WCLV Program Guide 04-19-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Violin Concerto No. 4 K 218 Herman Krebbers, violin Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 6:37

00:08:46 Carlos Salzedo: Variations on a Theme in Ancient Style Op 30 Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581 14:56

00:24:59 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 6:08

00:33:00 George Gershwin: Three Preludes Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 6:20

00:41:01 Meredith Willson: Symphony No. 1 Moscow Symphony William Stromberg Naxos 559006 38:44

01:24:00 Carl Orff: Carmina burana: On the Green London Philharmonic Choir London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 54054 13:34

01:38:40 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue BWV 565 Helmut Walcha, organ DeutGram 4796018 9:23

01:48:53 Franz Schubert: Rosamunde: Ballet Music No. 2 D 797 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 6:00

01:56:23 Marc-André Hamelin: Etude No. 6 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 3:26

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Edvard Grieg: Two Melodies: The First Meeting Norwegian Chamber Orchestra; Terje Tonnesen, conductor Album: Grieg: Complete Music For String Orchestra Bis 147 Music: 4:15

Clara Schumann: Variations on a Theme by Robert Schumann, Op. 20 Jessica Xylina Osborne, piano 92nd Street Y, Buttenwieser Hall, New York City, NY Music: 9:13

Edvard Grieg: Andante con moto for violin, cello and piano in C minor, EG 116 Arnaud Sussman, violin; Clive Greensmith, cello; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 9:48

Maurice Ravel: Kaddish from Deux ellodies Hebraiques Michael Rusinek, clarinet; Pittsburgh Symphony Orchestra; Manfred Honeck, conductor WQED-FM, Heinz Hall, Pittsburgh, PA Music: 5:49

Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem (A German Requiem), Op. 45 (excerpt) Pittsburgh Symphony Orchestra; Manfred Honeck, conductor WQED-FM, Heinz Hall, Pittsburgh, PA Music: 5:16

John Williams: Three Pieces from Schindler's List for Violin and Orchestra Itzhak Perlman, violin; Pittsburgh Symphony Orchestra; Manfred Honeck, conductor WQED-FM, Heinz Hall, Pittsburgh, PA Music: 12:35

Sergei Prokofiev: Pushkin Waltz No. 2, Op. 120 Seattle Symphony Orchestra; Gerard Schwarz, conductor Album: Prokofiev: Romeo and Juliet Suites 1 and 2 / Seattle Symphony Delos 3050 Music: 4:27

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D major, Op. 25 IRIS Orchestra; Michael Stern, conductor IRIS Orchestra, Germantown Performing Arts Center, Germantown, TN Music: 14:04

Dan Locklair: Symphony No. 2 "America": Movements 1-2 Western Piedmont Symphony; John Gordon Ross, Music Director and Conductor Western Piedmont Symphony, P.E. Monroe Auditorium at Lenoir Rhyne University, Hickory, NC Music: 15:19

Dmitri Shostakovich: Piano Trio No. 1 in C minor, Op. 8, "Poeme" Hermitage Trio Henry Morrison Flagler Museum, West Room, Palm Beach, FL Music: 13:15

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 K 216 Isaac Stern, violin Cleveland Orchestra George Szell Sony 66475 25:02

04:27:00 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:28

04:39:03 Frédéric Chopin: Etude No. 12 Op 10 # 12 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 2:36

04:43:07 Roman Hoffstetter: Serenade from String Quartet Op 3 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 3:09

04:48:47 Johan Svendsen: Symphony No. 2 Op 15 Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 49769 32:37

05:26:00 Sir Charles Villiers Stanford: Irish Rhapsody No. 6 Op 191 Lydia Mordkovitch, violin Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8884 10:11

05:37:08 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 6:19

05:44:50 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 2 Op 41 Charles Owen, piano Avie 2240 6:30

05:52:50 Sergei Prokofiev: War and Peace: Intermezzo 'May Night' Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 5:51

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:19 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Yuri Torchinsky, violin BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 4:44

06:14:20 Felix Mendelssohn: Rondo capriccioso Op 14 Murray Perahia, piano CBS 42401 6:30

06:22:15 Joseph Achron: Hebrew Melody Op 33 Gil Shaham, violin Canary 10 5:26

06:28:58 Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:43

06:38:24 George Frideric Handel: Messiah: Lift up your heads Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80344 2:54

06:42:42 Robert Schumann: First movement from Symphony No. 4 Op 120 Berlin Philharmonic Wilhelm Furtwängler DeutGram 4795448 11:45

06:57:18 Paul Anka: The Longest Day: March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 3:02

