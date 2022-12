WCLV Program Guide 07-01-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Baldwin Wallace Conservatory; BW Symphony Orchestra

BW Symphony Orchestra

Mozart: Symphony No. 31, K. 297

Johann Sebastian Bach (arr Leopold Stokowski): Air from Orchestral Suite No. 3 BWV 1068

Christopher Theofanidis: Rainbow Body

BW Symphonic Wind Ensemble

Percy Grainger: Children’s March

Stanley Berk: Flight

Donald Grantham: Southern Harmony

Leonard Bernstein: Prelude, Fugue and Riffs

Joel Love: Solace

00:48:46 Jean-Baptiste Arban: Variations on 'The Carnival of Venice' Wynton Marsalis, trumpet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 60804 7:30

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

Antonio Soler: Sonata No. 2 in c# (Allegro Moderato) Maria Izrailevna Grinberg, piano

Antonio Soler: Sonata No. 7 in C Martina Filjak, piano

Giuseppe Verdi: Queen's ballet, from "Don Carlos" Bournemouth Symphony Orchestra Jose Serebrier

Leo Brouwer: Sonata de Los Viajeros Joao Luiz, Douglas Lora, guitars; Brasil Guitar Duo

Anonymous 14th C. Manuscript: Lamento di Tristano: Chrominciamento Di Giola, Septime Estampie Real Capella de Ministrers Carles Magraner

Various 16th c. Spanish composers: Three 16th c. Spanish pieces Andrew Lawrence-King, Spanish double-harp; The Harp Consort Andrew Lawrence-King

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D, K. 136 Casals Quartet

Ernesto Lecuona: Seven Typical Cuban Dances Thomas Tirino, piano

Ernesto Lecuona: Malaguena Morton Gould and His Orchestra

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

03:57:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 18 K 456 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 4786763 32:02

04:31:46 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 Op 64 Cleveland Orchestra George Szell Sony 78744 45:38

05:18:57 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 11:03

05:31:55 Joseph Haydn: Symphony No. 88 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66253 19:02

05:51:50 Aaron Copland: Danzón Cubano Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 7:01

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:12 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Piano Trio No. 4 Op 65 Beaux Arts Trio Philips 446077 3:33

06:13:26 Samuel Wesley: Symphony in D London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9823 11:02

06:26:01 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & The Great Gate of Kiev Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018 8:24

06:40:28 Aaron Copland: El Salón México Christina Naughton, piano Warner 9029556229 10:19

06:52:20 Carl Orff: Carmina burana: Finale London Philharmonic Choir London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 54054 4:12

06:57:02 Johan Halvorsen: Entry March of the Boyars Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 4:23

07:05:03 Johann Sebastian Bach: Sonata No. 2 for Solo Violin BWV 1003 Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479 22:28

07:12:29 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 5 Op 107 London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 8:42

07:22:09 Enya: The Lord of the Rings: May It Be Voces8 Decca 29601 3:41

07:27:02 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 3 Op 23 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 4:06

07:33:15 Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' Sol Gabetta, cello Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 2:43

07:39:40 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue BWV 565 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 9:58

07:51:38 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 3: Galop Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 3:08

07:54:49 Gustav Holst: The Planets: Mercury Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 3:54

08:07:18 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi TCO 1024 5:20

08:14:44 Peter Tchaikovsky: Allegro from String Sextet Op 70 Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet Sony 547060 10:39

08:26:34 Percy Grainger: Mock Morris Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 3:37

08:30:17 Sir Arnold Bax: Mediterranean Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 4:19

08:39:47 Claude Debussy: Danses sacrée et profane Lisa Wellbaum, harp Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 10:15

08:50:47 Erik Satie: Gymnopédie No. 2 Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 3:24

08:54:49 Alexandre Desplat: Girl with a Pearl Earring: Theme Alexandre Desplat, flute Traffic Quintet Mercury 481217 5:34

09:04:06 Sir William Walton: The Wise Virgins: Suite English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 555868 18:12

