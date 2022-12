WCLV Program Guide 04-25-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:36 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Norman Krieger, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Decca 4815583 9:45

00:11:45 Herbert Howells: Pastoral Rhapsody London Symphony Richard Hickox Chandos 9410 12:14

00:25:43 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 80594 7:17

00:34:20 Franz Liszt: Six Consolations S 172 Nelson Freire, piano Decca 4782728 15:57

00:53:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 K 550 CityMusic Cleveland Andrea Raffanini CityMusic 1 27:00

01:25:56 Peggy Glanville-Hicks: Etruscan Concerto Keith Jarrett, piano Brooklyn Philharmonic Dennis Russell Davies MusicMasters 67089 13:59

01:42:07 Georges Bizet: Allegro from Symphony No. 1 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 11:50

01:54:43 Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 4:14

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Stephen Paulus: To Be Certain of the Dawn: Veil of Tears Nashville Symphony Orchestra; Giancarlo Guerrero, conductor Album: PAULUS, S.: Three Places of Enlightenment / Veil of Tears / Grand Concerto Naxos 559740 Music: 4:21

Ernö Dohnányi: Sextet in C Major for Winds, Strings, and Piano, Op. 37 Movement 2-4 Anthony McGill, clarinet; Kevin Rivard, horn; Bella Hristova, violin; Matthew Lipman, viola; David Requiro, cello; Gilles Vonsattel, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 18:18

Piano Puzzler: This week's contestant is Eric Ebbenga from New York City, NY Music: 7:33

Maurice Ravel: Sonatine - III Anime Jean-Yves Thibaudet, piano Album: Ravel: L'oeuvre Pour Piano Seul / Jean-yves Thibaude London/Decca 433515 Music: 3:37 (excerpt)

Giovanni Bottesini: Double Bass Concerto No. 2 in B minor Edgar Meyer, Double bass; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 16:52

Johannes Brahms: Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99:Movement 2 Allegro molto Harriet Krijgh, cello; Magda Amara, piano Album: Brahms: The Cello Sonatas Capriccio C5173 Music: 4:27

Claude Debussy: Sonata for flute, Viola and Harp Demarre McGill, flute; Matthew Lipman, viola; Valerie Muzzolini, harp Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 17:34

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue No. 6 in d minor from Well-Tempered Clavier Book II, BWV 875 Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 3:21

Charlie Parker (arr. Stephen Prutsman) Ornithology Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 1:51

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue Nov. 15 in G Major from Well-Tempered Clavier Book II, BWV 884 Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 2:31

Johannes Brahms: Violin Concerto in D Major, Op. 77: Movements 2-3 Vadim Gluzman, violin; Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 16:12

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:54 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 Op 93 Cleveland Orchestra Rafael Kubelik DeutGram 459463 26:03

04:29:34 Max Reger: The Violin-Playing Hermit Op 128 # 1 Jaap van Zweden, violin Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Chandos 8794 8:15

04:40:59 George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' Anthony Roth Costanzo, countertenor Les Violons du Roy Jonathan Cohen Decca Gold 28648 3:14

04:45:20 Fritz Kreisler: Liebesfreud Gil Shaham, violin Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449923 3:03

04:50:28 Karol Szymanowski: Symphony No. 2 Op 19 BBC Symphony Edward Gardner Chandos 5115 33:07

05:27:29 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 485 11:27

05:40:49 Franz Liszt: Liebestod from Wagner's 'Tristan und Isolde' S 447 Igor Levit, piano Sony 542445 7:36

05:49:13 Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Oboe RV 548 Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock DeutGram 4795448 9:18

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:53 Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Sony 509249 3:04

06:13:13 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro DeutGram 4795448 11:11

06:26:43 Johannes Brahms: Intermezzo Op 116 # 2 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 4:39

06:32:15 Agustín Barrios: Waltz No. 4 Op 8 # 4 Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:27

06:42:41 Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 5:42

06:51:28 Richard Rodgers: Selections from 'Spring is Here' Richard Rodgers, piano Harbinger 2501 5:46

06:57:45 Robert Crawford: The U.S. Air Force March Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 1:43

07:03:53 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 6:41

07:12:59 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:39

07:21:27 Duke Ellington: In a Sentimental Mood Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 3:23

07:26:05 Arcangelo Corelli: Sarabande & Gigue from Concerto Grosso Op 6 # 11 New Dutch Academy Simon Murphy PentaTone 031 2:48

