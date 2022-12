WCLV Program Guide 06-18-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:38 Radiohead: Pyramid Song Voces8 Decca 29601 4:29

00:06:32 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 29 Op 106 Igor Levit, piano Sony 370387 17:03

00:23:55 Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme Boston Pops John Williams Sony 62592 4:29

00:29:40 Charles Gounod: O Divine Redeemer Elina Garanca, mezzo-soprano German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon DeutGram 21327 6:27

00:37:35 Béla Bartók: Violin Concerto No. 2 Isabelle Faust, violin Swedish Radio Symphony Daniel Harding Harm Mundi 902146 35:45

01:16:50 Johann Sebastian Bach: Toccata No. 4 BWV 913 Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001 13:39

01:31:27 Avner Dorman: Mandolin Concerto Avi Avital, mandolin Metropolis Ensemble Andrew Cyr Naxos 559620 16:56

01:49:50 Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un Teresa Berganza, mezzo London Symphony Claudio Abbado DeutGram 4795448 4:22

01:55:13 Sergei Prokofiev: Waltz Suite: End of the Fairy Tale Op 110 # 4 São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 4:55

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Richard Strauss: Symphony No. 1 in D minor: Movement 3 Bavarian Radio Symphony Orchestra; Karl Anton Rickenbacher, conductor Album: Strauss, the Unknown, Vol. 3: Early Symphonies Schwann 365322 Music: 4:38

Joel Thompson: Seven Last Words of the Unarmed Marvin Allen II, baritone; Tallahassee Symphony Orchestra; Morehouse College Glee Club (David Morrow, director); Florida A&M University Concert Choir Tallahassee Symphony Orchestra, Ruby Diamond Concert Hall, Florida State University, Tallahassee, FL Music: 16:19

Richard Strauss: Don Juan, Op. 20 Aspen Conducting Academy; Nathaniel Efthimiou; Frantisek Macek, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 16:04

Yosvany Terry: Tarde en la Lisa Yosvany Terry, saxophone & percussion; Yves Dharamraj, cello; Orlando Alonso, piano Bohemian Trio New Docta Festival, Iglesia de la Compania de Jesus, Cordoba, Argentina Music: 8:01

Benjamin Britten: Suite for Violin and Piano, Op. 6: Movement 4 Lullaby Angelo Xiang Yu, violin; Gloria Chien, piano Album: Music@Menlo Live Music@Menlo Music: 4:34

Johannes Brahms: Sonata No. 3 Movement 3 and 4 Angelo Xiang Yu, violin; Evan Wong, piano Performance Today Young Artist in Residence; Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 8:41

Gillian Whitehead: No Stars, Not Even Clouds Maureen Nelson, violin; Steven Copes, violin; Hyobi Sim, viola; Sarah Lewis, cello members of The Saint Paul Chamber Orchestra, St. Paul Academy, Huss Center, Saint Paul, MN Music: 9:38

Alberto Ginastera: Variaciones Concertantes Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 24:03

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:37 Joseph Haydn: Symphony No. 93 Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 22:17

04:25:25 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Cleveland Orchestra Oliver Knussen DeutGram 2123 9:07

04:36:38 Scott Joplin: The Entertainer Brian Dykstra, piano Centaur 3340 3:52

04:41:24 Felix Mendelssohn: Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 10:42

04:53:37 Ferdinand Ries: Symphony No. 1 Op 23 Zurich Chamber Orchestra Howard Griffiths CPO 999716 26:36

05:25:02 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 S 359/2 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:25

05:37:13 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in D BWV 532 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324 12:33

05:50:33 Fritz Kreisler: Syncopation Ray Chen, violin Decca 4833852 2:01

05:53:25 Peter Tchaikovsky: The Seasons: January Op 37 # 1 Lang Lang, piano Sony 511758 5:23

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:18 Felix Mendelssohn: Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44 # 2 American String Project MSR 1386 4:03

06:15:11 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 9:56

06:25:36 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 4th tone à 15 National Brass Ensemble OberlinMus 1504 3:55

06:30:41 Ludwig van Beethoven: Finale from Sonata No. 27 Op 90 Karl Lo, piano Brioso 152 6:11

06:42:53 Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 63905 10:49

06:55:23 John Lennon/Paul McCartney: Good Day Sunshine Les Boréades de Montréal Atma 2218 1:58

06:57:52 Rudolph Ganz: St. Louis Symphony March St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 7716 3:12

07:05:01 Francis Poulenc: Scherzo from Sinfonietta Tapiola Sinfonietta Paavo Järvi Bis 630 5:39

07:13:08 Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields New York Philharmonic George Szell United Archives 13 12:00

07:26:55 Michel Legrand: Summer of '42: The Summer Knows Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:36

