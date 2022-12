WCLV Program Guide 05-08-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:48 Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Arthaus 101682 16:38

00:18:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Quartet No. 2 K 493 Fauré Quartet DeutGram 6609 8:48

00:28:43 Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 # 7 Lang Lang, piano DeutGram 4795448 3:14

00:32:59 Percy Grainger: To a Nordic Princess Danish National Radio Sym Richard Hickox Chandos 9721 12:30

00:47:21 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 Op 60 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80198 31:41

01:23:56 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3 BWV 1006 Gidon Kremer, violin Philips 4788977 16:30

01:41:47 Ottorino Respighi: The Sea and the Gulls Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 8:05

01:51:06 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 5:26

01:58:13 Alexander Scriabin: Mazurka Op 3 # 6 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 2:11

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: Piano Trio No. 37 in D minor, Hob. XV:23 Mvmt III. Finale Beaux Arts Trio Album: Haydn: Complete Piano Trios Philips 432 070 Music: 4:23

William Grant Still: Afro-American Symphony The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, The Sosnoff Theatre at The Fisher Center for the Performing Arts, Annandale-On-Hudson, NY Music: 24:55

Ingram Marshall: Authentic Presence Sarah Cahill, piano Interlochen Presents, Dendrinos Chapel, Interlochen, MI Music: 10:57

Eugene Ysaÿe: Sonata no. 3 "Ballade" for Solo Violin, op. 27 Benjamin Beilman, violin The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 6:49

Franz Liszt: Paganini Etude No. 2 In E major (encore) Yefim Bronfman, piano Album: Summer Night Concert: Schonbrunn 2010 DG 4763793 Music: 4:26

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 Movement 1. Allegro moderato Yefim Bronfman, piano; Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 19:23

Charles Rochester Young: The Song of the Lark Christina Smith, flute; Elisabeth Remy Johnson, harp Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 9:47

Fritz Kreisler: Concerto in C Major (In the Style of Vivaldi) for Violin and Orchestra Pekka Kuusisto, violin; Saint Paul Chamber Orchestra; Pekka Kuusisto, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 13:13

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:52 Dmitri Shostakovich: Chamber Symphony Op 110a East Coast Chamber Orch E1 Music 7784 21:55

04:23:28 Franz Schubert: Overture D 648 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 6:07

04:32:24 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 5:35

04:39:14 Felix Mendelssohn: Mitten wir im Leben sind Op 23 # 3 RIAS Chamber Chorus Marcus Creed Harm Mundi 2908304 6:39

05:21:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 K 525 Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 17:24

05:40:02 Giacomo Meyerbeer: L'étoile du nord: Overture New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 9:03

05:50:28 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Neapolitan Dance Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 1:52

05:53:30 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 Op 72 # 1 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:35

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:09:08 Louis Moreau Gottschalk: God Save the Queen Op 41 Alan Feinberg, piano Argo 430330 3:50

06:14:42 Joaquín Turina: La procesión del rocio Op 9 Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 8:30

06:23:55 Peter Dodd: Irish Idyll Royal Ballet Sinfonia David Lloyd-Jones Naxos 554186 3:39

06:28:23 Carl Stamitz: Rondo from Cello Concerto No. 1 Christian Benda, cello Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 550865 5:06

06:33:48 Johann Strauss Jr: Annen Polka Op 117 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 3:55

06:42:52 Franz Krommer: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 40 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9275 11:05

06:56:27 Eric Coates: March "Calling All Workers" New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66868 3:18

07:04:22 Claude Debussy: Images, Book 1: Reflets dans l'eau Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:05

07:12:13 Luigi Cherubini: The Portuguese Hotel: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 9:41

07:23:27 Johann Sebastian Bach: Finale from Keyboard Concerto No. 3 BWV 1054 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 2:30

07:28:07 Gabriel Pierné: Impromptu-Caprice Op 9 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 5:54

07:38:33 Maurice Ravel: Four Movements from Schumann's 'Carnaval' Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 10:02

07:51:43 Marguerite Monnot: Hymne à l'amour Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 3:04

07:55:25 Elmer Bernstein: The Magnificent Seven: Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 3:59

