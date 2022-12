WCLV Program Guide 06-06-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 K 595 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Scott Yoo Bridge 9328 9:21

00:12:24 Josef Bohuslav Foerster: Wind Quintet Op 95 Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612 21:30

00:34:45 George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 3:10

00:38:57 Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 8:17

00:48:54 Max Bruch: Scottish Fantasy Op 46 Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald DeutGram 21290 30:57

01:23:42 Alexander Tcherepnin: Violin Sonata Op 14 Yehudi Menuhin, violin BBC 395 13:04

01:37:55 Anton Bruckner: Adagio from String Quintet Enrique Santiago, viola Melos Quartet Harm Mundi 901421 13:08

01:51:17 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 4:21

01:56:28 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 3:37

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Brad Warnaar: Horn Concerto Movement 3 Tarantella Leslie Norton, horn; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Album: Wind Concertos Naxos 8559818 Music: 4:34

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Laura Turner Hall Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 11:01

Piano Puzzler: This week's contestant is Ted Fisher from Belgrade, Serbia Music: 8:59

Frederic Chopin: Mazurka in A minor Op. 17, No. 4 Vladimir Ashkenazy, piano Album: Chopin: Mazurkas Decca 417584 Music: 4:14

Carl Maria von Weber: Quintet in B-flat major for Clarinet, Two Violins, Viola, and Cello, Op. 34 Tommaso Lonquich, clarinet; Erin Keefe, Ida Kavafian, violin; Yura Lee, viola; Nicholas Canellakis, cello Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 22:55

Reinhold Glière: Romance, Op. 3 Alexander Sitkovetsky, violin; Olga Sitkovetsky, piano Album: Sasha Plays Romantic Russian Rarities EMI 57025 Music: 4:25

Sergei Prokofiev: Sonata in C Major for Two Violins, Op. 56 Arnaud Sussmann, violin; Alexander Sitkovetsky, violin CMSLC & Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 16:21

Camille Saint-Saens: Concerto No.1 for Cello and Orchestra Roman Mekinulov, cello; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 19:13

Robert Schumann: Arabesque Benjamin Grosvenor, piano The Frederic Chopin Society, Mairs Concert Hall, Macalester College, St Paul, MN Music: 6:59

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:20 Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro DeutGram 4795448 22:36

04:24:57 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 Op 3 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 4:43

04:32:10 Traditional: Shenandoah Thomas Hampson, baritone THM 5432 2:43

04:35:45 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 9:03

04:45:48 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 Op 73 Emil Gilels, piano Cleveland Orchestra George Szell EMI 69509 39:31

05:28:11 Leopold Mozart: Symphony in D Lithuanian Chamber Orchestra Georg Mais ArteNova 897710 14:32

05:44:26 Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 6:30

05:51:47 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 Op 46 # 5 Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 3:10

05:55:54 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Minuet Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 4:06

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:59 Richard Rodgers: Victory at Sea: D-Day Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 7:55

06:18:58 Gustav Holst: A Fugal Concerto Op 40 # 2 Anna Pyne, flute English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 8:18

06:28:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 K 136 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 7:45

06:41:53 Gottfried Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 11:56

06:55:46 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Prelude BWV 1007 Yo-Yo Ma, cello Sony 752307 2:14

06:58:15 Leroy Anderson: March of the Two Left Feet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 2:18

07:05:14 Sir William Walton: Prelude & Fugue 'The Spitfire' Florida Philharmonic James Judd Harm Mundi 907070 6:58

07:15:03 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418 Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 7:43

07:24:47 Richard Hayman: Armed Forces Medley Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 3:02

07:29:48 Dmitri Shostakovich: Allegretto from Symphony No. 5 Op 47 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 5:17

07:42:01 Johann David Heinichen: Concerto Grosso S 233 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 8:32

07:52:37 Igor Stravinsky: Pétrouchka: Russian Dance Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 2:44

07:57:43 Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains Atlanta Symphony Chorus Women Robert Shaw Telarc 80119 01:53

08:08:22 Antonín Dvorák: Finale from Serenade for Strings Op 22 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 5:45

