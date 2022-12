WCLV Program Guide 06-07-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:35 Frédéric Chopin: Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11 Krystian Zimerman, piano Polish Festival Orchestra Krystian Zimerman DeutGram 459684 12:32

00:14:10 Joseph Haydn: String Quartet in E-Flat Angeles Quartet Decca 4783695 17:22

00:32:24 Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 Op 49 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 6:22

00:39:20 Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 4:46

00:45:38 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 Op 17 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Teldec 44943 33:32

01:23:28 George Szell: Variations on an Original Theme Op 4 CIM Orchestra Carl Topilow CIM 2152 14:14

01:38:57 Mario Lavista: Clepsydra Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 10:33

01:50:21 Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 4:42

01:55:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet K 355 András Schiff, piano Decca 421369 2:37

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claude Debussy (arr. Hubert Mouton): Reverie Minnesota Orchestra; Eiji Oue, conductor Album: Reveries/ Eiji Oue and the Minnesota Orchestra Reference 99 Music: 4:29

Adolphus Hailstork: An American Port of Call Gateways Music Festival Orchestra; Michael Morgan, conductor Gateways Music Festival, Kodak Hall at Eastman Theatre, Rochester, NY Music: 9:08

Rebecca Clarke: Prelude, Allegro, Pastorale Bil Jackson, clarinet; Toby Appel, viola Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 11:54

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 1, Op 15 in D minor: Movement 1 Rafal Blechacz, piano; The Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 21:44

Bedrich Smetana: Memories of Bohemia in the form of a Polka Peter Schmalfuss, piano Album: Bedrich Smetana - Works for Piano Thorofon 2005 Music: 4:20

Samuel Barber: Symphony No. 1 The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 21:19

Bedrich Smetana: From My Homeland Gil Morgenstern, violin; Benjamin Hochman, piano An Appalachian Summer Festival, Rosen Concert Hall, Broyhill Music Center, Boone, NC Music: 8:09

Andrea Falconieri: Canzone con il basso continuo Tempesta di Mare Chamber Players; Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, Presbyterian Church of Chestnut Hill, Philadelphia, PA Music: 13:01

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

03:57:52 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo DeutGram 15312 24:34

04:23:38 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 5:26

04:31:07 Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor Musicians of the Louvre Marc Minkowski DeutGram 4795448 4:26

04:36:40 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244 5:18

04:43:01 Antonín Dvorák: Symphony No. 9 Op 95 Cleveland Orchestra George Szell United Archives 13 38:17

05:24:38 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 10:50

05:37:12 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 11:42

05:49:48 Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 4 D 89 Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 437535 0:54

05:52:06 Claude Debussy: La plus que lente San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 6:20

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:09 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 3:57

06:13:57 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

06:25:54 Richard Allison: Batchelar's Delight Corona Guitar Quartet Albany 1084 3:33

06:30:21 Gabriel Fauré: Ave verum corpus Op 65 # 1 Richard Stoltzman, clarinet Chamber Ensemble RCA 68416 4:40

06:41:13 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 485 11:27

06:54:41 Igor Stravinsky: Ave Maria Fairhaven Singers Ralph Woodward Guild 7380 2:09

06:58:14 John Philip Sousa: March of the Royal Trumpets Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 3:57

07:05:44 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 6:19

07:14:46 Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 1 D 898 Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 7:10

07:23:17 Harold Arlen: Get Happy Jenny Lin, piano Steinway 30011 4:48

07:29:24 Gilbert & Sullivan: The Mikado: Tit Willow Richard Suart, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80284 2:30

07:32:02 Goff Richards: Homage to the Noble Grape: Champagne London Brass Teldec 46069 2:32

07:37:48 Josef Strauss: Waltz 'Village Swallows from Austria' Op 164 Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 8:57

07:47:10 Traditional: Lark in the Morning Medley Kathie Stewart, flute Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Avie 2205 4:22

07:54:09 Leonard Bernstein: Candide: Overture New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 63085 4:08

08:08:56 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 5:25

08:16:43 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 370548 10:00

08:28:55 Michelangelo Galilei: Toccata for solo Lute Lucas Harris, lute Tafelmusik 1001 3:47

08:32:53 Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus Chicago Symphony Chorus Chicago Symphony Riccardo Muti CSO Resound 9011006 2:34

08:40:40 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 8 Op 93 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:49

08:49:54 Jennifer Higdon: Rap Knock from Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 4:49

08:55:59 Henry Mancini: The Pink Panther: Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 3:53

09:05:48 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 488 17:02

09:29:39 Artie Shaw: Clarinet Concerto Sharon Kam, clarinet London Symphony Gregor Bühl Teldec 88482 7:32

09:39:22 Stephen Foster: Hard Times Come Again No More Thomas Hampson, baritone THM 5432 4:30

09:46:06 William Grant Still: Afro-American Symphony: Longings Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 7:19

09:56:57 Jennifer Higdon: Lullaby from Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 4:54

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:45 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 488 2:25

10:06:40 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 218 2:43

10:11:11 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture Cleveland Orchestra George Szell CBS 38486 13:18

10:25:51 Franz Schubert: Scherzo from Octet D 803 Robert Marcellus, clarinet Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 6:08

10:33:52 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Gigue BWV 1068 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 4:02

10:39:01 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Bourrée & Hornpipe Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 4:51

10:44:43 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 4:30

10:51:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Quartet No. 2 K 493 George Szell, piano Budapest String Quartet Sony 86793 21:47

11:16:21 John Ireland: A London Overture London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 13:34

11:32:19 Vasily Kalinnikov: The Cedar and the Palm Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 7093 12:29

11:46:27 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 5 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:00

