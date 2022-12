WCLV Program Guide 05-20-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices in music from two concerts, The Leuven Songbook (in association with the Newberry Consort), recorded January 20, 2019, and Intoxicating, recorded January 18, 2018.

The Leuven Songbook - Ellen Hargis, soprano; Jason McStoots, tenor; Daniel Fridley, baritone; Debra Nagy, voice, winds & harp; Allison Monroe & David Douglass, Vielle; Charles Weaver, lute & voice; Charles Metz, organetto

Anon: J’ay pris amours 5:48

Binchois: Je ne vis onques la pareille 4:15

De tous biens plaine 7:49

Ockeghem: D’un aultre amer 4:22

Three Basse danses (arr Nagy): Sans faire de vous départie danse; Tristre Plaisir danse; Danse de Cleves 7:07

Anon: En attendant vostre venue 3:54

Anon: Escu d’ennuy 4:10

Anon: J’ay des semblans 4:36

Anon: Par malle bouche 3:45

Anon: Helas, mon cuer t’u mocciras 3:07

Anon: Oublie, oublie 3:16

Intoxicating - Elena Mullins, soprano; Jason McStoots, tenor; Debra Nagy, voice & winds; Scott Metcalfe, harp & Vielle; Charles Weaver, lute

Guillaume de Machaut: Gais et joli (instrumental) 1:29

Machaut: De toutes flours 6:30

Solage: En l’amoureux vergier 6:49

Anonymous: Rose sans per 3:58

Andray soulet 2:49

Puisque je sui fumeux 8:45

Nagy after Jehan Lescurel: Amour que vous Estampie 3:06

Nagy after Machaut: Dame, vostre dous viaire Estampie 1:46

Anonymous (arr. Nagy): Je voy le bon temps venir 2:42

01:59:09 Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Frühlingsnacht' Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020 2:35

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Isaac Albéniz: Catalonia Orquesta Sinfonica de Barcelona Nacional de Catalunya Jaime Martin Tritó 0078

02:07:57 Astor Piazzolla: Tango Suite for 2 Guitars Sergio & Odair Assad, guitars Nonesuch 79116

02:24:18 Edouard Lalo: Symphonie espagnole, Op. 21 Alexandre Da Costa, violin; Spanish Radio & TV Orchestra Carlos Kalmar Warner Classics 2564657114

03:00:50 Anonymous 17th c. Ecuador: Ese viril con pan Ensemble Villancico Peter Pontvik CPO 777568

03:03:33 Anonymous 17th c. Ecuador: Tono triste para oración Ensemble Villancico Peter Pontvik CPO 777568

03:07:58 Anonymous 17th c. Ecuador: Canción de una pastorita al Niño Dios Ensemble Villancico Peter Pontvik CPO 777568

03:12:18 Manuel de Falla: Cuatro piezas españolas Judith Jáuregui, piano Berli 001

03:29:49 Camille Saint-Saens: Cello Sonata No. 1 in A Minor Sol Gabetta, cello; Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 686900

03:51:09 Sebastian de Tradier: La Paloma Angel Romero, guitar Delo 3294

03:54:06 Ernesto Cordero: Pregunta y Mapeye Angel Romero, guitar Delo 3294

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:11 Antonín Dvorák: Symphony No. 8 Op 88 Cleveland Orchestra George Szell Sony 63151 35:37

04:40:40 Johann Nepomuk Hummel: String Quartet No. 1 Op 30 # 1 Delmé String Quartet Hyperion 66568 25:19

05:07:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 21 K 467 Jonathan Biss, piano Orpheus Chamber Orchestra EMI 17270 27:20

05:37:30 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra George Szell Sony 62403 9:16

05:47:14 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 4:56

05:53:46 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Greg Anderson, piano Steinway 30033 4:43

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:06 Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 5:00

06:14:00 Paul Gilson: Sailors' Dances Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 5:53

06:21:14 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 8:41

06:31:40 Paul Hindemith: Ragtime New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 3:14

06:41:22 Maurice Ravel: La valse Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 11:35

06:54:09 Randall Thompson: Frostiana: The Pasture Turtle Creek Chorale Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Reference 49 2:25

06:57:00 John Philip Sousa: March 'Homeward Bound' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 2:31

07:03:28 Enrique Granados: Goyescas: Intermezzo London Symphony Rafael Frühbeck de Burgos MCA 25887 5:17

07:10:28 Alec Templeton: Finale from Pocket-Size Sonata No. 1 Emma Johnson, clarinet ASV 910 1:38

07:13:42 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 591 CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 7:18

07:21:56 Alexandre Desplat: The Twilight Saga: New Moon Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 2:42