08:16:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 K 412 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 8:10

08:26:18 George Gershwin: Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing Gregg Baker, baritone New York Philharmonic Zubin Mehta Teldec 46318 2:42

08:29:31 Sir Edward Elgar: The Crown of India: March Op 66 Sheffield Philharmonic Chorus BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 10570 5:06

08:40:56 Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 8:44

08:52:57 Franz Schubert: Impromptu No. 8 D 935/4 Shai Wosner, piano Onyx 4172 7:14

09:05:44 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 18:03

09:27:48 John Williams: Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen Voces8 Decca 4785703 4:40

09:33:55 Paul Anka: The Longest Day: March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 3:02

09:44:11 Franz Liszt: Schubert Song 'Die Forelle' S 564 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 3:16

09:48:56 Carl Friedrich Abel: Symphony in E-Flat Op 17 # 1 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999214 7:46

09:58:29 Sir William Walton: Façade: Polka Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 420155 1:15

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:22 Aram Khachaturian: Gayaneh: Dance of the Rose Maidens Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 2:17

10:03:00 Aram Khachaturian: Gayaneh: Lesghinka Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 2:42

10:07:44 Antonín Dvorák: Romance Op 11 Arabella Steinbacher, violin Berlin Radio Symphony Marek Janowski PentaTone 353 11:45

10:21:08 Johannes Brahms: Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 6:01

10:28:46 Johann Pachelbel: Canon Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 4:40

10:36:24 Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 39431 7:30

10:45:11 Frédéric Chopin: Mazurka No. 34 Op 56 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 1:31

10:49:27 Aram Khachaturian: Spartacus: Suite No. 1 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8927 25:54

11:16:56 Franz Schubert: Piano Trio D 28 Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 11:51

11:31:59 Léo Delibes: Le Roi s'amuse: Suite Chamber Philharmonic Bohemia Douglas Bostock Classico 158 13:32

11:47:07 Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:49

11:57:39 Franz Schubert: Die Forelle D 550 Barbara Bonney, soprano Sony 61964 2:15

12:06:50 Max Bruch: March from Serenade for Violin & Orchestra Op 75 Salvatore Accardo, violin Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 438748 9:20

12:17:52 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 2 S 515 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur EMI 64850 10:35

12:30:51 Ludwig van Beethoven: Minuet from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 3:30

12:37:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 10 K 74 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Teldec 25914 7:36

12:46:30 Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo European Baroque Soloists Denon 9614 9:59

12:57:35 Fritz Kreisler: La Précieuse James Ehnes, violin Analekta 3159 3:33

13:02:04 Giacomo Puccini: March 'Electric Shock' Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 1:43

13:04:14 Pieter Hellendaal: March Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 1:44

13:07:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 15 K 450 Robert Casadesus, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 780837 22:00

13:30:52 Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' S 558/4 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 4:30

13:37:36 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 7:17

13:46:21 Aram Khachaturian: Finale from Flute Concerto Emmanuel Pahud, flute Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman EMI 57563 9:46

13:56:47 Edvard Grieg: Lyric Suite: Rustic March Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 2:09

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claude Debussy (arr. Hubert Mouton): Reverie Minnesota Orchestra; Eiji Oue, conductor Album: Reveries/ Eiji Oue and the Minnesota Orchestra Reference 99 Music: 4:29

Adolphus Hailstork: An American Port of Call Gateways Music Festival Orchestra; Michael Morgan, conductor Gateways Music Festival, Kodak Hall at Eastman Theatre, Rochester, NY Music: 9:08

Rebecca Clarke: Prelude, Allegro, Pastorale Bil Jackson, clarinet; Toby Appel, viola Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 11:54

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 1, Op 15 in D minor: Movement 1 Rafal Blechacz, piano; The Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 21:44

Bedrich Smetana: Memories of Bohemia in the form of a Polka Peter Schmalfuss, piano Album: Bedrich Smetana - Works for Piano Thorofon 2005 Music: 4:20

Samuel Barber: Symphony No. 1 The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 21:19

