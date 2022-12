WCLV Program Guide 06-04-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 K 136 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 7:45

00:10:27 Joseph Jongen: Concerto for Wind Quintet Op 124 Sylvan Wind Quintet Koch Intl 7081 17:22

00:28:36 Johann Pachelbel: Canon Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390 4:07

00:33:57 Edward MacDowell: Six Idyls after Goethe Op 28 James Barbagallo, piano Naxos 559011 12:02

00:47:59 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 244920 33:58

01:25:51 Nicolò Paganini: Introduction & Variations on 'Non più mesta' Op 12 Philippe Quint, violin Naxos 570703 12:27

01:39:58 Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet Anna Netrebko, soprano SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 6:13

01:46:57 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail Norman Carol, violin Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 7:50

01:55:46 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 4:35

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Scott Joplin: Gladiolus Rag Benjamin Loeb, piano Album: JOPLIN: Piano Rags, Vol. 2 Naxos Music: 4.20

Scott Joplin: Solace Benjamin Loeb, piano International Conducting Workshop and Festival, Tsarsko Selo, Sofia, Bulgaria Music: 6:04

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 23 in A Major, K. 488 Anna Polonsky, piano; Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Catskill Mountain Foundation, Doctorow Center for the Arts, Hunter, NY Music: 27:28

Mary Kouyoumdjian (arr. Elisabeth Remy Johnson): A Boy with a Makeshift Toy Jessica Oudin, viola; Elisabeth Remy Johnson, Harp Atlanta Symphony Orchestra Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall, Atlanta, GA Music: 9:02

Jeremy Kittel: The Biting Reel/Lost Time Jeremy Kittel, violin; Bodek Janke, percussion Album: Chasing Sparks Compass Records 45312 Music: 4:32

Franz Schubert: Symphony No. 5 in B flat, D. 485 Houston Symphony; Matthew Halls, conductor Jones Hall, Houston, TX Music: 29:01

Astor Piazzolla: La Muerte del Angel Viva Tango: Cho-Liang Lin, violin; David Shifrin, clarinet; Hector Del Curto, bandoneon; Alex Brown, piano; Satoshi Takeishi, percussion; Pablo Aslan, bass Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 4:10

Jeremy Kittel: Pando Eunice Kim, violin; St Paul Chamber Orchestra; Teddy Abrams, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 5:21

Aaron Copland (arr. Hugh Wolff): "Hoe-Down" from Rodeo Teddy Abrams, director and piano; The Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 3:32

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:21 Sir Edward Elgar: Violin Sonata Op 82 Midori, violin Sony 63331 25:20

04:27:55 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764 6:24

04:37:13 Zdenek Fibich: Poème Czech Philharmonic Václav Neumann Orfeo 180891 4:54

04:43:13 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 Op 46 # 2 Katia Labèque, piano Philips 426264 5:00

04:50:29 Hans Gál: Symphony No. 4 Op 105 Orchestra of the Swan Kenneth Woods Avie 2231 36:34

05:30:33 Johann Strauss Jr: Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 11:06

05:43:07 Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins Op 3 # 10 Olivier Brault, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2005 9:46

05:53:32 Traditional: Basle March Philip Jones Brass Ensemble Claves 600 3:30

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:29 Carl Maria von Weber: Abu Hassan: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 3:28

06:13:12 John Knowles Paine: Finale from Symphony No. 2 Op 34 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 559748 11:06

06:25:11 Nicolò Paganini: Caprice No. 13 Op 1 # 13 Philippe Quint, violin Naxos 570703 3:57

06:29:40 Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod Op 36 BBC Symphony Leonard Bernstein DeutGram 27991 06:06

06:40:39 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 8:59

06:50:33 Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 3:54

06:56:08 Edwin Franko Goldman: March 'On the Mall' Cleveland Orch Youth Chorus Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:09

07:11:11 Joaquín Rodrigo: Zapateado & Finale from Concierto Madrigal Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 9:27

07:21:34 Zez Confrey: Coaxing the Piano Richard Dowling, piano Klavier 77035 2:24

07:25:25 Sir Edward German: Henry VIII: Torch Dance Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 2:04

07:30:24 Jennifer Higdon: Joy Ride from Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 4:36

07:39:33 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony Op 58 Cleveland Orchestra Lorin Maazel MAA 75 10:08