08:07:32 Anton Rubinstein: Feramors: Danses des fiancées de Cachemir London Symphony Richard Bonynge Decca 433863 5:18

08:16:00 Ludwig van Beethoven: Allegro from String Quartet No. 4 Op 18 # 4 Cypress String Quartet Avie 2348 8:59

08:27:27 Charles L. Johnson: Dill Pickles Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340 2:33

08:30:18 Paulo Bellinati: Jongo Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:57

08:39:36 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 660 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:00

08:53:39 Bernard Herrmann: A Portrait of Hitch London Philharmonic Bernard Herrmann Decca 443895 8:16

09:07:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 K 200 Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 17:14

09:25:14 John Williams: Close Encounters of the Third Kind: Suite Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 8:21

09:39:04 Jacques Offenbach: Die Rheinnixen: Overture Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4776403 4:47

09:55:10 Clark Gesner: You're a Good Man, Charlie Brown: Dr. Lucy Reva Rose & Gary Burghoff Decca 159851 3:00

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:20 Louis Moreau Gottschalk: The Banjo Op 15 Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:07

10:03:29 Louis Moreau Gottschalk: Le bananier Op 5 Cecile Licad, piano Naxos 559145 2:41

10:07:17 Leopold Kozeluch: Wind Symphony Consortium Classicum Orfeo 442981 13:17

10:22:21 Joseph Haydn: Armida: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783 4:56

10:28:37 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80130 4:31

10:35:41 Anton Rubinstein: Melody in F Op 3 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80391 4:14

10:45:09 Georges Bizet: Jeux d'enfants Op 22 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 23:40

11:09:32 Sir Hamilton Harty: A Comedy Overture Ulster Orchestra Bryden Thomson Chandos 8314 14:07

11:25:13 Franz Schubert: String Quartet No. 12 D 703 Cypress String Quartet Avie 2307 8:48

11:36:11 Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso Op 66 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 13:06

11:51:11 Gioacchino Rossini: La Cenerentola: Overture Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 431653 8:03

12:07:09 John Williams: Star Wars: Throne Room & Finale Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 7:52

12:18:21 Erich Wolfgang Korngold: Finale from Symphony Op 40 Philadelphia Orchestra Franz Welser-Möst EMI 56169 10:01

12:31:25 Claude Champagne: Danse villageoise Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Analekta 3156 4:44

12:37:35 Francis Poulenc: Villageoises Pascal Rogé, piano Decca 425862 4:39

12:47:02 Jan Blockx: Flemish Dances Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 13:13

13:02:11 Julián Plaza: Nocturna Mirian Conti, piano Steinway 30010 1:36

13:03:48 Remo Pignone: Por el sur Mirian Conti, piano Steinway 30010 2:16

13:08:21 Hershy Kay: Cakewalk Suite Boston Pops Arthur Fiedler RCA 61501 25:19

13:37:07 J. S. Bach & Silvius L. Weiss: Bourrée BWV 996 & Gigue Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 3:04

13:45:20 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 6:35

13:52:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 28 K 200 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 7:35

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonio Bazzini: The Dance of the Goblins (La ronde des Lutins) Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Album: Introducing Shannon Lee, violin Telarc 80695

Igor Stravinsky: The Firebird Suite Conducting Fellows from Aspen Conducting Academy Aspen Conducting Academy Orchestra Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 21:02

Piano Puzzler: This week's contestant is Kelly Ferjutz from Cleveland, OH Music: 11:42

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Sonata No. 32 in B Flat K. 454 Movement 2 Andante Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano Album: Mozart: Violin Sonatas DG 7102 Music: 8:30

Emily Cooley: Street Haunting Shannon Lee, violin; Zsche Chuang Rimbo Wong, viola; Jean Kim, cello Curtis Institute of Music, Field Concert Hall, Curtis Institute of Music, Philadelphia, PA Music: 11:40

Antonin Dvorak: Humoresque, Op.101, No. 3 Orion Weiss, piano Album: Dvorak, Bartok, Prokofiev Bridge 9355 Music: 4:24

Joseph Haydn: String Quartet No. 29 in G major, Hob. III:41, Op. 33, No. 5 Schumann Quartet Chamber Music Society of Lincoln Center, Rose Studio, New York, NY Music: 17:07

