WCLV Program Guide 05-02-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:53 Joachim Raff: Andante from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 7:00

00:09:01 Ludwig Thuille: Sextet for Piano & Winds Op 6 Gianluca Luisi, piano Chantilly Quintet Naxos 570790 28:13

00:38:51 Enrique Granados: Spanish Dance No. 5 Op 5 # 5 Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:33

00:46:00 Adolphe Adam: If I Were King: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 7:13

00:54:40 Béla Bartók: Divertimento for Strings Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668 26:13

01:25:32 Moritz Moszkowski: Don Juan and Faust: Airs de ballet Op 56 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 138 14:24

01:41:12 Joseph Achron: Hebrew Dance Op 35 # 1 Gil Shaham, violin Canary 10 5:39

01:47:40 Emile Waldteufel: Waltz 'Estudiantina' Op 191 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5264 6:53

01:55:20 Johann Strauss Jr: Ritter Pázmán: Csárdás Op 441 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 4:49

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Trio in E minor, Op. 90 "Dumky" Movement 6 Lento maestoso Weilerstein Trio: Donald Weilerstein, violin; Alisa Weilerstein, cello; Vivian Hornik-Weilerstein, piano Album: Dvorak Trios Koch 7657 Music: 4:25

Thomas Whitman: Soekia's Dance (world premiere) Mimi Stillman, flute; Kerri Ryan, viola; Bridget Kibbey, harp Dolce Suono Ensemble, Trinity Center for Urban Life, Philadelphia, PA Music: 6:51

Piano Puzzler: This week's contestant is Jonathan Jager from Los Angeles, CA Music: 7:48

Felix Mendelssohn: Piano Trio No. 2 In C Minor, Op. 66 - 4. Finale: Allegro Appassionato Beaux Arts Trio Album: Mendelssohn & Smetana: Piano Trios Philips 432125 Music: 7:13 (excerpt as needed)

Antonin Dvorak: Quartet in G major for Strings, Op. 106: Movements 2-4 Emerson String Quartet UGA Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 28:34

Eduardo di Capua: O sole mio Apollo Chamber Players Album: European Folkscapes Navona Records 5941 Music: 4:32

Ernest Chausson: Chanson perpetuelle, Op. 37 Pacifica Quartet; Julian Martin, piano; Esther Heideman, soprano Aspen Music Festical and School, Harris Hall, Aspen, CO Music: 6:56

Philip Glass: String Quartet No. 3 'Mishima' Apollo Chamber Players Apollo Chamber Players, Zilkha Hall, Hobby Center for the Performing Arts, Houston, TX Music: 17:42

Anton Bruckner: Symphony No. 4, Romantic: Movement 1 Cincinnati Symphony Orchestra; Marek Janowski, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 18:02

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 23 K 488 John Gibbons, fortepiano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7575 25:59

04:29:23 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: The Great Doxology Op 37 # 12 Latvian Radio Choir Sigvards Klava Ondine 1206 8:29

04:40:56 Aaron Copland: Fanfare for the Common Man Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:12

04:45:04 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 6 Op 23 # 5 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 4:26

04:51:56 Nikolai Medtner: Piano Concerto No. 2 Op 50 Marc-André Hamelin, piano London Philharmonic Vladimir Jurowski Hyperion 68145 38:45

05:34:46 Ola Gjeilo: Second Eve Voces8 Decca 4785703 5:56

05:41:56 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail Norman Carol, violin Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 7:50

05:50:36 Fritz Kreisler: Liebesleid Gil Shaham, violin Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449923 3:37

05:54:59 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Procession of the Sardar Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 4:14

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:09 Alessandro Scarlatti: Il giardino di rose: Overture John Wallace, trumpet Philharmonia Orchestra Simon Wright Nimbus 5079 4:27

06:14:15 Felix Mendelssohn: Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 7:06

06:22:52 Carlo Gesualdo: Tribulationem et dolorem Ensemble Vocal Européen Philippe Herreweghe Harm Mundi 2908304 3:59

06:27:32 Henry Purcell: The Indian Queen: Symphony Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Capriccio 49240 5:12

06:32:55 Hans Christian Lumbye: Galop "Copenhagen Steam Railway" Tivoli Symphony Orchestra Giordano Bellincampi MarcoPolo 223743 3:48

06:42:37 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 3 Op 55 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 11:26

06:56:10 E. E. Bagley: National Emblem March St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 2:45

