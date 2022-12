WCLV Program Guide 06-27-19

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:42 Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring Op 34 # 2 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:40

00:08:37 Giuseppe Verdi: String Quartet Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 22:46

00:32:16 Felix Mendelssohn: War March of the Priests New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61843 4:48

00:38:14 Florence Price: The Oak Women's Philharmonic Apo Hsu Koch Intl 7518 12:36

00:53:22 George Frideric Handel: Water Music Suites Nos. 1-3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 27:54

01:25:22 Andrea Luchesi: Piano Sonata in C [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069 12:57

01:39:25 Edward Burlingame Hill: Concertino No. 1 Op 36 Anton Nel, piano Austin Symphony Peter Bay Bridge 9443 10:24

01:51:13 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture London Philharmonic Franz Welser-Möst Seraphim 73295 7:10

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Gaspar Cassado: Requiebros Sheku Kanneh-Mason, cello; Isata Kanneh-Mason, piano Album: Requiebros Decca Single NA Music: 4:23

Sergei Rachmaninoff: Piano Trio Elegiaque No. 1 in G minor (excerpt) The Kanneh-Mason Trio: Braimah Kanneh-Mason, violin; Isata Kanneh Mason, piano; Sheku Kanneh-Mason, cello Colour of Music Festival, Avery Reserch Center at the College of Charleston, Charleston, SC Music: 14:22

Piano Puzzler: This week's contestant Eli Robbins from Peachtree City, GA Music: 9:34

Johann Sebastian Bach: Concerto for oboe d'amore in A Major, BWV 1055R Movement 3 Gonzalo X. Ruiz, oboe d'amore; Portland Baroque Orchestra; Monica Huggett, artistic director Album: J.S. Bach: Concertos for Oboes and Oboe d'amore Avie 2324 Music: 4:03

Ludwig van Beethoven: Symphony No 3 "Eroica": Movements 3-4 Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 17:07

Tobias Brostrom: Violin Concerto Movement 3 Molto Allegro Karen Gomyo, violin; Gavle Symphony Orchestra; Johannes Gustavsson, conductor Album: Kaleidoscope Swedish Society 1145 Music: 4:06

William Bolcom: Ann Arbor Saturday (World Premiere Performance) Ann Arbor Symphony Orchestra; Arie Lipsky, conductor Ann Arbor Symphony Orchestra, Hill Auditorium, Ann Arbor, MI Music: 7:39

Amy Beach: Piano Quintet in f-sharp minor, Op. 67 John Novacek, piano; Nicholas Tavani, Jisun Yang, violins; Caitlin Lynch, viola; Michael Katz, Cello Festival Mozaic, Congregation Beth David, San Luis Obispo, CA Music: 27:11

Sergei Prokofiev: Sonata No. 2 for Violin and Piano in D major, Op.94 bis: Movement 4 Karen Gomyo, violin; Max Levinson, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 7:12

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:10 Joseph Haydn: Symphony No. 82 Menuhin Festival Orchestra Yehudi Menuhin EMI 69383 23:57

04:27:30 Karl Jenkins: Adiemus III 'Dances of Time' - Zarabanda London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 04:36

04:34:25 Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 2:29

04:38:03 John Field: Nocturne No. 11 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 5:23

04:45:17 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 Op 55 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80090 48:26

05:37:58 Jack Gallagher: Malambo from Sinfonietta for Strings London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 6:23

05:45:08 Frédéric Chopin: Berceuse Op 57 Yundi, piano Mercury 4812443 4:30

05:50:23 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto Op 9 # 5 Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 9:05

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:03 Édouard Lalo: Scherzo for Orchestra Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos Signum 6600 5:11

06:16:15 Johannes Brahms: Finale from Piano Quartet No. 2 Op 26 Emanuel Ax, piano Sony 45846 10:50

06:28:25 Leroy Anderson: Bugler's Holiday Catherine Moore, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:33

06:31:40 Orlande de Lassus: Matona mia cara King's Singers EMI 63052 2:30

06:40:56 Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations Royal Scottish Nat'l Orch Andrew Penny Naxos 553469 12:37

06:56:27 Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Coronation March New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 3:15

07:03:37 Bernard Herrmann: Vertigo: Prelude & Love Scene Richard Glazier, piano Centaur 3347 7:17

07:13:42 Karl Goldmark: Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 8:20

07:22:18 Richard Strauss: Andante for Horn & Piano AV 86 Richard King, horn Panorßmico 2009 3:50

