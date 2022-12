WCLV Program Guide 06-12-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:09 Johann Sebastian Bach: Mein Jesu BWV 487 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:45

00:06:30 Joseph Haydn: String Quartet No. 23 Op 20 # 5 Angeles Quartet Decca 4783695 20:54

00:28:19 Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:30

00:34:18 Sir Peter Maxwell Davies: An Orkney Wedding with Sunrise Nancy C. Tunnicliffe, bagpipes Boston Pops John Williams Philips 420946 13:56

00:50:31 Robert Schumann: Piano Concerto Op 54 Radu Lupu, piano London Symphony André Previn Decca 4785437 30:12

01:24:53 Carlos Baguer: Symphony No. 16 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9456 13:30

01:39:44 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 13 'From the Cradle to the Grave' S 107 Orchestra of Paris Sir Georg Solti DeutGram 4779525 14:42

01:55:20 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 Op 72 # 1 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 4:21

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Allegretto in C, D. 346 Leif Ove Andsnes, piano Album: Piano Sonata D958/Lieder/Fragments EMI 84321 Music: 4:29

Arnold Schoenberg: Verklaerte Nacht Op 4 for String Sextet, Op. 4 Arnaud Sussmann, Kristin Lee, violins; Richard O'Neill, Matthew Lipman, violas; David Requiro, Nicholas Canellakis, cellos Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 27:47

Antonin Dvorak: Symphony No. 9, "From the New World" Movement 3 Scherzo The Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV Music: 7:49

Franz Schubert: Four Impromptus, D. 935 No. 4 in F Minor Allegro scherzando Andras Schiff, piano The Gilmore Keyboard Festival, Chenery Auditorium in Kalamazoo, MI Music: 6:33

Darius Milhaud: Scaramouche for Two Pianos, Op. 1 Movement 2 Vif Sergio Tiempo, piano; Karin Lechner, piano Album: Duo Lechner Tiempo: La Belle Epoque Avanticlassic 10312 Music: 4:26

Traditional (arr. Pablo Casals): Song of the Birds Noemie Raymond-Friset, cello; Stefan Petrov, piano U of MD Baltimore County Fine and Performing Arts Department, Linehan Concert Hall, UMBC, Baltimore, MD Music: 2:38

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 Sergio Tiempo, piano; Los Angeles Philharmonic; Xian Zhang, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 34:42

Pete Seeger (arr. Adam Ward): Where have all the flowers gone? Chanticleer; William Fred Scott, conductor Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 5:43

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:41 Sergei Prokofiev: War and Peace: Symphonic Suite Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 26:57

04:29:48 Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 5:43

04:37:01 Franz Liszt: Paganini Etude No. 6 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 4:55

04:42:56 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 3:19

04:47:25 Johannes Brahms: String Quartet No. 1 Op 51 # 1 Chiara String Quartet Azica 71289 33:59

05:24:53 George Gershwin: Rhapsody in Blue Thomas Rosenkranz, piano Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 16:08

05:43:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 26 K 184 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 8:32

05:52:03 Gabriel Fauré: Impromptu No. 2 Op 31 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 3:22

05:56:29 Domenico Zipoli: Battaglia Imperiale Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 3:29

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:13 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 S 244/3 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 4:09

06:12:54 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4795448 7:17

06:21:07 Giuseppe Verdi: Luisa Miller: Quando le sere al placido Vittorio Grigolo, tenor Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Sony 775257 3:24

06:25:22 Mario Castelnuovo-Tedesco: Allegretto from Guitar Concerto No. 1 Op 99 Norbert Kraft, guitar Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 503293 6:29

06:32:03 Antonio Salieri: Angiolina: Overture London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 3:46

06:40:50 Richard Rodgers: South Pacific: Overture Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:54

06:48:21 Antonín Dvorák: Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96 Royal Philharmonic Charles Rosekrans Telarc 80610 4:04

06:53:36 Alexandre Tansman: Foxtrot from 'Sonatine Transatlantique' Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849 3:09

06:58:26 John Philip Sousa: March 'The Northern Pines' Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 3:33

07:06:27 Toby Hession: She Walks in Beauty Voces8 Decca 29601 4:47

07:13:22 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557428 10:29

07:24:51 Cole Porter: DuBarry Was a Lady: Gavotte London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 3:42

07:29:52 Maurice Ravel: Jeux d'eau Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 5:23