12:06:25 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Cleveland Orchestra George Szell Sony 48272 14:17

12:22:27 Richard Strauss: Scherzo from Piano Sonata Op 5 David Golub, piano Arabesque 6664 2:48

12:28:08 Antonio Salieri: Cublai Overture London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 3:42

12:33:16 Joseph Haydn: Fantasia H 17:4 Marina Lomazov, piano Lomazov 100 5:52

12:41:05 César Franck: Symphonic Variations Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 37812 14:32

12:56:34 Camille Saint-Saëns: Marche militaire française Op 60 London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 4:20

13:01:25 Pietro Lappi: Canzon "La Seraphina" Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 2:05

13:04:05 Giovanni Gabrieli: Sonata on the 9th tone for 8 parts Edward Tarr Brass Ensemble Vittorio Negri CBS 42645 2:19

13:09:15 George Szell: Lyric Overture Op 5 CIM Orchestra Louis Lane CIM 2152 21:36

13:56:44 Franz Schubert: Moment Musical No. 3 D 780 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 2:01

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Robert Burns: Ae Fond Kiss Nicola Benedetti, violin; BBC Scottish Symphony Orchestra; Rory Macdonald, conductor Album: Homecoming: A Scottish Fantasy Decca 21290 Music: 04:36

Gordon Goodwin: Four Views (2014) Jon Manasse, clarinet; Jon Nakamatsu, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 14:13

Erich Korngold: Violin Concerto in D major, Op. 35 Nicola Benedetti, violin; Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 25:54

Earl Scruggs: Foggy Mountain Breakdown (Encore) Decoda Cello Quartet String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 2:31

Zhao Jiping: Summer in the high Grassland Yo-Yo Ma, cello Members of the Silk Road Ensemble Album: Beyond the Horizon Sony 93962 Music: 4:31

Claude Debussy: Trois Chansons Center City Brass Quintet; Anthony DiLorenzo, trumpet; Geoffrey Hardcastle, trumpet; Richard King, horn; Ko-Ichiro Yamamoto, trombone; Craig Knox, tuba University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 5:55

Henry Purcell: Six Keyboard Lessons Fabio Zanon, guitar Americas Society, Salon Simon Bolivar, New York, NY Music: 6:31

Osvaldo Golijov: Azul Yo-Yo Ma, cello; The Knights Album: Azul Warner Classics 559989 Music: 28:17

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:24 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 5:33

16:06:45 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March Cleveland Orchestra George Szell MAA 10603 4:20

16:13:52 Robert Schumann: Overture to Byron's 'Manfred' Op 115 Cleveland Orchestra George Szell Sony 62349 11:03

16:27:23 Howard Shore: The Two Towers: The Riders of Rohan City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1160 3:53

16:34:20 Amy Beach: Scherzo from Piano Concerto Op 45 Danny Driver, piano BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Hyperion 68130 5:38

16:42:25 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 7:36

16:52:31 Jennifer Higdon: Joy Ride from Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 4:36

16:58:44 Frédéric Chopin: Etude No. 4 Op 10 # 4 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 2:09

17:04:25 Gioacchino Rossini: Il viaggio a Reims: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 62653 6:56

17:20:05 Giacomo Puccini: Chrysanthemums Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 6:02

17:27:56 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 4 Peter Schickele, narrator Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80350 7:44

17:40:43 Johannes Brahms: Intermezzo Op 118 # 2 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 5:47

17:47:26 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 17 Yaara Tal, piano Sony 53285 2:53

17:52:48 Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 2 D 929 Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 7:01

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:28 Joseph Haydn: Symphony No. 95 Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 20:24

18:31:44 Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 Cleveland Orchestra George Szell Sony 63151 5:14

18:39:18 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 Op 46 # 5 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 3:17

18:43:57 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 8:48

18:54:26 Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 3:58

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:40 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 489 15:00

19:19:11 George W. Chadwick: Symphony No. 2 Op 21 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 35:00

19:56:34 Johannes Brahms: Feldeinsamkeit Op 86 # 2 Zuill Bailey, cello Telarc 32664 2:49

20:00 SPECIAL: COYO European Tour Send-Off Concert, live from Severance Hall - Cleveland Orchestra Youth Orchestra, Vinay Parameswaran, conductor

John Adams: The Chairman Dances – Foxtrot for Orchestra

Bela Bartok: Dance Suite

Johannes Brahms: Tragic Overture

Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D Op 73

22:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

22:01:13 Antonín Dvorák: Piano Concerto in g Op 33 Rudolf Firkusny, piano Cleveland Orchestra George Szell United Archives 13 36:31

22:39:18 Jean Sibelius: Symphony No. 7 Op 105 Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 19:10

23:00 QUIET HOUR

23:04:21 Duke Ellington: Solitude Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 3:56

23:08:18 Sir John Tavener: Song of the Angel Patricia Rozario, soprano Academy of Ancient Music Paul Goodwin Harm Mundi 907231 4:54

23:13:13 Frédéric Chopin: Nocturne No. 18 Op 62 # 2 Rafal Blechacz, piano DeutGram 10870 5:33

23:21:09 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Trio Op 11 Beaux Arts Trio Philips 4788977 4:58

23:26:07 Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784 9:58

23:36:06 Victor Herbert: Andante from Cello Concerto No. 2 Mark Kosower, cello Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573517 7:35

23:44:49 Gabriel Fauré: Adagio from Piano Quartet No. 1 Op 15 Emanuel Ax, piano Sony 48066 7:57

23:52:47 Franz Liszt: Consolation No. 5 S 172/5 Nelson Freire, piano Decca 4782728 2:20

23:56:04 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 3:28