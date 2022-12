WCLV Program Guide 04-11-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:24 Gregorio Allegri: Miserere Sistine Chapel Choir Massimo Palombella DeutGram 4795300 10:10

00:14:05 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1 BWV 1007 Andrés Díaz, cello Azica 71252 14:24

00:29:58 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan Mischa Maisky, cello Orchestra of Paris Semyon Bychkov DeutGram 4795448 3:51

00:35:20 Maurice Ravel: Chansons madécasses Ellie Dehn, soprano OberlinMus 1304 14:08

00:52:23 Robert Schumann: Symphony No. 3 Op 97 Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 457591 29:49

01:26:42 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 3 BWV 1054 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 16:06

01:44:31 Giuseppe Verdi: La forza del destino: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 7:34

01:52:54 Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 5:43

04:01:39 Robert Russell Bennett: A Symphonic Picture of Gershwin's 'Porgy & Bess' Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 24:56

02:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Joseph Haydn: Scherzando No. 1 in F, Hob.II: 33: Menuet and Trio; Scherzando No. 2 in C, Hob.II: 34: Menuet and Trio Emmanuel Pahud, flute; Haydn Ensemble Berlin; Hansjorg Schellenberger, conductor Album: Emmanuel Pahud: Haydn Scherzandi EMI 56577 Music: 4:30

Caroline Shaw: Entr'acte for String Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra; Joshua Weilerstein, conductor SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 10:43

Piano Puzzler: This week's contestant is Gina Doorn from Los Alamos, NM Music: 9:25

Leos Janacek: Jenufa - Act 1 Prelude Vienna Philharmonic; Charles Mackerras, conductor Album: Janacek: Jenufa Decca 414483 Music: 1:50

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 100 in G Major, "Military" Tara Helen O'Connor, flute; Pedja Muzijevic, piano; Anthony Manzo, double bass St. Lawrence String Quartet; Geoff Nuttall, conductor Spoleto Festival USA, The Bank of America Chamber Music Series, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 22:45

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1 Movement 3 Fuga Nashville Symphony Orchestra; Kenneth Schermerhorn, conductor Album: Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1 Naxos 557470 Music: 4:26

Heitor Villa-Lobos: Ciranda das sete notas Jack Pena, bassoon; Spoleto Festival USA Orchestra; Norman Huynh, conductor Spoleto Festival USA, St Matthew's Lutheran Church, Charleston, SC Music: 11:19

Laurence Sherr: Sonata for Cello and Piano Mir zaynen do! Karen Becker, cello; Jay Mauchley, piano Red Lodge Music Festival, Red Lodge Civic Center, Red Lodge MT Music: 23:51

Thomas Arne: Overture (Symphony) No. 1 in E minor Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, Perelman Theater, Kimmel Center, Philadelphia, PA Music: 7:17

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:27:50 William Henry Fry: Niagara Symphony Royal Scottish Nat'l Orch Tony Rowe Naxos 559057 13:39

04:44:27 Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:30

04:50:04 Thomas Weelkes: O vos omnes Quire Cleveland Ross Duffin Quire 2013 3:31

04:55:38 Johannes Brahms / Brett Dean: Piano Pieces Op 119 / Hommage à Brahms Orli Shaham, piano Canary 15 26:32

05:26:53 Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 6:09

05:34:11 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 9:01

05:44:20 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 6:19

05:51:49 Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 1 European Baroque Soloists Denon 9613 7:08

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:19 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Fugue Alexander Schimpf, piano Oehms 867 3:16

06:13:04 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture Failoni Orchestra Will Humburg Naxos 503293 6:41

06:21:27 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Gavotte BWV 1006 Piers Lane, piano Hyperion 67344 3:18

06:26:13 Robert Farnon: A la claire fontaine Royal Philharmonic Robert Farnon Reference 47 6:59

06:38:51 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Joshua Smith, flute Chamber Ensemble Telarc 80361 11:06

06:52:05 Gabriel Fauré: Papillon Op 77 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:44

06:55:27 John Philip Sousa: March 'The Thunderer' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559131 2:46

07:03:25 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane Alexander Schimpf, piano Oehms 867 5:34

07:10:37 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto BWV 1056 Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 9:18

07:20:09 Domenico Cimarosa: Il maestro di cappella: Overture St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 2:22

07:23:44 Clive Richardson: Beachcomber New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 3:11

07:28:49 Emmerich Kálmán: Miss Sunshine: Overture WDR Symphony Cologne Peter Falk LaserLight 14165 5:29

07:39:06 Monty Python: Cheese Shop Members of 'Monty Python' Virgin 35550 4:06

07:44:30 George Frideric Handel: Saul: Act 1 Sinfonia Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 11:15