07:25:48 Marin Marais: Alcyone: Overture Tempesta di Mare Chandos 805 3:07

07:30:45 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 Op 46 # 3 Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 4:12

07:40:19 Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 12:05

07:55:31 Emeli Sandé: Where I Sleep Voces8 Decca 4785703 4:07

08:07:54 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 6:05

08:16:00 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram Grammaphon 4798494 09:03

08:26:10 Leonard Bernstein: West Side Story: I Feel Pretty Canadian Brass RCA 68633 3:11

08:29:57 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture Failoni Orchestra Will Humburg Naxos 503293 6:41

08:42:48 Ludwig van Beethoven: Allegro from Sonata No. 23 Op 57 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 11:01

08:55:06 Richard Rodgers: South Pacific: Overture Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:54

09:06:25 George Gershwin: An American in Paris Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:37

09:26:37 Robert Cobert: The Winds of War: Love Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 2:55

09:31:59 Nikolai Kapustin: Scherzo from Piano Sonata No. 2 Op 54 John Salmon, piano Naxos 570532 3:54

09:37:24 Alessandro Scarlatti: Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 William Bennett, flute I Musici Philips 400017 7:57

09:47:08 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 1 Philadelphia Orchestra Riccardo Muti EMI 63572 9:50

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:47 Jean Sibelius: Humoresque No. 2 Op 87 # 2 Pekka Kuusisto, violin Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Ondine 1074 2:05

10:03:27 Sergei Prokofiev: Scherzo from Piano Sonata No. 2 Op 14 Burning River Brass BurnRiver 2013 2:05

10:07:29 Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' Emma Johnson, clarinet ASV 910 9:44

10:18:57 Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise Eric Parkin, piano Chandos 8847 11:48

10:33:02 John Field: Nocturne No. 1 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:38

10:40:00 Muzio Clementi: Minuetto Pastorale Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 802 3:46

10:45:58 Johannes Brahms: Capriccio Op 116 # 1 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 2:33

10:50:23 Joachim Raff: Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 24:20

11:16:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on a Theme by Gluck K 455 András Schiff, piano Decca 421369 14:18

11:32:22 Claude Debussy: Petite Suite Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 13:38

11:49:02 Franz Lehár: The Merry Widow: Concert Overture Berlin Radio Symphony Michail Jurowski CPO 999891 9:31

12:06:20 Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 12:19

12:20:18 George Gershwin: Lullaby for Strings Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 7:53

12:30:10 Tomaso Albinoni: Concerto for Strings Op 5 # 1 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 663 4:36

12:38:33 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins RV 516 Viktoria Mullova, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 4777466 8:27

12:48:45 Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 7 Op 70 Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada PentaTone 578 7:34

12:57:14 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 3:03

13:00:54 Aaron Copland: Midsummer Nocturne Leo Smit, piano Sony 82849 2:00

13:03:19 Marc-André Hamelin: Little Nocturne Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 2:06

13:06:54 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431680 18:50

13:26:12 Franz Liszt: Valse oubliée No. 1 S 215/1 Alfred Brendel, piano Philips 4788977 2:33

13:30:25 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 3:11

13:36:32 Franz Schubert: The Devil's Pleasure Palace: Overture D 84 Haydn Sinfonietta, Vienna Manfred Huss Koch Intl 1121 8:22

13:47:08 Percy Grainger: Green Bushes English Chamber Orchestra Steuart Bedford Decca 425159 8:08

13:56:03 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Procession of the Sardar Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 3:43

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Fritz Kreisler: Recitativo and Scherzo-Caprice, Op. 6 Leila Josefowicz, violin Album: Leila Josefowicz Solo Philips 446700 Music: 4:29

Ludwig van Beethoven: Trio in B-flat Major for Clarinet, Cello, and Piano, Op. 11 Mark Nuccio, clarinet; Anne Martindale Williams, cello; Wendy Chen, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 18:02

Leonard Bernstein: Chichester Psalms John Holiday, countertenor; Cincinnati May Festival Chorus & Youth Chorus, Cincinnati Symphony Juanjo Mena, conductor; James Bagwell, director of May Festival Youth Chorus Cincinnati May Festival, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 17:12

Jean Sibelius (arr. Friedrich Hermann): Valse Triste, Op. 44 No. 1 Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano 88.7 KCME, Packard Hall, Colorado College, Colorado Springs, CO Music: 3:55

Charlie Chaplin (arr. Claus Ogerman): Smile from Modern Times (Encore) Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano 88.7 KCME, Packard Hall, Colorado College, Colorado Springs, CO Music: 3:07

Julius Rontgen: Sextet in G Major Movement 4 Allegro Arc Ensemble Album: Right Through the Bone: Julius Rontgen Chamber Music RCA Red Seal 15837 Music: 4:18