Bedrich Smetana: From My Homeland Gil Morgenstern, violin; Benjamin Hochman, piano An Appalachian Summer Festival, Rosen Concert Hall, Broyhill Music Center, Boone, NC Music: 8:09

Andrea Falconieri: Canzone con il basso continuo Tempesta di Mare Chamber Players; Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, Presbyterian Church of Chestnut Hill, Philadelphia, PA Music: 13:01

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:59 Frédéric Chopin: Waltz No. 2 Op 34 # 1 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 5:46

16:06:35 Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 3:54

16:13:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 9 K 271 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 17181 11:00

16:29:45 William Schuman: New England Triptych: Chester United States Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 5:59

16:37:43 Felix Mendelssohn: Finale from Violin Concerto Daniel Hope, violin Basel Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4795305 3:56

16:43:10 Julius Fucik: Miramare Overture Op 247 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 7:43

16:52:33 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Goblet Dance Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 3:10

16:57:58 Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' Stephen Coombs, piano Hyperion 67014 2:06

17:04:02 William Boyce: Symphony No. 2 Op 2 # 2 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 6:21

17:19:34 Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra Jason Vieaux, guitar Azica 71287 5:09

17:27:44 Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Op 20 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 7:39

17:40:29 Alec Wilder: Slow Dance Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 4:41

17:46:29 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Danse général Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Pierre Boulez MAA 75 4:19

17:52:53 Arvo Pärt: Cantus in Memory of Benjamin Britten Cincinnati Symphony Paavo Järvi CSOM 946 6:58

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:59 Robert Schumann: Konzertstück Op 86 Anton Kuerti, piano CBC Radio Orchestra Mario Bernardi CBC 5218 17:58

18:29:33 Léo Delibes: Sylvia: Valse lente San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 4:21

18:36:00 Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 2:01

18:39:32 Bernard Herrmann: Currier and Ives Suite New Zealand Symphony James Sedares Koch Intl 7224 13:08

18:55:21 Franz Schubert: An Sylvia D 891 Bryn Terfel, baritone DeutGram 445294 2:37

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:37 Edvard Grieg: Lyric Suite Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 18:57

19:22:31 Aram Khachaturian: Piano Concerto Constantine Orbelian, piano Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 33:11

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:23 Siegfried Wagner: Scherzo Hamburg Philharmonic Werner Andreas Albert CPO 999366 10:08

20:12:40 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 448155 23:20

20:38:11 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 Krystian Zimerman, piano Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 4795448 21:51

21:03:51 Michael Haydn: Symphony No. 21 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 16:59

21:22:36 Alessandro Scarlatti: Concerto Grosso No. 6 Europa Galante Fabio Biondi Virgin 45495 7:19

21:31:39 Domenico Scarlatti: Sonata in A-Flat Kk 127 Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 5:24

21:39:09 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 Cleveland Orchestra George Szell Sony 63151 9:18

21:50:47 Aram Khachaturian: Violin Concerto Julia Fischer, violin Russian National Orchestra Yakov Kreizberg PentaTone 059 36:38

22:29:37 Robert Fuchs: Serenade No. 3 for Strings Op 21 Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 21:57

22:52:37 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 6:39

23:00 QUIET HOUR

23:01:19 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:11

23:05:31 Ludwig van Beethoven: Largo from Sonata No. 2 Op 2 # 2 HJ Lim, piano EMI 64952 4:36

23:10:08 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 6:05

23:17:20 Emil Darzins: Valse mélancolique Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 5:12

23:22:32 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 17 K 453 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 4830716 11:26

23:33:59 Carl Busch: Elegie Op 30 Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 6:19

23:41:17 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle Anna Netrebko, soprano Prague Philharmonia Emmanuel Villaume DeutGram 12217 3:38

23:44:56 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Mosque Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 3:34

23:48:30 Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 13 Op 87 # 13 Keith Jarrett, piano ECM 1469 6:58

23:56:21 Frédéric Chopin: Mazurka No. 24 Op 33 # 3 Louise Dubin, cello Delos 3469 2:41