07:32:12 Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Kayama London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 05:19

07:43:51 Jacques Ibert: Finale from Flute Concerto Emmanuel Pahud, flute Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman EMI 57563 7:56

07:54:32 Maceo Pinkard: Sweet Georgia Brown Fine Arts Brass Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 2:43

07:57:26 Gilbert & Sullivan: The Mikado: Three little maids from school Marie McLaughlin, soprano Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80284 1:30

08:07:53 Emmanuel Chabrier: L'étoile: Overture Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:59

08:14:37 Traditional: The Virgin Queen Set Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 4:43

08:19:33 Leos Janácek: Lachian Dances: Wedding Dance Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 5:59

08:27:08 Austin Wintory: I Was Born for This Voces8 Decca 29601 5:09

08:33:25 Claude Debussy: Beau soir Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:26

08:41:47 Philip Glass: Harpsichord Concerto: Movement I Christopher D. Lewis, harpsichord West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 8:14

09:05:45 Manuel Rosenthal: Gaîté parisienne: Suite Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 423698 19:11

09:29:19 Richard Rodgers: Blue Moon Jenny Lin, piano Steinway 30011 2:13

09:29:24 Giacomo Puccini: La bohème: O soave fanciulla Anna Netrebko, soprano Dresden State Orchestra Nicola Luisotti DeutGram 4795448 4:04

09:38:02 Thomas Arne: Symphony No. 1 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 8:30

09:49:16 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58 Claudio Arrau, piano Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 10:09

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:05 Ole Bull: Solitude on the Mountain Orchestra of the Mill Andrew Penny Lydian 18132 2:34

10:04:12 Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 2 Op 35 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 2:27

10:08:24 Franz Schubert: String Quartet No. 12 D 703 Cypress String Quartet Avie 2307 8:48

10:19:20 Robert Schumann: Genoveva: Overture Op 81 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 8:55

10:30:06 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 61 H 16:51 András Schiff, piano Teldec 17141 5:33

10:38:50 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 7:15

10:47:57 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 11 Op 30 # 5 Vassily Primakov, piano Bridge 9350 2:01

10:50:43 Felix Mendelssohn: Violin Concerto Op 64 Rachel Barton Pine, violin Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Cedille 144 25:48

11:17:55 Eduard Tubin: Festive Prelude Gothenburg Symphony Neeme Järvi Bis 286 7:43

11:28:07 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Op 25 Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 12:32

11:42:14 Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 Cleveland Orchestra George Szell Sony 78744 14:45

11:58:55 Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 2 D 89 Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 437535 0:51

12:06:14 Johann Strauss Jr: Emperor Waltz Op 437 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 10:24

12:18:23 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 417631 10:05

12:30:18 Toby Hession: She Walks in Beauty Voces8 Decca 29601 4:47

12:38:10 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 Op 19 Pierre-Laurent Aimard, piano Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Teldec 47334 31:06

12:44:02 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 660 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:00

12:56:58 Ernesto Lecuona: Vals romantico Kathryn Stott, piano EMI 56803 3:01

13:00:42 Johann Sebastian Bach: Duet No. 2 BWV 803 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 2:37

13:03:33 Domenico Scarlatti: Sonata in B-Flat Kk 529 Ivo Pogorelich, piano DeutGram 4795448 2:27

13:07:54 Ignaz Pleyel: Cello Concerto Ivan Monighetti, cello Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901599 21:57

13:31:22 Sir Edward Elgar: Sea Pictures: Sea Slumber Song Op 37 Rodolfus Choir English Chamber Orchestra Kenneth Woods Avie 2362 4:32

13:39:09 Gustav Holst: The Planets: Venus Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:59

13:48:33 George Frideric Handel: Harp Concerto Op 4 # 5 Maxine Eilander, harp Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Atma 2541 8:22

13:58:00 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 2 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 2:34

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Astor Piazzolla (arr. Karli Vehmanen): Histoire du Tango Movement 1:Bordel 1900 Ann Hobson Pilot, harp; Lucia Lin, violin; J.P. Jofre, bandoneon Album: Astor Piazzolla "Escualo" Harmonia Mundi HMU 907627 Music: 4:28

Alberto Ginastera: Harp Concerto, Opus 25 Ann Hobson Pilot, harp; English Chamber Orchestra; Isaiah Jackson, conductor Album: Mathias: Harp Concerto - Ginastera: Harp Concerto Koch Music: 22:31

Franz Schubert: Four Impromptus, D. 935 No. 3 in B-flat Major Andante Andras Schiff, piano The Gilmore Keyboard Festival, Chenery Auditorium in Kalamazoo, MI Music: 11:40

Michael Jackson (arr. Jeremy Cohen): Michael Jackson Medley Quartet San Francisco Marthas Vineyard Chamber Music Society, The Old Whaling Church, Edgartown MA Music: 06:16

