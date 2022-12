WCLV Program Guide 05-15-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:02:14 Johan Svendsen: Andante from Octet for Strings Op 3 Lars Bjornkjaer, violin Kontra Quartet Bis 753 11:23

00:14:49 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 7 Op 96 Beaux Arts Trio Philips 446077 18:30

00:34:02 Leos Janácek: Jealousy Czech State Philharmonic Brno José Serebrier Reference 75 5:38

00:40:54 Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste Op 44 # 1 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 5:24

00:48:12 Georges Bizet: Symphony No. 1 Harold Gomberg, oboe New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61830 27:58

01:20:08 Anderson & Roe: Mathilde, Marieke et Madeleine Greg Anderson, piano Steinway 30006 12:50

01:35:44 Giuseppe Tartini: Violin Sonata Joshua Bell, violin Sony 11013 14:13

01:50:58 Kara Karayev: Seven Beauties: Waltz Tchaikovsky Symphony Orchestra Rauf Abdullayev Delos 2009 4:30

01:55:55 Claude Debussy: Images, Book 1: Reflets dans l'eau Stephen Hough, piano Hyperion 68139 4:53

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Max Bruch: Eight Pieces for Clarinet, Viola and Piano, Op. 83; No. 1 in a minor: Andante Kari Kriikku, clarinet; Martti Rousi, cello; Arto Satukangas, piano Album: Zemlinsky, Bruch: Clarinet Trio Ondine 760 Music: 4:38

Robert Schumann: Violin Sonata No. 1 in A minor Op. 105: Movement 1 & 2 Yoojin Jang, violin; Renana Gutman, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerahaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 12:06

Max Bruch: Kol Nidrei, Op. 47 Lily Maisky, piano; Mischa Maisky, cello CAMA, Lobero Theater, Santa Barbara, CA Music: 9:44

Ulysses S. Kay: Suite from The Quiet One Metropolitan Philharmonic Orchestra; Kevin Scott, conductor Album: Kay: Works for Chamber Orchestra Albany Records NA Music: 21:25

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 7 "Eroica" Nelson Goerner , piano Album: Liszt: Eudes d'execution transcendante Cascavelle 3029 Music: 4:29

Ottorino Respighi: Piano Quintet in F minor, P.35 Aaron Wunsch, piano; Daedalus Quartet Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 17:07

Jessie Montgomery: Records from a Vanishing City Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 13:30

Franz Liszt: Funerailles, from 'Harmonies poetiques et religieuses' Micah McLaurin, piano The Gilmore International Keyboard Festival 2016, Stetson Chapel, Kalamazoo College, Kalamazoo, MI Music: 11:51

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:27 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 448155 23:20

04:26:48 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 8:14

04:37:00 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 1 Op 46 # 1 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 3:30

04:41:40 George Frideric Handel: Harmonious Blacksmith from Keyboard Murray Perahia, piano Sony 62785 3:27

04:47:57 Johannes Brahms: Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 436853 41:30

05:33:27 Domenico Scarlatti: Sonata in g Kk 8 Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855 5:49

05:40:24 Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:49

05:50:56 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Toreador Song Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 2:18

05:54:13 Emmanuel Chabrier: Habanera Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 4:25

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:48 Gabriel Fauré: Berceuse Op 16 Alexander Velinzon, violin Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 4:07

06:13:05 Sergei Rachmaninoff: Allegro vivace from Piano Concerto No. 4 Op 40 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2191 9:53

06:23:21 Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Deus in Monteverdi Choir English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner DeutGram 4795448 2:04

06:26:09 Mark O'Connor: Americana Symphony: Splendid Horizons Baltimore Symphony Marin Alsop OMAC 12 7:04

06:33:23 Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Mélisande Op 46 # 2 CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 3:56

06:43:24 Lars-Erik Larsson: Lyric Fantasy Op 54 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 8:37

06:53:18 George Gershwin: Porgy and Bess: There's a Boat That's Leavin' Soon for New York Carl Topilow, clarinet Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 2:08

06:55:50 Frank Panella: March 'On the Square' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:36

07:03:17 Vincenzo Bellini: Norma: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:25

07:10:40 Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Sir Clifford Curzon, piano London Symphony George Szell Decca 4785437 11:51

07:24:40 George Fenton: The Jewel in the Crown: Theme United Kingdom Symphony Harry Rabinowitz RCA 60470 2:26

07:29:04 Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Appian Way Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 5:15

07:40:47 Nikolai Rimsky-Korsakov: May Night: Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 8:21

07:51:29 John Williams: Olympic Fanfare & Theme Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:55

07:56:14 Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 28 Op 20 # 1 Angeles Quartet Decca 4783695 2:44