07:02:55 Alexander Glazunov: Wedding March Op 21 Moscow Symphony Igor Golovschin Naxos 553839 6:15

07:11:10 Franz Schubert: String Trio Movement D 471 Members of Kodály Quartet Naxos 557126 7:53

07:19:26 John Dowland: Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My La Nef Atma 2650 3:28

07:24:03 Claude Debussy: Finale from Cello Sonata Brian Thornton, cello Steinway 30109 3:3:50

07:29:52 Frédéric Chopin: Scherzo No. 3 Op 39 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 6:27

07:42:10 Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes' Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 8:17

07:53:07 Morton Gould: Pavanne from American Symphonette No. 2 Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 3:54

07:57:59 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Can-Can Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:23

08:08:22 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 5:05

08:15:37 Wolfgang Amadeus Mozart: First movement from String Quintet No. 5 K 593 Sarah Kapustin, violin Marlboro 80001 10:02

08:27:17 Alberto Ginastera: Finale from Guitar Sonata Op 47 Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604 2:17

08:29:55 Domenico Cimarosa: I nemici generosi: Overture Denitsa Laffchieva, clarinet Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 5:26

08:41:39 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 10:05

08:54:09 John Williams: Empire of the Sun: Cadillac of the Skies American Boychoir Boston Pops John Williams Sony 51333 4:57

09:26:50 Frédéric Chopin: Nocturne No. 10 Op 32 # 2 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 5:41

09:34:28 Fritz Kreisler: La Précieuse James Ehnes, violin Analekta 3159 3:33

09:39:03 Goff Richards: Homage to the Noble Grape: Champagne London Brass Teldec 46069 2:32

09:50:01 Carl Michael Ziehrer: Schönfeld March Op 422 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 2:49

09:54:58 Philippe Gaubert: Madrigal Fenwick Smith, flute Naxos 557305 3:29

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:05 Joaquin Nin-Culmell: Tonadas Volume 4: Canción Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062 1:36

10:02:02 Isaac Albéniz: Suite Española: Castilla Op 47 Xuefei Yang, guitar EMI 6322 3:23

10:07:23 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 62403 12:23

10:21:31 Franz Liszt: Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' S 434 Yundi, piano DeutGram 851 6:20

10:30:55 Joseph Haydn: Overture to an English Opera London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55192 4:10

10:38:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo K 386 John O'Conor, piano Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80285 8:14

10:47:55 Francis Poulenc: Presto Pascal Rogé, piano Decca 425862 1:38

10:50:59 Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto Op 35 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley DeutGram 4792954 24:10

11:17:48 Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 1 Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Luminus 92163 12:53

11:33:14 Carl Michael Ziehrer: Waltz 'Citizens of Vienna' Op 419 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 8:43

11:43:49 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 12:01

11:57:45 Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Gopak Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 1:38

12:06:13 Johann Strauss Jr: Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 13:31

12:21:26 Paul Pabst: Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Sleeping Beauty' Stephen Hough, piano Hyperion 67043 7:06

12:30:54 George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:35

12:37:56 Johann David Heinichen: Concerto Grosso S 231 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 6:48

12:47:03 Arturo Márquez: Danzon No. 2 Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 9:22

12:57:23 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie Yuja Wang, piano DeutGram 16606 2:57

13:01:22 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 1: Arietta Op 12 # 1 Per Tengstrand, piano Azica 71207 1:36

13:03:14 Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 2 Op 35 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 2:27

13:07:50 Johannes Brahms: Clarinet Trio Op 114 Afendi Yusuf, clarinet Steinway 30109 24:45

13:34:33 Padre Antonio Soler: Sonata No. 84 David Greilsammer, piano Sony 792969 2:44

13:40:20 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto Op 8 # 4 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 8:42

13:50:17 Paul Hindemith: Turandot Scherzo from 'Symphonic Metamorphosis on Weber Themes' Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 7:31

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: Symphony in C Major Hob. I:48 "Maria Theresia" (IV: Finale - Allegro) Orpheus Chamber Orchestra Album: Haydn: Symphonies No. 48 & 49 DG 419607 Music: 4:33

Gerald Finzi: Clarinet Concerto, Op. 31 Todd Palmer, clarinet; Geoff Nuttall, Owen Dalby & Erin Heidrick, violin; Masumi Per Rostad & Meena Bhasin, viola; Joshua Roman & Nina Lee, cello; Doug Balliett, double bass Spoleto Festival USA, South Carolina Public Radio, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 25:55