07:31:07 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:08

07:42:07 Zoltán Kodály: Dances of Marosszék Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 11:35

07:57:38 Fred Cornell: Carmen Ohio Ohio State Marching Band Dr. Jon R. Woods Coronet 411 1:45

08:08:41 Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Overture Russian State Symphony Evgeny Svetlanov RCA 68406 6:06

08:18:19 Rodion Shchedrin: Selections from 'Carmen Suite' National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553038 9:57

08:30:45 Joseph Haydn: Scherzando No. 5 H 2:37 Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin EMI 56577 7:04

08:45:14 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 11:51

08:58:50 Gustav Holst: The Planets: Mercury Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 3:48

09:06:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Bassoon Concerto K 191 David McGill, bassoon Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 18:17

09:26:17 John Williams: Superman: March Boston Pops John Williams Philips 420178 4:24

09:36:16 Constant Lambert: Bacchanale from 'Horoscope' Suite BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Argo 436118 4:31

09:41:28 Georgia Stitt: What Lips My Lips Have Kissed Lara Downes, piano Portrait 592079 2:59

09:45:17 Giovanni Palestrina: Sanctus from Pope Marcellus Mass King's Singers Naxos 572987 3:38

09:51:49 William Boyce: Symphony No. 1 Op 2 # 1 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:07

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:02 Fritz Kreisler: Syncopation Caroline Goulding, violin Telarc 80744 1:44

10:02:16 John Philip Sousa: With Pleasure Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559092 2:53

10:07:16 Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 1 Op 45 # 1 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 416623 12:08

10:22:01 Josef Suk: Toward a New Life Op 35 Boston Pops John Williams Sony 62592 5:53

10:29:59 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 114 Israel Chamber Orchestra Shlomo Mintz MusicMasters 67096 5:50

10:40:22 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets RV 537 Benjamin Raymond, trumpet Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 6:28

10:51:11 Igor Stravinsky: Pulcinella Suite Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628 22:35

11:16:09 Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs Op 58 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 15:31

11:32:53 Joseph Haydn: String Quartet No. 34 Op 33 # 4 Angeles Quartet Decca 4783695 15:42

11:49:36 Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 9:06

12:06:19 Gunnar de Frumerie: Pastoral Suite Op 13 Sarah Lindloff, flute Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 12:17

12:20:22 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 7:47

12:29:52 Joni Mitchell: Favorite Color Lara Downes, piano Portrait 592079 2:52

12:36:00 Abbey Lincoln: Rainbow Lara Downes, piano Portrait 592079 2:40

12:40:30 Nikolai Rimsky-Korsakov: Russian Easter Overture Op 36 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4785437 15:18

12:57:02 Franz Liszt: Valse oubliée No. 1 S 215/1 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 3:00

13:00:41 Mario Broeders: Vals criollo No. 3 Mirian Conti, piano Steinway 30010 1:31

13:02:32 Oscar Lorenzo Fernandez: Batuque Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 3:36

13:08:10 Muzio Clementi: Symphony Op 18/1 Op 18 # 1 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9234 17:03

13:27:17 Ludwig van Beethoven: Für Elise WoO 59 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 3:14

13:32:56 Tomaso Albinoni: Concerto for Strings Op 5 # 10 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 663 5:31

13:42:24 C. Monteverdi & T. Merula: Two Ciacconas Members of Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001 5:02

13:49:21 William Lloyd Webber: Serenade for Strings City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9595 9:56

15:58:00 Giuseppe Verdi: Luisa Miller: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 5:50

16:07:43 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039 2:52

16:12:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 K 239 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669 13:16

16:28:08 John Kander: Chicago: All That Jazz Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:21

16:34:23 David Diamond: Allegretto from Symphony No. 4 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 60594 5:52

16:42:36 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 4 S 139/4 Claudio Arrau, piano Philips 4788977 7:33

16:52:30 Ann Ronell: Willow Weep for Me Lara Downes, piano Portrait 592079 3:27

16:58:07 Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Tarantella Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 2:09

17:04:17 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Waltz Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 6:10

17:19:16 William L. Dawson: Spiritual 'In His Care-O' St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 2159 3:02

17:24:25 Charles Ives: Finale from Symphony No. 1 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9053 11:18

17:40:24 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Jeanne Preucil Rose, violin Alfred 44287 4:45