07:52:19 Eduard Strauss: Quadrille on Themes from 'Carmen' Op 134 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 4:55

07:57:45 Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz Salut Salon Warner 554295 1:42

08:07:15 Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247 4:54

08:13:41 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18 Alexandre Tharaud, piano Royal Liverpool Philharmonic Alexander Vedernikov Erato 557829 11:58

08:27:56 Karl Jenkins: Ave verum corpus Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 4:17

08:32:25 Traditional: Lucerne Song John Fletcher, tuba Philip Jones Brass Ensemble Claves 600 3:59

08:42:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 K 129 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 11:51

08:56:42 Charles-Marie Widor: Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42 Todd Wilson, organ MAA 11009 5:24

09:06:07 Claude Debussy: Children's Corner Suite Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 16:59

09:29:23 Johann Strauss Jr: Waltz 'Artist's Life' Op 316 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 9:32

09:42:13 Jacques Ibert: Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 6:45

09:52:06 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 5:52

09:59:55 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 455 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 1:39

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:54 Padre Antonio Soler: Sonata No. 2 Martina Filjak, piano Naxos 572515 3:17

10:07:08 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 62403 11:09

10:20:11 Camille Saint-Saëns: Omphale's Spinning Wheel Op 31 Boston Symphony Charles Munch RCA 68978 7:30

10:29:27 Jan Václav Vorísek: Impromptu No. 3 Op 7 # 3 Artur Pizarro, piano Collins 14582 5:09

10:37:52 Ludwig van Beethoven: Cavatina from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012 6:31

10:46:23 Jacques Ibert: Entr'acte Paul Fried, flute GoldenTone 1 3:00

10:50:15 Claude Debussy: La mer Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80617 24:34

11:16:24 Frank Bridge: The Sea: Seascape BBC National Orch of Wales Richard Hickox Chandos 10012 7:12

11:26:19 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 6 BWV 1057 Murray Perahia, piano Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Sony 89690 15:34

11:43:31 Antonín Dvorák: Finale from Piano Concerto Op 33 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Justin Brown Bridge 9309 11:30

11:56:23 Frédéric Chopin: Waltz No. 7 Op 64 # 2 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 3:32

12:06:17 Julius Fucik: Winter Storms Waltz Op 184 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 9:17

12:17:20 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 9:32

12:28:41 Tomaso Albinoni: Concerto for Strings Op 5 # 1 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 663 4:36

12:36:27 Charles Avison: Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti 12 Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 66891 6:41

12:45:52 Joaquín Turina: Rapsodia sinfónica Op 66 Alicia de Larrocha, piano London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Decca 410289 8:50

12:55:42 Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Rumba Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 1:35

12:55:48 Peter Tchaikovsky: Impromptu Op 72 # 1 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 3:30

13:01:46 Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Bolero Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 2:50

13:07:05 Jennifer Higdon: Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 20:11

13:30:14 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 4 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 4:09

13:37:16 Antonín Dvorák: Finale from Serenade for Strings Op 22 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 6:10

13:44:50 Michael Haydn: Symphony No. 32 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 8:09

13:53:42 Anton Arensky: Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15 Stephen Coombs, piano Hyperion 66755 4:36

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joaquin Rodrigo: Concierto serenata Movement 1 Estudiantina Nancy Allen, harp; Royal Philharmonic Orchestra; Enrique Batiz, conductor Album: Rodrigo: Concertos and Orchestral Works EMI 67435 Music: 4:36

Giovanni Gabrieli: Canzona per Sonare No. 2, 1, & 4 Philadelphia Orchestra Brass Quintet Classic Chamber Concerts, Sugden Theatre, Naples, FL Music: 6:41

Joaquin Rodrigo: Concierto de Aranjuez Chaconne Klaverenga, guitar; Boulder Chamber Orchestra; Bahman Saless, conductor Boulder Chamber Orchestra, Broomfield Auditorium, Broomfield, CO Music: 23:19

Leos Janacek: Pohadka for cello and piano Jonah Ellsworth, cello; Heng-Jin Park, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 12:00

Gustav Mahler: Symphony No. 3: Movement 1 London Symphony Orchestra; Michael Tilson Thomas, conductor Album: Mahler Symphony No. 3 Sony 44553 Music: 4:29

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 in G Major, BWV 1049 Carol Wincenc, flute; Robert Langevin, flute; Danbi Um, violin; Daniel Phillips, violin; Mark Holloway, viola; Nicholas Canellakis, cello; Joseph Conyers, double bass CMSLC & UGA, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 14:52

