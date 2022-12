WCLV Program Guide 06-20-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:55 Enya: The Lord of the Rings: May It Be Voces8 Decca 29601 3:41

00:06:19 Joseph Haydn: String Quartet No. 25 Op 20 # 2 Daedalus Quartet Bridge 9326 20:55

00:28:03 Sir Hamilton Harty: A John Field Suite: Rondo Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 4:34

00:33:49 Thomas Tallis: Spem in alium Oxford Camerata Jeremy Summerly Naxos 503293 12:14

00:47:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 21 K 467 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 17181 29:06

01:20:18 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne BWV 1004 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 13:56

01:35:21 Giovanni Bottesini: Grand Duo Concertante for Violin, Double Joshua Bell, violin St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sony 60956 14:04

01:50:19 Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 4:09

01:55:40 Ludwig van Beethoven: Congratulations Minuet Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 4:20

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 43 in A-flat Major, HOB XVI/43 Movement 3 Presto Marc-Andre Hamelin, piano Album: Haydn: Piano Sonatas Vol 1 Hyperion 67554 Music: 4:27

Kevin M. Sylvester, Wilner Baptiste & Joseph Valbrun: Overture Black Violin: Kevin M. Sylvester, violin; Wilner Baptiste, viola Album: Classically Trained Di-Versatile Music Group NA Music: 1:21

Wilner Baptiste, Kevin M. Sylvester, Marco Rodriguez & Leo Boland: Stereotypes Black Violin: Kevin M. Sylvester, violin; Wilner Baptiste, viola Album: Stereotypes Universal Music Classics NA Music: 3:30

Piano Puzzler: This week's contestant is Duston S. from Loami, IL Music: 7:19

Johannes Brahms: Puzzler Payoff: Capriccio Op. 116 No. 7 Helene Grimaud, piano Album: Brahms: Helene Grimaud Erato 14350 Music: 2:08

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme by Paganini Marc-Andre Hamelin, piano; Bellingham Festival Orchestra; Michael Palmer, conductor The Bellingham Festival of Music, Western Washington University Concert Hall, Bellingham, WA Music: 23:15

Ottorino Respighi: Trittico Botticelliano, P. 151 Movement 1La Primavera: Allegro Viv Bellingham Festival Orchestra; Michael Palmer, conductor The Bellingham Festival of Music, Western Washington University Concert Hall, Bellingham, WA Music: 5:50

Johann Sebastian Bach: Sonata in E-Flat Major, BWV 1031 Movement 3 Allegro James Austin Smith, oboe; Bridget Kibbey, harp Album: Distance TwoPianists Records 1039183 Music: 4:21

Florence Beatrice Price (arr. William Grant Still): Dances in the Canebrakes Chicago Sinfonietta; Mei-Ann Chen, conductor Album: Project W: Works by Diverse Women Composers Cedille Records 91852 Music: 9:28

Antonio Vivaldi: Oboe Concerto in D Minor Op. 8 No. 9, RV 454 James Austin Smith, oboe; Geoff Nuttall, violin; Owen Dalby, violin; Meena Bhasin, viola; Christopher Costanza, cello; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 7:35

Robert Schumann: Symphony No. 2: Movements 2-4 The Orchestra Now; James Bagwell, conductor Bard College, Bard's Fisher Center for The Performing Arts, Annandale On-Hudson, NY Music: 25:36

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:28 Frank Martin: Concerto for 7 Wind Instruments, Percussion & Strings Orch de la Suisse Romande Ernest Ansermet Decca 4785437 18:56

04:21:39 Joaquín Rodrigo: Invocación y danza 'Homage to Manuel de Falla' Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039 9:03

04:32:55 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 2:18

04:36:05 Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80595 8:46

04:46:19 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 Op 58 Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 421718 35:02

05:25:32 Sergei Rachmaninoff: The Rock Op 7 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2188 12:55

05:39:57 Johann Sebastian Bach: Concerto for 4 Keyboards BWV 1065 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 9:37

05:50:31 Antonín Dvorák: Legend No. 9 Op 59 # 9 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 2:33

05:54:03 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:08

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:30 Edward MacDowell: Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 23 André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 4:36

06:15:19 Jacques Offenbach: La belle Hélène: Overture BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 8:39

06:26:02 Franz Schubert: Scherzo from String Quartet No. 14 D 810 Camerata Salzburg Franz Welser-Möst EMI 56813 4:05

06:30:27 John Williams: The Olympic Spirit Boston Pops John Williams Sony 62592 4:05