08:08:31 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 62034 6:19

08:18:15 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797577 10:54

08:30:59 Traditional: Dances from New England & Ireland Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Avie 2205 4:40

08:40:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 K 137 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45471 12:24

08:54:26 Miklós Rózsa: Spellbound: Prelude & Love Theme Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley DeutGram 4792954 6:31

09:05:05 Robert Schumann: Scenes from Childhood Op 15 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 17:17

09:27:48 Chick Corea: Spain Quartet San Francisco ViolinJazz 105 4:34

09:34:44 Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 1: Passo mezzo Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 3:38

09:39:08 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 380 Yundi, piano DeutGram 6090 5:15

09:44:56 Horatio Parker: Scherzo for Strings Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 5:11

09:52:49 Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 6:09

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:43 Igor Stravinsky: Pulcinella: Overture Chicago Symphony Pierre Boulez CSO Resound 901918 2:03

10:02:46 Ottorino Respighi: The Birds: Preludio Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 2:44

10:07:26 Leopold Mozart: Symphony London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 12:36

10:21:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 24 K 182 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80186 8:52

10:31:04 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Russian Dance Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 4:01

10:37:20 Nikolai Rimsky-Korsakov: Christmas Eve: Polonaise Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 4:50

10:46:47 Earl Wild: Doo-Dah Variations Earl Wild, piano Des Moines Symphony Joseph Giunta Chesky 98 25:49

11:14:03 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 9:32

11:24:51 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:25

11:37:46 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 12:06

11:51:02 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 Royal Concertgebouw Orchestra Mariss Jansons EMI 54479 8:22

12:07:28 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 215 12:49

12:21:52 Richard Strauss: Serenade for 13 Winds Op 7 Members of Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman ArteNova 98495 8:01

12:31:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 4:23

12:37:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 K 331 Lars Vogt, piano EMI 36080 2:54

12:43:32 Sulkhan Tsintsadze: Miniatures Lisa Batiashvili, violin Georgian Chamber Orchestra Lisa Batiashvili Sony 733400 12:33

12:59:06 Anonymous: Allegro from Concerto in D for Trumpet & Winds Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 2:34

13:02:15 John Stanley: Trumpet Voluntary Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Anthony Newman Sony 66244 3:31

13:08:27 Claude Debussy: Jeux Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 16:02

13:26:09 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 3:15

13:30:59 Vladimir Horowitz: Carmen Variations Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:32

13:38:09 Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 7:49

13:48:20 Édouard Lalo: Deux Aubades CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 9:07

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Felix Mendelssohn: Song without Words, Op. 109 Alisa Weilerstein, cello; Vivian Hornik Weilerstein, piano Album: Works for Cello and Piano EMI 73498 M c: 4:15

Igor Stravinsky: Concerto in E-flat for Chamber Orchestra, "Dumbarton Oaks" The Saint Paul Chamber Orchestra; Teddy Abrams, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 14:50

Piano Puzzler: This week's contestant is Sara Tillotson from Tulsa, OK Music: 8:04

Francis Poulenc: Puzzler Payoff Flute Sonata Movement 1 Allegretto malinconico Emmanuel Pahud, flute; Eric le Sage, piano Album: Emmanuel Pahud – Paris EMI 56488 Music: 4:33

Johann Sebastian Bach: Suite No. 1 in G major, BWV 1007 Alisa Weilerstein, cello 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY Music: 20:13

Ludwig van Beethoven: Sonata No. 3 in E-Flat Major, Op. 12 Movement 3 Rondo - Allegro molto Frank Huang, violin; Rohan De Silva, piano Album: Live from the 2002 International Violin Competition of Indianapolis Arabesque Records Z6816 Music: 4:05

George Gershwin (arr. Jack Gale): Selections from Porgy and Bess Philadelphia Orchestra Brass Quintet: Anthony Prisk, James Ross, trumpets; Jeffrey Lang, horn; Nitzan Haroz, trombone; Blair Bollinger, bass trombone Chamber Music Society of Palm Beach, Holy Trinity Episcopal Church, West Palm Beach, FL Music: 15:54

Kristina A. Bishoff: Escape From Selium Jenny Oaks Baker, violin; William Arnold, world flute; Utah Studio Orchestra; Dr. David Fullmer, conductor HUGE Studios, Salt Lake City, UT Music: 2:34

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade, Symphonic Suite, Op. 35: Movements 3 & 4 Frank Huang, violin; New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 23:20

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:34 Lars-Erik Larsson: Scherzo from Symphony No. 1 Op 2 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 6:30

16:06:16 Lars-Erik Larsson: Pastoral Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:38

