WCLV Program Guide 05-21-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:59 Franz Liszt: Harmonies poétiques: Ave Maria S 173/2 Roberto Plano, piano Decca 4812479 6:36

00:08:57 Joseph Haydn: String Quartet No. 63 Op 76 # 4 Kodály Quartet Naxos 503293 22:45

00:33:09 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 Royal Choral Society London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 6:26

00:48:29 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 Op 36 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Tafelmusik 1032 32:39

01:25:15 Cécile Chaminade: Concertstück Op 40 Danny Driver, piano BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Hyperion 68130 15:07

01:41:09 Richard Wagner: Tannhäuser: Act 3 Prelude Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 8:59

01:50:55 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 7 'Vito' Op 26 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 5:34

01:56:54 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 2:44

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Fritz Kreisler: Recitativo and Scherzo-Caprice, Op. 6 Leila Josefowicz, violin Album: Leila Josefowicz Solo Philips 446700 Music: 4:29

Ludwig van Beethoven: Trio in B-flat Major for Clarinet, Cello, and Piano, Op. 11 Mark Nuccio, clarinet; Anne Martindale Williams, cello; Wendy Chen, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 18:02

Leonard Bernstein: Chichester Psalms John Holiday, countertenor; Cincinnati May Festival Chorus & Youth Chorus, Cincinnati Symphony Juanjo Mena, conductor; James Bagwell, director of May Festival Youth Chorus Cincinnati May Festival, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 17:12

Jean Sibelius (arr. Friedrich Hermann): Valse Triste, Op. 44 No. 1 Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano 88.7 KCME, Packard Hall, Colorado College, Colorado Springs, CO Music: 3:55

Charlie Chaplin (arr. Claus Ogerman): Smile from Modern Times (Encore) Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano 88.7 KCME, Packard Hall, Colorado College, Colorado Springs, CO Music: 3:07

Julius Rontgen: Sextet in G Major Movement 4 Allegro Arc Ensemble Album: Right Through the Bone: Julius Rontgen Chamber Music RCA Red Seal 15837 Music: 4:18

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 in F major, BWV 1047 Ani Kavafian, Alexander Sitkovetsky, Yura Lee, violins; Tara Helen O'Connor, flute; James Austin Smith, oboe; David Washburn, trumpet; Paul Neubauer, viola; Mihai Marica, cello Peter Kolkay, bassoon; Anthony Manzo, double bass; Paolo Bordignon, harpsichord Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 11:11

George Enescu: Piano Quartet No. 1:Movement 3 Vivace Arc Ensemble Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 10:30

Caroline Mallonee: Whistler Waves for cello and orchestra Feng Hew, Cello; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Montante Cultural Center, Canisius College, Buffalo, NY Music: 20:38

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 K 216 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 24:31

04:27:00 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue BWV 565 Piers Lane, piano Hyperion 67344 8:56

04:38:54 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 2:33

04:42:42 Anton Bruckner: Motet 'Vexilla regis' Collegium Vocale Ghent Philippe Herreweghe Harm Mundi 2908304 4:48

04:49:42 Frédéric Chopin: Twelve Etudes Op 25 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 32:05

05:25:13 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 9:44

05:36:04 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:08

05:49:03 Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4794970 2:46

05:53:08 Sergei Rachmaninoff: Scherzo Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80670 4:50

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:33 Antonín Dvorák: Legend No. 2 Op 59 # 2 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:17

06:14:31 Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 4 Orchestra of St Luke's Dennis Russell Davies MusicMasters 7062 8:28

06:23:35 Earl Wild: Virtuoso Etude on Gershwin's 'Somebody Loves Me' Joanne Polk, piano Steinway 30090 3:23

06:28:31 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532 7:46

06:41:43 Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 Hilary Hahn, violin Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko DeutGram 14698 10:25

06:53:15 Traditional: Down by the Sally Gardens Cambridge Singers Men John Rutter Collegium 120 2:46

06:56:33 John Philip Sousa: March 'The Invincible Eagle' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 3:44

07:04:46 Peter Tchaikovsky: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers BBC Philharmonic Vassily Sinaisky BBC 248 4:36

07:12:31 Lukas Foss: Salomon Rossi Suite Brooklyn Philharmonic Lukas Foss New World 375 7:33

07:20:20 Jean Sibelius: The Language of Birds: Wedding March Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 4:47

07:26:25 Ari Pulkkinen: Angry Birds: Main Theme London Philharmonic Andrew Skeet X5 Group 114 3:14

07:31:04 Mark O'Connor: Appalachia Waltz Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 5:45

07:41:44 Joseph Haydn: Allegro from Piano Sonata No. 59 H 16:49 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 10:13

07:54:04 John Dowland: Lacrimae Pavan Sylvain Bergeron, lute Atma 2650 2:50

07:56:57 Sholom Secunda: Bei mir bist du schön Quartet San Francisco ViolinJazz 105 3:16

08:07:30 Sir Edward Elgar: Caractacus: Triumphal March Op 35 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 7:03