06:41:03 Gian-Francesco Malipiero: Four Inventions Filarmonia Veneta Peter Maag MarcoPolo 223397 10:28

06:53:15 Duke Ellington: A Single Petal of a Rose Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 3:35

06:57:12 John Philip Sousa: March 'The Black Horse Troop' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:18

07:04:26 Richard Wagner: Tannhäuser: Pilgrims' Chorus Atlanta Symphony Chorus Men Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:55

07:11:57 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 39431 3:44

07:16:55 Felix Mendelssohn: Finale from Cello Sonata No. 2 Op 58 Keith Robinson, cello Blue Griff 237 7:11

07:26:12 Clive Richardson: Beachcomber New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 3:11

07:31:35 Aaron Copland: Rodeo: Hoedown Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 3:05

07:40:30 Francis Poulenc: Un soir de neige Robert Shaw Festival Singers Robert Shaw Telarc 80408 6:39

07:50:07 Gabriel Yared: The English Patient: Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 5:40

07:56:32 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: With catlike tread Nicholas Folwell, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:37

08:08:54 Georges Bizet: Carmen: Toreadors' Entrance 'Les voici, Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:07

08:16:31 Christopher Palmer: Fantasy on Puccini's 'La bohème' Christopher Warren-Green, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 49552 12:23

08:31:05 Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons London Symphony Richard Bonynge Decca 444827 4:32

08:42:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 17 K 458 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076 12:03

08:56:26 Joe Hisaishi: Kikujiro: The Rain Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 4:46

09:05:34 Edvard Grieg: Norwegian Dances Op 35 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2712 17:12

09:27:17 Radiohead: Pyramid Song Voces8 Decca 29601 4:29

09:33:58 Andrea Falconieri: Ciaccona Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4795448 3:07

09:37:56 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55192 10:51

09:50:57 Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80617 7:24

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:13 Johannes Brahms: Capriccio Op 116 # 1 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 2:33

10:03:07 Robert Schumann: Carnaval: Préambule Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300 2:30

10:07:22 Jacques Offenbach: Voyage dans la lune: Ballet of the Snowflakes Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4776403 10:50

10:19:40 Emile Waldteufel: Waltz 'Estudiantina' Op 191 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5264 6:53

10:28:38 Carl Stamitz: Rondo from Flute Concerto Op 29 Irena Grafenauer, flute Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 426318 5:12

10:37:37 Johann Christian Bach: Carattaco: Overture Hanover Band Anthony Halstead CPO 999488 7:09

10:45:41 Sergei Rachmaninoff: Prelude Lara Downes, piano Steinway 30016 3:00

10:50:35 Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 2 Op 22 André Watts, piano Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80386 24:02

11:16:52 Maurice Ravel: Ouverture de féerie 'Shéhérazade' Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 12:17

11:31:11 Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue BWV 582 BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 13:42

11:47:28 Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance Op 65 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 9:42

11:58:31 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018 1:12

12:06:21 Lars-Erik Larsson: Little Serenade Op 12 Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 10:50

12:18:28 Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56 # 3 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 8:45

12:30:15 Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio Op 129 Russell Sherman, piano GM Records 2068 5:47

12:38:59 Josef Myslivecek: Symphony in C Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 7:10

12:47:29 Sir William Walton: Scapino Comedy Overture Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 8:18

12:56:25 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 4 S 696 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002 3:02

13:00:06 Joaquin Nin-Culmell: Tonadas Volume 2: Seguidilla Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062 1:21

13:01:56 Federico Mompou: Canción y Danza No. 1 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 2:20

13:06:03 Antonio Vivaldi: La verità in cimento: Overture RV 739 Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 4:40

13:06:08 Antonín Dvorák: Symphonic Variations Op 78 Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 22:35

13:38:29 Alessandro Scarlatti: Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 William Bennett, flute I Musici Philips 400017 7:57

13:47:53 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 7 Op 92 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 8:02

13:56:50 Vladimir Horowitz: Carmen Variations Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:32

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Frank Martin: Fox Trot Saint Paul Chamber Orchestra; Hugh Wolff, conductor Album: European American Music Teldec 90852 Music: 4:34

Jeffrey Mumford: through the filtering dawn of spreading daybright for viola and double bass Ashleigh Gordon, viola; Lizzie Burns, double bass Castle of our Skins's Freedom Rising, Museum of African American History Boston, MA Music: 9:05

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto No. 3 in G for Violin and Orchestra, K. 216 Francisco Fullana, violin; Saint Paul Chamber Orchestra; Joshua Weilerstein, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 22:21

