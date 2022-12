WCLV Program Guide 06-24-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CLEVELAND OVATIONS: CIPC 2019 Concert Series: Angela Hewitt – recorded at Baldwin Wallace University, 5/18/19

Bach Odyssey Tour

Johann Sebastian Bach: English Suite No. 1 in A BWV 806

J. S. Bach: English Suite No. 2 in a BWV 807

J. S. Bach: Suite in f BWV 823

J. S. Bach: English Suite No. 3 in g BWV 808

J. S. Bach: Prelude and Fugue in a BWV 894

01:44:50 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 3 BWV 1054 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 16:06

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Ariel Ramirez: Alfonsina y el Mar (arr. by Jorge Cardoso) Sharon Isbin, guitar Sony Classical 784219

02:06:45 Leo Brouwer: Cuban Landscape with Rain Los Angeles Guitar Quartet Telarc 80593

02:14:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 21 in C, K. 467 Alicia de Larrocha, piano; English Chamber Orchestra Sir Colin Davis RCA Victor Red Seal 60825-2-RC

02:46:35 Carlos Chávez: Paisajes Mexicanos (Part One - Lentamente) The State of Mexico Symphony Orchestra Enrique Bátiz ASV 927

02:55:17 Jesús Monge Ramirez: "México lindo" Juan Diego Flórez, tenor; Fort Worth Symphony Orchestra Miguel Harth-Bedoya Decca 000629502

03:00:50 Alexander Borodin: Symphony No. 2 in b Radio Symphony Orchestra, Stuttgart Carlos Kleiber Hänssler Classic 93.116

03:29:34 Jacinto Guerrero: Prelude to Los Gavilanes National Orchestra of Spain Rafael Frühbeck de Burgos Alhambra 71439

03:37:01 Heitor Villa-Lobos: Suite Populaire Bresilienne Pepe Romero, guitar Philips 420245

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:03:19 Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 Op 78 Daniel Chorzempa, organ Rotterdam Philharmonic Edo de Waart Philips 4788977 35:21

04:40:22 Claude Debussy: String Quartet Op 10 Cleveland Quartet Telarc 80111 25:00

05:06:44 Sergei Prokofiev: Peter and the Wolf Op 67 David Attenborough, narrator BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier BBC 94 26:45

05:37:10 Ottorino Respighi: The Birds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 18:11

05:56:11 Philippe Gaubert: Madrigal Fenwick Smith, flute Naxos 557305 3:29

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:41 Claude Debussy: Andante from Piano Trio Ensemble Vivant OpeningDay 9379 4:09

06:16:40 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 6 Op 60 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572698 10:10

06:28:51 Carl Nielsen: There Sat a Fisherman Deep in Thought Ars Nova Copenhagen Michael Bojesen DaCapo 220569 4:40

06:33:43 Thomas Morley: Galliard "Can She Excuse' Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132 1:03

06:41:45 Muzio Clementi: Piano Sonata Op 24 # 2 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808 12:27

06:55:29 Anthony Holborne: Almaine 'The Night Watch' Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 2:10

06:58:10 John Philip Sousa: March 'El Capitán' St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 2:08

07:00:49 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 7:27

07:04:33 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 7:27

07:04:37 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 7:27

07:13:47 Alan Hovhaness: Angel of Light from Symphony No. 22 Op 236 Seattle Symphony Alan Hovhaness Delos 3137 3:51

07:19:12 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 159 Israel Chamber Orchestra Shlomo Mintz MusicMasters 67096 4:35

07:25:01 Euday L. Bowman: Twelfth Street Rag William Tritt, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80112 2:42

07:29:29 Antonín Dvorák: Rondo Op 94 Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 6:51

07:41:43 Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414421 11:47

07:55:59 George Frideric Handel: Ode for St. Cecilia's Day: The trumpet's loud clangor & March Anthony Rolfe Johnson, tenor English Concert Trevor Pinnock Archiv 419220 3:30

08:07:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet from String Quintet No. 5 K 593 Sarah Kapustin, violin Marlboro 80001 5:20

08:14:58 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Peter Serkin, piano RCA 68188 12:50

08:29:23 Mario Castelnuovo-Tedesco: Paraphrase on 'Largo al factotum' Sol Gabetta, cello RCA 735962 6:12