08:17:28 Johann Strauss Jr: Waltz 'Roses from the South' Op 388 London Philharmonic Franz Welser-Möst Seraphim 73295 8:52

08:27:32 Leroy Anderson: Harvard Sketches BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 4:44

08:32:23 Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 16 Empire Brass Telarc 80204 3:17

08:40:33 Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 Op 20 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 8:10

08:49:41 Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151 2:54

08:54:02 Lalo Schifrin: Mission Impossible: Suite Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 4:53

09:03:34 Gustav Mahler: Finale from Symphony No. 2 Lee Venora, soprano New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 16:36

09:24:40 Keith Fitch: Knock on Wood Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 7:08

09:34:20 Louis Moreau Gottschalk: Tremolo Op 58 Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:49

09:40:01 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 English Chamber Orchestra Paul Goodwin Harm Mundi 907258 11:35

09:53:48 Franz Schmidt: Notre Dame: Intermezzo Monte Carlo Philharmonic Lawrence Foster Erato 88103 4:39

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:06 Frédéric Chopin: Mazurka No. 28 Op 41 # 3 Richard Goode, piano Nonesuch 79452 1:45

10:02:15 Sergei Prokofiev: Cinderella: Mazurka Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 410162 2:37

10:06:55 Johann Nepomuk Hummel: Theme and Variations for Oboe & Orchestra Op 102 Heinz Holliger, oboe English Chamber Orchestra Raymond Leppard Philips 4788977 14:38

10:23:03 Franz Schubert: Graz Galop D 925 Vienna Ensemble Sony 47187 2:09

10:27:39 Nikolai Kapustin: Intermezzo Op 40 # 7 John Salmon, piano Naxos 570532 3:23

10:34:46 Nikolai Kapustin: Finale from Piano Sonata No. 15 Op 127 John Salmon, piano Naxos 570532 5:03

10:41:26 Modest Mussorgsky: Intermezzo 'In modo classico' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 7:31

10:50:45 Claude Debussy: Three Nocturnes Cleveland Orchestra Chorus Women Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417488 23:47

11:16:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 K 73 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 11:48

11:30:10 Robert Schumann: Variations on an Original Theme WoO 24 Igor Levit, piano Sony 542445 11:16

11:42:42 Ferruccio Busoni: Symphonic Suite: Gavotte & Gigue Op 24 Deutsches Symphonie Berlin Arturo Tamayo Capriccio 10480 11:30

11:56:10 Emmanuel Chabrier: Joyeuse Marche Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 3:35

12:06:35 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 12:57

12:21:25 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Cleveland Orch Youth Orch Steven Smith MAA 10706 6:31

12:29:22 Johann Sebastian Bach: Fugue BWV 949 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 3:32

12:36:30 Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 4 Concerto Copenhagen Andrew Manze Chandos 550 7:43

12:46:29 Herbert Howells: Paradise Rondel London Symphony Richard Hickox Chandos 9410 9:32

12:56:59 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic March Op 54 # 2 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522 3:00

13:00:43 Wilhelm Friedemann Bach: Minuet from String Symphony F 67 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62720 2:21

13:03:26 Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet Op 13 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 3:20

13:08:40 Ludwig van Beethoven: Choral Fantasy Op 80 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 305886 18:32

13:28:34 Cécile Chaminade: Etude romantique Op 132 Joanne Polk, piano Steinway 30037 6:01

13:37:44 Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 9:12

13:48:35 Ralph Vaughan Williams: Scherzo: The Waves from 'A Sea Symphony' Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80588 7:31

13:57:21 Frédéric Chopin: Mazurka No. 2 Op 6 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 2:06

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Concerto For Two Violins In D Minor, BWV 1043 Movement 3 Allegro Pekka Kuusisto & Jaakko Kuusisto, violins; Tapiola Sinfonietta; Tero Latvala, concertmaster Album: J.S. Bach: Violin Concertos Ondine 980 Music: 4:24

Antonin Dvorak: Cypresses (excerpts) Miro Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Breakers - Gold Room, Palm Beach, FL Music: 6:49

Leo Delibes (arr. Mimi Stillman): Sous le dome apais (Flower Duet from Lakme) Sarah Shafer, soprano; Mimi Stillman, flute; Arlen Hlusko, cello; Charles Abramovic, piano Dolce Suono Ensemble + Concerts at the College, College of Physicians of Philadelphia, Philadelphia, PA Music: 5:34

Jaakko Kuusisto: Violin Concerto, Op. 28 Elina Vahala, violin; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 29:10

Claudio Monteverdi: "Zefiro torna, e di soavi accenti," SV 251, from Scherzi Musicali Jeremy Denk, piano Album: Jeremy Denk c. 1300-2000 Nonesuch 563316 Music: 4:35

Joseph Haydn: String Quartet No. 60, Op. 76 No. 1 Ehnes Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Gold Room - The Breakers, Palm Beach, FL Music: 20:09