07:27:50 Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Chaconne Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 3:45

07:33:07 John Harbison: Remembering Gatsby Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 6:18

07:44:10 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 86 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 46313 11:39

07:57:15 Leonard Bernstein: West Side Story: Jet Song Canadian Brass RCA 68633 2:03

08:09:03 Claude Debussy: Andante from Piano Trio Ensemble Vivant OpeningDay 9379 4:09

08:18:26 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 3 # 5 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 9:20

08:29:12 Gus Edwards: In My Merry Oldsmobile Milan Turkovic, bassoon Koch Intl 1374 1:40

08:31:24 Ludwig van Beethoven: Sonata for Piano 4 Hands Op 6 Peter Takács, piano Cambria 1175 5:44

08:42:08 Sir William Walton: Coronation March 'Orb and Sceptre' Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 7:08

08:50:37 Jack Gallagher: Intermezzo from Sinfonietta for Strings London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 4:10

08:56:05 Jerry Goldsmith: The Omen: Main Title Los Angeles Master Chorale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 442425 3:21

09:04:23 Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 19:09

09:27:09 Vic Mizzy: Green Acres: Theme Hollywood Chamber Orchestra Grant Gershon Delos 3222 4:06

09:32:18 Leonard Bernstein: Spring Will Come Again Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 3:35

09:39:37 Michael Torke: Javelin Boston Pops John Williams Sony 62592 8:49

09:51:34 Joseph Haydn: Scherzando No. 2 H 2:34 Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin EMI 56577 7:15

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:32 Thomas Campion: Never Weather-Beaten Sail Stile Antico Harm Mundi 807544 2:32

10:03:04 Anthony Holborne: Almaine 'The Honeysuckle' Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 2:32

10:07:13 Frédéric Chopin: Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 13:36

10:21:27 Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 Op 50 # 3 Moscow Symphony Vladimir Ziva Naxos 555048 5:59

10:29:17 Jack Gallagher: Intrada from Sinfonietta for Strings London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 5:12

10:35:41 Jack Gallagher: Berceuse London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 5:16

10:45:53 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 Op 93 Manchester Camerata Douglas Boyd Avie 2242 24:47

11:12:40 Béla Bartók: Hungarian Sketches Chicago Symphony Pierre Boulez DeutGram 445825 10:47

11:26:20 Zdenek Fibich: Toman and the Wood Nymph Op 49 Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 12:31

11:40:54 Eric Coates: London Suite Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 14:19

11:56:43 Johannes Brahms: Ballade Op 118 # 3 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 3:19

12:06:51 Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 9:55

12:20:41 Camille Saint-Saëns: Africa Fantasie Op 89 Gwendolyn Mok, piano London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 11:04

12:34:25 Johann Sebastian Bach: Fugue BWV 578 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 3:34

12:37:59 Johann Sebastian Bach: Fugue BWV 542 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 38915 6:11

12:50:06 Joseph Haydn: Divertimento for Winds H 2:46 Quintett.Wien Nimbus 5479 10:02

13:02:27 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Masks Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 2:34

13:05:02 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Goblet Dance Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 3:10

13:12:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto K 314 Heinz Holliger, oboe New Philharmonia Orchestra Edo de Waart Philips 4788977 22:17

13:38:00 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:31

13:41:23 Stephen Goss: Jasmine Flower from 'The Chinese Garden' Xuefei Yang, guitar EMI 6322 3:59

13:46:01 Bernard Herrmann: Currier and Ives Suite New Zealand Symphony James Sedares Koch Intl 7224 13:08

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Edward Elgar: Variations On an Original Theme, Op. 36 Enigma: Movement 17 Nimrod Minnesota Orchestra; Sir Neville Marriner, conductor Album: Minnsota Orchestra at One Hundred Minnesota Orchestra 1002038 Music: 4:33

Shelley Washington: Middleground PUBLIQuartet: Curtis Stewart & Jannina Norpoth, violins; Nick Revel, viola; Amanda Gookin, cello Album: Freedom and Faith Bright Shiny Things Music: 9:22

John Corigliano: Violin Sonata: Movement 3-4 Yoojin Jang, violin; Renana Gutman, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 12:48

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-flat major, Op. 82: Movements 2-3 Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 17:32

Antonio Vivaldi: Concerto in D minor, Op 3 No. 11, RV 565: Movements 3-4 Daniel Hope, violin; Chamber Orchestra of Europe Album: Daniel Hope plays Vivaldi DG 4777463 Music: 4:26