Aleksandra Vrebalov: My Desert, My Rose Sybarite5 88.7 KCME, ENT Center for the Arts, University of Colorado-Colorado Springs, Colorado Springs, CO Music: 6:34

Ludwig van Beethoven: Triple Concerto: Movements 2 & 3 Orion Weiss, piano; Ruggero Allifranchini, violin; Julie Albers, cello; Saint Paul Chamber Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra, Ordway Concert Hall, St. Paul, MN Music: 18:10

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:28 Louis Moreau Gottschalk: Caprice on 'The Battle Cry of Freedom' Op 55 Leonard Pennario, piano EMI 64667 5:30

16:05:43 Louis Moreau Gottschalk: God Save the Queen Op 41 Alan Feinberg, piano Argo 430330 3:50

16:12:23 Alessandro Marcello: Oboe Concerto in d Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 11:06

16:26:56 Randy Newman: Toy Story: You've Got a Friend in Me London Music Works Unknown Conductor Silva 1398 2:08

16:32:06 Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 10 Op 51 Emerson String Quartet DeutGram 4778765 7:06

16:41:52 Richard Wagner: Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 8:01

16:52:43 John Williams: The Empire Strikes Back: Yoda's Theme Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:32

16:57:17 Frédéric Chopin: Etude No. 12 Op 10 # 12 Nobuyuki Tsujii, piano Harm Mundi 2908375 2:30

17:03:49 Carl Stamitz: Rondeau from Clarinet Concerto No. 7 Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 5:37

17:13:26 George Frideric Handel: Keyboard Suite No. 13 Keith Jarrett, piano ECM 1530 8:03

17:24:12 Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn Op 67 Royal Scottish Nat'l Orch José Serebrier Warner 61434 11:43

17:40:18 Jean Sibelius: Romance Op 42 Boston Symphony Vladimir Ashkenazy Decca 436566 5:30

17:47:18 Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Entr'acte Orch de la Suisse Romande Horst Stein Decca 4785437 2:33

17:52:42 Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23 Daniil Trifonov, piano Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Mariinsky 530 6:52

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:55 Aaron Copland: Appalachian Spring: Suite Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80596 23:21

18:35:01 John Williams: Olympic Fanfare & Theme Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:55

18:41:04 John Williams: Harry Potter and the Chamber of Secrets: Fawkes the Phoenix Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:40

18:46:24 Felix Mendelssohn: The Marriage of Camacho: Overture Op 10 Nuremberg Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Colosseum 9007 6:52

18:54:37 Gabriel Fauré: Sicilienne Op 78 Albrecht Mayer, oboe d'amore Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 3:41

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:44 Carl Stamitz: Cello Concerto No. 2 Christian Benda, cello Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 550865 21:05

19:26:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 K 504 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436421 30:59

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live recorded Friday 3/29/19 in Kulas Hall; Cleveland Institute of Music Orchestra, Andrew Grams. Guest conductor; Sara Daneshpour, piano, student artist

Margaret Brouwer: Remembrances (1996)

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 2 in g Op 16

Antonin Dvorak: Symphony No. 9 in e Op 95 ‘From the New World’

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer William Grant Still

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:05 Louis Moreau Gottschalk: Berceuse Op 47 Alan Marks, piano Nimbus 5014 4:47

23:06:53 Hildegard von Bingen: O virdissima virga, Ave Sequentia Barbara Thornton DHM 77320 3:51

23:10:44 Francis Poulenc: Mélancolie Paul Crossley, piano CBS 44921 6:33

23:18:30 Frederick Delius: Two Aquarelles Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 4:45

23:23:16 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 8:59

23:32:16 William Grant Still: Mother and Child Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85596 7:18

23:40:57 Louis Moreau Gottschalk: The Dying Poet Cecile Licad, piano Naxos 559145 7:25

23:48:23 Matteo Carcassi: Etude mélodique Op 60 # 3 Alexandre Lagoya, guitar Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Philips 446002 2:48

23:51:12 Karl-Birger Blomdahl: Adagio from 'The Wakeful Night' Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 5:39

23:57:33 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Long Time Ago Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 2:42