvergne' Sol Gabetta, cello Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 2:44

23:58:37 Jules Massenet: Musique pour bercer les petits enfants Aldo Ciccolini, piano EMI 64277 1:51