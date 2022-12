WCLV Program Guide 05-17-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:11 Nicolai Roslavetz: Nocturne Elaine Douvas, oboe Chamber Ensemble Boston Rec 1056 6:04

00:09:02 Franz Lachner: Wind Quintet No 2 Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591 23:53

00:34:06 Felix Mendelssohn: War March of the Priests New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61843 4:48

00:39:50 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 Op 46 Israel Philharmonic Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 05:52

00:47:30 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 Op 58 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 370548 33:55

01:25:30 Pavel Haas: String Quartet No. 1 Op 3 Pavel Haas Quartet Supraphon 3922 13:38

01:39:58 Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto RV 396 Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 10:00

01:50:50 Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme Boston Pops John Williams Sony 62592 4:29

01:56:13 Robert Schumann: Liederkreis: Mondnacht Op 39 # 5 Greg Anderson, piano Steinway 30006 3:58

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Felix Mendelssohn: Scherzo from "A Midsummer Night's Dream" Atlanta Symphony; Yoel Levi, conductor Album: The Telarc Collection, Vol. 8 Telarc 89108 Music: 4:19

Mel Bonis: Suite Orientale Sylvan Trio First Congregational Church, Webster Groves, MO Music: 10:09

Michael Kurth: String Quartet No. 2 "Some of a Sudden" (2017) members of ASO: Justin Bruns, violin; Anastasia Agapova, violin; Paul Murphy, viola; Joel Dallow, cello Atlanta Symphony Orchestra-Pre-Concert Series, Symphony Hall, Atlanta GA Music: 21:28

James MacMillan: Larghetto for Orchestra Pittsburgh Symphony Orchestra; Manfred Honeck, conductor WQED-FM, Heinz Hall, Pittsburgh, PA Music: 9:55

Gabriel Faure: Cello Sonata No. 1 in A Major, Op. 13 Movement 4 Allegro quasi presto Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Album: Paris La Belle Epoque - Faure, Massenet, Etc / Ma, Stott Sony 87287 Music: 4:36

Gabriel Faure: Pelleas and Melisande Suite IRIS Orchestra; Michael Stern, conductor IRIS Orchestra, Germantown Performing Arts Center, Germantown, TN Music: 15:59

Lowell Liebermann: Fantasy on a Fugue by J.S. Bach John Novacek, piano; Elizabeth Mann, flute; Elizabeth Koch Tiscione, oboe; Bil Jackson, Clarinet; Michael Thornton, horn; Michael Kroth, bassoon Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 9:51

Jeremy Turner: The Inland Seas James Ehnes, violin; Chris Thile, mandolin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 16:44

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:27 Joseph Haydn: Symphony No. 85 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 46313 23:34

04:26:12 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 6:24

04:34:42 Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 4:33

04:40:28 Mátyás Seiber: Serenade for Winds Members of Chamber Orchestra of Europe ASV 812 13:59

04:56:34 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 3 K 447 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 14:24

05:15:20 Erik Satie: Parade BBC Symphony David Porcelijn BBC 293 15:36

05:32:08 Joseph Haydn: Piano Trio No. 39 H 15:25 Joseph Kalichstein, piano Dorian 90164 15:32

05:48:33 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 2:40

05:52:14 Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie Pascal Rogé, piano Decca 4785437 6:20

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:43 César Franck: Danse lente Paul Crossley, piano Sony 58914 2:59

06:13:20 Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 16 Concerto Copenhagen Andrew Manze Chandos 550 10:32

06:24:52 Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 3:21

06:28:58 Sir John Tavener: Song for Athene Atlanta Symphony Chorus Norman Mackenzie Telarc 80654 6:12

06:39:55 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 13:02

06:55:39 W. Paris Chambers: March 'Chicago Tribune' Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 4:22

07:03:09 David Raksin: Laura: Theme Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne 7792 4:05

07:09:10 Traditional: Itsuki Lullaby Cleveland Sinfonietta Philips 811174 0:01

07:22:49 Erik Satie: Gymnopédie No. 2 Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 3:24

07:28:13 Giuseppe Matteo Alberti: Sonata for 2 Trumpets & Strings John Wallace, trumpet Philharmonia Orchestra Simon Wright Nimbus 5079 5:48