Michael Ippolito: Nocturne for Orchestra Nashville Symphony; Edo De Waart, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 10:25

Johann Sebastian Bach: Chromatic Fantasy and Fugue in D Minor for Solo Piano, BWV 903 Jeremy Denk, piano Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 11:21

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:39 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Overture English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 5:02

16:05:42 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus Ambrosian Singers English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 3:21

16:09:03 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Gavottes English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 3:44

16:15:19 Nikolai Kapustin: Five Preludes in Jazz Style Op 53 # 11-13, 17, 18 John Salmon, piano Naxos 570532 10:11

16:29:16 Franz Waxman: Rear Window: Ballet & Finale Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 3:59

16:35:26 Claude Debussy: Suite bergamasque: Menuet Vassily Primakov, piano Bridge 9350 3:54

16:41:39 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto Op 8 # 4 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 7:53

16:51:54 Nikolai Kapustin: Prelude No. 13 in Jazz Style Op 53 # 13 John Salmon, piano Naxos 570532 2:33

16:56:46 Dominick Argento: The Dream of Valentino: Tango Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 3:20

17:04:11 Leopold Kozeluch: Rondeau from Piano Concerto No. 5 Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Hyperion 68154 5:54

17:13:00 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 12:17

17:27:18 Samuel Barber: Agnus Dei Atlanta Symphony Chorus Robert Spano Telarc 80673 7:34

17:39:50 Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 8 Op 59 # 8 John Salmon, piano Naxos 570532 2:31

17:44:30 Carl Nielsen: Humoresque-Bagatelles Op 11 Leif Ove Andsnes, piano Virgin 45129 5:45

17:53:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate: Overture K 87 Calgary Philharmonic Mario Bernardi CBC 5149 6:21

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:55 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80551 19:16

18:29:45 Nikolai Kapustin: Finale from Piano Sonata No. 15 Op 127 John Salmon, piano Naxos 570532 5:03

18:37:03 Nikolai Kapustin: Intermezzo Op 40 # 7 John Salmon, piano Naxos 570532 3:23

18:42:19 Friedrich Kuhlau: Elisa: Overture Op 29 Danish National Radio Sym Michael Schonwandt Chandos 9648 11:17

18:54:43 Peter Tchaikovsky: Largo & Allegro Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 3:53

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto K 314 Heinz Holliger, oboe New Philharmonia Orchestra Edo de Waart Philips 4788977 22:17

19:27:17 Franz Schubert: Symphony No. 5 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 29:39

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:42 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4 BWV 1069 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 17:30

20:19:46 Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 2 Op 32 Gerhard Oppitz, piano Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis RCA 68219 21:06

20:42:49 Giacomo Meyerbeer: Les Huguenots: Overture & Suite New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 13:31

20:57:12 Sir Edward Elgar: Salut d'amour Op 12 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:41

21:02:21 Joaquín Turina: Danzas Fantàsticas Op 22 Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 14:39

21:18:32 Nikolai Kapustin: Scherzo from Piano Sonata No. 2 Op 54 John Salmon, piano Naxos 570532 3:54

21:24:09 Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 2 Op 59 # 2 John Salmon, piano Naxos 570532 2:41

21:26:50 Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 5 Op 59 # 5 John Salmon, piano Naxos 570532 2:40

21:29:30 Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 8 Op 59 # 8 John Salmon, piano Naxos 570532 2:31

21:34:53 Karl Goldmark: In Italy Op 49 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 12:01

21:48:59 Jean Sibelius: Symphony No. 1 Op 39 Boston Symphony Sir Colin Davis Philips 446157 39:19

22:29:42 Joseph Haydn: Concerto No. 3 for 2 Winds H 7h:3 Benoît Fromanger, flute Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 506019 15:35

22:48:46 Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 2 D 929 Mitsuko Uchida, piano Marlboro 80001 9:02

23:00 QUIET HOUR

23:01:57 Johannes Brahms: Intermezzo Op 117 # 1 Orli Shaham, piano Canary 15 4:57

23:06:55 Alec Wilder: Air for Flute Eugenia Zukerman, flute Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 5:57

23:12:52 Richard Strauss: Four Last Songs: Beim Schlafengehn Christine Brewer, soprano Atlanta Symphony Donald Runnicles Teldec 80661 4:44

23:18:33 Federico Mompou: Música Callada: Lento Anja Lechner, cello ECM 2367 5:51

23:24:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 22 K 482 Sarah Beth Briggs, piano Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Avie 2358 8:59

23:33:23 Edward MacDowell: Suite No. 2: Love Song Op 48 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 6:22

23:41:06 Paul Ferguson: Solstice Suite: Remains of the Day Almeda Trio Albany 1386 5:21

23:46:28 Duke Ellington: Come Sunday Richard Stoltzman, clarinet Chamber Ensemble RCA 68416 5:20

23:51:48 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' BWV 639 Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 2:24

23:55:23 Patrick Hawes: Reflexionem Matthew Sharp, cello Voces8 Decca 4785703 3:25