17:46:39 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 68: Aria 'My heart ever faithful' Piers Lane, piano Hyperion 67344 2:43

17:52:20 Isaac Albéniz: Iberia: Rondeña Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 7:21

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Sergei Rachmaninoff: Women's Dance, from Aleko London Symphony Orchestra Andre Previn, conductor Album: Rachmaninov, Symphonic Dances Op. 45 EMI 69025 Music: 04:37

Sean Michael Salamon: June Dances for Flute, Oboe, Clarinet & Piano Yi Xiang, flute; Bethany Lawrence, oboe; Jacob Meyer, clarinet; Jenny Huang, piano Round Top Festival Institute, Edith Bates Old Chapel, Round Top, TX Music: 08:11

Radiohead, arr. sybarite5: No Surprises sybarite5 Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 3:54

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 in F-sharp minor, Op. 1 Daniil Trifonov, piano Grand Teton Music Festival Orchestra Jerry Hou, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, Wyoming Music: 30:20

Johann Sebastian Bach: Partita No. 2 in G Minor, S. 1004; Gigue Nokuthula Ngwenyama, viola Album: J. S. Bach Partitas EDI Records 829757673820 Music: 4:22

Paul Dooley: Northern Nights Lisa Pegher, solo percussion Lake George Music Festival Symphony Roger Kalia, conductor Lake George Music Festival, Lake George High School Music: 20:15

Nokuthula Ngwenyama: Sonoran Storm for Viola and Orchestra Nokuthula Ngwenyama, viola Janacek Philharmonic Orchestra Anthony Armore, conductor Ondrej Danek, Janacek Philharmonic Recording Hall, Ostrava, Czech Republic Music: 9:13

Bernd Alois Zimmermann: Sonata for violin and piano Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Adventure Culture Fund/88.7 KCME, Packard Hall, Colorado College, Colorado Springs, CO Music: 13:01

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:49 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 16:10

18:27:53 Joseph Haydn: Finale from Piano Sonata No. 47 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 04:31

18:34:23 Joseph Haydn: Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano Dorian 90164 3:04

18:38:47 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 BWV 1041 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 308779 13:14

18:53:45 Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 11 H 18:11 Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 56960 4:17

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:21 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 5 'Prometheus' S 99 London Philharmonic Sir Georg Solti DeutGram 4779525 12:26

19:17:01 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 Op 73 Pierre-Laurent Aimard, piano Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Teldec 47334 39:31

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:15 Franz Liszt with Sigismond Thalberg, Johann Peter Pixis, Henri Herz, Carl Czerny & Frédéric Chopin: Hexaméron – Variations on the March from Bellini’s “I Puritani” S 365b (1839) Leslie Howard, piano Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Hyperion 67401 22:34

20:26:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 3 K 281 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448 17:36

20:46:11 Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 12:21

21:02:33 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 16:20

21:20:14 Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' Op 183 New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 7:37

21:29:03 Richard Rodgers: Carousel: Waltz Jenny Lin, piano Steinway 30011 6:14

21:39:09 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture Cleveland Orchestra George Szell IMG 75962 7:44

21:48:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 9 K 320 Bernard Adelstein, posthorn Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 39:28

22:29:33 Frederick Delius: Brigg Fair: An English Rhapsody BB C Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 16:36

22:48:13 Richard Wagner: Parsifal: Good Friday Spell Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 12:38

23:00 QUIET HOUR

23:02:57 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 4:43

23:07:40 Amy Beach: Dreaming Op 15 # 3 Alan Feinberg, piano Argo 430330 6:23

23:14:04 Sir Edward Elgar: Adagio from Cello Concerto Op 85 Maria Kliegel, cello Royal Philharmonic Michael Halász Naxos 503293 5:07

23:20:02 Joseph Achron: Hebrew Lullaby Op 35 # 2 Gil Shaham, violin Canary 10 2:28

23:22:31 Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 8:12

23:31:11 Joachim Raff: In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153 Milton Keynes City Orchestra Hilary Davan Wetton Hyperion 66628 9:38

23:41:40 Robert Schumann: Forest Scenes: Prophet Bird Op 82 # 7 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018 2:42

23:44:22 Francis Poulenc: Intermezzo from Violin Sonata Midori, violin Sony 89699 6:18

23:50:41 Eric Whitacre: The Seal Lullaby Lavinia Meijer, harp Voces8 Decca 4785703 4:07

23:55:21 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Pastorale Op 112 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:21