07:40:07 Victor Herbert: Allegro from Cello Concerto No. 1 Op 8 Mark Kosower, cello Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573517 11:10

07:53:21 Antonio Salieri: Tarare: Act 2 Overture Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98269 3:25

07:57:35 Fritz Kreisler: Syncopation James Ehnes, violin Analekta 3159 1:55

08:07:47 Blas Galindo: Sones de Mariachi Festival Orchestra of Mexico Enrique Bátiz Naxos 550838 7:02

08:16:35 Edvard Grieg: Holberg Suite: Rigaudon Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 4:13

08:21:16 Ludwig van Beethoven: Allegro from Violin Sonata No. 8 Op 30 # 3 Midori, violin Sony 730111 6:32

08:29:30 Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80617 7:24

08:42:39 Thomas Arne: Symphony No. 2 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 9:25

08:52:40 Ralph Vaughan Williams: Songs of Travel: The Vagabond Bryn Terfel, baritone DeutGram 4795448 3:06

08:56:46 John Williams: Raiders of the Lost Ark: Marion's Theme Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:07

09:06:00 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales Sean Chen, piano Steinway 30029 16:02

09:22:56 Jacob Gade: Jealousy Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 3:36

09:27:38 Alex North: A Streetcar Named Desire: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 6:01

09:37:12 Georges Bizet: Carmen: Gypsy Dance 'Les tringles des sistres' Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:37

09:52:56 Adriano Banchieri: Concerto No. 3 for Brass Empire Brass Telarc 80204 1:49

09:57:28 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Gavotte Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 0:54

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:58 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:37

10:05:23 Erik Satie: Jack in the Box Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 5:43

10:13:05 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80152 9:33

10:24:06 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Largo al factotum Leo Nucci, baritone Orchestra of La Scala Riccardo Chailly CBS 37862 4:17

10:30:50 John Williams: Memoirs of a Geisha: Sayuri's Theme Robert deMaine, cello Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:12

10:38:37 John Williams: Schindler's List: Main Theme Nicole Porter, violin Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:38

10:44:09 Cécile Chaminade: Etudes de concert: Fileuse Op 35 # 3 Joanne Polk, piano Steinway 30037 5:04

10:52:04 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Aristophanic Suite Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 25:11

11:18:37 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 52 H 16:39 Jenö Jandó, piano Naxos 553128 13:50

11:34:58 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ Wolfgang Meyer, organ Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 10:03

11:47:45 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 244920 12:37

12:06:38 Ferdinand Hérold: Zampa: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 8:20

12:16:43 Gustav Holst: Second Suite for Military Band Op 28 # 2 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 11:28

12:30:52 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 3:34

12:37:39 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Villagers London Symphony Geoffrey Simon Chandos 8412 4:25

12:44:51 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 1 Op 13 Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902220 12:35

12:57:55 Carl Maria von Weber: Turandot: March Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 2:13

13:00:34 François Couperin: Suite No. 18: Le Tic-Toc-Choc Angela Hewitt, piano Hyperion 67440 2:06

13:03:03 Emmanuel Chabrier: Ballabile Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 1:25

13:05:53 Sergei Prokofiev: Winter Bonfire Op 122 Paisley Abbey Boys' Choir Scottish Chamber Orchestra José Serebrier ASV 760 18:28

13:26:23 Ludwig van Beethoven: Overture 'Name Day' Op 115 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 6:35

13:37:01 Franz Schubert: Alfonso and Estrella: Overture D 732 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 5:44

13:44:15 Sir Edward Elgar: Introduction & Allegro for Strings Op 47 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463265 12:52

13:57:54 Sir William Walton: Façade: Polka Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 420155 1:15

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: German Dance, D 783, No 10 ; Landler D 790, No. 3; Moment Musical D 780, No. 3 Gil Shaham, violin; Goran Sollscher, guitar Album: Schubert for Two DG 471 568 Music: 4:21

Jenő Hubay: Fantasie Brillante, Op. 3, No. 3 (based on themes from Bizet's Carmen) Livia Sohn, violin; Pedja Muzijevic, piano Chamber Music Series at Spoleto Festival USA; Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 8:44

Kevin McKee: Vuelta del Fuego Micah Wilkinson, trumpet; Stephen Cook, trumpet; Eric Reed, horn; John Kitzman, trombone; Justin Benavidez, tuba Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 7:10

Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 2 Gil Shaham, violin; Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 26:21

Johannes Brahms: Intermezzo No. 1 Op. 119 Orli Shaham, piano Album: Brahms Inspired Canary 15 Music: 4:16

Barbara Kolb: Umbrian Colors Jordan Dodson, guitar; Nadir Khashimov, violin Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 7:58

Frederic Chopin: Piano Concerto No. 2 in F minor Op. 21: Movement 1 Orli Shaham, piano; Aspen Chamber Symphony; David Robertson, conductor Aspen Chamber Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 15:02

Andre Previn: Trio for Oboe, Bassoon, & Piano National Music Festival Chamber Players National Music Festival, Decker Theater, Gibson Center for the Performing Arts, Washington College, Chestertown, MD Music: 19:34

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:58 Erik Satie: Je te veux Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 5:09

16:06:16 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Albrecht Mayer, English horn Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 3:34

16:12:43 Muzio Clementi: Minuet & Finale from Symphony No. 1 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 12:09

16:28:40 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 5:25

16:35:34 Maurice Ravel: Finale from Piano Concerto Martha Argerich, piano Berlin Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 3:50

16:42:03 Johann Strauss Jr: A Night in Venice: Overture Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 7:48

16:51:56 John Williams: Harry Potter and the Chamber of Secrets: Fawkes the Phoenix Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:40

16:57:56 Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80152 2:35

17:04:20 John Harbison: Remembering Gatsby Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 6:18

17:13:40 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:10

17:27:36 Henry Charles Litolff: Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102 Yuja Wang, piano San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 7:24

17:39:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 11 for Winds K 375 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683 5:59

17:47:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 K 331 Canadian Brass Steinway 30008 2:50

17:52:40 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 1 Peter Schickele, narrator Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80350 6:49

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:29 Joseph Haydn: Symphony No. 46 English Concert Trevor Pinnock Archiv 429756 17:31

18:27:54 John Williams: Hook: Flight to Neverland Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:44

18:34:41 John Williams: The Empire Strikes Back: Yoda's Theme Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:32

18:39:51 George Frideric Handel: Organ Concerto No. 13 Richard Egarr, organ Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 807447 12:45

18:53:34 John Williams: The Force Awakens: Adagio Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:29

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:47 Gabriel Fauré: Ballade Op 19 Kathryn Stott, piano BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9416 13:58

19:17:47 Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 Op 78 Joela Jones, organ Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis MAA 2001 38:14

19:58:04 Gustav Holst: Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 1:41

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:57 Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 Op 11 Myron Bloom, horn Cleveland Orchestra George Szell Sony 63123 15:53

20:19:13 Erik Satie: Parade BBC Symphony David Porcelijn BBC 293 15:36

20:36:17 Robert Schumann: Scenes from Childhood Op 15 Lang Lang, piano DeutGram 5827 21:20

21:02:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 8 K 48 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 14:32

21:18:35 Francis Poulenc: Mélancolie Paul Crossley, piano CBS 44921 6:33

21:26:17 Francis Poulenc: Mouvements perpétuels Paul Crossley, piano CBS 44921 5:50

21:35:08 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 11:26

21:48:19 Antonín Dvorák: Piano Concerto Op 33 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Justin Brown Bridge 9309 40:12

22:29:27 Johann Sebastian Bach: Flute Sonata BWV 1020 Joshua Smith, flute Delos 3402 11:15

22:42:37 Franz Liszt: Harmonies poétiques: Bénédiction de Dieu S 173/3 Roberto Plano, piano Decca 4812479 17:57

23:00 QUIET HOUR

23:02:49 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance Op 97 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553299 5:52

23:08:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante K 315 Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427677 6:05

23:14:44 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 Op 19 # 1 Sergei Babayan, piano Discover 920155 3:41

23:19:06 Erik Satie: Gnossienne No. 4 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:35

23:22:42 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 11:02

23:33:45 Henry Purcell: O solitude, my sweetest choice Z 406 Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano DeutGram 4795448 4:58

23:39:17 Jean Sibelius: King Christian II: Elegie Op 27 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 5:48

23:45:06 Erik Satie: Gymnopédie No. 3 Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 2:50

23:47:56 Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 64 Op 76 # 5 Kodály Quartet Naxos 503293 8:16

23:56:47 Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile Op 68 # 26 Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:53