16:12:49 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 2 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 10:36

16:27:14 Bernard Herrmann: Citizen Kane: Prelude & Finale Royal Philharmonic Pops John Scott Denon 75470 5:11

16:34:20 Claude Debussy: Suite bergamasque: Prélude Vassily Primakov, piano Bridge 9350 4:30

16:41:31 Claudio Monteverdi: Laudate Dominum & Hymn Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 7:15

16:51:27 John Williams: Olympic Fanfare & Theme Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:55

16:56:18 Adolph von Henselt: Scherzo Op 9 Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023 3:38

17:03:35 Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: I dreamt I dwelt Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:46

17:11:32 Felix Mendelssohn: Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5318 8:50

17:22:11 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 14 S 244/14 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 11:44

17:39:04 William Grant Still: Mother and Child Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 6:05

17:46:39 William Grant Still: Afro-American Symphony: Humor Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 3:03

17:52:56 John Williams: Jurassic Park: Main Themes Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 5:52

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:45 Igor Stravinsky: Pulcinella Suite Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628 22:35

18:33:46 John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Harry's Wondrous World Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:38

18:40:05 John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 2:59

18:44:43 Gioacchino Rossini: Grand Overture Haydn Orchestra Alun Francis CPO 999063 7:27

18:52:56 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Solemn March Russian State Symphony Evgeny Svetlanov RCA 68406 5:43

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:43 Benjamin Britten: Matinées musicales Op 24 Helsingborg Symphony Okko Kamu Ondine 825 14:24

19:19:58 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 Op 37 Claudio Arrau, piano Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 38:02

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices in music from two concerts, The Leuven Songbook (in association with the Newberry Consort), recorded January 20, 2019, and Intoxicating, recorded January 18, 2018.

The Leuven Songbook - Ellen Hargis, soprano; Jason McStoots, tenor; Daniel Fridley, baritone; Debra Nagy, voice, winds & harp; Allison Monroe & David Douglass, Vielle; Charles Weaver, lute & voice; Charles Metz, organetto

Anon: J’ay pris amours 5:48

Binchois: Je ne vis onques la pareille 4:15

De tous biens plaine 7:49

Ockeghem: D’un aultre amer 4:22

Three Basse danses (arr Nagy): Sans faire de vous départie danse; Tristre Plaisir danse; Danse de Cleves 7:07

Anon: En attendant vostre venue 3:54

Anon: Escu d’ennuy 4:10

Anon: J’ay des semblans 4:36

Anon: Par malle bouche 3:45

Anon: Helas, mon cuer t’u mocciras 3:07

Anon: Oublie, oublie 3:16

Intoxicating - Elena Mullins, soprano; Jason McStoots, tenor; Debra Nagy, voice & winds; Scott Metcalfe, harp & Vielle; Charles Weaver, lute

Guillaume de Machaut: Gais et joli (instrumental) 1:29

Machaut: De toutes flours 6:30

Solage: En l’amoureux vergier 6:49

Anonymous: Rose sans per 3:58

Andray soulet 2:49

Puisque je sui fumeux 8:45

Nagy after Jehan Lescurel: Amour que vous Estampie 3:06

Nagy after Machaut: Dame, vostre dous viaire Estampie 1:46

Anonymous (arr. Nagy): Je voy le bon temps venir 2:42

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by tenor William Brown

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:58 Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite: Romance Op 19 New York Scandia Symphony Dorrit Matson Centaur 2607 4:03

23:06:02 Franz Liszt: Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant S 173/6 Roberto Plano, piano Decca 4812479 7:31

23:13:33 Anonymous: Ballad 'Johnny Faa' Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 3:46

23:18:00 Joseph Haydn: Affettuoso from String Quartet No. 28 Op 20 # 1 Angeles Quartet Decca 4783695 4:54

23:22:55 Carl Reinecke: Cavatina from Serenade for Strings Op 242 Catherine Tunnell, cello German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 6:55

23:29:51 Henryk Wieniawski: Légende Op 17 Yehudi Menuhin, violin Colonne Orchestra George Enescu Warner 555052 7:17

23:38:24 Howard Shore: A "Lord of the Rings' Suite Sir James Galway, flute London Symphony Klauspeter Seibel DeutGram 3024 6:45

23:45:07 Richard Dubugnon: La Minute exquise Janine Jansen, violin Decca 15249 3:10

23:48:17 Felix Mendelssohn: Jagdlied Op 59 # 6 Cleveland State Univ. Chorale Brian Bailey WCLV 32211 3:18

23:55:54 Thomas Tallis: In manus tuas, Domine Stile Antico Harm Mundi 907419 2:38