07:40:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds K 213 Quintett.Wien Nimbus 5479 9:14

07:51:43 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 3:43

07:55:49 Gian Carlo Menotti: Amelia Goes to the Ball: Overture Metropolitan Opera Orchestra James Conlon RCA 61509 4:23

08:07:59 Sir Edward German: Men of Harlech from 'Welsh Rhapsody' National Symphony of Ireland Andrew Penny MarcoPolo 223726 5:10

08:15:07 Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes Jed Wentz, flute Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 447644 12:25

08:28:52 William Hawley: Io son la primavera Seattle Pro Musica Karen P. Thomas SeattlePro 9806 3:17

08:32:57 Charles G. Vardell: Joe Clark Steps Out Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 3:22

08:43:32 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:10

08:56:28 Robert Burns: My Love is Like a Red Red Rose Voces8 Decca 29601 4:22

09:05:09 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra George Szell Sony 46534 17:22

09:25:22 Raymond Scott: Boy Scout in Switzerland Quartet San Francisco ViolinJazz 105 3:58

09:33:35 Traditional: Toss the Feathers Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:05

09:38:34 Peter Tchaikovsky: Marche slav Op 31 Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Teldec 90201 9:08

09:49:30 Alexander Zemlinsky: Humoreske for Winds Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612 4:28

09:56:26 Edvard Grieg: Peer Gynt: Anitra's Dance Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 3:28

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:27 Francis Poulenc: Presto Pascal Rogé, piano Decca 425862 1:38

10:03:05 Darius Milhaud: Romance Op 78 # 2 Lara Downes, piano Steinway 30016 1:47

10:06:47 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 12:47

10:21:05 Ludwig van Beethoven: Finale from Sonata No. 27 Op 90 Peter Takács, piano Cambria 1175 7:00

10:29:50 Marin Marais: The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' Guildhall Strings RCA 61275 4:41

10:36:10 Johann David Heinichen: Concerto Grosso S 211 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 7:58

10:48:02 Florent Schmitt: La tragédie de Salomé Op 50 Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 29:10

11:18:27 Aaron Copland: Quiet City Philip Smith, trumpet New York Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 27991 10:29

11:30:41 Frédéric Chopin: Ballade No. 1 Op 23 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448 9:31

11:41:56 Johann Christian Bach: Piano Concerto Op 7 # 3 Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 10:37

11:54:45 Jake Runestad: Let My Love Be Heard Voces8 Decca 29601 4:43

12:06:46 Alexander Glazunov: Mazurka Op 18 Moscow Symphony Konstantin Krimets Naxos 553538 9:18

12:18:33 Johann Strauss Jr: Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:47

12:47:39 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 11:32

13:01:52 Jean-Philippe Rameau: Tambourins from Concert No. 3 en sextuor Les Talens Lyriques Christophe Rousset Decca 1845 2:14

13:04:07 Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Tambourins Orchestra of the 18th Century Frans Brüggen Philips 426714 2:23

13:09:59 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 21:31

13:34:23 Ludwig van Beethoven: Variations on a Theme by Paisiello WoO 70 Olli Mustonen, piano Decca 436834 4:38

13:43:50 Giovanni Paisiello: Sinfonia d'Opera Collegium Philarmonicum Gennaro Cappabianca Naxos 557031 4:56

13:49:47 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Suite Op 11 London Symphony André Previn DeutGram 453436 10:07

14:00 PERFORMANCE TODAY with Nick Canellakis

Sergei Prokofiev: Cello Sonata in C Major, Op. 119: 2. Moderato Truls Mork, cello; Lars Vogt, piano Album: Shostakovich, Stravinsky, Prokofiev Virgin 45274 Music: 4:38

Edward Elgar: Serenade for Strings, Op. 20 Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Catskill Mountain Foundation, Doctorow Center for the Arts, Hunter, NY Music: 13:46

Piano Puzzler: This week's contestant is Mike Miller from New York City, NY Music: 08:08

Claude Debussy: Preludes, Book 2: Feux d'artifice (Fireworks) Album: Debussy: Preludes Deutsche Grammophon 17386 Music: 4:26

Sergei Prokofiev: Quartet No. 2 in F Major for Strings, Op. 92 Calidore String Quartet Franklin College Chamber Music Series, CMSLC, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 21:19

