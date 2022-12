WCLV Program Guide 05-06-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CityMusic Cleveland, Avner Dorman, conductor; Sayaka Shoji, violin

Toru Takemitsu: Waltz from The Face of Another

Francis Poulenc: Sinfonietta

Avner Dorman: Violin Concerto No. 3 ‘Still’ (world premiere)

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Paulo de Carvalho: Meu Fado Meu (My Own Fado) Mariza dos Reis Nunes; Custodiio Castelo, guitar; Jorge Fernando, viola; Marino Freitas Warner Music Portugal 8256463074

02:04:11 Heitor Villa-Lobos: Modinha Anna Noakes, flute; Gillian Tingay, harp ASV 2101

02:05:59 Darius Milhaud: Copacabana (Saudades do Brasil No. 4) Cristina Ortiz, piano IMP 846

02:09:36 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in c, Op. 67 (1st mvt.) West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Decca 001687102

02:17:43 Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 9 in Bb, G.482 (finale) Jacqueline du Pré, cello; English Chamber Orchestra Daniel Barenboim EMI Classics 66948

02:26:44 Joaquín Rodrigo: Concierto Heroico Jorge Federico Osorio, piano; Royal Philharmonic Orchestra Enrique Bátiz EMI Classics 37681

03:00:43 Ruperto Chapí: Prelude to El Tambor de Granaderos Gran Orquesta Sinfónica Ataúlfo Argenta Ica Classics 5087

03:06:00 Jerónimo Giménez: Intermezzo: La boda de Luis Alonso Gran Orquesta Sinfónica Ataúlfo Argenta Ica Classics 5087

03:12:43 Manuel Saumell: Contradanzas Cubanas Dagmar Muñiz Alonso Columna Musica 0002

03:26:23 Jacques Ibert: Escales (Ports of Call) Dallas Symphony Orchestra Eduardo Mata Sono Luminus 92109

03:41:41 Evencio Castellanos: Santa Cruz de Pacairigua Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 4777457

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 27 K 595 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Scott Yoo Bridge 9328 32:10

04:37:25 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 Op 36 Leningrad Philharmonic Kurt Sanderling DeutGram 4796018 43:57

05:24:14 Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35 Ying Quartet Sono Luminus 92143 12:45

05:40:50 Robert Schumann: Scherzo & Finale from Symphony No. 4 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 14:51

05:56:30 François Couperin: Les Nations: Sarabande from Premiere Ordre Juilliard Baroque Naxos 573347

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:17 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 4:13

06:12:59 Niels Gade: Finale from Symphony No. 1 Op 5 Danish National Radio Sym Dmitri Kitayenko Chandos 9422 7:15

06:21:07 Ernesto Nazareth: Tango 'Vem cá Branquinha' Joel Fan, piano Reference 119 2:44

06:25:54 Girolamo Frescobaldi: Aria detto Balletto Eliot Fisk, guitar MusicMasters 67130 8:09

06:39:28 Raymond Warren: Wexford Bells Suite Royal Ballet Sinfonia Gavin Sutherland ASV 2126 11:33

06:53:01 Isaac Albéniz: Suite Española: Castilla Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 2:57

06:56:43 Henry Fillmore: March "Americans We" Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7501 2:46

07:02:59 Giuseppe Verdi: La forza del destino: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 7:34

07:12:55 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73 Norman Krieger, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Decca 4815583 10:38

07:26:00 Leroy Anderson: Fiddle-Faddle BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 3:37

07:30:32 François Couperin: Sonata No. 1 'La Pucelle' Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2009 6:26

07:41:47 Maurice Ravel: Menuet antique Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 7:15

07:51:58 Tylman Susato: The Danserye: Bergerette 'Sans roch' New London Consort l'Oiseau 436131 3:07

07:55:42 Traditional: Wild Mountain Thyme Sharon Isbin, guitar Sony 745456 3:16

08:07:37 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 4 Op 36 Cleveland Orch Youth Orch Brett Mitchell COYO 61415 5:29

08:15:32 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 Op 73 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 8:52

08:25:50 Alexander Scriabin: Etude Op 8 # 8 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287 3:43