Gabriela Lena Frank: Elegia Andina ROCO; David Danzmayr, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 10:40

Joseph Haydn: Haydn: Piano Sonata in C, H.XVI No.50 - 2. Adagio Bertrand Chamayou, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 6:00

Jules Massenet: Meditation from 'Thais' Chee-Yun, violin; Akira Eguchi, piano Album: Vocalise: Chee-Yun Denon 75118 Music: 4:31

Igor Stravinsky: Fireworks, Op. 4 Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 3:40

Astor Piazzolla: Le Grand Tango Chee-Yun, violin; Wendy Chen, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 8:26

Franz Schubert: Symphony No. 2 New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 30:15

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:12 Felix Mendelssohn: St. Paul: Overture Op 36 Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harm Mundi 2908304 6:23

16:06:39 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Finale Op 61 Sandrine Piau, soprano Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harm Mundi 901502 4:43

16:14:25 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:20

16:28:03 Frederick Loewe: My Fair Lady: Suite Richard Glazier, piano Centaur 3347 6:16

16:36:41 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 14 Op 72 # 6 Katia Labèque, piano Philips 426264 3:14

16:41:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 18 K 456 Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 57803 7:38

16:52:15 Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Contredanse Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 3:00

16:58:25 Bernard Herrmann: North by Northwest: Main Title Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 2:50

17:05:18 Antonín Dvorák: Finale from Serenade for Strings Op 22 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 6:10

17:19:10 William Byrd: Mass for Five Voices: Gloria Quire Cleveland Ross Duffin Quire 106 5:41

17:26:33 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 8:21

17:27:17 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 8:21

17:47:35 Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains Atlanta Symphony Chorus Women Robert Shaw Telarc 80119 01:53

17:52:31 Jean Sibelius: Lemminkäinen's Return Op 22 # 4 Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 6:53

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:13 Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797577 17:16

18:28:14 Sergei Rachmaninoff: Elégie Op 3 # 1 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 4:43

18:35:06 György Cziffra: Concert Etude No. 2 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:14

18:39:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 12:31

18:53:13 Isaac Albéniz: Iberia: Triana Yuja Wang, piano DeutGram 16606 5:17

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:59 Franz Schubert: Symphony No. 3 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902154 21:27

19:25:28 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4 Op 40 Alexander Ghindin, piano Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Ondine 977 31:09

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:55 Ludwig August Lebrun: Oboe Concerto No. 2 Albrecht Mayer, oboe Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 20:31

20:23:47 Antonín Dvorák: Symphonic Variations Op 78 Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 22:35

20:47:39 Claude Debussy: Sarabande & Danse Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 9:44

21:02:47 Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Suite Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 420485 20:36

21:24:38 Domenico Scarlatti: Sonata in D Kk 29 Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 5:04

21:31:14 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 6 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 7:18

21:41:50 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 61 H 16:51 András Schiff, piano Teldec 17141 5:33

21:49:29 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 8 London Philharmonic Bernard Haitink EMI 57086 30:27

22:21:33 Franz Danzi: Wind Quintet Op 68 # 2 Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591 19:34

22:43:33 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797208 15:03

23:00 QUIET HOUR

23:01:07 Frédéric Chopin: Berceuse Op 57 Orli Shaham, piano Canary 15 4:55

23:06:03 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Adagietto Barcelona Symphony José Serebrier Bis 1305 3:09

23:09:13 Ludwig van Beethoven: Andante from Piano Quartet Op 16 Wu Han, piano CMS Studio 82503 7:01

23:17:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 K 595 Sir Clifford Curzon, piano Vienna Philharmonic George Szell Decca 4785437 9:06

23:26:14 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 109 6:41

23:32:56 Nikolai Medtner: Fairy Tale Op 26 # 1 Donna Lee, piano Azica 71220 3:44

23:37:13 Michelangelo Galilei: Toccata for solo Lute Lucas Harris, lute Tafelmusik 1001 3:47

23:41:00 Domenico Cimarosa: Larghetto from Serenade for Flute & Guitar Sir James Galway, flute RCA 5679 4:56

23:45:59 Ignace Jan Paderewski: Romanze from Piano Concerto Op 17 Earl Wild, piano London Symphony Arthur Fiedler Elan 82266 9:19

23:56:16 Alexander Scriabin: Canon English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 2:51