08:41:38 John Rutter: Suite for Strings Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 12:21

08:55:44 Franz Waxman: Sunset Boulevard: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81265 07:44

09:08:49 Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 Yan Pascal Tortelier, narrator BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier BBC 94 19:03

09:32:34 Richard Rodgers: Mountain Greenery Richard Rodgers, piano Harbinger 2501 2:51

09:36:26 Richard Rodgers: Lover Jenny Lin, piano Steinway 30011 3:19

09:41:16 Traditional: The Canadian Set Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 3:59

09:45:45 Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns London Symphony Don Sebesky EMI 54285 4:29

09:52:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 5 K 219 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 8:30

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:46 Robert Schumann: Fantasy Pieces: Dream Tangles Op 12 # 7 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 2:32

10:05:13 Dominick Argento: The Dream of Valentino: Tango Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 3:20

10:09:54 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Suite Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 12:01

10:23:05 Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 S 427 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 9:15

10:33:20 Gaspar Sanz: Canarios Alexandre Lagoya, guitar Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Philips 446002 2:44

10:39:50 Silvius Leopold Weiss: Presto Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692 4:51

10:49:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 12 K 414 Leon Fleisher, piano Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Sony 743505 25:36

11:16:05 Francis Poulenc: Flute Sonata Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 11:25

11:28:39 Josef Myslivecek: Overture No. 2 Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 9:31

11:39:32 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques Op 112 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 13:37

11:54:29 Ola Gjeilo: Tota pulchra es Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 5100 5:26

12:06:52 Sergei Prokofiev: War and Peace: The Ball Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 11:32

12:19:08 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 453432 6:00

12:26:35 Joseph Hellmesberger Jr: Polka "Between the Two of Us" Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 4:14

12:31:59 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:53

12:44:35 Luigi Cherubini: The Portuguese Hotel: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 9:41

12:55:11 Stephen Paulus: Allegro from Symphony for Strings Atlanta Symphony Yoel Levi New World 363 4:38

13:00:19 Giuseppe Verdi: Otello: Fuoco di gioia La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 2:40

13:03:00 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Soldiers' Chorus Chicago Symphony Chorus Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 430226 2:49

13:06:43 Joseph Haydn: Symphony No. 94 Philharmonia Hungarica Antal Doráti Decca 4785437 22:22

13:30:28 Peter Tchaikovsky: Mazeppa: Gopak National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 4:13

13:36:16 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra S 359/3 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 7:39

13:45:06 Charles Ives: Finale from Symphony No. 2 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 10:12

13:55:47 Robert Schumann: Bunte Blätter: Three Little Pieces Op 99 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004 4:09

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Felix Mendelssohn: Concerto for Violin and String Orchestra in D Minor, WoOp.: Movement 3 Kyoko Takezawa, violin; Bamberg Symphony Orchestra; Claus Peter Flor, conductor Album: Mendelssohn: Symphonies; Overtures; Concertos RCA Victor BVCC-677 Music: 4:18

Louise Farrenc: Symphony No. 3 in G minor, Op. 36 Movement 4 Oakland Symphony; Michael Morgan, conductor Paramount Theatre, Oakland, CA Music: 4:32

Kevin Puts: Credo Miro Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Breakers - Gold Room, Palm Beach, FL Music: 18:45

Peter Tchaikovsky: Souvenir d'un lie cher, op 42 Kyoko Takezawa, violin; Wu Qian, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 16:47

Wolfgang Amadeus Mozart: Wind Serenade in C minor: Movement 2 Orpheus Chamber Orchestra Album: Night Moods Soulful Serenade DG 453903 Music: 4:23

Wolfgang Amadeus Mozart: Trio in E-flat Major for Clarinet, Viola, and Piano, K. 498 Tomasso Lonquich, clarinet; Yura Lee, viola; Gilles Vonsattel, piano UGA, Hugh Hodgson Concert Hall, The University of Georgia Performing Arts Center, Athens, Georgia Music: 18:46

Pierre Jalbert: Passage Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 18:45

Frederic Chopin: Mazurka in C-sharp Minor Op. 50 No. 3 Leon Fleisher, piano The Cliburn, Kimbell Art Museum Piano Pavilion, Fort Worth, TX Music: 5:09