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 in F major, BWV 1047 Ani Kavafian, Alexander Sitkovetsky, Yura Lee, violins; Tara Helen O'Connor, flute; James Austin Smith, oboe; David Washburn, trumpet; Paul Neubauer, viola; Mihai Marica, cello Peter Kolkay, bassoon; Anthony Manzo, double bass; Paolo Bordignon, harpsichord Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 11:11

George Enescu: Piano Quartet No. 1:Movement 3 Vivace Arc Ensemble Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 10:30

Caroline Mallonee: Whistler Waves for cello and orchestra Feng Hew, Cello; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Montante Cultural Center, Canisius College, Buffalo, NY Music: 20:38

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:54:45 Giuseppe Verdi: Luisa Miller: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 5:50

16:05:07 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Soldiers' Chorus Chicago Symphony Chorus Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 430226 2:49

16:11:11 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 11:22

16:26:11 Ramin Djawadi: Game of Thrones: Suite Symphony Orchestra Unknown Conductor Varese Sar 3020670 6:11

16:37:27 Carl Maria von Weber: Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 4:01

16:42:35 Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 7:54

16:52:30 Bernardino Monterde: La Virgen de la Macarena Joe Burgstaller, trumpet Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:54

16:58:36 Robert Schumann: Widmung (Dedication) Op 25 # 1 Barbara Bonney, soprano Decca 452898 2:04

17:04:06 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 6:11

17:13:36 Luigi Cherubini: Minuet & Finale from Symphony in D Zurich Chamber Orchestra Howard Griffiths CPO 999521 10:00

17:26:16 George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 8:43

17:39:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Violin Concerto No. 4 K 218 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 6:28

17:47:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Là ci darem la mano Danielle de Niese, soprano Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Decca 13277 2:50

17:52:49 Gustav Holst: The Planets: Mars Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:04

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:56 Ludwig van Beethoven: Ode to Joy from Symphony No. 9 Op 125 Measha Brueggergosman, soprano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 9661 21:45

18:32:56 Johann Jacob Froberger: Canzona No. 2 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 5:28

18:40:35 John Blitheman: Gloria tibi Trinitas Alan Feinberg, piano Steinway 30019 2:09

18:44:34 Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 1 Op 47 Moscow Philharmonic Lawrence Leighton Smith Sheffield 27 8:31

18:54:04 Robert Helps: Hommage à Fauré Alan Feinberg, piano Argo 430330 4:13

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:02 Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 Dallas Symphony Orchestra Jaap van Zweden DSO Live 2009 16:02

19:20:15 Antonín Dvorák: Symphony No. 7 Op 70 Royal Concertgebouw Orchestra Sir Colin Davis Philips 4788977 36:20

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:46 Edvard Grieg: Lyric Suite Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 18:57

20:22:21 Sir William Walton: Henry V: Suite Florida Philharmonic James Judd Harm Mundi 907070 16:22

20:40:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 2 K 314 Patrick Gallois, flute Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Naxos 503293 17:48

21:02:25 Robert Schumann: Overture, Scherzo and Finale Op 52 Swedish Chamber Orchestra Thomas Dausgaard Bis 1569 17:05

21:21:33 Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 7:10

21:30:29 Samuel Scheidt: Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355 4:01

21:37:50 Wilhelm Friedemann Bach: Symphony 'Adagio & Fugue' F 65 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62720 9:33

21:49:55 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 5 Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80676 39:57

22:30:39 Joseph Haydn: Symphony No. 12 Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi ViennaPhil 2009 15:43

22:48:39 Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 D 810 Camerata Salzburg Franz Welser-Möst EMI 56813 9:35

23:00 QUIET HOUR

23:00:49 Steve Swallow: Hullo, Bolinas Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 4:14

23:05:03 Antonín Dvorák: Legend No. 5 Op 59 # 5 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:23

23:09:27 Andrea Luchesi: Piano Sonata in B-Flat [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069 7:06

23:17:52 Traditional: Shaker Song 'Lay Me Low' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:58

23:21:51 Frédéric Chopin: Larghetto from Piano Concerto No. 2 Op 21 Idil Biret, piano Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Naxos 503293 9:23

23:31:14 Poul Schierbeck: Prelude for Strings Op 43 Odense Symphony Ole Schmidt DaCapo 226047 7:36

23:39:53 Jean Sibelius: The Tempest: Interlude 'Prospero' Op 109 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 581 4:10

23:44:05 Paul Creston: Choreografic Suite: Cantilena Judith Mendenhall, flute New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Delos 3127 7:11

23:51:19 Johann Sebastian Bach: Partita No. 4: Allemande BWV 828 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 4:44

23:56:39 Manuel de Falla: Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy' Vanessa Perez, piano Steinway 30036 2:58