07:03:17 Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from Flute Concerto H 438 Sir James Galway, flute Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber RCA 60244 5:06

07:10:53 Franz Lehár: The Merry Widow: Concert Overture Berlin Radio Symphony Michail Jurowski CPO 999891 9:31

07:20:48 Johan Halvorsen: Entry March of the Boyars Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 4:23

07:26:35 Sergei Prokofiev: Summer Night Suite: Minuet Op 123 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 2:43

07:30:34 Carl Orff: Carmina burana: O fortuna Chorus of Berlin German Opera Berlin German Opera Orchestra Eugen Jochum DeutGram 4795448 2:33

07:34:18 George Gershwin: Swanee Peter Donohoe, piano EMI 54280 0:30

07:39:47 Ludwig van Beethoven: Finale from Sonata No. 27 Op 90 Daniel Shapiro, piano Azica 71234 8:08

07:50:16 Ben Folds: The Luckiest Voces8 Decca 22601 4:58

07:56:32 John Dowland: Lord Willoughby's Welcome Home P 66 Sharon Isbin, guitar Sony 745456 2:31

08:06:58 Ernest Gold: Exodus: Theme William Tritt, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80168 4:47

08:13:45 Franz Schubert: Scherzo from String Quintet D 956 Matt Haimovitz, cello Miró Quartet Oxingale 2006 10:39

08:25:39 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 3:15

08:29:35 Jean-Baptiste Lully: Psyché: Suite Les Délices Délices 2013 5:30

08:40:40 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 7:19

08:48:37 Thomas Tallis: Audivi vocem Tallis Scholars Gimell 34 4:09

08:53:49 David Raksin: The Bad and the Beautiful: Theme New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 03:35

08:58:19 John Williams: Aloft... To the Royal Masthead! Bay Brass Alasdair Neale Harm Mundi 807556 2:09

09:05:00 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 Eldar Nebolsin, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Naxos 503293 18:03

09:28:49 Leonard Rosenman: Rebel Without a Cause: Main title London Sinfonietta John Adams Nonesuch 79402 2:46

09:31:49 Florent Schmitt: La tragédie de Salomé: Dance of the Pearls Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 3:31

09:34:27 Gaetano Donizetti: L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima Ramón Vargas, tenor SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 4:42

09:41:34 Judy Collins: Albatross Judy Collins, vocal Portrait 592079 5:29

09:50:09 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Ballet Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 5:55

09:59:01 Dmitri Shostakovich: The Golden Age: Polka Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 2:15

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:43 Zez Confrey: Dizzy Fingers Richard Dowling, piano Klavier 77035 2:04

10:04:46 George Gershwin: Tip-Toes: Sweet and Low-Down Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:20

10:07:42 Hector Berlioz: The Trojans: Ballet Music Chorus London Symphony Sir Colin Davis LSO Live 40 11:34

10:19:46 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 S 244/15 Philharmonia Hungarica Willi Boskovsky EMI 64627 8:44

10:30:34 Ann Ronell: Willow Weep for Me Lara Downes, piano Portrait 592079 3:27

10:35:41 Georgia Stitt: What Lips My Lips Have Kissed Lara Downes, piano Portrait 592079 2:59

10:39:43 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 Burning River Brass BurnRiver 2013 3:33

10:47:05 Joseph Haydn: Cello Concerto No. 2 H 7b:2 Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 26:37

11:14:59 Francis Poulenc: Flute Sonata Paul Fried, flute GoldenTone 1 13:01

11:29:34 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.10 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 9:43

11:41:28 Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 9:03

11:52:46 Ottorino Respighi: Rossiniana: Tarantella Respighi Chamber Orchestra Salvatore Di Vittorio Naxos 572332 7:48

12:06:53 Claude Debussy: Petite Suite National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 12:59

12:23:08 Alfredo Casella: Finale from 'Italia' Op 11 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10768 7:11

12:33:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 4:23

12:40:57 Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 52 Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller Signum 434 6:28

12:49:05 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Cleveland Orchestra George Szell Sony 93019 10:35

13:01:56 Maurice Ravel: Waltz 'in the style of Borodin' Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515 1:21

13:03:17 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian March Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 5:23

13:12:01 Franz Liszt: Totentanz S 126 Martin Roscoe, piano BBC Philharmonic Leo Hussain BBC 336 15:41

13:31:12 Sergei Rachmaninoff: Scherzo Op 11 # 2 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 3:10

13:37:56 Domenico Scarlatti: Sonata in D Kk 29 Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 5:04

13:43:22 Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 5:42

13:50:08 Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 Op 44 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883 9:09