Edouard Lalo: Symphonie Espagnole in D minor, Op. 21 Scherzando Pinchas Zukerman, violin; Los Angeles Philharmonic; Zubin Mehta, conductor Album: Bruch: Violin Concerto; Lalo: Symphonie Espagnole music, etc. Sony 44717 Music: 4:16

Claude Debussy: L'isle Joyeuse Frederic Chiu, piano Southeastern Piano Festival, Trinity Episcopal Cathedral, Columbia, SC Music: 6:03

Tessa Lark: Appalachian Fantasy Tessa Lark, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 4:07

Robert Schumann: Symphony No. 1, in B-flat major, Op. 38, "Spring" Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 31:18

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:55 Franz Schubert: Scherzo No. 2 D 593/2 Maria João Pires, piano DeutGram 427769 5:54

16:05:44 Sergei Prokofiev: Scherzo from Violin Concerto No. 1 Op 19 Julia Fischer, violin Russian National Orchestra Yakov Kreizberg PentaTone 059 3:36

16:12:32 Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67 Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 12:25

16:28:17 James Horner: Cocoon: Theme Varèse Sarabande Symphony David Newman Varese Sar 67200 6:21

16:38:33 Ermanno Wolf-Ferrari: Strimpellata from Suite Concertino Op 16 Giuseppe Giabocchi, bassoon Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572921 2:39

16:43:40 Luigi Cherubini: Medea: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 7:50

16:53:47 Traditional: Londonderry Air 'Danny Boy' Voces8 Decca 29601 4:29

17:03:13 Vittorio Monti: Csárdás Maxim Vengerov, violin Virtuosi EMI 57164 6:05

17:12:03 Alan Hovhaness: Finale from Symphony No. 48 Op 355 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 12:15

17:27:24 Sir Arthur Sullivan: The Pirates of Penzance: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:07

17:39:50 Eric Whitacre: Water Night London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 5:59

17:47:32 Eric Whitacre: This Marriage Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 559677 2:32

17:52:31 Gaetano Donizetti: Don Pasquale: Overture St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 6:41

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:13 Leopold Stokowski: Symphonic Synthesis from Mussorgsky's 'Boris Godunov' Cleveland Orchestra Oliver Knussen DeutGram 2123 22:37

18:34:01 Pól Brennan: Harry's Game: Theme Voces8 Decca 29601 4:05

18:40:52 Enya: The Lord of the Rings: May It Be Voces8 Decca 29601 3:41

18:46:25 Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp: Rondo Op 19 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572303 7:35

18:54:45 Felix Mendelssohn: Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano Sony 52192 3:50

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:45 Robert Schumann: Symphony in g Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 457591 18:27

19:23:48 Claude Debussy: Images for Orchestra Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 33:55

20:00 CLEVELAND OVATIONS: COYO European Tour Send-Off Concert, from Severance Hall - Cleveland Orchestra Youth Orchestra, Vinay Parameswaran, conductor – recorded in Severance Hall, Friday 6/7/19

John Adams: The Chairman Dances – Foxtrot for Orchestra

Bela Bartok: Dance Suite

Johannes Brahms: Tragic Overture

Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D Op 73

21:55:06 Johannes Brahms: Rhapsody Op 119 # 4 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:30

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer Coleridge-Taylor Perkinson

Sinfonietta No. 1, mvt III; Grass; Quartet no. 1 mvts I, III; Lamentations –mvt III; Blues Forms – mvt III; Movement for String Trio; Louisiana Blues Strut (Cedille 087)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:04 Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 13 BWV 988 Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715 5:03

23:07:08 Jean Sibelius: Andante festivo Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 4:30

23:11:38 Eric Whitacre: Goodnight, Moon Hila Plitmann, soprano London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 5:01

23:18:06 Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 1 D 898 Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 11:00

23:29:07 Edvard Grieg: Lyric Suite: Shepherd Boy Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 4:07

23:33:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 15 K 450 Alfred Brendel, piano Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 6:18

23:40:27 Hildegard von Bingen: Spiritui sancto Anonymous 4 Harm Mundi 2907546 6:51

23:47:18 Jenö Hubay: Idylle from Suite for Violin & Orchestra Op 5 Hagai Shaham, violin BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hyperion 67498 4:54

23:52:10 Bill Evans: Song for Helen Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 4:13

23:57:04 John Dowland: Come, heavy Sleep Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 2:58