08:29:41 William Byrd: Mass for Five Voices: Kyrie Quire Cleveland Ross Duffin Quire 106 1:42

08:31:54 Bernard Herrmann: The Devil and Daniel Webster: Swing Your Partners! New Zealand Symphony James Sedares Koch Intl 7224 2:36

08:40:10 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Gil Shaham, violin DeutGram 463483 8:25

08:50:32 Giovanni Gabrieli: Canzon in Echo on the 12th tone National Brass Ensemble OberlinMus 1504 3:47

08:55:20 John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Harry's Wondrous World Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:38

09:04:51 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1a Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 17:55

09:23:55 John Williams: Jaws: Out to Sea & The Shark Cage Fugue Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:18

09:32:27 Michel Corrette: Concerto comique No. 7 Arion Baroque Orchestra early-mus 7768 4:42

09:38:59 Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 5 Op 82 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 7:48

09:50:50 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 3 # 3 Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 907415 8:03

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:22 John Playford: Wallom Green Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 2:00

10:02:50 John Dowland: Lord Willoughby's Welcome Home P 66 Sharon Isbin, guitar Sony 745456 2:31

10:07:15 Frédéric Chopin: Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 13:36

10:21:40 John Field: Nocturne No. 10 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 6:22

10:31:10 John Williams: Schindler's List: Main Theme Nicole Porter, violin Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:38

10:37:58 John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Hedwig's Theme Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:51

10:45:35 Eric Coates: London Suite: Knightsbridge March New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 4:31

10:52:28 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 Op 28 Murray Perahia, piano Sony 732646 24:11

11:20:25 Joseph Haydn: Trumpet Concerto H 7:7e1 Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 14:32

11:36:49 Giacomo Meyerbeer: Dinorah: Overture New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 13:10

11:51:24 Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins Op 3 # 4 Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 6:32

12:07:03 Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt RCA 54331 13:40

12:22:10 Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture Swiss Italian Orch Wolf-Dieter Hauschild Dynamic 282 6:30

12:30:15 John Williams: Memoirs of a Geisha: Sayuri's Theme Robert deMaine, cello Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:12

12:35:50 John Williams: Star Wars: Throne Room & Finale Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 7:52

12:48:25 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 648 Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711 8:07

12:57:39 Franz Schubert: Die schöne Müllerin: Das Wandern Fritz Wunderlich, tenor DeutGram 4793449 3:02

13:01:29 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 20 Yaara Tal, piano Sony 53285 2:03

13:03:32 Franz Liszt: Two Concert Etudes: Gnomenreigen S 145/2 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 2:49

13:08:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto K 314 John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 21:26

13:31:48 Ludwig van Beethoven: Congratulations Minuet Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 4:20

13:40:40 Ludwig van Beethoven: Variations on 'God Save the King' WoO 78 Olli Mustonen, piano Decca 436834 7:23

13:49:56 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Overture Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 8:48

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Violin Sonata in a minor, D. 385 Movement 4 Allegro Andrew Manze, violin; Richard Egarr, fortepiano Album: Schubert Sonatas for Violin and Piano Harmonia Mundi 907 445 Music: 4:36

Claude Debussy: Jardins sous la pluie (Estampes) Frederic Chiu, piano Southeastern Piano Festival, Trinity Episcopal Cathedral, Columbia, SC Music: 3:11

Traditional (arr. The Danish String Quartet): Staedelil/The Dromer The Danish String Quartet Interlochen Presents, Corson Auditorium, Interlochen, MI Music: 5:35

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 6 in E minor Los Angeles Philharmonic; Andrew Manze, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 33:47

Heitor Villa-Lobos: O Martírio dos Insetos (The Martyrdom of Insects) Movement I. A cigarra no Inverno (The Cicada in Winter) Francesca Anderegg, violin; Erika Ribeiro, piano Album: Images of Brazil Naxos Classics 8272 Music: 4:23

Nico Muhly: So Far So Good Interlochen Arts Academy Orchestra; Christopher Rountree, conductor NY Phil Biennial, David Geffen Hall, New York, NY Music: 19:41