09:25:16 Leonard Bernstein: On the Waterfront: Love Theme Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 432109 3:44

09:29:56 Thomas Morley: Oh Mistress Mine Corona Guitar Quartet Albany 1084 3:42

09:34:57 Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 1 European Baroque Soloists Denon 9613 7:08

09:53:55 Joseph Haydn: The Creation: The Heavens Are Telling the Glory of God Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 4:06

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:37 Antonín Dvorák: Cypress No. 9 Cypress String Quartet Avie 2275 2:31

10:04:09 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo DeutGram 15312 2:07

10:08:17 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in D BWV 532 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324 12:33

10:21:28 Ferruccio Busoni: Comedy Overture Op 38 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572922 6:55

10:29:57 Joseph Haydn: The Creation: The Heavens Are Telling the Glory of God Christa Ludwig, mezzo-soprano Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 4:01

10:35:22 Joseph Haydn: Finale from Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 4:24

10:41:02 Kenneth J. Alford: Colonel Bogey March Boston Pops John Williams Sony 46747 2:58

10:48:18 Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 24:42

11:14:26 Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 10:43

11:27:36 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 BWV 1041 Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 13:09

11:42:56 Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 11:48

11:56:24 Robert Schumann: Fantasy Pieces: In the Night Op 12 # 5 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:59

12:07:25 Sir Edward Elgar: Concert Overture 'Froissart' Op 19 BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 98436 14:49

12:24:02 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: March Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 4:14

12:29:10 Antonio Vivaldi: Concerto alla rustica RV 151 La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 4:05

12:37:45 Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes Op 7 # 11 Anthony Robson, oboe Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 610 7:17

12:48:14 Franz Lachner: Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591 9:31

13:00:21 André Grétry: Céphale et Procris: Tambourin Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 2:43

13:03:46 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Overture Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 471582 2:55

13:08:51 Lord Berners: The Triumph of Neptune: Suite Christopher Underwood, baritone Royal Liverpool Philharmonic Barry Wordsworth EMI 65098 22:09

13:31:49 Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 3:00

13:38:21 Reinhold Glière: At the Court of Vladimir from Symphony No. 3 Op 42 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 503293 7:00

13:46:56 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 103 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 9:18

13:56:46 Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 53 Op 64 # 5 Angeles Quartet Decca 4783695 2:13

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Alyssa Morris: Motion: Movement 1 Bike Ride Alyssa Morris, oboe; Elizabeth Darling, flute; Andrea Vos-Rochefort, clarinet; Jessica Findley Yang, bassoon Album: Alyssa Morris - A Higher Place MSR Classics 1668 Music: 4:12

Antonin Dvorak: Legends, Op. 59, B.122 ROCO; Scott St. John, concertmaster leading the ensemble ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 7:44

Alyssa Morris (arr. Elisabeth Remy Johnson): Chrysalis: Movement 3 Butterfly Emily Brebach, English horn; Elisabeth Remy Johnson, harp Atlanta Symphony Orchestra-Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall, Atlanta, GA Music: 5:35

Claude Debussy: String Quartet in G minor, Op. 10 Ebene Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 26:20

Sergei Prokofiev: Symphony-Concerto in E minor for cello and orchestra, Op. 125: Movement 2 Allegro (excerpt) Yibai Chen, cello; Saint Petersburg Philharmonic Orchestra; Nikolai Alexeev, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Grand Hall of the D.D. Shostakovich St. Petersburg Academic Philharmonia, St. Petersburg, Russia Music: ~2:00

Maurice Ravel: Piano Trio in A Minor, M. 67: Movement 2 Pantoum (Assez vif) Lysander Piano Trio Album: After A Dream Concert Artists Guild Music: 4:24

Manuel de Falla: Ritual Fire Dance Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 3:55

Peteris Vasks: Episodi e Canto perpetuo Lysander Piano Trio Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 28:08