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:40 Claude Debussy: La plus que lente San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 6:20

16:07:16 Frédéric Chopin: Waltz No. 8 Op 64 # 3 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 3:12

16:13:01 Richard Wagner: Rienzi: Overture Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:22

16:27:34 Ryuichi Sakamoto: The Last Emperor: Theme London Symphony John Williams Sony 62788 4:55

16:35:28 Ottorino Respighi: The Birds: The Cuckoo Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 4:32

16:41:59 Alexander Reinagle: Occasional Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 559654 7:38

16:51:39 Federico Mompou: Canción y Danza No. 8 Stephen Hough, piano Hyperion 66963 3:20

16:57:07 Johann Strauss: Radetzky March Op 228 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 3:12

17:04:02 Franz Schubert: Impromptu No. 8 D 935/4 Maria João Pires, piano DeutGram 457550 6:34

17:13:19 Carl Nielsen: Allegro from Symphony No. 4 Op 29 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220624 11:05

17:27:12 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Introduction & March Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 7:54

17:39:53 Camille Saint-Saëns: Romance Op 37 Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Bis 1359 6:09

17:47:51 Camille Saint-Saëns: Introduction & Royal March of the Lion Salut Salon Warner 554295 2:08

17:52:52 George Frideric Handel: Judas Maccabaeus: Two Choruses & March ASMF Chorus Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 412733 6:30

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:40 Claude Debussy: Images: Ibéria San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 20:37

18:31:42 Orlando Gibbons: Lord Salisbury's Pavane & Galliard David Greilsammer, piano Sony 792969 6:27

18:40:11 Padre Antonio Soler: Sonata No. 84 David Greilsammer, piano Sony 792969 2:44

18:44:15 Hector Berlioz: Overture 'Le corsaire' Op 21 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 8:38

18:53:49 Padre Antonio Soler: Sonata No. 9 Martina Filjak, piano Naxos 572515 4:55

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:15 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2012 15:23

19:20:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 K 504 Orchestra Mozart Claudio Abbado Archiv 4777598 36:57

19:58:19 Sergei Prokofiev: Prelude Op 12 # 7 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532 1:52

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:55 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Berlin Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 4791041 18:36

20:22:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 31 K 297 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 16:42

20:41:31 Alfredo Casella: Paganiniana Op 65 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 18:02

21:03:15 Carl Maria von Weber: Konzertstück in f Op 79 Gerhard Oppitz, piano Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis RCA 68219 16:00

21:20:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in G K 494 Carol Wincenc, flute Emerson String Quartet DeutGram 431770 6:49

21:28:54 Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 101 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 7:04

21:38:24 Franz von Suppé: Beautiful Galatea: Overture New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61830 7:37

21:48:16 Johannes Brahms: Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 37:30

22:27:46 Claude Debussy: Printemps Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 16:41

22:46:24 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ Wolfgang Meyer, organ Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 10:03

22:57:12 Robert Schumann: Forest Scenes: Prophet Bird Op 82 # 7 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018 2:42

23:00 QUIET HOUR

23:01:38 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 Op 72 # 4 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:16

23:05:55 Henry Purcell: The Fairy Queen: O Let me weep, forever weep Z 629 Jennifer Vyvyan, soprano English Chamber Orchestra Benjamin Britten Decca 4825281 7:48

23:13:43 Percy Grainger: Ramble on the Last Love Duet in Strauss's 'Der Rosenkavalier' Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 6:40

23:21:24 Agustín Barrios: Un sueño en la floresta Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 7:17

23:28:39 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 11 Op 22 HJ Lim, piano EMI 64952 6:12

23:34:52 Howard Blake: Andante from Flute Concerto Op 493 Jaime Martin, flute Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner PentaTone 506 4:17

23:39:44 William Grant Still: Afro-American Symphony: Sorrows Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 5:14

23:44:59 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Gary Schocker, flute Azica 71230 5:24

23:50:24 Antonio Vivaldi: Tieteberga: Sento in seno ch'in pioggia di lagrime Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:01

23:55:03 Howard Blake: Andante from Flute Concerto Op 493 Jaime Martin, flute Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner PentaTone 506 4:17