Elisabeth Jacquet de la Guerre: Pieces de Clavecin from Suite No. 1 in D Minor James Kennerley, harpsichord Baruch Performing Arts Center, Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 6:23

Gustav Mahler: Symphony No. 3: Movement 6 Grand Teton Music Festival Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: ~21:26

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:30 William Boyce: Solomon: Overture Parley of Instruments Roy Goodman Hyperion 66378 6:07

16:06:58 Carl Maria von Weber: Abu Hassan: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 3:28

16:13:20 Claude Arrieu: Wind Quintet Belgian Wind Quintet Discover 920322 10:31

16:33:58 Louis Théodore Gouvy: Rondo from Symphonie brève Op 58 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 5:35

16:42:14 Giuseppe Verdi: La forza del destino: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 7:38

16:51:43 Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Embraceable You' Jenny Lin, piano Steinway 30011 3:09

16:57:49 Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock London Symphony István Kertész Decca 4785437 2:10

17:04:18 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 4 S 139/4 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 8:06

17:17:06 Jule Styne: Gypsy: Everything's Coming Up Roses Boston Pops John Williams Sony 45567 4:48

17:24:49 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Takako Nishizaki, violin Capella Istropolitana Stephen Gunzenhauser Naxos 503293 10:20

17:39:46 Leonard Bernstein: West Side Story: Somewhere Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne 7792 4:36

17:45:54 Leonard Bernstein: West Side Story: America Canadian Brass RCA 68633 3:10

17:51:59 Ludwig van Beethoven: Finale from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 7:31

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:52 Carl Orff: Carmina burana: Court of Love Judith Blegen, soprano Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 18:10

18:29:49 Heitor Villa-Lobos: Brazilian Suite: Gavotta-Choro Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 5:01

18:36:45 Joaquín Turina: Fandanguillo Op 36 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 4:08

18:42:17 Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 Op 44 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 10:13

18:53:56 Agustín Barrios: Waltz No. 3 Op 8 # 3 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 4:29

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:43 Jean Sibelius: The Oceanides Op 73 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60401 9:50

19:14:03 César Franck: Symphony in d Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 41:27

19:57:40 Robert Schumann: Forest Scenes: Wayside Inn Op 82 # 6 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290 1:55

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:51 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 Martha Argerich, piano London Symphony Claudio Abbado DeutGram 4793449 17:30

20:20:11 David Diamond: Symphony No. 1 Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3119 22:00

20:43:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 K 417 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 12:40

20:56:04 Peter Tchaikovsky: Nocturne Op 10 # 1 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:55

21:02:31 Josef Suk: Fantastic Scherzo Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572323 14:49

21:18:16 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013 6:05

21:25:28 Joseph Bodin de Boismortier: Trio Sonata No. 5 Geminiani Ensemble Christoph 74590 8:21

21:36:00 Maurice Ravel: Four Movements from Schumann's 'Carnaval' Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 10:02

21:48:14 Robert Schumann: Symphony No. 2 Op 61 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 40:04

22:29:18 Joseph Haydn: Piano Trio No. 45 H 15:29 Vienna Piano Trio Nimbus 5535 16:32

22:48:09 John McLaughlin: A Lotus on Irish Streams Matt Haimovitz, cello Oxingale 2019 8:45

23:00 QUIET HOUR

23:01:25 Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart Op 6 # 6 Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4790835 2:59

23:04:25 Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 6:30

23:10:55 Amy Beach: A Hermit Thrush at Eve Op 92 # 1 Alan Feinberg, piano Argo 436121 5:20

23:17:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Sonata No. 12 K 332 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 5:41

23:23:29 Max Bruch: Romance for Viola & Orchestra Op 85 Janine Jansen, viola Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 7260 8:27

23:31:57 Henry Cowell: Hymn and Fuguing Tune No. 10 Bert Lucarelli, oboe Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Koch Intl 7282 9:18

23:42:05 Alexander Glazunov: Meditation Op 32 Rachel Barton Pine, violin Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 4:06

23:46:12 Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 Op 37 # 2 Byron Janis, piano EMI 56780 6:20

23:52:32 Alex North: Spartacus: Love Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 2:49

23:55:52 Franz Liszt: Schubert Song 'Frühlingsglaube' S 558/7 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 3:27