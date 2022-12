WCLV Program Guide 06-26-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 K 136 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 7:45

00:09:30 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 4 'Orpheus' S 98 Berlin Philharmonic Zubin Mehta Sony 66834 10:43

00:20:59 Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:33

00:26:59 Aaron Copland: Concerto for Clarinet & Strings Richard Stoltzman, clarinet London Symphony Michael Tilson Thomas RCA 61790 16:44

00:45:23 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 Op 37 Norman Krieger, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Decca 4815583 35:57

01:25:39 Alberto Ginastera: Estancia: Suite Op 8 London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 14:15

01:42:04 Toru Takemitsu: Toward the Sea II Yolanda Kondonassis, harp Oberlin 21 Bridget Reischl Telarc 80694 10:56

01:53:54 Giuseppe Verdi: Otello: Ballet Music Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:55

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Felix Mendelssohn: Octet: Scherzo Seattle Chamber Music Society musicians Album: Mendelssohn: Violin Concerto, Octet Onyx 4060 Music: 4:28

Adolphus Hailstork: Sanctum: Rhapsody for Viola and Piano Kathryn Brown, viola; Julia Lin, piano Eastman East Wing Hatch Recital Hall, Rochester, NY Music: 13:54

Chris Rogerson: Duo Nicolas Kendall, violin; Efe Baltacigil, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 19:02

Ralph Vaughan Williams: A London Symphony: Movement 3 Scherzo Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 7:35

Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum, K. 339 Joshua Bell, violin; Orchestra of St. Luke's; Michael Stern, conductor Album: Joshua Bell - Voice of the Violin Sony 97779 Music: 4:39

Fritz Kreisler: Midnight Bells Danbi Um, violin; Juho Pohjonen, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Rosarian Academy, West Palm Beach, FL Music: 3:24

Richard Hyman: Etudes for Jazz Piano (selections) Aaron Diehl, piano Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 6:25

Jean Sibelius: Concerto in D Minor for Violin and Orchestra, Op. 47 Joshua Bell, violin; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 32:27

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:03:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 K 385 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 22:23

04:26:33 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 8:40

04:37:44 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 2:47

04:41:49 Sérgio Assad: Crossings from 'Interchange' William Kanengiser, guitar Delaware Symphony David Amado Telarc 31754 7:17

04:51:13 Claude Debussy: Images for Orchestra San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 35:22

05:31:13 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 12:57

05:45:13 Carlos Chávez: Sarabande for Strings Festival Orchestra of Mexico Enrique Bátiz Naxos 550838 5:54

05:51:52 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 126 4:12

05:56:34 Scott Joplin: Pineapple Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 3:26

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:31 Richard Rodgers: Oklahoma: Main Title Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 4:01

06:13:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 K 181 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 66859 9:16

06:23:25 Ernest Chausson: Sicilienne from Concerto Op 21 Lorin Maazel, violin Cleveland Orch String Quartet Telarc 80046 4:21

06:29:02 George Frideric Handel: Messiah: Worthy is the Lamb...Amen Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 7:17

06:42:08 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars RV 532 Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 11:13

06:55:10 Leos Janácek: Fanfare from Sinfonietta Op 60 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 2:16

06:58:56 Getty H. Huffine: March "Them Basses" Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 1:15

07:03:27 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 S 244/15 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 5:57

07:12:49 Ludwig van Beethoven: Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4795448 8:03

07:21:47 Nino Rota: The Godfather: Love Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 3:59

07:26:51 John Dowland: Away with these self-loving lads La Nef Atma 2650 1:51

07:30:35 Johann Sebastian Bach: Finale from Flute Sonata No. 5 BWV 1034 Joshua Smith, flute Delos 3408 4:46

07:40:57 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 7:53

07:51:23 Georg Philipp Telemann: Finale from Viola Concerto Pinchas Zukerman, viola National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 3:32

07:55:43 Kenneth J. Alford: Colonel Bogey March Boston Pops John Williams Sony 46747 2:58

08:07:35 Leonard Bernstein: On the Town: Times Square 1944 CIM Orchestra Arie Lipsky CIM 2003 5:07

08:14:45 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 9:01

08:24:06 Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Fascinatin' Rhythm' Jenny Lin, piano Steinway 30011 1:29

08:27:44 Ludwig van Beethoven: Andante from String Quartet No. 4 Op 18 # 4 Cypress String Quartet Avie 2348 7:16

08:40:05 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:30

08:56:17 Arcangelo Corelli: Allegro from Concerto Grosso Op 6 # 8 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 2:03

08:58:59 Jerry Gray: Pennsylvania 6-5000 Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 1:35

09:05:17 Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op 33 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:06

09:25:06 Michael Gore: Defending Your Life: Finale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 432109 4:02

09:33:37 Stephen Paulus: We Gather Together Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:30

09:38:02 Antonín Dvorák: Furiant from String Sextet Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771 3:59

09:49:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 47014 8:29

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:59 Anonymous: Chacona in C from 'Flores de Música' Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 2:35

10:03:34 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 427 Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 2:12

10:07:23 Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 13:47

10:21:39 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 47 S 161/4 Roberto Plano, piano Azica 71222 6:18

10:30:05 Samuel Barber: Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28 # 5 Leon McCawley, piano Virgin 45270 3:38