Zoltan Kodaly: Sonata for Solo Cello, Op. 8: Movement 1 - Allegro maestoso ma appas Cicely Parnas, cello Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 8:53

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Bassoon and Orchestra in B flat, K 191 Movement 3 Rondo - Tempo di Menuetto Benjamin Kamins, bassoon; Houston Symphony; Christoph Eschenbach, conductor Album: Mozart: Wind Concerti IMP 77 Music: 4:26

Jacques Offenbach (arr. WindSync): Overture from "A Trip to the Moon" WindSync Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 6:44

Erberk Eryilmaz: Flying Sirto Andres Cardenes, violin; ROCO; Erberk Eryilmaz, conductor ROCO Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 5:05

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 2: Movements 3 & 4 Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 30:12

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:52 Jacques Offenbach: Le roi Carotte: Overture Philharmonia Orchestra Antonio de Almeida Philips 422057 4:45

16:05:31 Jacques Offenbach: The Grand Duchess of Gérolstein: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 4:31

16:13:07 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in E-Flat H 654 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:20

16:28:51 Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80168 3:23

16:34:21 Dag Wirén: March from Serenade for Strings Op 11 English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:40

16:42:04 H. Balfour Gardiner: Overture to a Comedy Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 7:42

16:51:50 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 Op 19 Pierre-Laurent Aimard, piano Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Teldec 47334 31:06

16:58:17 Hans Christian Lumbye: Galop 'Salute to August Bournonville' Tivoli Symphony Orchestra Giordano Bellincampi MarcoPolo 223743 1:56

17:04:08 Richard Rodgers: Carousel: Waltz Jenny Lin, piano Steinway 30011 6:14

17:14:13 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Overture Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4776403 8:41

17:24:51 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 New Century Chamber Orch NSS Music 10 10:35

17:40:24 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 4:50

17:46:49 Claude Debussy: Arabesque No. 2 Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:22

17:53:00 Ferruccio Busoni: Comedy Overture Op 38 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572922 6:55

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:28 Joseph Martin Kraus: Symphony VB 141 Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 554777 15:02

18:26:36 Traditional: The Parting Glass Voces8 Decca 29601 3:39

18:32:11 Patrick Hawes: Prayer to a Guardian Angel Matthew Sharp, cello Voces8 Decca 22601 2:53

18:36:16 Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture Op 40 Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80192 15:51

18:53:03 Ola Gjeilo: Ubi caritas Ola Gjeilo, piano Voces8 Decca 24646 5:15

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:20 Manuel Rosenthal: Gaîté parisienne: Suite Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 423698 19:11

19:24:24 Johannes Brahms: Concerto for Violin & Cello Op 102 David Oistrakh, violin Cleveland Orchestra George Szell EMI 65701 33:27

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:55 Joseph Martin Kraus: Symphony in c VB 142 Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553734 22:02

20:25:20 Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 2 Op 40 Saleem Ashkar, piano Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 20:09

20:46:43 Johan Wagenaar: Overture to 'Twelfth Night' Op 36 Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 9:51

20:56:58 Carl Hillman: Lullaby Op 21 Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 2:20

21:03:25 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 26 Op 81 Peter Takács, piano Cambria 1175 16:50

21:21:36 Luigi Cherubini: Eliza: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 7:21

21:29:54 Gioacchino Rossini: La Cenerentola: Overture Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 431653 8:03

21:41:25 Antonio Rosetti: Symphony Concerto Cologne Teldec 98420 16:08

21:59:21 Alan Hovhaness: Symphony No. 22 Op 236 Seattle Symphony Alan Hovhaness Delos 3137 29:34

22:30:05 Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Violins BWV 1043 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 14:13

22:46:31 Joachim Raff: In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153 Milton Keynes City Orchestra Hilary Davan Wetton Hyperion 66628 9:38

22:56:36 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 3 Prelude BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:20

23:00 QUIET HOUR

23:01:39 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:05

23:03:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Sonata No. 13 K 333 Alfred Brendel, piano Philips 468048 7:58

23:11:44 Traditional: O Waly, Waly Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:48

23:16:06 Peter Boyer: Three Olympians: Aphrodite London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 5:32

23:21:39 Franz Schubert: Andante D 936 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 75 10:52

23:32:31 Heitor Villa-Lobos: Suite populaire brésilienne: Mazurka-Choro Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 3:55

23:37:15 Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764 6:03

23:43:18 Johannes Brahms: Adagio from Clarinet Quintet Op 115 Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 11:40

23:55:21 Richard Rodgers: Manhattan Joshua Bell, violin Sony 52716 3:25