WCLV Program Guide 06-03-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University Wind Ensemble performances:

April 11, 2019 – CSU Wind Ensemble, John Perrine, conductor

Charles Ives (arr W. Schuman & William E. Rhoads): Variations on ‘America’

John Barnes Chance: Variations on a Korean Folk Song

Victor Davies (arr J.c. Sherman): Concerto for Tubameister

Fisher Tull: Sketches on a Tudor Psalm

April 7, 2019 Cleveland Winds, Birch Browning, conductor

Frank Ticheli: Blue Shades

Joseph Schwantnter New Morning for the World: Daybreak of Freedom—Dr. Roby George, narrator

Gustav Holst: First Suite for Band in E-Flat

01:43:24 Percy Grainger: Lincolnshire Posy Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 14:40

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Astor Piazzolla: Suite Punta del Este for Bandoneon, Ensemble and String Orchestra Daniel Binelli, bandoneon Camerata Bariloche, Chamber Orchestra of Argentina Sono Luminus DOR-90201

02:20:06 Joaquín Turina: Mujeres Españas (Spanish Women): Madrileña clásica, Andaluza sentimental, Morena coqueta Sara Davis Buechner, piano Koch International 7590

02:38:32 Claude Debussy: Danses sacrée et profane Nicanor Zabeleta, harp Vienna Radio Symphony Orchestra Ferenc Fricsay Archipel 466

02:48:43 Marcelo Coronel: Imaginario popular argentino (Popular Argentine Legends) Victor Villadangos, guitar Naxos 8557658

03:00:50 Henry Purcell: Fairy Queen: Suite from Act I Concert des Nations Jordi Savall Alia Vox 9866

03:11:44 Roberto Gerhard: Soirée de Barcelona (Suite for Piano): Allegretto placido, Sostenuto molto enérgico e pesante, Sard Jordi Masó, piano Marco Polo 223867

03:31:54 Ernesto Cordero: Concerto Antillano for Guitar & Orchestra (1983) Carlos Barbosa-Lima, guitar Sofia Soloists Chamber Ensemble Plamen Djurov Zoho 200707

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 36 K 425 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436421 31:28

04:34:31 Leopold Kozeluch: Piano Concerto No. 6 Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Hyperion 68154 23:24

05:00:04 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade Op 35 Maria Larionoff, violin Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 45:47

05:48:36 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 29: Sinfonia Jeanne Lamon, violin Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 3:32

05:53:10 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 4:01

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:54 Kara Karayev: Seven Beauties: Procession Tchaikovsky Symphony Orchestra Rauf Abdullayev Delos 2009 4:14

06:14:27 Felix Mendelssohn: Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66 Emanuel Ax, piano Sony 52192 3:45

06:19:12 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 7:15

06:27:08 George Frideric Handel: Chandos Anthem No. 2: Overture Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 5:13

06:33:29 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Les Toreadors Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 2:13

06:40:16 Ludwig van Beethoven: Rondo WoO 6 Robert Levin, fortepiano Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 453438 10:54

06:52:51 John Lennon/Paul McCartney: And I Love Her Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 2:33

06:56:02 John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:25

07:03:46 Franz Danzi: Finale from Concertino Op 47 Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 5:55

07:11:36 Carl Friedrich Abel: Symphony in D Op 7 # 3 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 11:00

07:24:15 John Dowland: Time Stands Still English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:27

07:29:26 Gustav Holst: The Planets: Mars Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:04

07:42:48 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 H 16:37 Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 11:56

07:56:37 Sergei Prokofiev: Waltz Suite: Mephisto Waltz Op 110 São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 3:22

08:08:06 Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 2 Op 64 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 419431 5:54

08:16:13 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 3 # 5 Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 907415 9:38

08:27:10 Jennifer Higdon: Rap Knock from Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 4:49

08:33:19 David Amram: American Dance Suite: Cajun Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85546 5:28

08:44:47 Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528 11:58

08:57:46 Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:37

09:05:43 Michael Haydn: Symphony No. 31 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 16:56

09:25:47 Marvin Hamlisch: A Chorus Line: Medley Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 62 8:50