Aaron Copland: Duo for violin and piano Francesca Anderegg, violin; Greg Kostraba, piano New Harmony Music Festival & School, Thralls Opera House, New Harmony, IN Music: 7:36

Joan Tower: Rising Alice K. Dade, flute; Dennis Kim, Clinton Dewing, violins; Jessica Oudin, viola; Jonah Kim, cello Festival Mozaic, United Methodist Church, San Luis Obispo, CA Music: 15:14

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:50 John Williams: Raiders of the Lost Ark: The Raiders' March Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 5:02

16:05:50 John Williams: Hook: Flight to Neverland Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:44

16:14:06 George Gershwin: Adagio from Piano Concerto Jon Nakamatsu, piano Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Harm Mundi 807441 12:31

16:31:45 Traditional: Down in the River to Pray Sandra Simon, soprano Avie 2205 3:20

16:37:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 21 K 467 Jonathan Biss, piano Orpheus Chamber Orchestra EMI 17270 6:25

16:47:11 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture Failoni Orchestra Will Humburg Naxos 503293 6:41

16:57:15 Ruggero Leoncavallo: La bohème: Musette! ..Testa adorata Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Decca 15463 3:15

17:05:46 John Williams: Jurassic Park: Main Themes Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 5:52

17:14:54 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 10:43

17:28:24 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 53 Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller Signum 434 8:31

17:41:23 Somei Satoh: Bifu Hilary Hahn, violin DeutGram 19103 4:50

17:48:00 Samuel Barber: Finale from Violin Concerto Op 14 Hilary Hahn, violin St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sony 89029 3:21

17:53:41 George Gershwin: Three Preludes Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798 7:12

18:00 DINNER CLASSICS

18:10:01 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 2 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 18:51

18:30:17 Heinrich Wilhelm Ernst: Grand Caprice on Schubert's 'Erlkönig' Op 26 Shannon Lee, violin Telarc 80695 4:14

18:36:10 Henryk Wieniawski: Scherzo-Tarantelle Op 16 Shannon Lee, violin Telarc 80695 4:36

18:42:11 John Williams: E.T.: Adventures on Earth Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 10:20

18:54:42 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:11

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:22 Joseph Haydn: Symphony No. 6 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5240 22:30

19:26:57 Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 5 Op 103 Anna Malikova, piano WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Audite 92510 30:32

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:11 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 Eldar Nebolsin, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Naxos 503293 20:50

20:24:08 Christoph Willibald Gluck: Orfée et Eurydice: Ballet General Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 471582 16:49

20:42:36 Sir William Walton: Partita for Orchestra Cleveland Orchestra George Szell Sony 46732 15:13

21:02:32 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 BWV 1042 David Oistrakh, violin Vienna Symphony David Oistrakh DeutGram 4793449 18:28

21:21:54 Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:21

21:29:44 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418 Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 7:43

21:40:47 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 2 Op 41 Charles Owen, piano Avie 2240 6:30

21:50:22 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances Op 45 Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 36:44

22:28:17 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 17:31

22:49:09 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 14 Op 131 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 821 9:43

23:00 QUIET HOUR

23:01:54 Sir Edward Elgar: A Child Asleep English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 6:10

23:08:04 Claude Debussy: Images, Book 1: Hommage à Rameau Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 6:49

23:14:53 Antonín Dvorák: Songs My Mother Taught Me Op 55 # 4 Anna Netrebko, soprano Prague Philharmonia Emmanuel Villaume DeutGram 12217 3:03

23:19:06 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Garden Scene Op 11 Gil Shaham, violin DeutGram 439886 5:32

23:24:38 Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings Op 48 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 11:13

23:35:52 Joseph Haydn: Adagio cantabile from Symphony No. 13 Steven Isserlis, cello Chamber Orchestra of Europe Sir Roger Norrington RCA 68578 6:28

23:43:30 Frédéric Chopin: Prelude No. 13 Op 28 # 13 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 3:50

23:47:20 John Williams: The Force Awakens: Adagio Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:29

23:51:50 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 4:08

23:57:06 Emmerich Kálmán: What does a rosy mouth that has never Stephen Hough, piano Hyperion 67043 2:55