07:58:14 Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March Op 33 London Philharmonic Walter Weller Decca 4785437 1:38

08:07:36 Ferruccio Busoni: Elegies: Berceuse Igor Levit, piano Sony 542445 5:10

08:15:00 Ludwig van Beethoven: Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68 Manchester Camerata Douglas Boyd Avie 2242 11:26

08:29:28 Franz Liszt: Ballade from 'The Flying Dutchman' S 441 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525 5:43

08:39:46 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 11:12

08:53:10 Jean Sibelius: The Tempest: Berceuse Op 109 Stokowski Symphony Leopold Stokowski Cala 542 4:57

08:59:18 Leroy Anderson: Goldilocks: Overture BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559382 4:53

09:09:57 Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 Hugh Downs, narrator Boston Pops Arthur Fiedler RCA 300350 17:57

09:33:35 Antonín Dvorák: Rusalka: Song to the Moon Anna Netrebko, soprano Vienna Philharmonic Gianandrea Noseda DeutGram 4795448 4:59

09:40:56 Antonín Dvorák: Cypress No. 1 Cypress String Quartet Avie 2275 3:26

09:53:47 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Aire from Act 3 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 1:56

09:58:13 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 1 BWV 772 Angela Hewitt, piano Hyperion 66746 1:03

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Les petits riens: Gavotte K 299 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 1:21

10:01:52 Ambroise Thomas: Mignon: Gavotte BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 2:02

10:05:57 Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso Op 66 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 13:06

10:21:29 Nicolò Paganini: Caprice No. 24 Op 1 # 24 Philippe Quint, violin Naxos 570703 6:25

10:30:24 Franz Schubert: Alfonso and Estrella: Overture D 732 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 5:44

10:40:11 Ludwig van Beethoven: Piano Trio in B-Flat WoO 39 Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 5:59

10:47:48 Johannes Brahms: Waltz No. 2 Op 39 # 2 Yaara Tal, piano Sony 53285 1:17

10:50:24 Igor Stravinsky: Divertimento from 'The Fairy's Kiss' Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 24:01

11:16:54 Johann Samuel Schröter: Piano Concerto Op 3 # 3 Murray Perahia, piano English Chamber Orchestra Murray Perahia CBS 39222 12:48

11:32:44 Alexander Borodin: Prince Igor: Overture Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80039 10:31

11:45:05 Claude Debussy: Danses sacrée et profane Lisa Wellbaum, harp Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 10:15

11:56:41 Leonard Bernstein: West Side Story: Mambo Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 2:19

12:06:17 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Ballet des Mouches Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 11:46

12:20:56 Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' Op 279 Vienna Philharmonic Zubin Mehta Sony 66860 10:34

12:32:55 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:30

12:40:22 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Cleveland Orchestra George Szell Sony 82849 6:12

12:48:57 Jean Françaix: Concertino for Piano & Orchestra Claude Françaix, piano London Symphony Antal Doráti Mercury 434335 7:55

12:58:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance K 610 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783 1:28

13:01:03 Erik Satie: Le Piccadilly Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 1:33

13:02:56 Scott Joplin: Solace Keith Lockhart, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80112 2:02

13:06:30 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 13:30

13:23:01 Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36 NES Chamber Orchestra Dmitry Sitkovetsky Nonesuch 79545 6:36

13:31:19 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Fugue Alexander Schimpf, piano Oehms 867 3:16

13:37:51 Claude Debussy: Images: Gigues Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 7:19

13:46:40 Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 8:36

13:57:19 Grazyna Bacewicz: Oberek No. 2 Midori, violin Sony 52568 1:30

14:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Joseph Haydn: Sonata in A-flat Major, Hob. XVI: 43 Movement 3 Rondo Emanuel Ax, piano Album: Haydn Piano Sonatas Nos. 29, 31, 34, 35, 4 Sony 89363 Music: 4:25

Igor Stravinsky: Octet for Winds Carol Wincenc, flute; Jonathan Gunn, clarinet; Kristin Wolfe Jensen, bassoon; Nina Laube, bassoon; Jason Aylward, trumpet; Stephen Cook, trumpet; Lee Rogers, trombone; Jonah Weller, trombone Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 15:22

Dylan Bennett: Holhchifo Ki'yo Spokane String Quartet Spokane Chamber Music Association, Bing Crosby Theater, Spokane, WA Music: 3:43

Miko Begaye: Circus Revolution Spokane String Quartet Spokane Chamber Music Association, Bing Crosby Theater, Spokane, WA Music: 2:35

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 49 in F Minor, La Passione Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 21:00