Anthony DiLorenzo: Anthem of Hope: Houston Strong ROCO; Mei-Ann Chen, conductor Album: ROCO: Visions Take Flight Innova 016 Music: 4:26

Bohuslav Martinu: Nonet No. 2 Julia Bogorad-Kogan, flute; Elizabeth Priestly Siffert, oboe; Thomas LeGrand, clarinet; Christopher Millard, bassoon; Gail Williams, horn; Sarah Schwartz, violin Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 16:35

Belinda Reynolds: Play for piano and two marimbas Susan Grace, piano; John Kinzie, marimba; Brendan Betyn, marimba Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 7:02

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 2 for Orchestra ROCO; Mei Ann Chen, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 19:16

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:37 John Lennon/Paul McCartney: Here, There and Everywhere Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 2:46

16:00:23 John Lennon/Paul McCartney: The Fool on the Hill Milos Karadaglic, guitar Chamber Ensemble Christopher Austin Mercury 24425 3:08

16:08:19 John Lennon/Paul McCartney: Penny Lane Ryan Anthony, piccolo trumpet Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:34

16:15:05 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture Dresden State Orchestra Carlos Kleiber DeutGram 4796018 9:42

16:25:16 Mark Knopfler: The Princess Bride: Main Titles Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80342 3:25

16:33:36 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 90 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66253 8:56

16:43:54 John Rutter: Finale from 'Beatles' Concerto Peter Rostal, piano Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 7:36

16:53:23 Ramin Djawadi: Game of Thrones: The Rains of Castamere Voces8 Decca 29601 3:02

16:58:29 Frédéric Chopin: Waltz No. 6 Op 64 # 1 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357 1:49

17:03:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 5 K 22 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 6:06

17:12:06 Johannes Brahms: Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 9:00

17:23:43 Jean Sibelius: The Swan of Tuonela Op 22 # 2 Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 10:11

17:38:57 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 5:30

17:46:20 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'To God Alone on High Be Glory' BWV 711 Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 2:48

17:52:42 Saverio Mercadante: Russian Rondo from Flute Concerto Irena Grafenauer, flute Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 426318 6:50

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:10 George Gershwin: Gershwin Song-book Peter Donohoe, piano EMI 54280 19:07

18:29:53 Manuel de Falla: Four Spanish Pieces: Andaluza Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:40

18:36:30 Manuel de Falla: Four Spanish Pieces: Cubana Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 3:37

18:41:50 George Butterworth: Rhapsody 'A Shropshire Lad' BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 10:31

18:53:22 Enrique Granados: El pelele Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:45

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:40 Ignaz Pleyel: Symphony in G Op 68 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9525 24:16

19:29:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Flute & Harp K 299 Patrick Gallois, flute Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Naxos 503293 27:49

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:52 Felix Mendelssohn: Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 9:42

20:11:30 Felix Mendelssohn: String Quartet No. 4 Op 44 # 2 Pacifica Quartet Cedille 82 27:29

20:40:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Motet 'Exsultate, jubilate' K 165 Judith Raskin, soprano Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 15:43

20:57:00 Johann Sebastian Bach: Aria from Pastorale BWV 590 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871 2:36

21:03:42 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 Op 27 # 2 Peter Takács, piano Cambria 1175 15:15

21:20:12 Henryk Wieniawski: Légende Op 17 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 7:34

21:29:00 Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Op 20 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 7:39

21:40:34 Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515 7:34

21:50:01 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 Op 17 London Symphony Geoffrey Simon Chandos 9190 39:30

22:31:10 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Suite TWV 55:G10 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 17:18

22:50:58 Franz Liszt: Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant S 173/6 Roberto Plano, piano Decca 4812479 7:31

23:00 QUIET HOUR

23:01:25 Franz Schubert: Moment Musical No. 6 D 780 Stephen Kovacevich, piano EMI 55219 7:40

23:09:04 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta voix Sir James Galway, flute London Symphony Klauspeter Seibel DeutGram 3024 6:16

23:16:25 Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos Op 14 # 1 Louise Dubin, cello Delos 3469 4:23

23:20:49 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 Los Angeles Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 4776352 10:01

23:30:51 Johann Mattheson: Air from Harpsichord Suite No. 5 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:43

23:36:17 Franz Liszt: Paraphrase on Spohr's Romance 'The Rose' S 571 Geoffrey Tozer, piano Chandos 9471 4:07

23:40:25 Guillaume Lekeu: Adagio for Orchestral Quartet Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455 10:07

23:50:32 Alexander Glazunov: Novelette No. 3 for Strings Op 15 # 3 St. Petersburg String Quartet Delos 3262 4:08

23:55:13 Charlie Chaplin: Modern Times: Smile Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 3:28