WCLV Program Guide 04-23-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:04 Johannes Brahms: Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8 Beaux Arts Trio Philips 3140 8:42

00:11:21 Sergei Rachmaninoff: Morceaux de fantaisie Op 3 Alexandre Tharaud, piano Erato 557829 19:43

00:31:44 Léo Delibes: Sylvia: Cortège de Bacchus San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 5:39

00:38:50 Arvo Pärt: For Lennart in Memoriam Tallinn Chamber Orchestra Tonu Kaljuste ECM 12599 7:03

00:47:17 Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 Op 90 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 485 27:09

01:19:27 Sir Edward Elgar: Polonia Op 76 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 14:18

01:34:51 Philip Glass: Suite from 'The Hours' Vassily Primakov, piano Bridge 9350 17:32

01:53:00 Jacques Ibert: Entr'acte Paul Fried, flute GoldenTone 1 3:00

01:56:54 Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 3 Op 35 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 3:25

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Francis Poulenc: 15 Improvisations: No. 11 in G minor and No. 15 in c minor "Hommage a Edith Piaf" Lucille Chung, piano Album: Poulenc: Works for Piano Solo and Duo Signum 455 Music: 4:14

Clarice Assad: Sin fronteras Chicago Sinfonietta; Mei-Ann Chen, conductor Album: Project W Cedille 33229 Music: 13:33

Alexander Scriabin: Three Preludes: Op. 16, No. 1; Op. 11, No. 21; Vers la flamme (Towards the Flame), Op. 72 Lucille Chung, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 10:43

Benjamin Britten: Simple Symphony for String Orchestra, Op. 4 The Saint Paul Chamber Orchestra; Teddy Abrams, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 18:38

Jennifer Higdon: String Poetic: Nocturne Jennifer Koh, violin; Reiko Uchida, piano Album: String Poetic Cedille 103 Music: 4:44

Edward Elgar: Adagio "Nimrod" (Enigma Variations) Op 36 Adagio St. Olaf Orchestra; Steven Amundsen, conductor St Olaf Christmas Festival, Skoglund Auditorium, Northfield, MN Music: 4:13

Charles Ives: Quartet No. 1 for Strings: From the Salvation Army Escher String Quartet Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 20:58

Maurice Ravel: Sonata No.2, M.77: Movements 1-3 Jennifer Koh, violin; Reiko Uchida, piano Chamber Music Society of Palm Beach, The Breakers - Gold Room, Palm Beach, FL Music: 17:11

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:34 Gregorian Chant: Recordare virgo mater Anonymous 4 Harm Mundi 2907546 4:36

04:06:28 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 5:28

04:21:30 Andrea Luchesi: Piano Sonata in F [No. 2] Roberto Plano, piano Concerto 2069 4:33

04:27:24 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 9 Op 125 Angela Denoke, soprano Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 1:02:20

05:34:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 K 545 Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209 9:49

05:45:29 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ase's Death San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 425857 5:09

05:51:18 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 2:22

05:54:35 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Idylle Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 3:45

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:49 Sergei Rachmaninoff: Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid' Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 4:03

06:13:14 Stanislaw Moniuszko: The New Don Quixote: Overture Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 7:27

06:22:01 Nino Rota: Romeo and Juliet: Love Theme André Rieu, violin Symphony Orchestra André Rieu Decca 4825281 3:41

06:26:36 Franz Liszt: Three Concert Etudes: Un sospiro S 144/3 Gary Graffman, piano RCA 300350 4:56

06:31:57 Claude Debussy: Petite Suite: En bateau National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:45

06:41:26 Franz Schubert: Allegro from 'Arpeggione' Sonata D 921 Yuri Bashmet, viola DeutGram 4795096 11:19

06:54:37 Frédéric Chopin: Prelude No. 7 Op 28 # 7 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728 0:45

06:57:48 John Williams: Pops on the March Boston Pops John Williams Sony 46747 4:50

07:05:56 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 # 10 Royal Concertgebouw Orchestra George Szell Philips 4788977 4:53

07:13:47 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Sonata No. 3 Op 2 # 3 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 8:06

07:23:50 John Williams: Lincoln: With Malice Towards None Christopher Martin, trumpet Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 142 4:19

07:29:17 Dave Brubeck: Regret Brodsky Quartet Chandos 10801 6:03

07:40:02 Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo European Baroque Soloists Denon 9614 9:59