09:37:06 Joseph Martin Kraus: Olympie: Overture Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553734 6:58

09:45:20 Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363 8:45

09:56:36 Ottorino Respighi: The Birds: The Hen Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 2:44

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:18 Sir Edward Elgar: The Crown of India: Warriors' Dance Op 66 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 10570 1:57

10:02:45 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: Wild Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 2:16

10:06:54 Mikhail Glinka: Waltz Fantasy Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 9:25

10:18:10 Alexander Glazunov: Solemn Overture Op 73 Moscow Symphony Igor Golovschin Naxos 553839 10:42

10:30:48 Domenico Cimarosa: The Cunning Women: Overture No. 2 Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 4:36

10:38:43 Muzio Clementi: Overture No. 1 Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 803 9:37

10:50:55 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 Op 28 Peter Takács, piano Cambria 1175 24:44

11:17:07 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 12:33

11:32:31 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Cellos RV 531 René Schiffer, cello Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 10:41

11:44:28 Antonín Dvorák: Overture 'My Home' Op 62 London Symphony István Kertész Decca 4785437 9:30

11:55:35 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 1 Op 46 # 1 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 3:30

12:06:53 George Enescu: Roumanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 RCA Victor Symphony Leopold Stokowski RCA 70931 11:33

12:20:00 Jacques Offenbach: Voyage dans la lune: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 7:39

12:30:14 Edward MacDowell: Suite No. 1: The Shepherdess Song Op 42 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 3:10

12:36:40 Hugo Alfvén: The Mountain King: Dance of the Shepherd Girl Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 3:51

12:41:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 K 239 English Concert Andrew Manze Harm Mundi 907280 13:38

12:56:52 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 20 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 2:30

13:00:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Serenade Erwin Schrott, baritone Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Decca 11838 2:03

13:02:53 Charles Gounod: Faust: Mephistopheles' Serenade 'Vous qui faites l'endormie' Erwin Schrott, baritone Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Decca 11838 2:33

13:07:15 Sir Edward Elgar: Overture 'In the South' Op 50 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463265 20:24

13:29:43 Fernando Sor: Variations on 'La Folia' Op 15 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 4:32

13:37:28 Antonio Vivaldi: Violin Concerto Op 3 # 3 Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock Archiv 423094 6:30

13:45:12 Sir Edward Elgar: Coronation March Op 65 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 10:31

13:56:42 Léo Delibes: Les filles de Cadiz Sol Gabetta, cello Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 3:04

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Scott Joplin: Gladiolus Rag Benjamin Loeb, piano Album: JOPLIN: Piano Rags, Vol. 2 Naxos Music: 4.20

Scott Joplin: Solace Benjamin Loeb, piano International Conducting Workshop and Festival, Tsarsko Selo, Sofia, Bulgaria Music: 6:04

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 23 in A Major, K. 488 Anna Polonsky, piano; Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Catskill Mountain Foundation, Doctorow Center for the Arts, Hunter, NY Music: 27:28

Mary Kouyoumdjian (arr. Elisabeth Remy Johnson): A Boy with a Makeshift Toy Jessica Oudin, viola; Elisabeth Remy Johnson, Harp Atlanta Symphony Orchestra Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall, Atlanta, GA Music: 9:02

Jeremy Kittel: The Biting Reel/Lost Time Jeremy Kittel, violin; Bodek Janke, percussion Album: Chasing Sparks Compass Records 45312 Music: 4:32

Franz Schubert: Symphony No. 5 in B flat, D. 485 Houston Symphony; Matthew Halls, conductor Jones Hall, Houston, TX Music: 29:01

Astor Piazzolla: La Muerte del Angel Viva Tango: Cho-Liang Lin, violin; David Shifrin, clarinet; Hector Del Curto, bandoneon; Alex Brown, piano; Satoshi Takeishi, percussion; Pablo Aslan, bass Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 4:10

Jeremy Kittel: Pando Eunice Kim, violin; St Paul Chamber Orchestra; Teddy Abrams, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 5:21

Aaron Copland (arr. Hugh Wolff): "Hoe-Down" from Rodeo Teddy Abrams, director and piano; The Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 3:32