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Eric Byers: Pop Rocks Sybarite5 Album: Outliers Bright Shiny Things LLC BTSC-0121 Music: 4:11

Marcel Tournier: Au Matin Gabriel Pierne: Impromptu Caprice Parish Alvars: Romance No. 5 Mallory McHenry, harp Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 22:30

Radiohead (arr. Sybarite5): Paranoid Android Sybarite5 Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 6:05

Nino Rota: Sarabande e Toccata Paul Hindemith: Sonata for Harp: Movement 1 Mallory McHenry, harp Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 20:15

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2 in D Minor: Movement 1 Allemanda Bella Hristova, violin Album: Bella Unaccompanied Tonegold Records Music: 4:26

Mario Castelnuovo-Tedesco: Piano Quintet No. 1 Arc Ensemble Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 28:03

Malek Jandali: Phoenix in Exile South Dakota Symphony Orchestra; Delta David Gier, conductor South Dakota Symphony Orchestra, Washington Pavilion, Sioux Falls, SD Music: 6:01

John Corigliano: Red Violin Caprices Bella Hristova, violin Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 8:38

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:31 Daniel Auber: The Bronze Horse: Overture BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 7:17

16:06:20 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle Liverpool Philharmonic Choir BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 3:16

16:11:54 Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Overture Philharmonia Orchestra Otto Klemperer EMI 64143 11:27

16:28:43 Basil Poledouris: The Hunt for Red October: Hymn to the Red October May Festival Chorus Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80342 5:07

16:35:57 Frank Bridge: Sally in our Alley English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:32

16:41:59 Jean Sibelius: Suite for Violin & Strings Op 117 Christian Tetzlaff, violin Danish National Symphony Thomas Dausgaard Virgin 45534 7:32

16:52:13 Thomas Burns: Ere I leave my native land from Gounod's 'Faust' Thomas Burns, baritone RCA 61175 3:15

16:57:02 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Sailors' Chorus Leipzig Radio Chorus Men Dresden State Orchestra Silvio Varviso Philips 422410 2:32

17:03:13 George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 14 Simon Preston, organ English Concert Trevor Pinnock Archiv 413465 5:53

17:15:31 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: The Birth of Venus Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 5:24

17:23:18 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 9:56

17:38:58 Agustín Barrios: Julia Florida: Barcarola Jason Vieaux, guitar Naxos 553449 4:36

17:45:37 Duke Ellington: In a Sentimental Mood Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:24

17:51:07 Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture Swiss Italian Orch Wolf-Dieter Hauschild Dynamic 282 6:30

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:27 Germaine Tailleferre: Concertino for Harp & Orchestra Gillian Benet, harp Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 16:01

18:28:20 Abbey Lincoln: Rainbow Lara Downes, piano Portrait 592079 2:40

18:32:51 Joni Mitchell: Favorite Color Lara Downes, piano Portrait 592079 2:52

18:36:42 Florence Price: Allegro from Symphony No. 1 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 16:30

18:54:53 Ann Ronell: Willow Weep for Me Lara Downes, piano Portrait 592079 3:27

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:17 Paul Dukas: Overture 'Polyeucte' BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9225 15:00

19:19:37 Alexander Glazunov: The Seasons Op 67 Royal Scottish Nat'l Orch José Serebrier Warner 61434 37:29

20:00 GOOD FRIDAY SPECIAL: St. Matthew Passion

20:02:17 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Part 1 BWV 244 Guy de Mey, tenor Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45814 1:10:12

21:15:04 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Part 2 BWV 244 Klaus Mertens, bass Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45814 1:34:06

22:52:01 William Cornysh: Woefully arrayed Stile Antico Harm Mundi 807555 7:28

23:00 QUIET HOUR

23:01:37 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 # 3 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 4:10

23:05:48 Peter Warlock: An Old Song Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 7:00

23:12:48 Frédéric Chopin: Etude No. 19 Op 25 # 7 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 5:18

23:18:46 Franz Schubert: Andante from Violin Sonatina No. 1 D 384 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 5:13

23:24:00 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Rafael Druian, violin Cleveland Sinfonietta Louis Lane Sony 62645 14:40

23:38:41 Jacques Arcadelt: Il bianco e dolce cigno Chanticleer Warner 574272 2:17

23:41:35 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse Op 56 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 2:40

23:44:15 Antonín Dvorák: Legend No. 10 Op 59 # 10 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 3:58

23:48:14 Federico Mompou: Intimate Impressions: Secreto Anja Lechner, cello ECM 2367 4:56

23:53:41 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 3 Prelude BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:20

23:57:31 Maurice Ravel: Berceuse on the Name 'Fauré' Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:25