07:54:01 Isaac Albéniz: Minuetto from Piano Sonata No. 5 Op 82 Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007 2:57

07:57:11 Traditional: The Miller of Dee Cambridge Singers Men City of London Sinfonia John Rutter Collegium 120 1:55

08:08:33 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 6:49

08:18:01 Hector Berlioz: Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Juliette' Op 17 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 1301 7:09

08:27:03 Antônio Carlos Jobim: A Felicidade Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:55

08:32:04 Aaron Copland: The Red Pony: Happy Ending Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 3:04

08:41:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 9 K 271 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 17181 10:04

08:54:32 Nigel Hess: Ladies In Lavender:Theme Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:42

09:04:39 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 13:59

09:20:07 Johann Ernst Altenburg: Concerto for 7 Trumpets & Timpani David Bilger, trumpet Richard Kapp ESS.A.Y 1035 5:25

09:36:59 Francisco Tárrega: Variations on 'The Carnival of Venice' Xuefei Yang, guitar EMI 6322 8:02

09:41:46 Paula Kimper: Venus Projection Lara Downes, piano Portrait 592079 2:08

09:50:51 Camille Saint-Saëns: La princesse jaune: Overture Op 30 BBC Concert Orchestra José Serebrier BBC 63 6:57

09:59:56 Sergei Prokofiev: Humorous Scherzo Op 12 # 9 Milan Turkovic, bassoon Koch Intl 1374 2:28

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:48 Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March Op 33 Gil Shaham, violin DeutGram 447640 1:23

10:06:02 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44944 9:26

10:17:17 Max Bruch: Swedish Dances Op 63 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 420932 9:49

10:29:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Menuetto from Symphony No. 40 K 550 Royal Concertgebouw Orchestra Josef Krips Philips 4788977 4:45

10:37:03 Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 101 Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 7:38

10:45:41 Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 3:00

10:51:14 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet Suite No. 1 Op 64a Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80597 26:37

11:19:34 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 6 # 9 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 13:44

11:35:13 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 11:32

11:47:58 Béla Bartók: Finale from Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425694 9:39

12:06:35 Sergei Prokofiev: War and Peace: The Ball Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 11:32

12:19:36 Sergei Prokofiev: Allegro from Symphony No. 5 Op 100 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4785437 8:34

12:30:11 Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 17 BWV 862 Till Fellner, piano ECM 1853 3:36

12:38:15 Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins BWV 1043 David Oistrakh, violin Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens DeutGram 4793449 7:30

12:47:59 Antonín Dvorák: Overture 'My Home' Op 62 London Symphony István Kertész Decca 4785437 9:30

13:00:30 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 3:05

13:04:15 Sergei Rachmaninoff: Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid' Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 4:03

13:10:18 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 16:37

13:27:44 Franz Schubert: Moment Musical No. 3 D 780 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 2:01

13:30:39 Sergei Prokofiev: The Stone Flower: Wedding Suite Op 126 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 10481 30:36

13:38:56 Sergei Prokofiev: Cinderella: Galop Martha Argerich, piano DeutGram 3109 4:10

13:44:20 Johann Christian Bach: Piano Concerto Op 7 # 3 Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 10:37

13:56:59 Antonín Dvorák: Legend No. 9 Op 59 # 9 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 2:33

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Frederic Chopin: Prelude in C sharp minor, Op. 45, "Sostenuto" Rafal Blechacz, piano Album: Chopin: The Complete Preludes DG 10870 Music: 4:25

Antonio Vivaldi: Concerto con Molti Strumenti in G Minor, Per l'Orchestra di Dresda, RV 577 Venice Baroque Orchestra; Andrea Marcon, conductor University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 9:10

Radames Gnattali (arr. Julien Labro): Suite Retratos Jason Vieaux, guitar; Julien Labro, accordion and accordina String Theory at the Hunter; The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 29:04

Frederic Chopin: Etude in E major, Op. 10, No. 3 Jenny Chen, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT Music: 4:01

Aaron Jay Kernis: Before Sleep and Dreams: Movement 1 Before Evelyne Luest, piano Album: Chamber Music of Aaron Jay Kernis Phoenix 142Music: 4:32

Dimitri Shostakovich: Largo from Symphony No. 5 in D minor, Op. 47 Pittsburgh Symphony Orchestra; Manfred Honeck, conductor WQED-FM, Heinz Hall, Pittsburgh, PA Music: 14:57