Maurice Ravel: Miroirs Movement 2 Oiseaux tristes Jean-Yves Thibaudet, piano Album: Beautiful Starry Night: Jean-Yves Thibaudet plays Ravel London/Decca 448618 Music: 4:27

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances, Suite 3, for String Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra; Pekka Kuusisto, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 17:22

Wayne Shorter: Footprints Ebene Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 7:20

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 17:55

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:12 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane Alexander Schimpf, piano Oehms 867 5:34

16:07:25 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon Alexander Schimpf, piano Oehms 867 3:27

16:13:22 Alberto Ginastera: Estancia: Suite Op 8 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 11:59

16:27:26 Stephen Sondheim: I Never Do Anything Twice Jody Applebaum, soprano Albany 744 5:30

16:37:39 Sir Edward Elgar: Sea Pictures: Where Corals Lie Op 37 Rodolfus Choir English Chamber Orchestra Kenneth Woods Avie 2362 3:52

16:43:53 Gregorio Allegri: Miserere Elina Garanca, mezzo-soprano Karel Mark Chichon DeutGram 21327 8:09

16:54:29 Jay Ungar: A Time for Farewell Thomas Hampson, baritone THM 5432 2:50

16:59:02 Pierre Passereau: Il est bel et bon Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 1:01

17:04:26 Camille Saint-Saëns: Tarantelle Op 6 Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Bis 1359 6:18

17:13:27 Václav Pichl: Symphony in C London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9740 11:22

17:27:13 Gioacchino Rossini: La Cenerentola: Overture Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 431653 8:03

17:40:31 Sergei Rachmaninoff: Romance Alexandre Tharaud, piano Erato 557829 4:30

17:46:39 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 Op 32 # 5 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 3:33

17:53:21 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 6:35

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:17 Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Trio No. 7 Op 97 Mitsuko Uchida, piano Marlboro 80001 13:22

18:24:27 Henry Schoenefeld: Characteristic Suite: Scherzo Op 15 Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 4:49

18:31:32 Charles Ives: Scherzo from Symphony No. 1 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9053 4:17

18:37:34 Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 17:01

18:56:40 Samuel Barber: Scherzo from Piano Sonata Op 26 Joel Fan, piano Reference 119 1:58

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:02 Felix Mendelssohn: Overture for Wind Instruments Op 24 London Symphony Claudio Abbado DeutGram 423104 9:42

19:14:05 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2 Op 44 Barry Douglas, piano Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin RCA 61633 42:10

19:57:34 Antonín Dvorák: Cypress No. 9 Cypress String Quartet Avie 2275 2:31

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:11 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin Alexander Schimpf, piano Oehms 867 24:45

20:27:29 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 17:38

20:46:17 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 658 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 11:36

21:02:32 Sir Arnold Bax: Tintagel BBC Philharmonic Vernon Handley Chandos 10122 15:07

21:18:55 Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 Op 101 # 7 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo DeutGram 15312 2:56

21:23:16 Fritz Kreisler: Scherzo from String Quartet Nadja Salerno-Sonnenberg, violin EMI 56481 6:36

21:33:01 Giovanni Battista Pergolesi: Violin Concerto Bettina Mussumeli, violin I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88172 13:30

21:49:17 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 7 Op 97 Mitsuko Uchida, piano Marlboro 80001 39:45

22:30:20 Guillaume Lekeu: Molto Adagio for Strings Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455 13:50

22:45:49 Samuel Barber: Serenade for Strings Op 1 do.gma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 10:04

22:56:37 Johannes Brahms: Intermezzo Op 116 # 6 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 3:29

23:00 QUIET HOUR

23:01:55 Henry Purcell: Dido and Aeneas: Dido's Lament Timothy Walden, cello Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 4:21

23:06:17 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 1 Op 2 # 1 HJ Lim, piano EMI 64952 4:24

23:10:42 Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 1: Villanesca Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 4:40

23:16:46 Johann Sebastian Bach: Adagio from Violin Concerto No. 2 BWV 1042 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 7:05

23:23:52 Gabriel Fauré: Pelléas et Mélisande: Prélude Op 80 # 1 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 6:18

23:31:20 Emmanuel Chabrier: Lamento Alexandre Emard, English horn Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 7:43

23:39:03 Antonín Dvorák: Lento from Piano Quartet Op 87 Wu Han, piano CMS Studio 82503 9:29

23:48:32 John Sheppard: Responsory 'In pace in idipsum' Stile Antico Harm Mundi 907419 5:25

23:54:55 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 7 Op 23 # 6 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 3:10

23:58:21 Jules Massenet: Musique pour bercer les petits enfants Aldo Ciccolini, piano EMI 64277 1:51