Maurice Ravel: Sonata posthume for violin and piano Daniel Hope, violin; Simon Crawford-Phillips, piano Savannah Music Festival, Trinity United Methodist Church, Savannah, GA Music: 13:46

Ricardo Lorenz: Dance Unlikely (Baile Improbable) Andres Cardenes, violin; ROCO; Andres Cardenes, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 18:00

Johann Sebastian Bach: Partita in A minor for Solo Flute BWV 1013 Emma Resmini, flute Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 10:56

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:26 Claude Debussy: La plus que lente San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 6:20

16:06:49 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 Op 18 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357 4:58

16:14:42 Jack Gallagher: Diversions Overture London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 10:00

16:28:34 John Williams: The Force Awakens: Rey's Theme Symphony Orchestra John Williams Disney 21772 3:08

16:33:24 John Williams: The Force Awakens: Main Title & Attack on the Jakku Village Symphony Orchestra John Williams Disney 21772 6:24

16:43:13 Max Bruch: Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26 Ray Chen, violin London Philharmonic Robert Trevino Decca 4833852 07:33

16:52:14 Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Ave Maria Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 4:01

16:58:32 Osmar Maderna: Lluvia de estrellas Mirian Conti, piano Steinway 30010 2:12

17:04:38 Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 901308 6:19

17:13:53 Sir Arnold Bax: The Happy Forest Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 9:58

17:25:56 Antonio Vivaldi: Cello Concerto RV 423 Yo-Yo Ma, cello Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Sony 90916 9:18

17:40:02 Ola Gjeilo: Serenity Tenebrae Nigel Short Decca 24646 5:04

17:46:58 Ola Gjeilo: Prelude Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 5100 2:54

17:52:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 K 467 Géza Anda, piano Camerata Salzburg Géza Anda DeutGram 4793449 7:11

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:58 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3 Op 75 Barry Douglas, piano Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin RCA 61633 16:05

18:26:35 Leonard Bernstein: On the Town: Lonely Town Joshua Bell, violin Philharmonia Orchestra David Zinman Sony 89358 4:03

18:38:24 Ernö Dohnányi: Symphonic Minutes Op 36 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572303 14:52

18:54:15 Leonard Bernstein: Candide: Overture Los Angeles Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 27991 04:15

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:23 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 1 Op 138 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 8:53

19:12:59 Ludwig van Beethoven: Violin Concerto Op 61 Lisa Batiashvili, violin Bremen German Chamber Philharmonic Lisa Batiashvili Sony 733400 43:32

19:57:50 Edward MacDowell: Suite No. 1: Summer Idyll Op 42 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 2:05

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:40 Johann Nepomuk Hummel: Theme & Variations Op 97 Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Chandos 9886 15:56

20:19:43 Jack Gallagher: Sinfonietta for String Orchestra London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 26:41

20:48:38 Karl Goldmark: Concert Overture 'In Spring' Op 36 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 9:44

21:02:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 K 200 Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 17:14

21:21:43 Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80595 8:46

21:31:32 Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 London Symphony Geoffrey Simon Chandos 8412 5:46

21:39:09 Claude Debussy: L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 6:00

21:46:51 Johannes Brahms: Piano Quartet No. 1 Op 25 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 75 38:44

22:27:04 Leos Janácek: Jenufa: Symphonic Suite Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 710 22:49

22:52:33 George Walker: Lyric for Strings Cleveland Chamber Symphony Edwin London Albany 270 6:10

23:00 QUIET HOUR

23:02:20 Domenico Scarlatti: Sonata in f Kk 69 Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 5:11

23:07:32 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Elina Garanca, mezzo-soprano Dresden State Orchestra Fabio Luisi DeutGram 4795448 6:15

23:13:47 Manuel Ponce: Por ti mi corazon Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:09

23:18:26 Antonín Dvorák: Larghetto from Serenade for Strings Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 5:07

23:23:33 Keith Jarrett: Adagio for Oboe & Strings Marcia Butler, oboe Fairfield Orchestra Thomas Crawford ECM 1450 9:47

23:33:21 Frédéric Chopin: Mazurka No. 12 Op 17 # 3 Yundi, piano Mercury 4812443 5:31

23:40:02 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:35

23:43:38 Claude Debussy: Images, Book 2: Cloches a travers les feuilles feuilles Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 4:18

23:47:57 Frank Bridge: An Irish Melody 'Londonderry Air' English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 7:51

23:56:21 Gabriel Fauré: Après un rêve Op 7 # 1 Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 3:11