Antonin Dvorak: Czech Suite, Op. 39 arranged for Octet Camerata RCO University of Georgia, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 22:34

Aaron Jay Kernis: Musica Celestis (Excerpt) St. Olaf Orchestra; Steven Amundson, conductor St. Olaf Christmas Festival, Skoglund Center Auditorium, St. Olaf College, Northfield, MN Music: 4:58

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:38 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace Lisa Batiashvili, violin Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4798529 05:19

16:05:56 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets Op 64 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 03:37

16:13:25 Claude Debussy: Pour le piano Barry Douglas, piano RCA 68127 13:35

16:29:12 Traditional: The British Grenadiers London Philharmonic Sir Adrian Boult Sony 63052 3:30

16:35:49 Virgil Thomson: The River: Finale Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner EMI 6612 3:53

16:42:02 Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 7:49

16:51:52 Ruggero Leoncavallo: Pagliacci: Intermezzo La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 3:23

16:57:16 Henri Tomasi: Finale from Trumpet Concerto Wynton Marsalis, trumpet Philharmonia Orchestra Esa-Pekka Salonen CBS 42096 2:56

17:04:08 Sergei Prokofiev: War and Peace: Waltz 'Since we met' São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 6:07

17:26:29 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 89 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66253 7:19

17:39:08 Clarice Assad: A Tale of Living Water Lara Downes, piano Portrait 592079 1:47

17:42:42 William Grant Still: Land of Romance from 'Africa' Lara Downes, piano Steinway 30016 6:48

17:53:12 Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 6:39

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 33 K 319 Orchestra Mozart Claudio Abbado Archiv 4777598 20:52

18:31:37 Mary Kouyoumdjian: Aghavni Lara Downes, piano Portrait 592079 1:58

18:35:42 Meredith Monk: Ellis Island Lara Downes, piano Portrait 592079 3:01

18:40:35 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:27

18:54:54 Hazel Scott: Idyll Lara Downes, piano Portrait 592079 2:54

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:03 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3 Op 75 Barry Douglas, piano Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin RCA 61633 16:05

19:20:21 Peter Tchaikovsky: Suite No. 1 Op 43 Stuttgart Radio Symphony Sir Neville Marriner Capriccio 10227 36:21

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:50 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 218 19:05

20:21:46 Ignaz Pleyel: Symphony in C Op 66 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9525 23:06

20:46:36 Camille Saint-Saëns: Havanaise Op 83 Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 10:12

20:57:40 Francis Poulenc: L'embarquement pour Cythère Katia & Marielle Labèque,piano Philips 426284 1:58

21:02:06 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80344 15:55

21:19:55 Eric Coates: By the Sleepy Lagoon Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 3:59

21:25:06 Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Springtime in Angus' Gareth Hulse, oboe Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 8:13

21:35:57 Bernhard Crusell: Divertimento for Oboe & Strings Op 9 Sarah Francis, oboe Allegri String Quartet Helios 55015 10:02

21:47:48 Sergei Prokofiev: Symphony No. 6 Op 111 São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 38:52

22:27:37 Jean Sibelius: Karelia Suite Op 11 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 14:11

22:43:49 Franz Schubert: Violin Sonatina No. 1 D 384 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 14:31

23:00 QUIET HOUR

23:01:27 Francisco Tárrega: Capricho Arabe Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:51

23:07:17 Federico Mompou: Canción y Danza No. 6 Anja Lechner, cello ECM 2367 5:08

23:12:25 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 4:21

23:18:21 Frederic Hand: Rose Liz Frederic Hand, guitar Chamber Ensemble RCA 7126 5:21

23:23:43 Johannes Brahms: Adagio from Symphony No. 2 Op 73 Berlin Philharmonic Eugen Jochum DeutGram 4796018 10:04

23:33:48 Mark O'Connor: Appalachia Waltz Mark O'Connor, violin Sony 752307 5:47

23:40:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Piano Concerto No. 14 K 449 Janina Fialkowska, piano Chamber Players of Canada Atma 2532 7:26

23:48:11 Gustav Holst: Soft and gently Finzi Singers Paul Spicer Chandos 9425 1:08

23:56:08 Carlos Guastavino: Cantilena No. 4 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 3:00