Arcangelo Corelli (arr. Fritz Kreisler): Violin Sonata in D minor, Op. 5 No. 12 Benjamin Beilman, violin; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 10:31

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:54:35 Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' Christina Naughton, piano Warner 9029556229 5:35

16:03:07 John Adams: Short Ride in a Fast Machine Christina Naughton, piano Warner 9029556229 4:02

16:09:27 Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' Op 27 Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5318 11:06

16:23:09 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Hungarian Dance Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 2:41

16:29:49 Max Steiner: Gone With the Wind: Suite Westminster Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 5006 6:40

16:37:23 Ernö Dohnányi: Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25 Eldar Nebolsin, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572303 3:05

16:43:18 Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances Op 59 Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 8:39

16:54:02 Percy Grainger: In Dahomey 'Cakewalk Smasher' Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 3:52

16:58:38 Domenico Cimarosa: Il maestro di cappella: Overture St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 2:22

17:04:50 Johann Sebastian Bach: Fugue from Prelude & Fugue BWV 532 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324 5:40

17:13:30 Christoph Willibald Gluck: Alessandro: Chaconne Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 445824 8:38

17:24:11 Aaron Copland: El Salón México Christina Naughton, piano Warner 9029556229 10:19

17:40:22 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 5:39

17:47:21 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 13 Op 72 # 5 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 2:31

17:51:55 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 7:27

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:19 Claude Debussy: Suite bergamasque Vassily Primakov, piano Bridge 9350 17:06

18:27:16 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 4:48

18:34:29 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 John Thiessen, trumpet Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 2:52

18:38:27 Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite London Symphony André Previn DeutGram 471347 13:04

18:52:57 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Frederic Hand, guitar Willow 1036 5:19

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:43 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Suite Op 57 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 19:08

19:23:51 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 Op 60 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 33:00

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:51 Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 1 Op 73 Andrew Marriner, clarinet Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432146 20:51

20:24:00 Luigi Boccherini: Symphony No. 17 Op 35 # 3 Ensemble 415 Chiara Banchini Harm Mundi 901291 16:38

20:42:45 Samuel Barber: Capricorn Concerto Op 21 Jacob Berg, flute St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 68283 14:36

20:57:52 Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance K 605/2 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783 1:40

21:03:08 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6 BWV 1051 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 16:08

21:20:13 Jean Sibelius: Suite for Violin & Strings Op 117 Christian Tetzlaff, violin Danish National Symphony Thomas Dausgaard Virgin 45534 7:32

21:29:19 Carl Nielsen: Serenata in vano FS 68 Lars Brynildsen, clarinet Bis 428 7:19

21:39:13 Johann Christian Bach: Adriano in Siria: Overture Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 6:44

21:47:45 César Franck: Symphony in d Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 39:10

22:28:07 Joseph Haydn: String Quartet No. 24 Op 20 # 6 Daedalus Quartet Bridge 9326 17:40

22:47:41 Alexander Glazunov: Mazurka-Obéreque Itzhak Perlman, violin Abbey Road Ensemble Lawrence Foster EMI 55475 10:07

23:00 QUIET HOUR

23:02:27 Claude Debussy: Rêverie Pascal Rogé, piano Decca 4785437 4:51

23:07:18 Harold Arlen: The Wizard of Oz: Over the Rainbow Joyce DiDonato, mezzo-soprano Erato 551696 4:53

23:12:12 Frédéric Chopin: Etude No. 19 Op 25 # 7 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 4:48

23:18:12 Paul Schoenfield: Café Music: Andante Almeda Trio Albany 1386 5:15

23:23:28 Jacob Praetorius: Quam pulchra es Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 4:23

23:27:52 Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy Op 46 Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald DeutGram 21290 8:22

23:37:01 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Air English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 2:29

23:39:31 Maurice Ravel: Le gibet from 'Gaspard de la nuit' Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 5:26

23:44:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Violin Concerto No. 5 K 219 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 9:37

23:55:09 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Panorama Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 3:23

23:58:49 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 1:58