10:35:34 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Summer Almeda Trio Albany 1386 7:35

10:50:09 Leos Janácek: Sinfonietta Op 60 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 23:36

11:15:35 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 6:16

11:23:15 Bedrich Smetana: Má vlast: The High Castle Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt RCA 54331 15:46

11:41:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 15 K 124 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 13:54

11:56:43 Gioacchino Rossini: La Cenerentola: Nacqui all'affanno Cecilia Bartoli, mezzo-soprano Orch del Teatro Comunale Riccardo Chailly Decca 460596 3:04

12:06:35 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Ballet des Mouches Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 11:46

12:21:04 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale Orchestra of Paris Daniel Barenboim DeutGram 4796018 7:10

12:31:11 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 # 1 Orch de la Suisse Romande Ernest Ansermet Decca 4825281 4:38

12:38:18 Carl Reine: Movements 3-4 Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 17:07

Tobias Brostrom: Violin Concerto Movement 3 Molto Allegro Karen Gomyo, violin; Gavle Symphony Orchestra; Johannes Gustavsson, conductor Album: Kaleidoscope Swedish Society 1145 Music: 4:06

William Bolcom: Ann Arbor Saturday (World Premiere Performance) Ann Arbor Symphony Orchestra; Arie Lipsky, conductor Ann Arbor Symphony Orchestra, Hill Auditorium, Ann Arbor, MI Music: 7:39

Amy Beach: Piano Quintet in f-sharp minor, Op. 67 John Novacek, piano; Nicholas Tavani, Jisun Yang, violins; Caitlin Lynch, viola; Michael Katz, Cello Festival Mozaic, Congregation Beth David, San Luis Obispo, CA Music: 27:11

Sergei Prokofiev: Sonata No. 2 for Violin and Piano in D major, Op.94 bis: Movement 4 Karen Gomyo, violin; Max Levinson, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 7:12

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:17 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 5:04

16:06:27 Isaac Albéniz: España: Tango Op 165 # 2 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 3:11

16:12:47 George Gershwin: Allegro from Piano Concerto Jean-Yves Thibaudet, piano Baltimore Symphony Marin Alsop Decca 14091 13:07

16:29:33 Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 4:35

16:36:06 Édouard Lalo: Scherzando from Symphonie espagnole Op 21 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 4:15

16:42:19 Patrick Russ: Hitchcock Movie Suite The Five Browns, pianos E1 Music 2041 7:44

16:52:18 George Frideric Handel: Minuet from Concerto Grosso Op 6 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 3:20

16:57:25 Manuel Ponce: Scherzino mexicano Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 2:43

17:04:14 Claude Debussy: Andante from Piano Trio Ensemble Vivant OpeningDay 9379 4:09

17:14:17 Leopold Kozeluch: Rondeau from Piano Concerto No. 1 Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Hyperion 68154 6:50

17:24:04 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:23

17:39:57 Gerald Finzi: Fear No More the Heat of the Sun Op 18 # 3 Amy Dickson, saxophone Aurora Orchestra Nicholas Collon Decca 4825281 5:31

17:47:14 Carl Nielsen: In Shining Sun I Steer My Plow Op 10 Ars Nova Copenhagen Michael Bojesen DaCapo 220569 2:29

17:52:36 Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi BWV 978 Cyprien Katsaris, piano Sony 66272 7:04

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:20 Aaron Copland: Billy the Kid: Suite San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 21:03

18:30:53 Robert Schumann: Finale from Symphony No. 3 Op 97 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 6:28

18:39:34 Igor Stravinsky: Circus Polka London Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68865 3:22

18:44:32 Claude Debussy: Images: Gigues San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 7:16

18:54:10 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 5:05

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:15 Leopold Kozeluch: Piano Concerto No. 6 Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Hyperion 68154 23:24

19:29:15 Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 Op 90 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 28:44

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Baldwin Wallace Conservatory

BW Symphony Orchestra

Mozart: Symphony No. 31, K. 297

Johann Sebastian Bach (arr Leopold Stokowski): Air from Orchestral Suite No. 3 BWV 1068

Christopher Theofanidis: Rainbow Body

BW Symphonic Wind Ensemble

Percy Grainger: Children’s March

Stanley Berk: Flight

Donald Grantham: Southern Harmony

Leonard Bernstein: Prelude, Fugue and Riffs

Joel Love: Solace

21:52:39 Jean-Baptiste Arban: Variations on 'The Carnival of Venice' Wynton Marsalis, trumpet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 60804 7:30

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by composer/pianist George Walker

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 K 525 Chamber Players of Canada Atma 2532 6:06

23:08:39 John Field: Nocturne No. 7 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:21

23:13:01 Randall Thompson: Alleluia Turtle Creek Chorale Timothy Seelig Reference 49 5:39

23:19:18 Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:34

23:22:53 Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto Op 77 Joshua Bell, violin Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444811 9:10

23:32:03 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 10 Op 74 Cleveland Quartet Telarc 80351 9:45

23:43:02 Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 5 Op 16 # 5 Boris Giltburg, piano Naxos 503293 4:05

23:47:06 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 4:56

23:52:03 Frédéric Chopin: Largo from Cello Sonata Op 65 Yo-Yo Ma, cello Sony 53112 3:41

23:57:33 Traditional: The Bold Grenadier Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 120 2:57