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:35 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture Op 113 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 5:00

16:05:36 Ludwig van Beethoven: Rondo from Sonata No. 8 Op 13 Jenö Jandó, piano Naxos 503293 4:25

16:12:17 Johannes Brahms: Minuet & Rondo from Serenade No. 2 Op 16 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 11:21

16:34:16 Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 2 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572786 5:30

16:42:08 Sir Malcolm Arnold: Four Irish Dances Op 126 Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 7:42

16:51:51 Jennifer Higdon: Joy Ride from Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 4:36

16:58:55 Randy Newman: Family Album: Lionel Teaches Marilyn Monroe How to Sing Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635 2:02

17:04:54 Felix Draeseke: Scherzo from Symphony No. 1 Op 12 NDR Symphony Orchestra Jörg-Peter Weigle CPO 999746 5:51

17:13:19 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 12 S 244/12 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 9:35

17:24:57 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 Berlin Philharmonic Eugen Jochum DeutGram 4795448 10:00

17:39:30 Guy Ropartz: Serenade for Strings CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 3:44

17:45:06 Wilhelm Kaiser-Lindemann: The 12 in Bossa-nova Op 36 Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981 4:25

17:52:55 Jean Sibelius: Cortège Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 6:40

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:53 Joseph Haydn: String Quartet No. 24 Op 20 # 6 Daedalus Quartet Bridge 9326 17:40

18:28:25 Stanislaw Moniuszko: The Haunted Manor: Mazur Warsaw State Opera Chorus Warsaw State Opera Orchestra Witold Rowicki PolskieNag 93 05:24

18:36:08 Frédéric Chopin: Mazurka No. 38 Op 59 # 3 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 3:14

18:41:46 Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557429 11:58

18:55:50 Karol Kurpinski: Polish Wedding: Mazurka London Symphony Richard Bonynge Decca 433863 2:56

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:30 Samuel Barber: Symphony No. 1 Op 9 Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 21:58

19:26:41 Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 3 Op 29 Anna Malikova, piano WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Audite 92510 30:07

19:58:07 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71 # 7 Per Tengstrand, piano Azica 71207 1:54

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:22 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 13:44

20:17:14 Joseph Haydn: Symphony No. 8 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5240 21:42

20:40:58 Claude Debussy: Jeux Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:08

21:02:34 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80344 15:55

21:19:21 Emile Waldteufel: Waltz after Chabrier's 'España' Op 263 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5264 6:32

21:26:52 Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons London Symphony Richard Bonynge Decca 444827 4:32

21:32:57 Franz Liszt: Paraphrase on Wagner's Tannhäuser S 445/1 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525 10:32

21:44:55 Sir Edward Elgar: Violin Concerto Op 61 Yehudi Menuhin, violin London Symphony Sir Edward Elgar Warner 555052 49:46

22:35:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 40 K 550 Royal Concertgebouw Orchestra Josef Krips Philips 4788977 7:34

22:45:13 Richard Strauss: Love Scene from 'Feuersnot' Berlin German Opera Orchestra Christian Thielemann DeutGram 449571 6:32

22:52:41 Claude Debussy: Estampes: La soirée dans Grenade Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 1025 6:22

23:00 QUIET HOUR

23:01:58 Sir Edward Elgar: Queen Mary's Lute Song English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 4:02

23:06:00 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 Turtle Creek Chorale Symphony Orchestra Timothy Seelig Reference 61 6:19

23:12:20 Giacomo Puccini: Chrysanthemums Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 6:02

23:19:35 Frédéric Chopin: Nocturne No. 3 Op 9 # 3 Nelson Freire, piano Decca 14053 5:40

23:25:15 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 8:03

23:33:19 Michael Haydn: Adagio from Notturno Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 6:43

23:40:59 Alberto Ginastera: Estancia: Wheat Dance Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4777457 3:41

23:44:41 Imant Raminsh: Ave verum corpus Versija Chamber Choir Jade 48798 6:46

23:51:26 Richard Strauss: Wiegenlied Op 41 # 1 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:43

23:55:58 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 12 Op 30 # 6 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 3:26